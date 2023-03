BenQ PD2725U Monitor recensione

Il BenQ PD2725U è un monitor dalle prestazioni eccellenti con molte caratteristiche che lo rendono ideale per i professionisti che lavorano in ambiti creativi. Vanta un'eccellente accuratezza dei colori, una serie di opzioni di connettività e un design elegante, ma ha un prezzo elevato che potrebbe renderlo troppo costoso per alcuni.

Il BenQ PD2725U è un monitor 4K di alta qualità rivolto a chi svolge professioni creative, che offre una serie di funzioni e prestazioni davvero impressionanti.

Grazie alla notevole precisione dei colori, alla gamma di opzioni di connettività, tra cui Thunderbolt e USB-C, e al design elegante con cornici sottili e supporto regolabile, il BenQ PD2725U è un'ottima scelta per chi ha bisogno di un monitor affidabile per il proprio lavoro. Tuttavia, ha un prezzo elevato che potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti.

Unboxing

Il BenQ PD2725U si presenta in una confezione grande e ben progettata. Al suo interno abbiamo trovato il monitor, un cavo di alimentazione, un cavo Thunderbolt 3, un cavo DisplayPort e un cavo USB-C .

Prime impressioni

Dopo aver estratto il BenQ PD2725U, siamo stati immediatamente colpiti dal suo design sottile ed elegante e dalla sua struttura solida. Le cornici ridotte al minimo e il supporto regolabile consentono un facile riposizionamento, mentre la compatibilità VESA del monitor permette più opzioni di montaggio. Nel complesso, il BenQ PD2725U ha un aspetto professionale e moderno che si adatta a qualsiasi spazio di lavoro.

Prestazioni

Abbiamo sottoposto il BenQ PD2725U a diverse attività per testarne le prestazioni e le capacità. Queste attività comprendono il montaggio video di base, il fotoritocco, il lavoro con i fogli di calcolo e la navigazione sul web. Per quanto riguarda la qualità delle immagini, la risoluzione 4K e il pannello IPS hanno fornito immagini chiare e nitide con un'eccellente precisione dei colori.

Caratteristiche Display: 27-inch 4K (3840x2160)

Panel Type: IPS panel

Response Time: 4ms

Brightness: 350 nits

Connectivity: Thunderbolt 3, HDMI, DisplayPort, USB-C

Questo monitor è in grado di visualizzare un'ampia gamma di colori, il che lo rende ideale per attività come l'editing di foto e video, in cui la precisione dei colori è fondamentale. Il monitor ha anche un tempo di risposta relativamente veloce di 4 ms, che riduce al minimo le immagini fantasma, le imprecisioni e gli altri artefatti visivi.

Una delle caratteristiche principali del BenQ PD2725U sono le opzioni di connettività. Oltre a Thunderbolt e USB-C, dispone anche di ingressi DisplayPort e HDMI, che facilitano la connessione a vari dispositivi. Abbiamo particolarmente apprezzato l'inclusione di Thunderbolt 3, che consente il trasferimento veloce dei dati e la ricarica PD, rendendolo ideale per l'utilizzo con i computer portatili .

Anche la visualizzazione su schermo e i tasti di scelta rapida sulla cornice inferiore del monitor si sono rivelati comodi, consentendoci di regolare rapidamente le impostazioni e passare da un ingresso all'altro, così come Le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, che consentono di visualizzare più ingressi contemporaneamente sullo stesso schermo.

Un potenziale svantaggio del BenQ PD2725U è invece rappresentato dagli scarsi altoparlanti integrati. Anche può non rappresentare un problema per alcuni, è qualcosa da considerare se non si dispone di casse per P C o cuffie separate.

Il BenQ PD2725U si è rivelato un prodotto eccezionale, durante i nostri test, con immagini chiare e nitide e un'eccellente precisione dei colori. La gamma di opzioni di connettività, la visualizzazione su schermo e i tasti di scelta rapida lo rendono comodo da usare, e le modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture sono utili per il multitasking. Gli scarsi altoparlanti integrati restano tuttavia un problema, ed è un aspetto da tenere in considerazione se non si dispone di altre opzioni audio.

Sebbene il BenQ PD2725U abbia un prezzo relativamente alto rispetto ad altri tra i migliori monitor 4K presenti sul mercato, è un prodotto di qualità superiore che vale la pena prendere in considerazione se si è un professionista che ha bisogno di un display di alta qualità con una serie di funzioni.

Verdetto finale

Nel complesso, il BenQ PD2725U è un monitor in grado di offrire prestazioni eccellenti, adatto a coloro che svolgono una professione creativa. L'eccellente precisione dei colori, la gamma di opzioni di connettività e il design elegante lo rendono una scelta molto valida. Pur avendo un prezzo elevato, offre una serie di funzioni che giustificano il costo. Se avete bisogno di un display di alta qualità per il vostro lavoro, il BenQ PD2725U è quindi sicuramente da prendere in considerazione.