Surface Laptop 4 ha una delle migliori tastiere che abbiamo mai provato. Avremmo preferito qualche porta in più, ma nel complesso si tratta di un portatile ideale per la scrittura e per chi passa molto tempo a compilare tabelle e fogli di lavoro Excel. Non è un portatile pensato per carichi di lavoro estremi, video editing o gaming, ma rappresenta un'ottima opzione per chi lavora in ufficio e cerca un dispositivo compatto, veloce e ben rifinito.

Surface Laptop 4: recensione in due minuti

Specifiche Questa è la configurazione del Surface Laptop 4 testato dalla redazione di TechRadar: CPU: Intel Core i7-1185G7 (12 MB cache, fino a 4,8 GHz)

Grafica: Intel Iris Xe

RAM: 16GB LPDDR4x

Schermo: 13,5 pollici PixelSense (2.256 x 1.504) touch

Archiviazione: SSD (PCIe, NVMe, M.2) da 512 GB

Porte: 1 x USB-C, 1 x USB-A, combi audio jack, 1 Surface

Connettività: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0

Camera: 720p IR Webcam

Peso: 1,27 Kg

Dimensioni: 308 x 223 x 14.5 mm L x P x A

Microsoft Surface Laptop 4 arriva nel bel mezzo di una pandemia globale durante la quale gran parte della popolazione è costretta a lavorare da casa, e di fatto non necessita di un portatile leggero e compatto da portare con sé durante gli spostamenti.

Per fortuna non saremo chiusi in casa per sempre, e anche se molti continueranno a lavorare da casa o opteranno per un orario ibrido casa/ufficio, avere un portatile compatto, veloce e con una buona autonomia sarà comunque un vantaggio.

Ed è proprio qui che Surface Laptop 4 riesce a dare il suo meglio. Come gli altri portatili della linea Surface, Surface Laptop 4 è sottile, leggero e abbastanza potente da permettervi di svolgere le vostre attività di routine senza rallentamenti.

Surface Laptop 4 combina al meglio queste caratteristiche, oltre a vantare un ottimo display PixelSense e una delle tastiere più comode e reattive che abbiamo mai utilizzato.

Microsoft è riuscita a mantenere un prezzo simile al modello precedente, con il modello entry level che parte da 1.249€. A questo prezzo vi porterete a casa la variante da 13.5 pollici con un processore Ryzen 5, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Niente di speciale, ma è più o meno lo stesso prezzo richiesto per la variante base di Dell XPS 13, solo che quest'ultimo non dispone di processori Ryzen.

Surface Laptop 4 punta tutto sull'esperienza d'uso mentre le specifiche passano in secondo piano, soprattutto se vi occupate di copywriting o lavorate molto con il pacchetto Office.

Di certo non si tratta di un prodotto destinato a chi si occupa di montaggio video o intende acquistare un laptop ibrido con cui giocare e lavorare, anche se le versioni di fascia alta vi consentono di farlo agevolmente.

(Image credit: Future)

Surface Laptop 4: prezzo e disponibilità

Surface Laptop 4 è disponibile in preordine dal 15 aprile 2021 a un prezzo che parte da 1.249€ per la variante 13,5 pollici con processore AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Le spedizioni inizieranno il 27 aprile.

Se preferite il modello da 15 pollici, dovrete sborsare un minimo di 1.599€ per la variante con processore AMD Ryzen 7 4980U, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

La differenza principale tra le varianti entry level da 15 e 13 pollici consiste nella CPU. Il modello base da 13,5 monta un processore AMD Ryzen 5 4680U da 6-core e 12-thread, mentre la variante da 15" è equipaggiata con una CPU Ryzen 7 4980U da 8 core e 16 thread. Ovviamente, a chi si occupa di content creation e ha bisogno di più potenza per applicazioni grafiche e di montaggio video, consigliamo di optare per il formato da 15 pollici.

La variante da 15" dovrebbe avere una risoluzione maggiore, ma ha la stessa densità di pixel (201 PPI) del modello da 13,5", quindi è difficile notare le differenze a occhio nudo. Detto questo, in ambito creativo un display più grande fa sempre comodo.

Sul sito Microsoft sono presenti diverse configurazioni con componenti di fascia medio-alta. I top di gamma dispongono di processori Intel, mentre le CPU AMD sono equipaggiate sulle varianti di fascia medio-bassa. Il più potente tra i Surface Laptop 4 da 15 pollici costa 2.849€ e monta un processore Intel Core i7 di undicesima generazione, 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Il fatto che Microsoft abbia deciso di utilizzare i processori Intel sui modelli di fascia alta fa sorgere dei dubbi, soprattutto considerando che le applicazioni che richiedono più RAM sono le stesse che potrebbero beneficiare della potenza di calcolo dei processori Ryzen 7 4980U.

Ci auguriamo che l'azienda, in un secondo momento, aggiunga delle configurazioni di fascia alta con processori AMD.

