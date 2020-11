AMD Ryzen 5000: data di uscita, prezzo specifiche

I processori AMD Ryzen 5000 sono arrivati in seguito all'evento dedicato presentato dal Ceo Lisa Su lo scorso 5 novembre. Queste CPU segnano un enorme passo in avanti in ambito gaming e decretano il sorpasso di AMD nei confronti di Intel in termini di prestazioni single-core.

Tuttavia, a pochi giorni dal lancio, l'elevata domanda di CPU Ryzen 5000 ha portato ad un rapido esaurimento delle prime scorte e AMD sta cercando di porre rimedio per accontentare i suoi clienti.

Tra i processori della serie 5000 troviamo le CPU di fascia media Ryzen 5 5600X e Ryzen 7 5800X oltre al più potente Ryzen 9 5900X, un processore di fascia alta con 12 core / 24 thread e un boost clock da 4.8GHz. All'apice della serie troviamo invece il top di gamma Ryzen 9 5950X, una CPU da 16 core / 32-thread con un boost clock da 4.9GHz.

Un recente leak ha inoltre svelato le specifiche della nuova linea di processori mobile Ryzen 5000U, che dovrebbe essere composta dalle APU "Cezanne" e "Lucienne", rispettivamente con architettura Zen3 e Zen2. Oltre alle specifiche l'indiscrezione indica una possibile data di lancio fissata per gennaio 2021, ma per ora non ci sono conferme da parte di AMD.

Cosa sono? La nuova gamma di processori AMD per portatili e desktop

La nuova gamma di processori AMD per portatili e desktop Quando escono? Sono disponibili dal 5 novembre 2020.

Sono disponibili dal 5 novembre 2020. Quanto costano? I prezzi variano dai $299 di Ryzen 5 3600X ai $799 di Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 5000: data di uscita

I processori AMD Ryzen 5000 sono stati presentati lo scorso 5 novembre 2020 dal CEO di AMD Lisa Su. Tuttavia, a pochi giorni dal lancio, abbiamo già visto i primi problemi di disponibilità e potrebbe essere difficile trovarli al momento.

Non escludiamo che AMD riesca a proporre alcuni modelli in sconto in occasione del prossimo Black Friday, periodo in cui sarà molto facile trovare le CPU dello scorso anno a prezzi molto interessanti.

AMD Ryzen 5000: prezzi

Qui sotto sono elencati i prezzi dei processori AMD Ryzen 5000:

AMD Ryzen 9 5950X: $799

$799 AMD Ryzen 9 5900X: $549

$549 AMD Ryzen 7 5800X: $449

$449 AMD Ryzen 5 5600X: $299

Come potete notare il listino proposto da AMD è leggermente lievitato rispetto alla precedente generazione, che a sua volta presentava prezzi più alti dei chip della serie Ryzen 2000. Per avere un termine di paragone qui sotto trovate i prezzi dei precedenti AMD Ryzen 3000 come indicati da AMD al momento del lancio:

AMD Ryzen 9 3950X: $749

$749 AMD Ryzen 9 3900X: $499

$499 AMD Ryzen 7 3800X: $399

$399 AMD Ryzen 7 3700X: $329

$329 AMD Ryzen 5 3600X: $249

$249 AMD Ryzen 5 3600: $199

$199 AMD Ryzen 5 3400G: $149

$149 AMD Ryzen 3 3300G: $99

AMD Ryzen 5000: specifiche e prestazioni

Il passaggio all'architettura Zen 3 segna il più grande balzo generazionale al quale abbiamo mai assistito tra una serie di CPU e la successiva. I nuovi AMD Ryzen 5000 sono ancora basati sul processo produttivo a 7nm come i precedenti Ryzen 3000 usciti nel 2019.

Il punto focale della nuova serie è l'aumento in termini di IPC grazie al quale AMD ha ottenuto un enorme balzo in avanti nelle prestazioni in single core, settore in cui Intel è sempre stata avanti, almeno finora. L'aumento di IPC si deve al grande lavoro svolto da AMD sulla riduzione dei tempi di predizione e sulla velocizzazione del code fetching, ma in buona parte è legato al nuovo design del chip stesso.

Nei processori AMD Zen 2 ogni Compute Die (CCD) ha due Core Complexes (CCX), ciascuno dei quali ha 4 core e 16MB di cache L3. Questo, quando si parla di carichi di lavoro single-core, vuol dire che il core ha accesso a un massimo di 16MB di cache, e deve uscire dal CCX in caso necessiti di maggiore memoria. Con le CPU Zen 3 invece, ogni CCX ha 8 core e 32MB ci cache L3, quindi ogni core ha a disposizione il doppio della memoria. Questo comporta una latenza dimezzata e porta le prestazioni single-core a livelli mai visti prima.

Per esempio, durante i nostri test, la CPU AMD Ryzen 9 5900X si è dimostrata tra il 15 e il 20% più veloce di Ryzen 9 3900X nei benchmark single-core, e ha surclassato il rivale Intel Core i9-10900K.

Questo ovviamente porta a prestazioni migliori anche nel gaming, dato che i titoli più esigenti fanno in gran parte affidamento sulle velocità di clock e sulle prestazioni single-core. Nei nostri test sia Ryzen 9 5900X che Ryzen 7 5800X si sono dimostrati tra il 7 e il 9% più veloci di Intel Core i9 10900K in questo ambito. Era da parecchio tempo che non vedevamo passi in avanti cosi marcati in ambito gaming, e probabilmente, a oggi, AMD produce le migliori CPU per giocare in commercio.

Stiamo ancora lavorando sulle recensioni dei nuovi Ryzen 5000 e non appena ultimate sapremo darvi maggiori informazioni, oltre a mostrarvi i risultati dei nostri benchmark su tutta la linea. Nel frattempo qui sotto trovate i dati relativi ai test svolti finora.

AMD Ryzen 9 5950X: 16-core, 32 thread, 4.9GHz boost, 72 MB L2+L3 cache, 105W TDP

16-core, 32 thread, 4.9GHz boost, 72 MB L2+L3 cache, 105W TDP AMD Ryzen 9 5900X: 12-core, 24 thread, 4.8GHz boost, 70MB L2+L3 cache, 105W TDP

12-core, 24 thread, 4.8GHz boost, 70MB L2+L3 cache, 105W TDP AMD Ryzen 7 5800X: 8-core, 16 thread, 4.7GHz boost, 36MB cache, 105W TDP

8-core, 16 thread, 4.7GHz boost, 36MB cache, 105W TDP AMD Ryzen 5 5600X: 6-core, 12-thread, 4.6GHz boost, 35MB cache, 65W TDP