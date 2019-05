AMD Ryzen di terza generazione: uscita, prezzo e notizie

Quando uscirono i primi processori Ryzen , quasi tre anni fa, AMD cambiò il mercato. E, ora che i Ryzen di seconda generazione sono in circolazione da un anno, la “squadra rossa” ha segnato un grande successo con vendite più che raddoppiate, secondo un venditore tedesco. Ancora meglio: i Ryzen di terza generazione porteranno l’architettura Zen 2 a 7 nanometri.

Intel sta avendo qualche problema con l’architettura Cannon Lake a 10 nm, e questo ha permesso ad AMD di prendersi qualche vantaggio su Ice Lake o Lakefield . Non vediamo l’ora di vedere le CPU Ryzen di terza generazione, che saranno senz’altro impressionanti.

Che cos’è? La prossima linea di processori AMD

La prossima linea di processori AMD Quando esce? A metà 2019

A metà 2019 Quanto costa? Ancora non si sa

Immagine: TechRadar

AMD Ryzen di terza generazione, data di uscita

Al CES 2019 , AMD ha annunciato che i processori Ryzen 3000 sarebbero arrivati più o meno a metà 2019. Purtroppo il produttore di chip non è stato più specifico con le date. Sembra però che i Ryzen di terza generazione usciranno un po’ più tardi rispetto ai modelli precedenti.

La prima generazione di CPU Ryzen arrivò a marzo 2017 e i Ryzen di seconda generazione poco dopo, ad aprile 2018 . Dunque, un po’ sorprende che i Ryzen 3000 arriveranno più tardi, tra maggio e luglio di quest’anno (speriamo).

Infatti abbiamo sentito diverse fonti suggerire che i processori Ryzen 3000 saranno annunciati insieme alle GPU Navi a luglio . L’AD di AMD Lisa Su ha suggerito che avrebbe rivelato la “prossima generazione di piattaforme e prodotti AMD ad alte prestazioni” alla presentazione del Computex 2019 .

Se è vero, sarebbe coerente con l’idea di una presentazione a metà 2019 che AMD ha indicato al CES 2019. Dovremo attendere il Computex per vedere se potremo mettere le mani sui processori AMD Ryzen di terza generazione.

Immagine: TechRadar

AMD Ryzen di terza generazione, prezzo

AMD non ha parlato di prezzi per i Ryzen 3000 a 8 core e 16 thread, quindi per ora si possono fare solo ipotesi a riguardo.

Grazie a un reportage curiosamente dettagliato da uno youtuber chiamato AdoredTV , abbiamo però modelli e prezzi per praticamente tutti i processori Ryzen di terza generazione.

Ecco quanto i Ryzen di terza generazione potrebbero costare (in dollari):

Ryzen 9 3850X: $499

$499 Ryzen 9 3800X: $449

$449 Ryzen 7 3700X: $329

$329 Ryzen 7 3700: $299

$299 Ryzen 5 3600X: $229

$229 Ryzen 5 3600G: $199

$199 Ryzen 5 3600: $178

$178 Ryzen 3 3300X: $129

$129 Ryzen 3 3300G: $129

$129 Ryzen 3 3300: $99

Questi prezzi potrebbero sembrare interessanti e allineati con quanto fatto da AMD in passato, ma vanno presi con cautela; specialmente perché abbiamo visto altri leak che indicano prezzi più alti.

Meglio attendere che AMD dia informazioni ufficiali sui prezzi, perché storicamente li hanno ridotti passando alla prima alla seconda generazione di Ryzen. L’AMD Ryzen 7 1700X uscì a 399$ per esempio, mentre il suo successore Ryzen 7 2700X costava al lancio 329$.

Tenendolo presente, non possiamo immaginare (e saremmo delusi se così fosse) un Ryzen 7 3700X più costoso. Per ora, sembra che AMD resterà fedele alla tradizione.

Immagine: TechRadar

AMD Ryzen di terza generazione, specifiche

Finora sappiamo di un solo processore Ryzen 3000 con 8 core e 16 thread, progettato per essere il concorrente del top di gamma Intel Core i9-9900K .

Alla presentazione del CES 2019, AMD ha mostrato un benchmark di questo processore con Cinebench, ottenendo 2.023 punti. In confronto, l’Intel Core i9-9900K e l’ AMD Ryzen 7 2700X hanno ottenuto rispettivamente 1873 e 1798 punti, nei nostri test.

Ancora più impressionante, il nuovo Ryzen 3000 sembra anche più efficiente dell’attuale linea Intel Coffee Lake Refresh. Quella stessa dimostrazione con Cinebench, infatti, mostrava un assorbimento di 179,9W da parte del sistema Intel, mentre il Ryzen si fermava a 133,4 watt.

In generale sembra che l’architettura a 7 nm dei Ryzen di terza generazione abbia il 12% in più di prestazioni e sia il 30% più efficienti, rispetto all’architettura Intel a 14 nm.

