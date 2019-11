Le migliori tastiere gaming del 2019

Se avete già investito una somma importante per comprare uno dei migliori PC o portatili da gaming e manca solamente la ciliegina sulla torta, la miglior cosa che potete fare è comprare una tastiera da gaming. Fidatevi, evitate di risparmiare con una tastiera da 10 euro, e completate la vostra postazione con uno di questi gioiellini.

Proprio come il miglior mouse da gaming , una tastiera da gaming può migliorare considerevolmente la vostra esperienza di gioco. La migliore tastiera da gaming, a differenza di altri componenti per PC e delle altre periferiche, può rendervi dei giocatori migliori in alcuni dei migliori giochi per PC , soprattutto se investite in una tastiera meccanica.

Inoltre il Black Friday e Cyber Monday stanno arrivando, quindi vale la pena aspettare e vedere quali saranno le offerte per le migliori tastiere da gaming 2019.

Prima di comprare una delle migliori tastiere da gaming, è il caso che capiate il tipo di switch che fa al caso vostro. Gli switch a membrana sono i peggiori per giocare, perciò vi converrà sceglierne uno meccanico. E non dimenticatevi l'illuminazione RGB, non sarebbe il 2019 se la vostra tastiera non fosse illuminata come un albero di natale.

Inoltre vi renderà felice sapere che se non avete una grande somma a disposizione, riuscirete comunque a trovare una tastiera in questa classifica che fa al caso vostro. E se avete un portafogli troppo pieno, avrete solamente l'imbarazzo della scelta tra queste tastiere piene di funzioni di ogni genere.

Quindi vediamo cos'hanno da offrire le migliori tastiere da gaming 2019.

Le migliori tastiere da gaming in breve:

SteelSeries Apex Pro Razer Huntsman Elite Roccat Vulcan 120 Aimo Logitech G513 Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 Cooler Master MasterSet MS120 Corsair K63 Wireless Corsair K95 RGB Platinum Havit Low Profile Mechanical Keyboard Razer Cynosa Chroma

1. SteelSeries Apex Pro

La tastiera con i switch magnetici di nuova generazione

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Telaio in alluminio molto bello

Impostazioni personalizzate di attuazione

Silenziosa

Costa molto

Il bellissimo display OLED di SteelSeries Apex Pro è solo uno dei pregi di questa tastiera. La SteelSeries Apex Pro ha ricevuto ben 5 stelle su 5 durante la nostra recensione approfondita per una serie di motivi, primi tra i quali la solida qualità costruttiva, l'attuazione personalizzabile, e gli switch magnetici comodi e silenziosi. Per quanto riguarda le prestazioni, si tratta di una delle migliori tastiere da gaming che abbiamo mai provato, e per circa 230€ merita di essere presa in considerazione se volete farvi un ottimo regalo.

Leggi la recensione completa: SteelSeries Apex Pro

Razer Huntsman Elite

2. Razer Huntsman Elite

Siete pronti per i nuovissimi switch opto-meccanici?

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Attuazione dei tasti fulminea

Switch con feedback tattile

Prezzo alto

Se quello che cercate è la velocità, allora la Huntsman Elite fa al caso vostro grazie ai suoi switch opto-meccanici. Il termine potrebbe spaventarvi, ma essenzialmente significa che Razer è riuscita a fondere degli switch meccanici a dei sensori ottici. Questa tecnologia permette alla Huntsman Elite di portare le prestazioni dei suoi switch a livelli mai visti prima e vi sfidiamo a trovare sul mercato una tastiera più veloce. Tralasciando la velocità degli switch, scrivere su questa tastiera è estremamente comodo. L'unica nota dolente è che ha bisogno di due USB per funzionare e costa un bel po', ma di fronte a prestazioni del genere, ne vale assolutamente la pena.

Leggi la recensione completa: Razer Huntsman Elite

Roccat Vulcan 120 Aimo

3. Roccat Vulcan 120 Aimo

La tastiera del futuro

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Scrivere è un piacere

Ottima illuminazione

Prezzo alto

La Roccat Vulcan 120 dovrebbe essere in cima alla vostra lista dei desideri se state cercando una tastiera bella da vedere e sulla quale sia comodo scrivere. Questa tastiera utilizza dei switch proprietari di Roccat , invece dei soliti Cherry MX che potete trovare sulla maggior parte delle altre tastiere e non possiamo fare a meno di sottolineare quanto li abbiamo trovati comodi. Questa tastiera da gaming combina uno straordinario feedback tattile a una attuazione silenziosa e confortevole. Questo dovrebbe farvi capire perché l'abbiamo proclamata una delle migliori tastiere da gaming presenti sul mercato.

Leggi la recensione completa: Roccat Vulcan 120 Aimo

Logitech G513

4. Logitech G513

Per giocare in silenzio

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Ottimi switch

Illuminazione RGB brillante

Mancano i tasti multimedia

Uno dei più grandi problemi con gli switch Cherry MX Red è che nonostante siano ottimi per giocare, non sono altrettanto adatti per scrivere. Per questo motivo nella Logitech G513 sono stati utilizzati i switch meccanici lineari Romer-G. Il telaio in lega di alluminio spazzolato la rende praticamente immune alle impronte digitali e noi la consideriamo meritevole di essere nominata una delle migliori tastiere da gaming presenti sul mercato in questo momento.

