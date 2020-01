Recensione AMD Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600 non è una CPU di alto livello, ma il suo prezzo basso e le elevate prestazioni di gioco lo rendono adatto per videogame e software professionali.

AMD Ryzen 5 3600 sostituisce Ryzen 5 2600 del 2018, offrendo prestazioni superiori ad un prezzo da CPU di fascia media. È leggermente inferiore al Ryzen 5 3600X , che è essenzialmente una versione leggermente più veloce dello stesso processore. Dove Ryzen 5 3600 brilla è nelle prestazioni dei videogame.

In generale, ha prestazioni inferiori rispetto a R7 3700X o R7 3800X, ma le sue specifiche e il prezzo più basso non comportano prestazioni di gioco così distanti dai top di gamma. Inoltre, quanto risparmierete con questa CPU potrà essere investito su una delle migliori schede grafiche del 2020 o su RAM aggiuntiva, rendendo Ryzen 5 3600 un'opzione interessante per i giocatori attenti al budget.

Prezzo e disponibilità

Ryzen 5 3600 è venduto assieme al dispositivo di raffreddamento Wraith Stealth ed è disponibile a partire da 211 euro su Amazon . Attualmente è uno dei processori di ultima generazione e di fascia media più economici sul mercato .

Le sue prestazioni sono simili a quelle di Ryzen 5 3600X ma costa circa 40 euro in meno, inoltre se paragonato ai processori Intel Core i5 Coffee Lake Refresh vanta prezzi più bassi e prestazioni superiori, in multicore.

Offre anche velocità di clock di base più elevate (ad eccezione di Core i5-9600k) combinate alla tecnologia mutithreading, non supportata dai chip desktop Core i5 . Tutto ciò, insieme a un dissipatore incluso nella confezione, rendono questo prodotto un vero affare, ad oggi.

Specifiche

Il passaggio tra Ryzen 5 1600 e Ryzen 5 2600 non è stato significativo, tuttavia Ryzen 5 3600 si distingue grazie all' architettura Zen 2 di AMD . La CPU passa dal nodo a 12nm di GlobalFoundries al processo a 7nm di TSMC che ne ha migliorato l'efficienza, le istruzioni per clock (o IPC) e la velocità di clock. Il TDP da 65 W è lo stesso di Ryzen 5 2600.

L'architettura Zen 2 ha portato ad un aumento della cache L1 di 384 KB, 3 MB per quella L2 e 32 MB per quella L3, come su Ryzen 5 3600X. L'aumento della memoria della CPU aumenta sia la reattività del sistema che le prestazioni di gioco.

Ryzen 5 3600 può essere installato su schede madri X570 che supportano il nuovo standard PCIe 4.0. Ciò offre un notevole aumento della larghezza di banda per SSD PCIe e le più recenti schede grafiche Navi di AMD. Gli utenti che non necessitano delle funzioni extra del chipset X570 potranno comunque contare sulle schede madri più vecchie; Ryzen 5 3600 infatti è compatibile con il socket AM4. In altre parole, l'aggiornamento da un PC con un processore Ryzen serie 1000 sarà probabilmente economico e facile grazie alla retrocompatibilità delle nuove CPU.

Test system specs CPU: 3.6GHz AMD Ryzen 5 3600 (6-core, 35MB cache, up to 4.2GHz)

Scheda Madre: Aorus X570 Master

RAM: 16GB HyperX Fury RGB @ 3,000 MHz

SSD: Samsung 860 Evo 250 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Alimentatore: Phanteks Revolt X 1200

Case: Praxis Wetbench

Prestazioni

Nel complesso, Ryzen 5 3600 non è al livello dei top di gamma della serie Ryzen 3000, ma può comunque competere con CPU di fascia alta come Intel Core i7-8700K. Com'era prevedibile, Ryzen 5 3600 è inferiore a R5 3600X sia in prestazioni single-core che multi-core, sebbene il punteggio del benchmark Handbrake lo collochi a breve distanza dalla variante X.

Detto questo, si scontra ad armi pari con Intel Core i7-8086K, una CPU da 6 core / 12 thread, superandola nel test multi-core Cinebench R15 e tallonandola in single-core. Non è all'altezza del Core i7-8086K nel test single-core di GeekBench 4, ma di nuovo è superiore nel test multi-core.

Un altro punto di forza è l'efficienza. Grazie al passaggio al processo a 7nm, Ryzen 5 3600 consuma meno energia rispetto a Intel Core i7-8086K e Core i7-8700K che assorbono rispettivamente 110,68 W e 100,63 W; Ryzen 5 3600 invece si ferma a 86,17 W.

Laddove Ryzen 5 3600 stupisce è nei giochi: in Total War: Warhammer II a 1080p con Nvidia GTX 1080 Ti , ha garantito un frame rate minimo di 78 fps e una media di 101 fps. Quei punteggi semplicemente schiacciano Intel Core i9-9900K , una CPU da 8 core / 16 thread che costa più del doppio. In 4K, nello stesso gioco, perde terreno rispetto ai suoi fratelli, ma rimane per lo più davanti agli stessi tre chip Intel.

In Middle Earth: Shadow of War, Ryzen 5 3600 vanta prestazioni in 1080p e 4K paragonabili a CPU del calibro di: Intel Core i9-990K, Core i7-8086K, Core i7-8700K, Ryzen 7 3700X e persino Ryzen 9 3900X .

Conclusioni

Il rapporto qualità-prezzo di Ryzen 5 3600 è fantastico, soprattutto considerando le sue prestazioni di gioco che sono simili a CPU che costano più del doppio.

Tutte le nuove CPU Ryzen serie 3000 che abbiamo testato hanno offerto livelli simili di prestazioni nei giochi e Ryzen 5 3600 è il prodotto meno costoso. Quindi, sia che vogliate assemblare un computer da zero o riusare una vecchia scheda madre AM4 per risparmiare, Ryzen 5 3600 è un prodotto caldamente consigliato.

Ryzen 5 3600X offre prestazioni leggermente superiori, ma optare per R5 3600 vi consentirà di investire il denaro risparmiato su un monitor o una GPU più prestante.