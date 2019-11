Che utilizziate Windows 10 o macOS, un touchpad o un touchscreen non è in grado di offrire lo stesso grado di controllo, precisione e funzionalità di un buon mouse (anzi, di qualunque mouse). A tal proposito, basti pensare che un mouse non è limitato al poco spazio disponibile sullo chassis di un portatile, ed è quindi molto più accurato, consentendo anche maggiore libertà di movimento. Il mouse è la periferica più indicata per interagire con il desktop del pc, nonostante i produttori di portatili e tablet cerchino di convincerci del contrario.

Dopo aver acquistato il miglior mouse sul mercato, il vostro vecchio mouse sembrerà un reperto archeologico in confronto. Ma, prima di procedere, ci sono un paio di considerazioni che dovreste fare. Pensate di acquistare un mouse wireless o forse per voi sarebbe meglio uno cablato? Siete interessati al miglior mouse da gaming o ne volete uno che eccella nella produttività? Qualunque sia il vostro caso, un buon mouse può migliorare di molto la vostra esperienza d’uso del pc.

I mouse migliori di questa lista sono modelli di fascia alta. Fortunatamente potete utilizzare il nostro esclusivo sistema di confronto prezzi per trovare le offerte migliori.

Ma non perdiamo altro tempo e vediamo subito quali sono i migliori mouse che abbiamo testato, così potrete trovare quello che fa più al caso vostro.

Cosa dovete sapere del Black Friday 2019

Manca ancora un po’ di tempo al Black Friday e al Cyber Monday, ma già da ora potete iniziare a dare un’occhiata alle offerte dedicate a questi due eventi, in particolare al Black Friday. E, fra i prodotti più scontati durante il Black Friday, ci sono proprio i mouse. Aspettatevi offerte per tutto il mese di novembre, in particolare da parte degli store più grandi come Amazon.

I migliori mouse del 2019 in breve:

Logitech MX Master 2S Logitech MX Anywhere 2S Microsoft Classic IntelliMouse Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse Apple Magic Mouse 2 Logitech MX Vertical Logitech MX Ergo Wireless Logitech M330 Silent Plus Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Razer DeathAdder Chroma

Logitech MX Master 2S (Image credit: TechRadar)

1. Logitech MX Master 2S

Il compagno ideale per la produttività

DPI: 4000 | Interfaccia: Bluetooth e wireless a 2,4GHz | Pulsanti: 7 | Ambidestro: no | Caratteristiche: tasti personalizzabili, scroller per il pollice, forma ergonomica

Tasti personalizzabili

Tracciamento eccellente

Non ambidestro

Il Logitech MX Master 2S è costoso, non lasciatevi però intimidire dal prezzo. È semplicemente il miglior mouse del 2019, in particolare per la produttività e la creazione di contenuti. Nonostante questa fascia di prezzo sia popolata per lo più da mouse da gaming, pieni di tasti e personalizzazioni e dal design audace, questo è un mouse dedicato espressamente alla produttività. Potreste pensare che un mouse wireless di fascia alta sia inutile per il vostro lavoro quotidiano in ufficio, ma una volta che avrete messo le mani sul Logitech MX Master 2S, non vorrete tornare più indietro.

Leggi la recensione completa: Logitech MX Master 2S

Logitech MX Anywhere 2S (Image credit: Logitech) (Image credit: Logitech)

2. Logitech MX Anywhere 2S

Per controllare più computer contemporaneamente

DPI: da 200 a 4000 | Interfaccia: Bluetooth e wireless con tecnologia Unifying | Pulsanti: 7 | Ambidestro: no | Caratteristiche: Logitech Flow, sensore Darkfield da 4000 dpi, ricevitore Logitech Unifying, Logitech Easy-Switch

Controllo di più PC contemporaneamente

Compatto

Ricarica rapida

Costoso

Troppo piccolo per utenti con mani grandi

Una versione migliorata del Logitech MX Anywhere 2. Potreste sottovalutarlo per via delle sue dimensioni ridotte, ma una volta che l’avrete provato, l’MX Anywhere 2S vi mostrerà tutte le sue qualità. È il miglior mouse per la produttività – anche in viaggio – ed è ricco di funzioni, tra cui l’interessante possibilità di passare da un computer all’altro (grazie alla tecnologia Logitech Flow), un tracciamento impeccabile e la ricarica rapida, grazie alla quale potrete effettuare una ricarica valida per un giorno intero in soli 3 minuti. E queste sono solo alcune delle sue funzionalità.

