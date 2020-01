I migliori alimentatori per PC del 2020

Scegliere un buon alimentatore è la prima cosa da fare quando si assembla un nuovo PC. Di certo non sarà entusiasmante come scegliere una tra le migliori schede grafiche , ma ogni componente del vostro PC dipenderà da esso. Vi consigliamo di non scendere a compromessi per l’alimentatore, anche se ciò dovesse comportare una riduzione del budget che avete destinato all’acquisto di uno dei migliori processori .

Tuttavia, l’alimentatore ideale non deve necessariamente costare molto. Se volete risparmiare un po' di denaro, potete trovare molte offerte sulla nostra guida. Non preoccupatevi, ci sono anche alimentatori di fascia alta con l'illuminazione RGB e una capacità di potenza sufficiente per “alimentare un piccolo villaggio” o un PC da gioco con due RTX 2080 Ti in SLI.

Trovare il miglior alimentatore è importante, se la PSU si rompesse, sostituirla sarebbe una seccatura. E, di solito, l’alimentatore per PC “muore” improvvisamente, poiché i segnali sono difficili da rilevare: possono essere impercettibili, come una perdita di efficienza energetica e ovvi come uno sbalzo di tensione. Quindi, fatevi un favore e prendete un buon alimentatore oggi, per non preoccuparvi domani.

Image Credit: Corsair

Miglior alimentatore: Corsair RM750x

Il miglior alimentatore completo per le tue esigenze

Fattore di forma: ATX | Capacità: 750W | Classe di efficienza: 80 Plus Gold | Modularità: Completo | Garanzia: 10 anni

Dissipazione a ventole ferme

Modulare

Capacità massima non sufficiente per PC da gioco

Corsair RM750x occupa il primo posto in questa lista per un semplice motivo: è l'alimentatore più completo sul mercato, ad oggi. Oltre a una garanzia di 10 anni e un livello di efficienza 80 Gold Plus, RM750x ha un sistema di cavi completamente modulare. Ciò significa che dovrete installare solo i cavi di cui avete bisogno: direte addio al caos e al flusso d'aria deviato dai cavi extra degli alimentatori non-modulari.

Image Credit: EVGA

Miglior alimentatore budget: EVGA 500 B1

Tutto il necessario per iniziare

Fattore di forma: ATX | Capacità: 500W | Classe di efficienza: 80 Plus Bronze | Modularità: Nessuna | Garanzia: 3 anni

Prezzo

Sei cavi SATA

Capacità bassa

Se cercate un alimentatore economico per risparmiare sulle altre componenti, al momento non ci sono molte opzioni. Noi, comunque, vi consigliamo l'EVGA 500 B1. Costa meno di un videogame e vanta 500 watt di potenza trasmessa attraverso sei cavi SATA e due cavi PCIe.

Questo è senza dubbio uno dei migliori alimentatori, perché è essenziale e fa onestamente il suo lavoro. Anche la garanzia di tre anni non guasta.

Image Credit: be quiet!

Il miglior alimentatore silenzioso: be quiet! Straight Power 10

Tranquillo come la notte

Fattore di forma: ATX | Capacità: 400W - 700W | Classe di efficienza: 80 Plus Gold | Modularità: Semi | Garanzia: 5 anni

Rumorosità

Prezzo

Anche i migliori alimentatori montano ventole rumorose e, a differenza di quelle del case, non è facile sostituirle. Fortunatamente, la linea Straight Power 10 si distingue per la bassa rumorosità. Questa gamma presenta alimentatori le cui capacità vanno da 400W a 700W, sono certificate SLI/Crossfire e sono anche modulari.

Image Credit: SilverStone

Il miglior alimentatore compatto: Silverstone serie SFX SST-S

Perfetto per build Micro ATX e Mini ITX per PC

Fattore di forma: SFX | Capacità: 550W | Classe di efficienza: 80 Plus Gold | Modularità: Nessuna | Garanzia: 3 anni

Dimensioni

Supporto ATX e ESP

Numero limitato di cavi

Sfortunatamente, gli alimentatori non sempre si adattano ai case più piccoli. Tuttavia, Silverstone SFX SST SX550 è un alimentatore compatto ideale anche per case mini-ITX.

Le sue dimensioni sono circa la metà rispetto al formato standard, e garantendo di conseguenza un migliore flusso d'aria. Questo lo rende una scelta conveniente per chiunque stia costruendo un mini ITX o una build micro ATX, ma va bene anche per i case più grandi.

I PC con fattore di forma ridotto sono molto richiesti, per cui non abbiamo potuto esimere Silverstone SFX dalla nostra guida.

Image Credit: Corsair

Il miglior alimentatore per prestazioni: Corsair AX1600i

Un mostro di potenza

Fattore di forma: EPS | Capacità: 1600W | Classe di efficienza: 80 Plus Titanium | Modularità: Completamente | Garanzia: 10 anni

Capacità

Certificazione Platinum

Prezzo

Dimensioni

Se avete intenzione di assemblare un PC HEDT con CPU di fascia alta, un sistema multi-GPU, un dissipatore a liquido e fare un po’ di overclock non vi resta che affidarvi a AX1600i, una centrale in miniatura.

Vanta la certificazione Platinum (ossia gli sprechi di corrente sono ridotti al minimo) ed è coperto da 10 anni di garanzia che vi faranno dormire sonni sereni. Il prezzo? Beh, diciamo che con quella cifra è possibile assemblare un PC...

Image Credit: NZXT

Il miglior alimentatore modulare: NZXT E650

Elegante e completamente modulare

Fattore di forma: ATX | Capacità: 650W | Classe di efficienza: 80 Plus Gold | Modularità: Completo | Garanzia: 10 anni

Design

Garanzia di 10 anni

Prezzo

Se siete attenti al design del vostro PC, un alimentatore modulare è obbligatorio: potrete evitare il disordine generato dai cavi inutilizzati nonché migliorare il flusso d’aria nel case. NZXT E650 è pensato per questo.

Non solo è un alimentatore completamente modulare, ma è anche bello da vedere. Tutto ciò è completato dalla certificazione 80 Plus Gold e da una garanzia di 10 anni.

Image Credit: Thermaltake

Miglior alimentatore RGB: Thermaltake Smart RGB 700W

Luci intense e alta tensione

Fattore di forma: ATX | Capacità: 700 W | Classe di efficienza: 80 Plus | Modularità: No | Garanzia: 5 anni

Beautiful RGB lighting

Inexpensive

Not modular

Thermaltake Smart RGB 700W non solo ha una splendida illuminazione RGB indirizzabile, ma presenta anche un livello di efficienza 80 Plus e una potenza sufficiente per supportare PC da gioco di discreta potenza. Sì, non è modulare, ma a meno di cento euro e con quella fantastica illuminazione RGB è davvero un ottimo prodotto.

Gabe Carey has also contributed to this article