(Image credit: Future)

Surface Laptop 4: design

Il design è da sempre uno dei punti di forza dei portatili Microsoft Surface, e Surface Laptop 4 non fa eccezione. Per la nostra recensione abbiamo testato un modello da 13,5 pollici, e si è rivelato uno dei pochi portatili sottili e leggeri che consentono di scrivere in maniera agile e precisa.

Surface Laptop 4 è disponibile in quattro colorazioni; noi abbiamo avuto il piacere di testare la variante da 13,5 pollici color Platino. Il colore avvolge completamente il portatile, fatta eccezione per la base sulla quale poggia la tastiera, leggermente più scura, e per il logo Microsoft cromato stampato centralmente sulla parte superiore.

Il portatile è spesso appena 1,4 cm e pesa solo 1,3 Kg, misure che lo rendono perfetto da trasportare in borsa mentre andate a lavoro o passeggiate per le strade della città. Nonostante il design leggero e sottile, Surface Laptop 4 da fin da subito un senso di grande robustezza.

Il coperchio in alluminio è rigido e stabile, caratteristiche fondamentali per un portatile con display touchscreen. A differenza che su molti modelli touch, il display non si sposta né vibra in alcun modo quando viene toccato, ma rimane saldamente al suo posto. Questo rende l'uso del touch molto più piacevole e preciso, facendo di Surface Laptop 4 uno dei migliori portatili touch in circolazione.

Solidità a parte, una delle caratteristiche che abbiamo apprezzato di più nel design di del nuovo Surface è senza dubbio la tastiera. Come sugli altri Surface Laptop, la tastiera e il trackpad sono caratterizzati da un rivestimento in Alcantara, molto bello da vedere e soffice al tatto. Questo materiale rende la digitazione molto più agevole fin dal primo utilizzo, sostituendo il feeling metallico tipico di molti portatili con una superficie soffice ideale per chi scrive molto.

Purtroppo questa scelta presenta delle criticità. Se per errore dovesse capitarvi di rovesciare un liquido o di far cadere delle briciole durante la pausa pranzo, sappiate che pulire i tasti non sarà facile come con le tastiere tradizionali e le parti in Alcantara potrebbero macchiarsi indelebilmente. Se siete molto attenti all'igiene dei vostri dispositivi potete andare tranquilli, se invece di norma vi capita di mangiare letteralmente sopra al PC in pausa pranzo o mentre studiate in biblioteca, guardate altrove.

Tra le criticità legate al design di Surface Laptop 4 c'è senza dubbio la carenza di porte. Lo spessore ridotto comporta delle privazioni, e sul nuovo Surface troverete solo una porta Surface Connect sulla parte destra, una USB-C, una USB-A e un jack audio. Siamo contenti che Microsoft abbia deciso di conservare almeno una porta USB-A, ma la connettività rimane decisamente limitata a meno che non si acquisti una Surface Dock.

Surface Laptop 4 ha un display fantastico. Il modello da 13,5 pollici da noi testato ha un schermo formato 3:2 con tecnologia PixelSense e una risoluzione da 2.256 x 1.504 pixel, ideale per le dimensioni dello schermo. Guardare video e serie TV su questo portatile non è il massimo della vita, dato che gran parte dei contenuti presenti sulle piattaforme streaming è ottimizzata per il formato 16:9. Al contrario, quando abbiamo utilizzato Surface Laptop 4 per lavorare, il display da 3:2 si è rivelato estremamente comodo, soprattutto durante la scrittura.

A proposito di scrittura, Surface Laptop 4 ha senza ombra di dubbio la migliore tastiera che abbiamo mai provato su un portatile. Scrivere non richiede praticamente alcuno sforzo e, nonostante si tratti di un portatile estremamente sottile, i tasti hanno una corsa sorprendente. Questa tastiera ci è piaciuta persino di più rispetto a quella dei recenti MacBook Pro che, fino a poco fa, era la nostra preferita in assoluto.

Il fatto che i tasti abbiano tanta corsa è ancora più sorprendente se si pensa che le casse sono ospitate sotto alla tastiera. Da sempre infatti Microsoft pone l'accento sulla totale assenza di "buchi" nel design dei suoi portatili. Certo, non saranno i migliori speaker mai visti su un portatile, ma vanno benissimo per ascoltare una canzone mentre lavorate o guardare un film sul divano.

L'unico neo nel design di Surface Laptop 4 sono le cornici spesse, che risultano abbastanza larghe da ricordare alcuni portatili di 6/7 anni fa. Certo, non si tratta di un aspetto decisivo in termini di esperienza d'uso, ma mettendo Surface Laptop 4 di fianco a un Dell XPS 13 il design del primo sembra piuttosto datato.

