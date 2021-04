I migliori monitor per PC del 2021

I migliori monitor per PC sul mercato permettono di lavorare, giocare e navigare al meglio, stancano poco gli occhi e hanno colori e contrasto eccezionali.

Il monitor, infatti, non è una di quelle periferiche che si cambiano tutti i giorni, e quando arriva il momento di farlo si può rimanere spaesati davanti all’offerta proposta dal mercato.

Scegliere uno dei migliori monitor per PC sulla piazza pertanto non è semplice: ne esistono di diverse dimensioni e formati, e anche due schermi apparentemente uguali possono avere un prezzo totalmente differente, rendendo ancora più difficile la scelta.

Parlando di monitor in generale, i modelli più diffusi oggi sono da 24 e 27 pollici, ma la domanda di monitor 4K e di modelli ultra-wide sta crescendo di mese in mese, soprattutto per via di chi lavora con il computer per molte ore al giorno.

Peraltro alcuni monitor sono anche dotati di sintonizzatore TV e casse integrate, hanno diverse uscite DP e HDMI e offrono una buona copertura di profili di colore avanzati come DCI-P3 e AdobeRGB.

Non basta quindi avere uno schermo grande per essere uno dei migliori monitor per PC in circolazione. Se lavorate con grafica e design vi serviranno anche una buona luminosità, un contrasto adeguato e una buona uniformità del pannello. Se invece siete giocatori potrebbe interessarvi maggiormente un modello con risoluzione Full HD o Quad HD dalla frequenza di refresh più elevata possibile.

In tal caso potreste puntare direttamente su un monitor da gaming , oppure acquistare un secondo monitor con USB-C per mantenere aperta la chat di gioco, magari collegandolo ad uno dei migliori PC da gioco o al vostro Ultrabook .

Noi vi consigliamo di stabilire un budget e capire quanto spazio avete a disposizione sulla scrivania. Un monitor grande farà un servizio migliore e vi aiuterà ad essere più produttivi, rendendo inoltre lettura, navigazione e visualizzazione molto più semplici e immediate. Dopotutto, gli elementi visivi sono una parte vitale dell'esperienza di utilizzo di un computer per qualsiasi utente.

Qualsiasi cosa stiate cercando in un monitor di ultima generazione, probabilmente la troverete nella nostra classifica dei migliori monitor del 2021. Tutti modelli che abbiamo provato e testato a fondo, per voi.

I migliori monitor per PC del 2021

(Image credit: BenQ)

Ora che i PC sono in grado di gestire il 4K come mai prima d’ora, i monitor 4K iniziano a diffondersi in misura maggiore. Ecco perché BenQ ha rilasciato il PD3200U, un enorme display Ultra HD da 32 pollici, come parte della sua gamma di monitor “Designer”.

I progettisti 3D adorano particolarmente questo display, grazie alla precisione del colore calibrata in fabbrica e alla modalità CAD / CAM. Commercializzato a creativi e professionisti, BenQ ha progettato apparentemente per caso un pannello che piacerà anche ai giocatori, rendendolo uno dei migliori monitor a tutto tondo, purché abbiano abbastanza spazio sulla loro scrivania.

(Image credit: LG)

2. LG UltraGear 38GN950 Uno spettacolare monitor da gioco ultrawide Diagonale dello schermo: 38 pollici | Proporzioni: 21: 9 | Risoluzione: 3840 x 1600 | Luminosità: 450 cd / m2 | Tempo di risposta: 1 ms | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 1.000: 1 | Supporto colore: DCI-P3 98% | Peso: 9,2 kg

È difficile non rimanere colpiti dall'LG UltraGear 38GN950. Se state cercando il monitor da gioco definitivo, questo è sicuramente il migliore sulla piazza, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz che può arrivare facilmente a 160 Hz in overclock. Il tempo di risposta è di 1 ms e la qualità dell'immagine è davvero spettacolare.

Non mancano molte altre funzionalità di gioco come G-Sync, proporzioni ultrawide e supporto per DisplayHDR 600. Se siete giocatori e non volete farvi mancare nulla, questo è certamente il monitor da gioco da acquistare. Esistono ovviamente opzioni valide e più economiche, ma difficilmente riuscirete ad ottenere le stesse specifiche tecniche, spendendo di meno.

