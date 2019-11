I migliori notebook con AMD Ryzen

AMD sta facendo grandi progressi con i suoi ultimi Ryzen 3000(CPU) per i computer desktop, ma quando si tratta di dispositivi mobili, Intel non ha rivali. Eppure ci sono tantissimi portatili che montano hardware AMD Ryzen che passano un po’ inosservati.

Sempre più produttori stanno iniziando ad utilizzare le CPU AMD nelle loro macchine, compresi i dispositivi di fascia alta. E con AMD che si sta puntando all’architettura a 7 nanometri, è probabile che continueremo a vedere molte più CPU AMD alimentare i computer portatili in futuro non molto lontano.

Se si desidera avere un notebook con al suo interno hardware AMD Ryzen, ci sono dei prodotti molto validi e potenti.

Non abbiamo avuto la possibilità di testare tutti questi portatili , ma non preoccupatevi qui a TechRadar siamo esperti di notebook e abbiamo usato tutte le nostre competenze nel settore per trovare i migliori portatili AMD Ryzen sul mercato in questo momento.

Ecco cosa devi sapere sul Black Friday 2019 Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday sono perfette se state cercando un notebook con AMD Ryzen. Di solito i negozi più noti hanno un sacco di offerte per i notebook, ma ci aspettiamo più rivenditori specializzati, come Unieuro o MediaWorld. Indipendentemente da ciò, non c'è certezza che controllare fino al Black Friday per poter risparmiare (il nostro esclusivo strumento di price-grabbing trova tutte le ultime offerte).

(Image credit: Future)

1. HP Enxy x360 13 (2019)

Un AMD Ryzen 2 in 1

CPU: : AMD Ryzen 3 3300U – Ryzen 7 3700U | Scheda grafica: AMD Radeon Vega 6 – Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 13.3" FHD (1920 x 1080) 60Hz | Archiviazione: 256GB – 1TB M.2 SSD

Leggero

Conveniente

Dispositivo 2 in1

Grafica deludente

Prestazioni del processore Ok

Se si desidera un portatile Ryzen che si possa ripiegare all'indietro per lavorare in modalità tablet, allora l'HP Envy X360 13 è la scelta giusta. È dotato di una CPU Ryzen 3000 Mobile, in un una scocca di qualità che non appesantirà il vostro zaino.

Per la produttività, grazie alla CPU Ryzen otterrete dei buoni risultati e la scheda grafica Vega vi aiuterà con una leggera spinta per le operazioni più pesanti. Il display è pannello Gorilla Glass, touch screen, Full HD, con una buona luminosità. L’intera scocca è in alluminio, ma secondo noi risulta un po’ troppo sottile per il prezzo di questo dispositivo.

Nota: cercando questo portatile potreste incappare nella versione 2018, che è simile per molti aspetti. La differenza principale è che monta CPU AMD Ryzen di seconda generazione, caratterizzati da sigle numeriche 2xxx invece di 3xxx. Non sono brutti prodotti e hanno dei buoni prezzi, ma è bene sapere cosa si sta comprando.

(Image credit: Lenovo)

2. Lenovo ThinkPad X395

Produttività semplice e raffinata

CPU: : AMD Ryzen 3 3300U – Ryzen 7 3700U | Scheda grafica: AMD Radeon Vega – RX Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 13.3" HD (1366 x 768) 60Hz antiriflesso – IPS Full HD (1920 x 1080) 60Hz antiriflesso 400 nits | Archiviazione: 256GB – 1TB PCIe SSD

Prezzo equo

Display anti-riflesso

Ricarica con USB-C

Tantissime porte

Cornici superiori e inferiori molto spesse

Il ThinkPad è uno dei portatili più iconici in commercio e Lenovo ha voluto aggiungere i processori Ryzen nel nuovo ThinkPad X395, un modello sottile e leggero. Questo portatile può supportare fino ad un Ryzen 7 Pro 3700U quad-core e 16GB di memoria ram DDR4 a 2400MHz. Utilizza anche un SSD di tipo PCIe per rendere più veloce l’archiviazione.

