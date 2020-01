I migliori smartphone rugged del 2020

Benvenuti nella nostra guida ai migliori smartphone rugged del 2020. Se avete bisogno di uno smartphone in grado di resistere a danni accidentali o resistere a condizioni meteorologiche o temperature estreme, allora questa guida vi aiuterà.

Questi prodotti sono resistenti all'acqua e alla polvere e i loro robusti ”esoscheletri” esterni dovrebbero anche essere in grado di resistere a cadute e urti. Questo li rende ideali mentre si lavora all'aperto. Se vi piacciono attività come l'escursionismo, l'arrampicata o la vela, questi smartphone potrebbero essere strumenti essenziali che vi terranno connesso indipendentemente da dove siate o cosa stiate facendo. .

I migliori smartphone rugged sono sottoposti a severi test IP68 per garantire gli standard specificati dai militari per la protezione da vibrazioni, urti, temperature estreme, polvere e acqua (anche se in ambienti controllati).

I migliori smartphone rugged offriranno anche funzioni extra per distinguersi dal resto della concorrenza: alcuni hanno funzionalità di telecamera a infrarossi, altri hanno fonometri e persino rilevatori VOC (composti organici volatili).

Infine, sebbene tutti gli smartphone rinforzati saranno impermeabili e antipolvere (e quindi conformi alle specifiche IP68), non tutti i telefoni impermeabili saranno rinforzati. Quindi, pensate attentamente mentre acquistate il dispositivo adatto alle vostre esigenze e assicuratevi di esaminare tutte le loro funzionalità.

Quindi, continuate a leggere per scoprire le nostre migliori scelte per i migliori telefoni rugged sul mercato in questo momento.

I migliori smartphone rugged: la lista.

Cat S61 rugged smartphone AGM X3 rugged smartphone Doogee S90 rugged smartphone Blackview BV9500 Pro rugged smartphone AGM X2 rugged smartphone Doogee S60 rugged smartphone Ulefone Armor 2 rugged smartphone Blackview BV7000 Pro rugged smartphone Zebra TC75x rugged smartphone

Image Credit: Cat

1. Cat S61

Il miglior smartphone rugged sul mercato

Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo) | Dimensioni dello schermo: 5,2 pollici | Risoluzione: 1920 x 1080 pixel | CPU: Snapdragon 630 | RAM: 4 GB | Memoria: 64 GB | Batteria: 4500 mAh | Fotocamera posteriore: 16MP | Fotocamera frontale: 8MP

Classificazione IP69

Supporto per doppia SIM

Costoso

Cat S61 è, a nostro avviso, il miglior smartphone rugged che si possa comprare nel 2019. Questo è un telefono di punta ed è un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore (il Cat S60) in quasi tutti gli aspetti. Misura 162 x 77 x 13 mm e pesa 259 g, quindi non è leggero ma rassicurantemente solido e robusto.

Infatti è dotato delle certificazioni MIL Spec 810G e IP69, il che significa che è progettato per resistere anche a getti d'acqua ad alta pressione che sono comuni in molti settori. C'è molto policarbonato e gomma per assorbire gli urti e proteggere il dispositivo da cadute, e un telaio metallico per migliorare la sua struttura generale.

Presenta anche strumenti utili come un sensore di qualità dell'aria interna, nonché uno strumento di misurazione della distanza assistito da laser e include anche alcune valide specifiche per uno smartphone, tra cui 4 GB di RAM, un SoC Snapdragon 630 e un buon display da 5,2 pollici a 1080p. Viene fornito con Android 8.0 e in futuro verrà aggiornato con le ultime versioni del sistema operativo di Google.

Image Credit: TechRadar

2. AGM X3

L'ultimo smartphone rugged di AGM

Sistema operativo: Android 8.1 | Dimensioni dello schermo: 5,9 pollici | Risoluzione: 2160 x 1080 pixel | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 GB | Memoria: 64 GB | Batteria: 4100mAh | Telecamera posteriore: 12MP | Fotocamera frontale: 20MP

Componenti potenti

Tripla fotocamera

Costoso

Batteria più piccola rispetto all'X2

AGM X3 è il terzo telefono rugged di punta del produttore cinese, seguito dall'X2, che è anche elencato in questa guida. Con l’X3, AGM sta cercando di entrare in nuovi mercati al di fuori della sua Cina.

L'azienda afferma che questo è lo smartphone più robusto sul mercato. Con certificazione IP68, è testato secondo gli standard MIL-STD 810G, ed è anche notevolmente più leggero e sottile di molti dei suoi concorrenti.

