Come assemblare un bel PC da gaming

A seconda di come vi approccerete all'impresa, costruire un PC da gaming può essere divertente, ma anche frustrante. Potreste avere una disponibilità economica limitata e di conseguenza incorrere in problemi nella scelta del componente giusto per raggiungere il livello di prestazioni che avevate in mente. Oppure l'informatica potrebbe non essere il vostro campo e di conseguenza scegliere i componenti giusti in grado di assicurarvi delle ottime prestazioni con i giochi usciti quest'anno potrebbe essere difficile.

Non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi. Chi è alle prime armi dovrebbe leggere come costruire il primo PC da gaming, e anche questa guida che vi darà tutte le informazioni su come assemblare i vari componenti passo per passo.

Questo sarà sufficiente a coprire le basi, ma se volete saperne di più, in questo articolo vi spiegheremo altri 5 trucchi che potreste non conoscere e che vi aiuteranno ad assemblare un PC del quale andare fieri.

1. Cos'è la lotteria del silicio

Non tutti i processori sono uguali. Ogni CPU è sottoposta a delle leggere variazioni del processo produttivo e questo fa si che alcuni processori siano migliori rispetto ad altri (di solito il range di variazione è minimo).

Quindi quando comprate un processore sbloccato, che quindi può essere overclockato, si può parlare della lotteria del silicio. Questa vi porterà a tenere le dita incrociate nella speranza di aver ottenuto uno dei modelli meglio riusciti di quella particolare CPU. Gli esemplari migliori infatti possono essere overclockati con valori decisamente superiori rispetto agli altri.

Ma si sa, la fortuna è cieca e non c'è bisogno di affidarsi a lei se vi interessa una di queste rare CPU. Infatti esistono delle aziende che comprano processori, li testano, in relazione ai risultati stabiliscono un prezzo e li vendono ai costruttori di PC che vogliono overclockare la propria macchina.

Silicon Lottery è un'azienda che fa proprio questo, ne abbiamo già parlato in questo periodo in un articolo su Ryzen 3000 che garantiscono delle prestazioni insolitamente vicine al loro massimo in termini in clock.

Ovviamente queste aziende, tra cui ricordiamo anche Overclockers UK e il venditore tedesco Caseking, rivendono queste CPU a prezzi più alti rispetto a quelli ufficiali, e c'è da dire che spesso questi soldi potrebbero essere investiti in altri componenti per ottenere risultati migliori sul vostro PC da gaming.

Sta a voi quindi decidere cosa fare. A seconda dei risultati che volete avere e di quanto tempo volete che vi duri la vostra CPU, potreste anche considerare l'idea di scegliere un processore più veloce (o diverso), sempre che non si tratti già del migliore disponibile sulla piazza in quel momento.

Ricordatevi anche che dovrete comprare una scheda madre di un certo livello (sicuramente non di fascia bassa) sulla quale montare il vostro processore preso da Silicon Lottery o aziende simili.

Questa è un'ottima strada per chi vuole il miglior PC da gaming in assoluto. Vi ricordiamo anche che è possibile richiedere all'azienda un delidding della CPU per ridurre le temperature, e quindi aumentare ulteriormente il livello di overclock al quale è possibile spingere il processore.

2. Non risparmiate sull'alimentatore

Spesso capita di vedere online delle configurazioni di PC da gaming pazzesche, ma con alcuni componenti di fascia bassa. I componenti sui quali si risparmia di solito sono il case e l'alimentatore. Molti fanno l'errore di risparmiare su questi componenti che potrebbero non sembrare importanti per potersi permettere una scheda grafica più potente.

Ma vi avvertiamo, non risparmiate sull'alimentatore per il vostro PC da gaming.

Se la CPU potrebbe essere vista come il cervello di un computer, allora l'alimentatore è il suo cuore, e se questo funziona bene, tutto fila liscio. Ma se si tratta di un modello di fascia bassissima o di una sottomarca, allora non vi darà tutta la stabilità della quale avete bisogno per il vostro overclock. Nel peggiore dei casi, se il wattaggio non è sufficiente, allora faticherà a gestire il carico di componenti di fascia alta quando saranno a pieno carico.

Ricordatevi che quando farete un upgrade del vostro PC, magari per una GPU migliore, potreste aver bisogno di qualche watt in più per alimentarla, e quindi un alimentatore dal wattaggio basso potrebbe far sorgere un problema.

Inoltre l'alimentatore potrebbe essere così poco affidabile da rompersi e costringendovi a sostituirlo. Nel peggiore dei casi l'alimentatore potrebbe compromettere altri componenti, arrecandovi un danno economico non indifferente.

