I migliori processori AMD del 2019

Negli ultimi anni la battaglia AMD vs Intel è diventata sempre più dura grazie ai notevoli progressi di AMD. Anche se fino ad oggi l'ha sempre spuntata Intel, AMD sta risalendo lentamente la china, riuscendo anche a superare Intel nel settore dei PC desktop grazie ai processori Ryzen di seconda generazione.

AMD vuole continuare questo trend di successo con i processori Ryzen di terza Generazion e che hanno riscosso un grande successo al Computex 2019 . Ma non dovrete aspettare fino a luglio per mettere le mani su di un valido processore AMD, ce ne sono moltissimi disponibili già oggi, sia che vogliate divertirvi con i giochi per PC o semplicemente lavorare

Così abbiamo esaminato le migliori CPU AMD in commercio, dalla più economica Ryzen 3 2200G alla più potente Ryzen Threadripper 2990WX. E siccome le abbiamo provate una per una, potete stare tranquilli sui nostri giudizi. Abbiamo anche inserito il nostro strumento di controllo dei prezzi per offrirvi il meglio.

AMD Ryzen 7 2700X

Il migliore processore di AMD

Core: 8 | Thread: 16 | Frequenza base: 3.7GHz | Frequenza Boost: 4.3GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 105W

Today's best AMD Ryzen 7 2700X deals ? €280.99 View Reduced Price €399.90 €288.77 View €294.97 View €330 View Show More Deals

Potente

Non troppo costoso

Si surriscalda facilmente

AMD Ryzen 7 2700X è in questo momento a nostro parere il miglior processore in assoluto in quanto riesce a fornire ottime prestazioni a un prezzo ragionevole. Non è il più veloce in circolazione ma non riuscirete a trovarne un altro che offra 8-core e 16-thread con boost a 4.3GHz per un prezzo inferiore. E questo senza citare il sistema di raffreddamento Wraith Stealth integrato, uno dei migliori disponibili in commercio.

La recensione completa: AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 5 2600X

Il migliore di AMD per il gioco

Core: 6 | Thread: 12 | Frequenza Base: 3.6GHz | Frequenza Boost: 4.2GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Today's best AMD Ryzen 5 2600X deals ? Reduced Price €259.90 €169.99 View €174.99 View €176.89 View Reduced Price €215.20 €186.08 View Show More Deals

Prestazioni

Accessibile

Prezzo impegnativo

Se volete giocare con i migliori videogame per PC senza indebitarvi, AMD Ryzen 5 2600X potrebbe essere una buona scelta. Con i suoi 6 core, 12 thread e una Frequenza Boost di 4.2GHz, si rivelerà più che sufficiente anche per i giochi più esigenti a qualsiasi risoluzione. Basta non pretendere di giocare con Battlefield V a 200 fps, ma visti i risparmi è difficile lamentarsi. Assicuratevi solo di avere un buon sistema di raffreddamento in quanto tende a scaldare molto.

La recensione completa: AMD Ryzen 5 2600X

AMD Ryzen 3 2200G

Il miglior processore economico di AMD

Core: 4 | Thread: 4 | Frequenza Base: 3.5GHz | Frequenza Boost: 3.7GHz | L3 cache: 4MB | TDP: 65W

Today's best AMD Ryzen 3 2200G deals ? Reduced Price €82.99 €73.30 View Reduced Price €135.17 €79 View €79.99 View €257.16 View Deal ends Sat, Jun 22 Show More Deals

Abbastanza veloce per un HTPC

Economico

Non così veloce in assoluto

Se volete costruirvi un PC per l'home theater, vi consigliamo di cercare componenti non troppo costose visto che la richiesta di potenza è bassa. E in effetti con soli 65W di TDP e un prezzo accessibile, AMD Ryzen 3 2200G è ad oggi il miglior processore AMD per l'Home Theater. Il chip ha un solo thread e la velocità di clock non è eccezionale per cui dimenticate di giocarci, ma non di guardare video di ogni tipo. E comunque se vi basta giocare a1080p non dovreste avere problemi.

La recensione completa: AMD Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen Threadripper 2950X

Uno dei processori più veloci di AMD

Core: 16 | Thread: 32 | Frequenza Base: 3.5GHz | Frequenza Boost: 4.4GHz | L3 cache: 32MB | TDP: 180W

Buone prestazioni a singolo core

Non troppo caro per essere un HEDT

Scalda molto

Ogni appassionato di hardware di PC non può sottovalutare questo processore di AMD. Il Ryzen Threadripper 2950WX è probabilmente la miglior porta di ingresso al mondo HEDT (High End Desktop). Non è troppo costoso (per essere un chip HEDT ), e il boost a 4.4GHz con 16 e 32-thread indica ottime prestazioni sia in singolo che in multi core. Non integra un proprio sistema di raffreddamento, ma a questi livelli ciascuno deve avere il suo.

La recensione completa: AMD Ryzen Threadripper 2950X

AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Il miglior processore HEDT di AMD

Core: 32 | Thread: 64 | Frequenza Base: 3.0GHz | Frequenza Boost: 4.2GHz | L3 cache: 64MB | TDP: 250W

Today's best AMD Ryzen Threadripper 2990WX deals ? €1,725.14 View Reduced Price €1,895.74 €1,827.45 View €1,959.28 View

Prestazioni eccezionali

Più economico del corrispondente di Intel

Molto costoso

Ryzen Threadripper 2990WX è attualmente il più veloce processore di AMD grazie ai suoi 32 core e ai 64 thread, con una Frequenza Boost di 4.2GHz. Se a questo aggiungete 64MB of cache avrete uno dei più veloci chip in circolazione. Considerate solo che a causa dei suoi 250W di TDP avrete bisogno di un serio sistema di raffreddamento.

La recensione completa: AMD Ryzen Threadripper 2990WX