È anche ricco di tecnologie che ci aspetteremmo di vedere nei top di gamma di Apple e Samsung, tra cui un il processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 845 e 8GB di RAM. Dispone di un display Full HD+ e di NFC.

Image Credit: Doogee (Image credit: Image Credit: DOOGEE)

3. Doogee S90

Uno smartphone robusto e ambizioso

Sistema operativo: Android 8.1 | Dimensioni dello schermo: 6,18 pollici | Risoluzione: 2246 x 1080 pixel | CPU: MT6771 (P60) 4*Cortex-A73 2.0GHz + 4*Cortex-A53 2.0Ghz | RAM: 6 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 5050mAh | Telecamera posteriore: 16 + 8MP | Fotocamera frontale: 8MP

Buon rapporto qualità prezzo

Prestazioni impressionanti

Lo schermo ha il notch

Design voluminoso

Doogee S90 è diverso da qualsiasi altro smartphone rugged sul mercato; grazie al design modulare è possibile costruire il telefono che si adatta meglio alle esigenze dei clienti. Tuttavia la struttura modulare rende il Doogee S90 più voluminoso rispetto a molti dei suoi concorrenti.

Nei nostri test il Doogee S90 ha funzionato in modo brillante, ottenendo alcuni dei migliori punteggi nei nostri benchmark. Doogee ha confermato il prezzo di listino dell'S90, $369,99. Il gamepad e il caricabatterie wireless costeranno $ 29,99 ciascuno mentre la batteria sarà disponibile per $ 39,99, l'interfono per $ 49,99 e la videocamera per visione notturna per $ 59,99.

Image Credit: TechRadar

4. Blackview BV9500 Pro

Il miglior smartphone robusto con un sacco di funzioni extra

Sistema operativo: Android 8.1 | Dimensioni dello schermo: 5,7 pollici | Risoluzione: 2160 x 1080 pixel | CPU: MT6763T Octa Core | RAM: 6 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 10000 mAh | Telecamera posteriore: 13MP | Fotocamera frontale: 16MP

Batteria molto capiente

Ricarica rapida e wireless

Pesante e voluminoso

Qualità del suono non brillante

Blackview ha una gamma di telefoni rugged Android certificati IP68 che sono sia robusti che economici, anche se poveri di funzionalità. È dotato di tre diverse certificazioni: IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Quest'ultimo modello, tuttavia, arriva a un prezzo notevolmente più alto e con molte feature incluso PTT (push-to-talk) per la comunicazione in stile walkie-talkie.

In effetti, è difficile trovare un altro smartphone che offra tutte queste funzionalità; la batteria è da 10.000 mAh, sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio P23 octa-core coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Il display è da 5,7 pollici in formato 18:9 e con risoluzione Full HD+ con protezione Corning Gorilla Glass 55.

Image Credit: AGM

5. AGM X2

Lo smartphone rugged per eccellenza

Sistema operativo: Android Nougat | Dimensioni dello schermo: 5,5 pollici | Risoluzione: 1920 x 1080 pixel | CPU: Snapdragon 635 | RAM: 6 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 6000mAh | Telecamera posteriore: 12 + 12MP | Fotocamera frontale: 16MP

Incredibile capacità della batteria

Tripla fotocamera

Costoso

Impossibile gestire due SIM 4G contemporaneamente

Abbiamo testato l'AGM X1 all'inizio di quest'anno e abbiamo scoperto che era molto valido. L'X2, uscito poco dopo, ha portato a un aggiornamento completo dell’hardware. Un processore Qualcomm aggiornato con 6 GB di RAM. C'è una fotocamera da 16 megapixel nella parte anteriore e una coppia di sensori da 12 megapixel nella parte posteriore, che sorpassa anche modelli affermati come il Samsung Galaxy S8.

Oltre alla capacità della batteria (6000 mAh) e 128 GB di memoria integrata, esiste anche un rilevatore VOC (composto organico volatile), che lo rende uno smartphone incredibilmente utile per alcuni professionisti. Supporta NFC e USB Type-C ma non offre ricarica wireless e supporta solo una SIM 4G.

Il successivo AGM X3 è probabilmente preferibile, ma se riuscite a trovare l’AGM X2 a un prezzo vantaggioso può valerne la pena.