(Image credit: AOC)

3. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition Ultra-ampio, pompatissimo Diagonale dello schermo: 35" | Proporzioni: 21: 9 | Risoluzione: 3.440 x 1.440 | Luminosità: 300 cd / m2 | Tempo di risposta: 4ms | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 2.500: 1 | Supporto colore: sRGB 100% | Peso: 12 kg

L'AOC Agon AG352UCG6 Black Edition è un monitor da gioco a tutto campo, uno dei migliori se si desidera un display ultra-wide. Con il suo eccezionale supporto cromatico, un ottimo rapporto di contrasto ed un’incredibile velocità di aggiornamento a 120 Hz, tutto ciò che verrà visualizzato sul PC avrà un aspetto indubbiamente migliore.

Si tratta di un modello tra i più costosi, ma questo monitor ultra-wide può aumentare significativamente la produttività, rendendolo degno di essere acquistato, nonostante il suo prezzo abbastanza elevato. Se si possiede l'hardware giusto per pilotarlo, è uno dei migliori monitor da valutare per la propria scelta.

(Image credit: BenQ)

I monitor di livello professionale non sono più dispositivi dal prezzo inaccessibile che erano fino a non molto tempo fa. Il BenQ SW321C PhotoVue è un monitor fotografico 4K da 32 pollici e rispetto ai modelli precedenti offre migliori prestazioni e una maggiore usabilità, con una gamma di colori incredibilmente ampia che copre il 99% dello spazio colore Adobe RGB e il 95% di quello DCI-P3.

Se vi occupate di cinematografia o della fotografia, è esattamente ciò di cui avete bisogno. Non è un modello economico in assoluto ma è in pratica di uno dei migliori monitor professionali per chi lavora con il colore e viene venduto a un prezzo piuttosto conveniente, in relazione alla tipologia di prodotto.

(Image credit: Dell)

5. Dell 4K S3221QS Curvo Il miglior monitor 4K curvo Diagonale dello schermo: 31,5 pollici | Proporzioni: 16:9 | Risoluzione: 3840 x 2160 | Raggio di curvatura: R1800 | Angolo di visualizzazione: 178/178 | Frequenza di aggiornamento: 60 Hz | Tempo di risposta: fino a 4 ms | Rapporto di contrasto: 3000:1 | Supporto colore: 1,07 miliardi di colori

Il Dell S3221QS è uno splendido monitor sia per la sua estetica, che per l’hardware con cui è realizzato. Il colore argento delinea un design semplice ma elegante che gli conferisce un aspetto unico e lo rende capace di contraddistinguersi dagli altri monitor da ufficio di colore scuro o con l’estetica gaming, di moda oggi.

Utilizza uno straordinario pannello VA 4K che riesce a rendere qualsiasi cosa, dai film ai giochi, un vero piacere da guardare. Per renderlo una proposta ancora migliore, Dell ha aggiunto alcune valide funzionalità, come dei discreti altoparlanti e un'interessante funzionalità picture-in-picture consente di visualizzare due computer diversi sullo stesso display. È piuttosto ingegnoso e un ottimo modo per compensare il fatto che non possiede alcuna connettività USB-C.

(Image credit: Acer)

Quando ci si stanca delle ormai assodate proporzioni di 16:9, nulla può stupire più di un display cinematografico 21:9. Non è il migliore per guardare Netflix o YouTube, ma l'Acer Predator X34 è un fantastico esempio di cosa può fare un monitor ultra-wide. Dotato di una accattivante cornice in alluminio e di un supporto poligonale che assomiglia a una zampa di uccello, questo enorme monitor da 34 pollici è una meraviglia da vedere.

Più significativamente, grazie alla tecnologia G-Sync di Nvidia, non ci sarà bisogno che il V-Sync tenga sotto stress la scheda grafica inutilmente. L'Acer Predator X34 fa davvero tutto il necessario per apparire. Questo modello è coinvolgente più di quanto un monitor da gioco possa mai essere. Ed è anche, in definitiva, uno dei migliori monitor da acquistare nel 2019.

(Image credit: Asus)

7. Asus Designo Curve MX38VC Largo. Larghissimo. Diagonale dello schermo: 37,5" | Proporzioni: 21: 9 | Risoluzione: 3.840 x 1.600 | Luminosità: 300 cd / m2 | Tempo di risposta: 5ms G2G (da grigio a grigio) | Angolo di visione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 1.000: 1 | Supporto colore: 1,07 milioni di colori | Peso: 9,9 kg

I monitor Ultrawide sono in circolazione da un po' di tempo ormai, e alcuni modelli di questo formato da alcuni anni sono costantemente presenti nella lista dei migliori monitor per PC. Questi monitor dalla proporzione allungata sono davvero utili quando si parla di produttività, e stanno diventando sempre più diffusi.