Tutto grazie alla piattaforma Zen 2 a 7 nm, che consente una drastica riduzione del die. I Ryzen di seconda generazione usano l’architettura Zen+ a 12 nm, che portò anch’essa a una piccola riduzione del die rispetto alla Zen a 14 nm.

Sembra che AMD non sia intenzionata a fermarsi. I processori AMD Zen 3, con processo produttivo a 7nm+, useranno la litografia a ultravioletti “extreme” (EUV). Potrebbe non avere molto senso per noi persone comuni, ma sembra che il nuovo metodo permetterà di aumentare la densità di transistor e l’efficienza energetica.

Nonostante siano basate su una nuova architettura, le CPU Ryzen 3000 entreranno ancora nel socket AM4 usato dai Ryzen di prima e seconda generazione. Arriverà però il supporto alle connessioni PCIe 4.0.

Secondo voci non confermate, comunque, sembra che il chip a 8 core svelato da AMD al CES non sia il top di gamma. Per esempio, si dice che l’AMD Ryzen 9 3850X abbia 16 core e 32 thread. È molto di più di quanto offrano gli attuali processori consumer. Il resto della linea, come trapelata nelle varie indiscrezioni, è descritta sotto.

Prima di emozionarsi troppo all’idea di tirare fuori ancora più potenza dalla Nvidia GeForce RTX 2080 o AMD Radeon VII , vale la pena sottolineare che le linee PCIe 4.0 miglioreranno, almeno per ora, solo i sistemi di archiviazione.

Immagine: TechRadar

A parte il singolo processore mostrato da AMD, diverse indiscrezioni suggeriscono che la famiglia Ryzen di terza generazione sarà così composta:

Ryzen 9 3850X : 16 core, 32 thread, frequenze da 4.3GHz a 5.1GHz

: 16 core, 32 thread, frequenze da 4.3GHz a 5.1GHz Ryzen 9 3800X : 16 core, 32 thread, frequenze da 3.9GHz a 4.7GHz

: 16 core, 32 thread, frequenze da 3.9GHz a 4.7GHz Ryzen 7 3700X : 12 core, 24 thread, frequenze da 4.2GHz a 5.0GHz

: 12 core, 24 thread, frequenze da 4.2GHz a 5.0GHz Ryzen 7 3700 : 12 core, 24 thread, frequenze da 3.8GHz a 4.6GHz

: 12 core, 24 thread, frequenze da 3.8GHz a 4.6GHz Ryzen 5 3600X : 8 core, 16 thread, frequenze da 4.0GHz a 4.8GHz

: 8 core, 16 thread, frequenze da 4.0GHz a 4.8GHz Ryzen 5 3600G : 8 core, 16 thread, 12 GPU core, frequenze da 3.2GHz a 4.0GHz

: 8 core, 16 thread, 12 GPU core, frequenze da 3.2GHz a 4.0GHz Ryzen 5 3600 : 8 core, 16 thread, frequenze da 3.6GHz a 4.4GHz

: 8 core, 16 thread, frequenze da 3.6GHz a 4.4GHz Ryzen 3 3300X : 6 core,12 thread, frequenze da 3.5GHz a 4.3GHz

: 6 core,12 thread, frequenze da 3.5GHz a 4.3GHz Ryzen 3 3300G : 8-core, 12-thread, 12 GPU core, frequenze da 3.2GHz a 4.0GHz

: 8-core, 12-thread, 12 GPU core, frequenze da 3.2GHz a 4.0GHz Ryzen 3 3300: 6 core, 12 thread, frequenze da 3.2GHz a 4.0GHz

Abbiamo sentito parlare delle capacità di Zen 2 già a ottobre 2018 . All’epoca, un report suggeriva che l’AMD Radeon Technologies Group aveva ricevuto il primo campione di una nuova architettura, nella forma di un chip a 8 core capace di arrivare a 4,5GHz. Che questo misterioso chip e quello mostrato ufficialmente da AMD siano la stessa cosa, resta da vedere.

A dicembre 2018 la macchina delle indiscrezioni ha cominciato a diventare piuttosto calda: un venditore russo pubblicò infatti una lista di processori che confermava quella di AdoredTV, che fino a quel momento non sembrava molto credibile.

Forse quel negozio ha preso il video e lo ha trattato come un documento ufficiale, ma finora non sono emerse altre fonti che contestino o smentiscano quelle informazioni. Anzi, il noto leaker Tum Apisak ha fatto trapelare dati di UserBenchmark che mostrano un processore Ryzen 3000 a 12 core e 24 thread. Non c’erano nomi, ma è comunque un’informazione interessante.

Le indiscrezioni continuano ad arrivare. Sempre Tum Apisak ha diffuso informazioni riguardo a un Ryzen 3000 con 8 core e frequenza di boost a 4,2Ghz. Potrebbe essere uno dei processori citati nel leak di AdoredTV, ma ha una frequenza più bassa quindi non siamo sicuri. In ogni caso, al Computex avremo tutte le conferme.

Per ora è tutto ciò che sappiamo, ma siamo certi che AMD presto farà conoscere le specifiche esatte dei Ryzen di terza generazione.