I migliori adattatori USB-c, per Macbook e Ultrabook

I migliori hub USB-C sono diventati una necessità, non solo per creativi e professionisti, ma anche per l’utente medio. I produttori fanno il possibile per produrre notebook sempre più leggeri e sottili e ciò talvolta comporta delle rinunce.

Per ridurre lo spessore dei propri dispositivi, molte aziende hanno rimosso le vecchie porte USB-A e inserito quelle USB-C di nuova generazione, obbligando gli utenti ad acquistare dispositivi esterni. Purtroppo, la maggior parte degli utenti usa ancora periferiche con ingresso USB-A, HDMI e altre connessioni meno recenti. La buona notizia è che gli hub USB-C sono la soluzione ideale per collegare tali periferiche al vostro dispositivo. Quindi, è sicuramente una buona idea investire in uno dei migliori hub USB-C, sia che acquistiate un portatile con sole porte USB-C come un MacBook Pro da 13 pollici o un Dell XPS 13 , sia che ne abbiate uno “vecchia scuola”. Per aiutarvi in tale scelta, abbiamo redatto una breve guida ai migliori hub e adattatori USB-C del 2020.

I migliori hub USB-C del 2020

(Image credit: Anker)

Anker PowerExpand+ 7 in 1 Hub USB-C Il miglior adattatore USB-C a un prezzo accessibile Porte: 1x USB-C data, 1x USB-C charging, 2x USB 3.0 ports, 1 4K HDMI port, a micro SD card slot, and an SD card slot | Alimentazione pass-through: No | Peso: 99 grammi | Potenza: 85 W 49,99 € Vedi offerta Da Amazon Numerose porte Conveniente Leggero Le porte USB 3.0 non supportano l’alimentazione pass-through

Vi sarà difficile trovare un hub USB-C migliore del PowerExpand+ USB-C 7-in-1 di Anker. Questo hub portatile presenta pressoché tutte le porte di cui avete bisogno, inclusa una HDMI/4K e una USB-C per la ricarica. Ciò lo rende uno strumento indispensabile per i professionisti creativi che usano contemporaneamente diversi dispositivi (microfoni, webcam, mixer, ecc). Inoltre, è anche incredibilmente leggero (99 grammi), il che torna utile quando si viaggia per lavoro. Inoltre, Anker offre una garanzia di 18 mesi in modo che possiate sostituirlo se smettesse di funzionare.

(Image credit: TOTU)

TOTU 9 in 1 Hub USB-C Il miglior hub USB-C per porte extra Porte: 1x Ethernet/RJ-45 Port, 1x USB-C Female PD charging port, 1x HDMI port, 1x TF SD card slot, 1x SD card slot, 1x USB 2.0 Type A port, 2x USB 3.0 Type A ports | Alimentazione pass-through: No | Peso: 113 grammi | Power: 55 W View at Amazon 9 porte inclusa una Ethernet Ricarica rapida Più pesante di altri Nessuna alimentazione pass-through tramite porta USB 3.0

L’hub TOTU 9-in-1 è un ottimo dispositivo per chi possiede un MacBook Pro, un MacBook Air 2019 o un Air 2020 . Il dispositivo presenta ben nove porte tra cui una Ethernet che supporta una velocità massima di 1 Gbps e una porta USB 2.0 di tipo A. Gli ingressi USB 3.0 non erogano corrente, ma l’hub presenta una porta USB-C per la ricarica rapida. Il dispositivo è più pesante delle nostre due opzioni di cui sopra, ma a circa 60 euro (spese di spedizione incluse), è sicuramente un ottimo affare.

(Image credit: Belkin)

Belkin Hub Multimediale USB-C Il miglior hub USB-C per la ricarica rapida Porte: 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x Ethernet and 1x SD card port | Alimentazione pass-through: Si | Peso: 110 grammi | Power: 60 W View at Amazon Ricarica pass-through Buona selezione di porte Nessuna porta per scheda microSD Costoso

Quelli con un budget più flessibile dovrebbero dare un'occhiata all'hub di Belkin: offre sei porte, tra cui una Ethernet e una HDMI per video in 4K a 30 Hz. Inoltre, presenta una porta USB-C per la ricarica rapida fino a 60 W (è la più veloce tra le nostre proposte). Belkin Hub Multimediale USB-C ha un prezzo elevato, ma ne vale la pena se la ricarica pass-through è un must per le vostre esigenze.

Adattatore multiporta Apple USB-C AV digitale Il miglior adattatore USB-C per gli utenti Apple Porte: Thunderbolt USB-C, 1x USB 3.0, 1x 4K HDMI | Alimentazione pass-through: Si | Peso: 23 grammi Check Amazon Prodotto Apple ufficiale Poche porte Prezzo

Se vi affidate al marchio Apple, potrebbe interessarvi l'adattatore Apple USB-C ufficiale. Non si può negare l'eccellente qualità costruttiva dei prodotti Apple, ma in questo caso, si paga più per l'etichetta che per l'utilità dell’adattatore. Il dispositivo non vanta un buon rapporto qualità-prezzo, ma se vi bastano tre porte e cercate l'affidabilità di un prodotto ufficiale, è ciò che fa per voi.

Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD Il miglior hub USB-C per le scrivanie più piccole Porte: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3x USB-A 3.0 (1.5A charging each), display, audio in/out, audio out, Gigabit ethernet | Numero e risoluzione display supportati: 2x 4K (60 fps), 1x in 5K (30 fps) | Velocità trasferimento dati: 40Gbps | Lunghezza cavo: 1 metro 291,65 € Vedi offerta Da Amazon Compatto Prestazioni Più costoso del modello precedente

Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD è ricco di porte e supporta la ricarica pass-through, sebbene sia uno degli hub USB-C più piccoli in circolazione. Vale la pena considerare un modello compatto se viaggiate per lavoro, inoltre Belkin è da anni uno dei produttori più affidabili di prodotti Apple di terze parti. Il miglioramento principale rispetto al vecchio (e certamente più economico) modello, è il passaggio alle porte Thunderbolt 3, con conseguente raddoppio della velocità di trasferimento dei file a 40 Gbps.

Dock USB-C Dell WD15 Il miglior hub USB-C per porte USB A Porte: Three USB-A 3.0, two USB-A 2.0, two audio, HDMI, Mini Display Port, VGA, DisplayPort USB-C, gigabit ethernet | Numero e risoluzione display supportati: 2x HD (60 fps), 1x 4K (30 fps) 209,25 € Vedi offerta Da Amazon Prodotto ufficiale Dell Molte porte USB-A Solo una porta USB-C

I notebook Dell sono scelte popolari negli uffici di tutto il mondo e se apprezzate l’affidabilità del marchio, dovreste dare un’occhiata all’hub USB-C ufficiale dell’azienda; presenta porte per la ricarica, per display esterni e persino una Ethernet. L'hub USB-C Dell WD15 ha un prezzo ragionevole, tuttavia la mancanza di porte USB-C extra potrebbe indurvi a prendere in considerazione altre opzioni se avete dispositivi di ultima generazione.

Hub USB-C Dell D6000 Il miglior hub USB-C per configurazioni multi-monitor Porte: USB-C, four USB-A 3.0, two audio, HDMI, two Display Ports, gigabit ethernet | Numero e risoluzione display supportati: 3x HD (60 fps), 3x 4K (fino a 60 fps), 1x 5K (60 fps) | Velocità trasferimento dati: 40 Gbps Low Stock 20,30 € Vedi offerta Da Monclick Si collega al portatile tramite USB-C e USB-A Generoso supporto per monitor moderni Nessun supporto VGA (non è davvero un problema per i display moderni)

Dell D6000 è uno dei migliori adattatori USB-C in circolazione per chi possiede dispositivi di ultima generazione; può essere usato sia su notebook vecchi che nuovi, grazie a un adattatore sul cavo di collegamento che gli consente di connettersi tramite la nuova porta USB-C o uno slot USB-A. D6000 guarda al futuro per le opzioni di visualizzazione: è privo di una porta VGA e supporta un massimo di tre monitor HD / 4K o un monitor 5K, tutti funzionanti a 60 Hz. Se il collegamento di più monitor ad alta risoluzione contemporaneamente è un requisito fondamentale per il vostro notebook, l'hub Dell D6000 USB-C è quello che fa per voi.

Cosa cercare negli adattatori USB-C economici

In commercio, sono disponibili numerosi adattatori USB-C e il modello adatto a voi dipenderà in gran parte da quali dispositivi usate mentre lavorate. Se avete bisogno di più porte USB o di schede microSD e non vi serve una connessione a latenza bassa, un adattatore a meno di 50 euro soddisferà le vostre esigenze. Tuttavia, se dovete collegare il vostro MacBook o notebook a un display ad alta definizione tramite l'adattatore USB-C, dovrete acquistare hub di fascia alta per porte ad alta velocità, alimentazione pass-through e gestione cavi.

Qual è la differenza tra un hub USB-C e un adattatore USB-C?

Gli hub USB-C (noti anche come dock USB-C) in genere offrono ottime prestazioni, velocità di trasferimento dati elevate e supporto a più display esterni, rispetto a quelli forniti dagli adattatori USB-C. Tuttavia, fate attenzione: alcuni produttori usano le parole "adattatore", "hub" e "dock" come sinonimi, il che potrebbe portarvi ad acquistare un prodotto sbagliato.

Tra i modelli della nostra guida, abbiamo specificato tutte le porte incluse insieme alle specifiche tecniche sulle velocità di lettura e sui display supportati per una maggiore chiarezza. Vi consigliamo anche di controllare l'articolo nella pagina del rivenditore per assicurarvi che le specifiche non siano cambiate.