L'Asus Designo Curved MX38VC fa ancora un passo avanti: non solo ha una risoluzione di 3.840 x 1.600 e la compatibilità USB-C, ma anche un caricabatterie wireless Qi integrato nella base. In definitiva, se si passa molto tempo al PC sarà un compagno di lavoro del quale non si potrà più fare a meno. È un po' caro e non include il supporto HDR, ma è una mancanza che riesce a compensare bene, soprattutto se si è professionisti.

(Image credit: Dell)

8. Dell UltraSharp UP3218K Ritorno al futuro Diagonale dello schermo: 32" | Proporzioni: 16: 9 | Risoluzione: 7.680 x 4.320 | Luminosità: 400 cd / m2 | Tempo di risposta: 6ms | Angolo di visione: N / A | Rapporto di contrasto: 1.300: 1 | Supporto colore: sRGB 100% | Peso: 8,5 kg

Questo monitor offre una tecnologia così avanzata rispetto alla media degli altri modelli da lasciare sbalorditi. È il motivo per cui il Dell UltraSharp UP3218K ci ha impressionato ancora di più. Trovare un monitor in grado di raggiungere la stessa straordinaria bellezza di visione può risultare essere quasi impossibile.

E non è solo la risoluzione a fare il prodotto, infatti Dell è arrivata al punto di garantire che anche la qualità costruttiva e la riproduzione del colore fossero tra le migliori del settore. Il Dell UltraSharp UP3218K è rivolto ai professionisti, e per le sue caratteristiche di livello altissimo è probabilmente uno dei migliori monitor per PC che si possano trovare oggi.

(Image credit: BenQ)

Se si sta cercando un monitor 1440p di prima qualità con HDR per contenuti multimediali e giochi a prezzo conveniente, allora BenQ EX3203R potrebbe essere il display giusto. Uno dei migliori monitor di questo 2019 e degno di nota in quanto offre molte funzionalità di fascia alta con un prezzo molto ragionevole.

32” potrebbero sembrare un po' troppi per uno schermo da tenere a meno di un metro di distanza, ma la curvatura 1800R su questo pannello BenQ ne migliora l’utilizzo, rendendolo uno dei migliori monitor per PC sia per la produttività, per l'immersione nei giochi, nonché per uso multimediale.

(Image credit: LG)

10. LG 32UN880 UltraFine Display Ergo Un bellissimo display in tutti i sensi Diagonale: 32 pollici | Proporzioni: 16: 9 | Risoluzione: 3.840 x 2.160 | Luminosità: 350 cd / m2 | Tempo di risposta: 4 ms | Angolo di visualizzazione: 178/178 | Rapporto di contrasto: 1.000: 1 | Supporto colore: sRGB 100% | Peso: 10,30 kg

LG 32UN880 UltraFine Ergo non utilizza un supporto tradizionale, ma ha un morsetto a C che consente alzarlo, abbassarlo, inclinarlo e ruotarlo con un semplice click. Vanta inoltre un'incredibile precisione del colore e una splendida qualità delle immagini. Inoltre non costa così tanto da mandarvi in rovina, il suo rapporto qualità prezzo è molto favorevole e perciò lo abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori monitor per PC.

(Image credit: BenQ)

Potrebbe sembrare inverosimile, ma il BenQ Zowie XL2540 è il concorrente diretto dell'Asus Predator X34. Anche se sembra che non ci siano grosse somiglianze esteriori, lo XL2540 fa il suo lavoro altrettanto bene, rinunciando sì ad alcune funzionalità, ma offrendo una pazzesca frequenza di aggiornamento di 240 Hz ed un tempo di risposta di solo 1 ms.

Non sono presenti tecnologie G-Sync o FreeSync, poiché questo monitor presuppone che si possieda già un PC più che in grado di eliminare il fenomeno del tearing dello schermo senza alcun aiuto esterno. Al contrario, questo monitor offre molti preset visivi, uno strumento di controllo "S-Switch" per la gestione di tali preset e una coppia di luci led personalizzabili.

(Image credit: MSI)

Se cercate uno dei migliori monitor per PC dedicati al gioco dotati di risoluzione 1440p super-wide e siete indecisi, MSI Optix MPG341CQR offre un tempo di risposta incredibilmente veloce di 1 ms, un angolo di visione di 178 gradi e una frequenza di aggiornamento elevata.

Se vi sembra interessante per queste squisitezze tecniche, forse lo sarà ancora di più per il fatto che MSI abbia deciso di utilizzare un pannello VA, con più contrasto e colori più incisivi rispetto ai più comuni IPS. Nel pacchetto sono incluse anche altre chicche: eleganti LED RGB “Mystic Light”, connettività USB-C, una fotocamera integrata e soprattutto un prezzo competitivo.