(Image credit: Future)

Benchmark Test Ecco i risultati ottenuti da Surface Laptop 4 durante i nostri test: Cinebench R23 CPU: 4.998 punti

3DMark Time Spy: 1.807; Fire Strike: 5.151; Sky Diver: 17.559

GeekBench 5: 1.356 (single-core); 4.918 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 4.290 punti

PCMark 10 Battery Life: 13 ore 20 minuti

Battery Life (test di TechRadar condotto con video): 11 ore 2 minuti

Surface Laptop 4: prestazioni

Il Surface Laptop 4 utilizzato per la nostra recensione è equipaggiato con un processore Intel Core i7-1185G7 e 16 GB di RAM. Il portatile si è comportato piuttosto bene anche quando lo abbiamo messo sotto pressione aprendo una decina di schede su Chrome mentre ascoltavamo musica su YouTube e al contempo chattavamo su Slack e Discord.

Trattandosi di un portatile uscito nel 2021 ci sembra il minimo, ma il fatto che Surface Laptop 4 non abbia mai dato segni di cedimento o rallentamento nei test multi tasking è sicuramente positivo.

A differenza di altri portatili, Surface Laptop si comporta molto bene anche quando non è collegato alla presa di corrente, grazie a una buona gestione della batteria e a un hardware ben ottimizzato.

Ovviamente, una volta collegato, Surface Laptop 4 da il meglio di sé. Nel test Cinebench R23 il portatile Microsoft ha ottenuto un punteggio di ben 4.998 punti.

Nel test Geekbench 5, Surface Laptop 4 ha raggiunto 1.356 punti in single core e 4.918 in multi core. Se state cercando un computer leggero e sottile in grado di gestire carichi di lavoro importanti, Surface Laptop 4 potrebbe essere quello che cercate.

Pur non trattandosi di un portatile concepito per il gaming, il nuovo Surface ha ottenuto un rispettabile punteggio di 5,.51 nel test 3DMark Fire Strike. Ovviamente non potrete giocare a Cyberpunk 2077 con Ray Tracing e dettagli al massimo, ma dovrebbe andare bene per riprodurre titoli Indie e giochi meno pesanti graficamente.

(Image credit: Future)

Surface Laptop 4: autonomia

Stando a quanto afferma Microsoft, Surface Laptop 4 dovrebbe raggiungere 19 ore di autonomia, valore ottimo se fosse reale. Durante i nostri test non siamo mai andati oltre le 11-13 ore.

Nel test PCMark 10 Home Office, che consiste nella simulazione di una giornata tipo in ufficio, Surface Laptop 4 è durato 13 ore e 20 minuti. Certo, non si avvicina alle 19 ore dichiarate da Microsoft, ma è più che sufficiente per consentirvi di portare al termine una giornata lavorativa senza dover connettere il portatile alla presa di corrente. Decisamente niente male.

Surface Laptop 4 ha sofferto di più durante i test video, durante i quali ha resistito per 11 ore e 2 minuti. Non sarà un'autonomia da record, ma basta e avanza per vedere tutta la prima stagione di Breaking Bad senza dover mai collegare il portatile a una presa elettrica.

Se considerate che nello stesso test il precedente Surface Laptop 3 è durato solo 6 ore e 28 minuti, Surface Laptop 4 rappresenta un enorme salto generazionale. Se non dovesse bastarvi, nel test PCMark 8 Surface Laptop 4 da 13,5 pollici ha superato Dell XPS 13 di ben due ore.

(Image credit: Future)

Surface Laptop 4: software e funzioni

Il lato migliore dei dispositivi Surface, incluso Surface Laptop 4, è che acquistandolo otterrete una "versione pulita" di Windows 10.

Non c'è traccia di bloatware, di conseguenza l'avvio è rapido, quasi istantaneo, e non dovrete passare le prime ore di utilizzo a disinstallare programmi e app del produttore di cui non avete alcun bisogno. A nostro avviso, questa caratteristica è talmente importante che potrebbe bastare per dare un giudizio positivo a Surface Laptop 4.

Inoltre, a differenza dei primi Surface Laptop, con i nuovi dispositivi otterrete una copia completa di Windows 10 (senza S-Mode), il che vi consentirà di utilizzare Surface Laptop 4 a vostro piacimento.

(Image credit: Future)

Compratelo se...

Scrivete molto

Surface Laptop 4 è uno dei migliori portatili per la scrittura che abbiamo mai provato. Grazie al rivestimento in Alcantara e all'ottima meccanica utilizzare la tastiera del nuovo Surface è un'esperienza davvero unica. Provare per credere.

Vi serve un portatile da lavoro

Il display 3:2 di Surface Laptop 4 è ideale per chi lavora spesso su documenti e tabelle. Nonostante le dimensioni ridotte dello schermo, lo spazio verticale in più consente di vedere meglio sul foglio, anche se non è il top in termini di multimedialità.

Cercate un portatile stiloso

Surface Laptop 4 ha un design davvero bello e viene proposto in quattro colorazioni differenti. Che vi troviate all'università, a lavoro e al parco, non vedrete l'ora di sfoggiarlo.

(Image credit: Future)

Non compratelo se...

Vi serve un hardware potente

Anche la variante da 15 pollici è equipaggiata con processori Intel serie U, quindi se fate molto video editing o volete giocare, vi consigliamo di cercare altro.