Leggi la recensione completa: Logitech G513

Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

5. Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Ottimo rapporto qualità prezzo

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Switch Cherry MX Brown

Prezzo basso

Telaio in plastica

Alienware non è di certo tra le marche più economiche. Ma Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 offre un ottimo rapporto qualità/prezzo e a circa 150 euro potrete avere una delle tastiere più resistente sul mercato, con tanto di switch meccanici, tasti macro e l'inconfondibile estetica da gamer. Non si tratta della tastiera più ricca di funzioni di sempre ma, considerato il suo prezzo, vale sicuramente la pena.

Leggi la recensione completa: Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Cooler Master MasterSet MS120

6. Cooler Master MasterSet MS120

Il pacco completo

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: No

Design compatto

Illuminazione illustre

Il mouse compreso è mediocre

Un prodotto non ha bisogno di essere di fascia alta per essere degno di nota, e Cooler Master MasterSet MS120 è l'esempio perfetto. Questo set composto da tastiera e mouse è un affare imperdibile. Per meno di 65 euro, la tastiera di MasterSet costa veramente poco, ma non ha nulla da invidiare in termini di qualità alle tastiere mem-caniche (una via di mezzo tra membrana e meccanica) di fascia più alta. Gli switch offrono un feedback tattile e una corsa profonda. La Cooler Master MasterSet MS120 è anche silenziosa, quindi non dovrete preoccuparvi di svegliare qualcuno durante la vostra prossima partita a Overwatch che farete nel cuore della notte. Senza ogni ombra di dubbio, è una delle migliori tastiere da gaming sotto i 100€.

Leggi la recensione completa: Cooler Master MasterSet MS120

Corsair K63 Wireless

7. Corsair K63 Wireless

Il top delle tastiere da gaming wireless

Interfaccia: Wireless | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Perfetta per giocare in poltrona

Moltissime funzioni

Poggiapolsi fragile

Nel corso degli ultimi anni abbiamo provato poche tastiere wireless da gaming, e quelle che ci sono piaciute si contano sulle dita di una mano. Ma tutto questo è cambiato con l'arrivo della Corsair K63 Wireless. L'azienda produttrice di periferiche per PC ha preso tutto quello che ci è piaciuto della versione cablata della K63, e ne ha fatto una versione wireless, senza troppi compromessi. In questa tastiera possiamo trovare gli ottimi switch Cherry MX Red, illuminazione RGB e tasti multimedia. La K63 wireless è la prova che una tastiera wireless può fare molto nel 2019, anche quando si tratta di gaming.

Leggi la recensione completa: Corsair K63 Wireless

Corsair K95 RGB Platinum

8. Corsair K95 RGB Platinum

La Rolls Royce delle tastiere RGB da gaming

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Illuminazione ipnotica

Tasti multimedia e scorciatoie comode

Telaio in alluminio

Software scomodo

Il poggiapolsi in gomma si è rovinato in fretta

Più di 200 euro per una tastiera potrebbero sembrarvi troppi, ma la Corsair K95 RGB Platinum è una delle migliori tastiere da gaming che abbiamo provato quest'anno, e vale veramente tutti questi soldi. Su questa tastiera non avrete solo le funzioni più triviali come l'illuminazione RGB a 19 zone e 16,8 milioni di colori, ma anche quelle più particolari come i 6 tasti macro, 8MB di memoria e il telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico.

Leggi la recensione completa: Corsair K95 RGB Platinum

Havit Low Profile Mechanical Keyboard

9. Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Basso profilo, alte prestazioni!

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Tasti totalmente riprogrammabili

Design sottile e pulito

Mancano i tasti multimedia

Alcuni di voi potrebbero pensare che vista una tastiera, le hai viste tutte: grandi, con dei pezzi di metallo decorati dai illuminazione RGB e rumorose. Ma la Havit Low Profile Mechanical Keyboard vi stupirà. Nonostante abbia l'illuminazione RGB (seriamente, come non potrebbe), non ha nessuna delle altre particolarità del genere di tastiere al quale appartiene. Bella e funzionale, questa tastiera non è più grande del necessario ed è molto comodo sia scriverci che giocare. Non ci sono tasti multimediali, ma ci sembra un ottimo compromesso considerato il prezzo basso di questo gioiellino.

Leggi la recensione completa: Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Razer Cynosa Chroma

10. Razer Cynosa Chroma

La tastiera giusta per iniziare

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Tasti Programmabili: Sì

Costa poco

Basso profilo

Switch a membrana

Se avete iniziato a giocare da poco e state cercando una tastiera da gaming come si deve, ma con un occhio di riguardo al prezzo, Razer Cynosa Chroma potrebbe fare al caso vostro. Non offre il feedback tattile delle tastiere di fascia alta, ma gli switch ibridi si comportano comunque bene, con un polling rate di 1ms e 10 tasti premibili contemporaneamente. Razer Cynosa Chroma è una delle migliori tastiere da gaming per chi approccia il mondo dei videogiochi e non vuole spendere una fortuna.

Leggi la recensione completa: Razer Cynosa Chroma

Anche Bill Thomas, Gabe Carey e Michelle Rae Uy hanno contribuito a questo articolo.