Il ThinkPad X395 ha un display anti-riflesso da 13,3 pollici disponibile fino alla risoluzione Full HD con un pannello IPS da 400 nit. Con soli 16,9 mm di spessore e 1,28 kg di peso, l’ X395 è sottile e leggero quindi molto semplice da portare con se. Grazie ad un design robusto e ad una tastiera resistente agli schizzi d’acqua, si può contare sul ThinkPad X395 anche nel caso in cui ci siano delle situazioni spiacevoli o non previste.

(Image credit: Acer)

3. Acer Nitro 5

Il portatile Ryzen per giocare

CPU: : AMD Ryzen 5 3550H | Scheda grafica: AMD Radeon RX 560X | RAM: 8GB | Schermo: 15.6" FHD (1920 x 1080) 60Hz IPS | Archiviazione: 256GB SSD

Notebook da Gaming economico

Bordi sottili

Pesante ed ingombrante

Se si vuole giocare su hardware AMD, l'Acer Nitro 5 può fare al caso vostro. Con un prezzo veramente accessibile, monta un processore Ryzen 7 3550H quad-core e una scheda grafica Radeon RX 560X per un’ottima esperienza di gioco. Viene fornito con 8GB di memoria (RAM), ma ci sono due slot di memoria, nel caso in cui vogliate fare degli aggiornamenti in seguito.

Con un hardware così potente sarà semplice gestire l’esperienza di gioco sul display 15.6” FullHD. Ci sono parecchie porte USB per collegare le periferiche di gioco, come headset, mouse e controller. Grazie ai bordi sottili su entrambi i lati del display in nuovo Nitro 5 ha un design slanciato e piacevole.

(Image credit: Asus)

4. Asus ZenBook 14

Ryzen con eleganza

CPU: : AMD Ryzen 5 3500U – Ryzen 7 3700U | Scheda grafica: AMD Radeon Vega 8 – Vega 10 | RAM: 8GB - 16GB | Schermo: 14" FHD (1920 x 1080) 60Hz 100% sRGB | Archiviazione: 256GB PCIe x2 SSD - 1TB PCIe x4 SSD

Leggero e sottile

Rapporto schermo-cornici del 92%

Ben costruito

Schermo sottodimensionato

Ricarica usb-C non supportata

Asus ha deciso di inserire il processore Ryzen in uno dei loro modelli più eleganti. L'Asus ZenBook 14 è ben costruito, sottile e leggero, pesa solo 1,12 kg e misura appena 16,9 millimetri di spessore. Questo risultati sono stati ottenuti in parte grazie alla cornice super sottile, che misura appena 2,9 millimetri su entrambi i lati del display.

Grazie a questo design, Asus è riuscita a montare un display da 14 pollici in un formato più piccolo. Il display vanta una copertura al 100% dello spazio colore sRGB, garantendovi così dei colori sempre fedeli. Nonostante il suo design sottile, il portatile ha due porte USB-A e una porta HDMI di tipo standard, un jack per le cuffie da 3,5 mm, USB-C e un lettore di schede microSD.

All'interno, è dotato di un potente Ryzen 7 con 16GB di RAM e 1TB di memoria PCIe SSD. Tutto questo inserito all’interno di una robusta scocca in alluminio. Una caratteristica molto interessante sta nel trackpad che oltre ad essere più grande, ora può essere usato anche come tastierino numerico. Potete vedere la nostra recensione del Asus ZenBook 14 con Intel qui. Stiamo ancora aspettando la disponibilità dei modelli Ryzen.

Attenzione: cercando questo notebook in genere troverete una delle molte versioni Intel. Purtroppo Asus non ha usato un nome diverso per l’allestimento con CPU AMD, quindi se è questa che volete dovete controllare con cura i risultati delle vostre ricerche!