Dopo aver scelto il miglior mouse, procuratevi la migliore tastiera.

Microsoft Classic IntelliMouse (Image credit: TechRadar)

3. Microsoft Classic IntelliMouse

La leggenda ritorna

DPI: 3200 | Interfaccia: Cablata | Pulsanti: 5 | Ambidestro: no | Caratteristiche: design classico, tasti programmabili, illuminazione bianca soffusa

Costruzione solida

Reattivo

Non wireless

Ormai pare che le periferiche – e i mouse in particolare – siano tutte destinate a riempirsi di inutili luci o avere forme strane. Ci sono ancora, però, dei mouse dall’aspetto “serio”. Il Microsoft Classic IntelliMouse è uno di questi, e unisce un design classico con una gradevole illuminazione bianca. Rispetto al suo predecessore, utilizza un rinnovato sensore da 3200 DPI. Non è wireless e non è pensato per il gaming, ma se cercate un mouse che vi aiuti nel lavoro di tutti i giorni, il Microsoft Classic IntelliMouse potrebbe essere il mouse adatto a voi.

Leggi la recensione completa: Microsoft Classic IntelliMouse

Anker Vertical Mouse (Image credit: Anker)

4. Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse

Ha un aspetto insolito, ma è molto comodo

DPI: 1000 | Interfaccia: Cablata | Pulsanti: 5 | Ambidestro: no | Caratteristiche: impugnatura verticale

Buono per chi ha problemi alle articolazioni

Molto economico

I tasti laterali non funzionano su macOS

Look spartano

Non lasciatevi ingannare dalla forma di questo mouse: l’Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse sarà anche brutto da vedere, ma una volta che lo avrete provato, saprete che si tratta del mouse giusto per voi. È costruito in maniera meno curata rispetto ad altri mouse ergonomici, ma rappresenta una valida ed economica alternativa per prevenire i problemi alle articolazioni, come la sindrome del tunnel carpale.

Apple Magic Mouse 2 (Image credit: Apple)

5. Apple Magic Mouse 2

Come al solito, Apple "pensa diversamente"

DPI: 1300 | Interfaccia: Bluetooth | Pulsanti: nessuno | Ambidestro: sì | Caratteristiche: multi touch

Look fantastico

Multi touch

Costoso

Non molto comodo (almeno per noi)

Quando Apple non è impegnata a progettare costosi telefoni o ancor più costosi computer, come il nuovo Mac Pro 2019, lavora sodo per realizzare altri dispositivi e periferiche. Fra questi rientra il Magic Mouse 2, uno dei mouse più insoliti – sia pur funzionale – che abbiamo provato. Se leggendo le specifiche non avete trovato il numero dei tasti, non si è trattato di una svista: questo mouse non ha tasti fisici, ma si utilizza esclusivamente con le gesture, il che unisce i benefici di un mouse con quelli di un touchpad.

Logitech MX Vertical (Image credit: TechRadar)

6. Logitech MX Vertical

La massima espressione del comfort

DPI: 4000 | Interfaccia: Bluetooth (fino a 3 dispositivi) e cablata (usb-c) | Pulsanti: 6 | Ambidestro: no | Caratteristiche: forma ergonomica, Easy-Switch e Flow-Enabled, ricarica rapida, tasto regolazione DPI

Molto confortevole

4 mesi di autonomia

Costoso

Se state cercando un mouse estremamente confortevole in grado di migliorare la vostra giornata lavorativa, potete trovarlo nel Logitech MX Vertical, uno dei migliori mouse ergonomici. Come suggerisce il nome, si tratta di un mouse verticale, ma una volta impugnato risulta molto più naturale da usare di quanto possa sembrare. L’impugnatura verticale contribuisce a ridurre lo stress per i muscoli del polso e della mano. Infine, è presente un tasto che consente di passare da un computer all’altro (fino ad un massimo di 3), per migliorare ancora di più la vostra produttività.

