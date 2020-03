Scegliere uno dei migliori processori è un'ottima soluzione per chi vuole assemblare un nuovo PC per giocare. Perciò, anche se la discussione se sia meglio AMD o Intel continua, noi abbiamo deciso di individuare i migliori processori di Intel, li abbiamo provati e abbiamo stilato una nostra classifica.

Per anni i processori Intel sono stati tra i migliori per giocare grazie al loro alto valore di IPC (instructions per clock) combinato alla velocità di clock. Anche se questo resta vero, i processori Intel sono al top non solo per giocare.

Le CPU Intel Basin Falls dominano il settore dei PC desktop grazie alle loro prestazioni che le rendono perfette per professionisti e creativi. Anche se avete un budget ridotto, una CPU come Intel Pentium G4560 ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Intel dice di avere una risposta per qualsiasi esigenza. Noi l'abbiamo presa in parola e abbiamo recuperato i migliori modelli per esaminarli con i nostri strumenti di valutazione del prezzo. In questo modo passerete meno tempo a cercarli e avrete più tempo per assemblarli!

I migliori processori Intel del 2020 a colpo d'occhio:

Intel Core i7-9700K Intel Core i5-9600K Pentium G5400 Intel Core i9-9900KS Intel Core i9-9980XE

Image Credit: Intel

Intel Core i7-9700K

Il miglior processore Intel

Core: 8 | Thread: 8 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4.9GHz | L3 cache: 12MB | TDP: 95W

Prestazioni eccezionali

Ottimo valore di boost

Manca l'hyperthreading

I processori Intel Core i7 sono sempre stati la scelta giusta per chi vuole il meglio. Offrono prestazioni eccezionali senza per questo raggiungere i prezzi lunari dei chip HEDT (High End Desktop). L'Intel Core i7-9700K continua questa tradizione, in questa versione senza però la funzionalità hyper-threading che aggiungerebbe ulteriori 8 core virtuali. Tale funzionalità era presente nelle precedenti generazioni. In questo caso l'obiettivo sono le velocità di clock, che raggiungono i 4.9GHz. Questo rende Intel Core i7-9700K il miglior processore Intel per la maggior parte applicazioni che non necessitano più di otto thread.

Leggete la nostra recensione completa: Intel Core i7-9700K

Image Credit: Intel

Intel Core i5-9600K

Il migliore per giocare

Core: 6 | Thread: 6 | Base clock: 3.7GHz | Boost clock: 4.6GHz | L3 cache: 9MB | TDP: 95W

Accessibile

Ottima prestazione a singolo core

Solo 6 core

Anche se ci sono molti giochi che sfruttano il multi thread (come per esempio Battlefield V), i giochi per PC se la cavano alla grande con un singolo thread. Quindi anche una CPU come l'Intel Core i5-9600K risulta perfetta per i giochi. Le sue prestazioni con un solo thread sono eccezionali, permettendo così di avere ottimi valori di frame rate. E poi questa CPU ha un prezzo abbordabile e vi consentirà di investire di più sulle migliori schede video.

Image Credit: Intel

Intel Pentium G5400

Il miglior processore Intel economico

Core: 2 | Thread: 4 | Frequenza base: 3,7 GHz | Cache L3: : 4 MB | TDP: 54 W

Economico

Scheda video integrata

Dotato di Hyperthreating

Limitato a memoria di tipo DDR4-2400

Se state costruendo un PC per l'home theater, investire molto sul processore non ha molto senso. In fondo riprodurre un video in HD non richiede tanta potenza. Ed è proprio nel prezzo che Intel Pentium G5400 dà il meglio di sé. Con una settantina di euro vi portate a casa una CPU che non sarà la migliore per giocare o per i creativi, ma che andrà più che bene per guardarci qualche film. Inoltre Intel Pentium G5400 ha la scheda video integrata e così non dovrete spendere un euro in più.

Image Credit: Intel

Intel Core i9-9900KS

Il meglio per chi cerca le prestazioni

Core: 8 | Thread: 16 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 5.0GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Prestazioni super

Ha l'hyperthreading

Costoso

Se cercate il massimo della velocità in un processore Intel Core, date un'occhiata a Intel Core i9-9900K: integra 8 core, 16thread e può arrivare ai 5.0GHz. Anche se state giocando con i migliori giochi per PC gestendo contemporaneamente 20 fogli di calcolo, Intel Core i9-9900K rimane il più veloce. Peccato per il prezzo...

Leggete la nostra recensione completa: Intel Core i9-9900K

Image Credit: Intel

Intel Core i9-9980XE

Il miglior processore HEDT

Core: 18 | Thread: 36 | Base clock: 3.0GHz | Boost clock: 4.4GHz | L3 cache: 24.75MB | TDP: 165W

Tanta potenza

Temperature sotto controllo

Molto costoso

Se guardando il prezzo vi sono cadute le braccia una ragione c'è. Intel Core i9-9980XE è molto costoso. Anche se poi avrete 18 core e 36 thread in grado di fornire sufficiente potenza a qualunque creativo. Intel Core i9-9980XE è un processore troppo caro per chiunque. Ma se invece ve lo potete permettere, non troverete un modello migliore.

Leggete la nostra recensione completa: Intel Core i9-9980XE