Detto questo, non c'è bisogno di comprare un alimentatore megagalattico da 1.500W. Modelli del genere possono arrivare ad avere dei prezzi proibitivi e non essere efficienti quando la vostra macchina è in stato di sospensione. Modelli del genere sono esagerati nella maggior parte delle configurazioni ed è giusto usarli solo in quelle di fascia altissima.

La quantità di potenza che vi servirà dipende dal tipo di macchina che costruirete. Potete usare wattage calculator, un sito che sulla base dei componenti scelti vi indicherà i watt dei quali avrete bisogno, compreso un piccolo extra (circa il 25%) in vista di aggiornamenti futuri.

Vi suggeriamo anche di prendere un alimentatore con efficienza di almeno "80+ Bronze" di una buona azienda, come ad esempio Corsair o Seasonic (qui vi consigliamo i migliori alimentatori per PC). In questo modo vi durerà per molto tempo e probabilmente potrete riutilizzare lo stesso alimentatore sul vostro prossimo PC da gaming.

Per riassumere: comprate un modello di qualità, ma non c'è bisogno di esagerare o di andare al risparmio.

3. Un case ben areato

Continuando con il discorso di prima, è giusto prestare attenzione anche al case che utilizzerete nel vostro prossimo PC da gaming.

Un case di fascia bassa potrebbe non essere abbastanza spazioso e i componenti all'interno potrebbero essere troppo stretti, o addirittura non starci. Questi modelli di solito non offrono nemmeno la possibilità di effettuare un buon cable management.

Un buon cable management permette di raggruppare tutti i cavi dei vari componenti nello spazio apposito dietro la scheda madre.

Dei cavi ordinati permettono un migliore flusso d'aria nel case, e quindi un migliore raffreddamento dei componenti che ne hanno più bisogno, come CPU e GPU. Per farla breve, non solo l'interno del vostro PC sarà più bello e ordinato, ma avrà anche meno problemi di surriscaldamento.

Un case migliore avrà un design migliore in termini di posizionamento delle ventole, flusso d'aria, buchi e spazzi per il cable management. Non sottovalutate questo fattore, soprattutto se i vostri componenti sono overcloccati.

Un paio di consigli: se sceglierete un case piccolo, potrebbe essere una buona idea prendere una scheda grafica che espella il calore dalla parte posteriore, fuori dal case, e non all'interno. Assicuratevi anche che le ventole abbiano dei filtri anti-polvere, dato che è nemica dei componenti elettronici e può causare surriscaldamento.

Tenetelo a mente quando sceglierete un case per il vostro PC, ma ricordatevi anche una bombola di aria compressa da usare una volta ogni sei mesi circa per ripulire l'interno dalla polvere che si accumulerà inevitabilmente. Ovviamente questa operazione va fatta dopo aver spento il PC e con delicatezza. Quando pulirete le ventole, tenetele ferme con un dito, farle girare in questo modo potrebbe danneggiarle.

Potrebbe essere una buona idea fare un promemoria "Pulire il PC" sul vostro calendario in modo da non dimenticarlo.

Per finire ricordatevi anche che un buon case, così come un buon alimentatore, potrà essere riutilizzato nel vostro prossimo PC.

4. Chiedete a un esperto

Una volta decisa la vostra configurazione, condividetela su un forum (magari anche più di uno) di esperti e persone che costruiscono PC per passione. Questo non viene fatto da molti visto che richiede un po' di tempo per registrarsi, scrivere, ecc.., ma vale la pena farlo prima di procedere con l'acquisto di tutti i componenti scelti.

Di solito si riceve del feedback interessante, o anche qualche consiglio su configurazioni alternative che potrebbero darvi risultati migliori per i soldi spesi.

Anche PCPartPicker può rivelarsi una risorsa molto utile quando state scegliendo i componenti, ed è anche in grado di evidenziare problema di compatibilità.

5. L'importanza del software

Dopo la giusta attenzione dedicata all'hardware, è giusto parlare anche di software. Quando accenderete per la prima volta il vostro pc HWiNFO (o in alternativa CPU-Z) è un programma gratuito utile per monitorare il comportamento dei vari componenti e può evidenziare dei potenziali problemi prima che peggiorino.

Prime95 è molto utile per gli stress test e per controllare la stabilità del processore, e ne parliamo approfonditamente nel nostro articolo su come overclockare un processore.

MSI Afterburne è un programma indispensabile se overclockate la vostra scheda grafica e dovete intervenire sulla velocità delle ventole della GPU (questo software non funziona solamente con le schede MSI, ma anche con le altre).

Ci sono moltissime altre app che possono tornarvi utili sul vostro PC da gaming e ne parliamo in questo articolo. Uno di questi programmi è f.lux e vi permetterà di proteggere i vostri occhi durante le vostre lunghe sessioni di gioco.