Leggi la recensione completa: Logitech MX Vertical

Logitech MX Ergo Wireless (Image credit: TechRadar)

7. Logitech MX Ergo Wireless

Sembra di tornare agli anni ‘90

DPI: 512 - 2048 | Interfaccia: Bluetooth e wireless a 2,4GHz | Pulsanti: 8 | Ambidestro: no | Caratteristiche: trackball, ricevitore usb, compatibilità con il software Logitech “Flow” per utilizzarlo con fino a 3 PC contemporaneamente, ricarica microUSB, modalità di precisione

Molto confortevole

Trackball precisa

Solo per destrimani

Poche opzioni di inclinazione

Il Logitech MX Ergo Wireless, terzo mouse di Logitech con trackball integrata dal 2008, è un’anomalia nel panorama dei mouse attuali. Strizza l’occhio a tutti coloro che non sono ancora passati ai moderni trackpad con gesture. Con la possibilità di inclinarlo di 20°, questo mouse è incredibilmente comodo, ed è il migliore quanto a versatilità.

Leggi la recensione completa: Logitech MX Ergo Wireless

Logitech Marathon Mouse M705 (Image credit: TechRadar)

8. Logitech M330 Silent Plus

Super silenzioso

DPI: 1000 | Interfaccia: wireless a 2,4GHz | Pulsanti: 3 | Ambidestro: no | Caratteristiche: tasti silenziosi, raggio d’azione di 10 metri, autonomia di 24 mesi (batterie AA)

Quasi inudibile

Compatto

Pochi tasti

Niente Bluetooth

Se cercate un mouse silenzioso, questo è il più adatto a voi. Grazie alla silenziosità e alle ridotte dimensioni, il Logitech M330 Silent Plus è perfetto per essere usato in aereo, accanto a un passeggero che dorme, o in una caffetteria. Con il suo peso di appena 91 g, non vi accorgerete neppure di averlo in borsa.

Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 (Image credit: Microsoft)

9. Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600

Economico, allegro, dura tantissimo

DPI: 1000 | Interfaccia: Bluetooth | Pulsanti: 2 | Ambidestro: sì | Caratteristiche: no

Molto economico

Confortevole

Più piccolo della maggior parte dei mouse

Essenziale

Il Microsoft Surface Precision Mouse uscito lo scorso anno è sicuramente allettante, ma delle volte si ha bisogno semplicemente di un mouse economico e affidabile, che possa essere trasportato nella borsa del proprio laptop senza troppe attenzioni. Ebbene, il Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 è l’ideale per questo scopo, e potrebbe essere la scelta migliore se cercate un mouse economico e affidabile.

Razer DeathAdder Chroma (Image credit: Razer)

10. Razer DeathAdder Chroma

L’arma perfetta dei gamer

DPI: 10000 | Interfaccia: Cablata | Pulsanti: 5 | Ambidestro: no | Caratteristiche: illuminazione RGB

Molto confortevole

Ottimo tracciamento

L’illuminazione potrebbe non piacere a tutti

Il software ha qualche incertezza

I prodotti Razer non sono adatti a tutti. Si rivolgono ad un pubblico che ama un design curato, à la Apple, ma in una veste da gaming. Ed è proprio questo il caso del DeathAdder Chroma, un mouse dotato di illuminazione RGB a 16,8 milioni di colori e di un sensore super preciso da 10000 DPI.

Leggi la recensione completa: Razer DeathAdder Chroma

Michelle Rae Uy, Gabe Carey and Bill Thomas has also contributed to this article

Image Credits: TechRadar