Potete comprare AGM X2 su Gearbest

Image Credit: Doogee

6. Doogee S60

Un'alternativa più economica alla luce principale

Sistema operativo: Android Nougat | Dimensioni dello schermo: 5,2 pollici | Risoluzione: 1920 x 1080 pixel | CPU: Helio P25 | RAM: 6 GB | Memoria: 64 GB | Batteria: 5580 mAh | Fotocamera posteriore: 21MP | Fotocamera frontale: 8MP

Prezzo accessibile

Molti strumenti e sensori

Aspetto stravagante

Peso

L'aspetto industriale e robusto del Doogee S60 e il fatto che utilizzi un connettore microUSB potrebbero scoraggiare alcuni potenziali acquirenti. Ma se trascurate questi aspetti negativi, allora questo dispositivo ha molto da offrire e costa metà dell’AGM X2.

L'S60 è dotato una solida struttura, con un vetro Gorilla Glass 5 che protegge il display. Inoltre offre doppia SIM (DSDS, Dual Sim Dual Standby), un caricabatterie a ricarica rapida 24 W, NFC e persino ricarica wireless (ma senza caricabatterie wireless).

È anche pieno di sensori e strumenti, che saranno utili per gli uomini (e le donne) che hanno sempre qualcosa da fare: c'è un barometro, un giroscopio, un misuratore di coulomb, un misuratore di livello sonoro e persino una livella a bolla.

Doogee S60 è disponibile su Gearbest

Image Credit: Ulefone

7. Ulefone Armor 2

Un altro contendente accessibile

Sistema operativo: Android Nougat | Dimensioni dello schermo: 5 pollici | Risoluzione: 1920 x 1080 pixel | CPU: Helio P25 | RAM: 6 GB | Memoria: 64 GB | Batteria: 4700 mAh | Fotocamera posteriore: 16MP | Fotocamera frontale: 13MP

Prezzo

NFC

Nessuna presa per auricolari

La capacità della batteria potrebbe essere migliore

Ulefone Armor 2 è uno dei numerosi smartphone rugged recentemente messi in commercio con aggiornamenti significativi rispetto ai loro predecessori e un prezzo conveniente, molto più economico dell'S60 o dell'AGM X2.

Offre comunque componenti validi (una CPU octa-core Mediatek Helio P25, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata).

La fotocamera da 13MP + 16MP non fa miracoli ma è comunque alla pari con altri dispositivi di fascia alta come il Samsung Galaxy S8 (si noti che il conteggio dei pixel è solo una parte dell'equazione quando si tratta di misurare la qualità complessiva dell'immagine).

La capacità della batteria (4700 mAh) è scarsa e non è presente alcun connettore audio, quindi dovrete utilizzare un convertitore. Come l'S60, è in bundle con un toolkit virtuale che contiene alcuni strumenti; ma non esiste un monitor del livello sonoro.

Puoi acquistare l'Ulefone Armor 2 su Gearbest

Image Credit: TechRadar

8. Blackview BV7000 Pro

Lo smartphone rugged con il miglior rapporto qualità/prezzo

Sistema operativo: Android Marshmallow | Dimensioni dello schermo: 5 pollici | Risoluzione: 1920 x 1080 pixel | CPU: Mediatek MTK6750T | RAM: 4 GB | Memoria: 64 GB | Batteria: 3500 mAh | Telecamera posteriore: 13MP | Fotocamera frontale: 8MP

Bel design

Ottimo valore per il prezzo richiesto

Capacità della batteria piccola

No NFC

Blackview BV7000 Pro è un prodotto equilibrato rivolto a un pubblico più ampio.. Durante l'uso, il telefono si è dimostrato performante e senza rallentamenti durante il nostro breve incontro. Lo schermo, un display da 5 pollici Full HD con Gorilla Glass 3, è stupendo - anche in pieno giorno - e piccole aggiunte come "smart somatosensory" (che utilizza i movimenti manuali per alcuni comandi), la luce di notifica personalizzabile o Parallel Space, che serve per clonare le app e averne due versioni (per esempio per due account), fanno la differenza.

Non c’è la carica wirelesse né la connessione NFC, inoltre è ancora “limitato” al Wi-Fi 802.11n. Per ora, tuttavia, il BV7000 Pro offre un compromesso interessante se desiderate un modello di fascia media a buon prezzo.

È possibile acquistare il Blackview BV7000 Pro su Gearbest

Image Credit: TechRadar

Considera anche…

Altri smartphone rugged degni di nota disponibili sul mercato sono:

Cat S60 è una buona scelta se si desidera avere accesso a una videocamera a infrarossi portatile, ricca di funzioni e molto pratica.

Samsung Galaxy S8 Active è l'ideale per chi desidera uno smartphone rugged di marca con la più recente tecnologia al suo interno.

Samsung Galaxy S7 Active è una mossa intelligente se desiderate uno smartphone rugged con un buon rapporto qualità/prezzo.