Recensione AMD Ryzen 7 7800X3D: 3D V-Cache per tutti

AMD Ryzen 7 7800X3D è il degno erede del miglior processore gaming della scorsa generazione e si rivela perfettamente in grado di reggere il confronto con il miglior processore Intel in termini di prestazioni di gioco, piazzandosi al secondo posto rispetto al top di gamma AMD Ryzen 9 7950X3D. Non è particolarmente economico, tuttavia e se si esce dall'ambito videoludico c'è sicuramente di meglio. Trattandosi di un chip con 3D V-Cache accessibile, Ryzen 7 7800X3D rappresenta la migliore scelta tra le CPU gaming di fascia media.

AMD Ryzen 7 7800X3D: Recensione sintetica

AMD Ryzen 7 7800X3D raccoglie l'eredità dell'acclamato Ryzen 7 5800X3D, il miglior processore gaming di fascia media della precedente generazione. Certo, non era facile fare meglio per AMD, ma il nuovo Ryzen è più di un semplice aggiornamento del precedente modello.

Il 7800X3D è uno dei chip gaming più potenti che abbiamo testato e batte facilmente il top di gamma Intel Core i9-13900K su diversi titoli AAA, nonostante abbia meno core e un boost clock più lento. Si avvicina di parecchio anche al più potente AMD Ryzen 9 7950X3D in termini di fps, il che è un'impresa ancora più impressionante se si considera che il 7950X3D ha una V-Cache 3D maggiore, oltre al doppio dei core di elaborazione e a velocità di clock più elevate.

Anche i consumi di Ryzen 7 7800X3D sono impressionanti rispetto alle prestazioni offerte e rendono questo chip il più efficiente dal punto di vista energetico tra quelli che abbiamo provato in quest'ultima generazione di processori.

Anche se il prezzo è di poco al di sotto dei 500€ (prezzo Amazon), quindi tutt'altro che economico, Ryzen 7800X3D è il miglior processore AMD disponibile per una configurazione di fascia media a basso consumo. Questo chip è perfettamente in grado di fare meglio di molti modelli Intel più costosi, purché si rimanga in ambito gaming, il che lo rende ideale per una configurazione da gioco di fascia alta.

Del resto anche questa portentosa CPU ha i suoi limiti e, una volta che si spingono le impostazioni grafiche nella gamma alta-ultra, soprattutto alla risoluzione 4K, il vantaggio della 3D V-Cache scompare del tutto, poiché anche la migliore scheda grafica fatica a tenere il passo. Quindi, se state volete giocare in 4K con i settaggi al massimo, probabilmente otterrete risultati simili anche con il Ryzen 7 7700X o persino il 5800X3D.

L'altro grande svantaggio di questo chip è che la V-Cache 3D sembra andare a scapito delle prestazioni in altri ambiti, visto che il Ryzen 7 7800X3D rimane indietro rispetto al Ryzen 7 7700X in quasi tutti gli ambiti eccetto il gaming. Se avete bisogno di un processore valido per il gaming che vi consenta di utilizzare agevolmente le app per la produttività vi consigliamo di rivolgervi altrove.

Se invece avete un budget più limitato, allora dovrete decidere cosa è più importante: giocare o tutto il resto. Se siete dei gamer "duri e puri", Ryzen 7 7800X3D è la CPU giusta per voi.

AMD Ryzen 7 7800X3D: Prezzo e disponibilità

Attualmente costa poco meno di 500€ su Amazon

Disponibile da aprile 2023

AMD Ryzen 7 7800X3D è disponibile dal 6 aprile 2023 e attualmente ha un costo che si aggira sui 500€, euro più euro meno. Il prezzo consigliato dal produttore è di 509€ ma in rete si trovano offerte convenienti che vi possono far risparmiare qualche decina di euro.

Se si considerano i processori AMD di ultima generazione con 3D V-Cache, il Ryzen 7 7800X3D è il più economico dato che il più potente quasi 800€.

Per avere un termine di paragone, mediamente il Ryzen 7 7800X3D costa circa il 20% in meno rispetto all'Intel Core i9-13900K e circa il 7% in più rispetto al Core i7-13700K.

Come tutti i chip AMD Zen 4, anche questo richiede l'aggiornamento alla piattaforma AM5, quindi è necessaria una nuova scheda madre se non si dispone già di una configurazione compatibile. Avrete anche bisogno di nuove RAM DDR5, quindi l'aggiornamento potrebbe comportare una spesa ingente considerando il costo del chip. Detto questo, lo stesso vale per Intel Alder Lake e Raptor Lake se provenite da un chip Intel della serie 11000 (anche se in questo caso potete conservare le RAM DDR4).

Sebbene questo chip sia leggermente più costoso di quanto fosse l'AMD Ryzen 7 5800X3D al momento del lancio, la differenza non è tanto marcata se consideriamo l'inflazione attuale.

Prezzo: 4 / 5

AMD Ryzen 7 7800X3D: Chipset e funzioni

104MB di memoria 3D V-Cache

Frequenze di clock inferiori al Ryzen 7 7700X

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 7 7800X3D specifiche Header Cell - Column 0 AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K AMD Ryzen 7 7700X P-Core (Prestazioni) 8 8 8 E-Core (Efficienza) 0 8 0 Thread 16 24 16 Frequenza base (GHz) 4.20 3.40 5.40 Frequenza boost (GHz) 5.00 5.40 5.40 L3 Cache (MB) 104 54 40 TDP (W) 120 125 105

AMD Ryzen 7 7800X3D presenta la stessa V-Cache "stacked" dei Ryzen 7900X3D e 7950X3D usciti a fine febbraio, il che significa che oltre al die del processore stesso, il 7800X3D contiene un'ulteriore strato di silicio che aggiunge 64 MB di memoria cache L3 ai 40 MB già presenti, come nel Ryzen 7 7700X.

A differenza del 7950X3D, Ryzen 7 7800X3D non divide il suo die di calcolo in due moduli di elaborazione (CCD). Nel caso del 7950X3D, questa suddivisione consente a metà dei core di elaborazione di accedere alla nuova V-Cache 3D a scapito della frequenza di clock, mentre l'altra metà dei core di elaborazione non ha accesso alla V-Cache, ma dispone di tutte le frequenze di clock dei core Zen 4.

Il driver del chipset AMD gestisce i core selezionando i più adatti per compiti specifici, per cui i giochi che beneficiano della V-Cache, ad esempio, vengono assegnati ai core V-Cache, mentre altre applicazioni vengono assegnate ai core a piena frequenza.

Configurazioni utilizzate per i test Intel

Dissipatore CPU: Cougar Poseidon GT 360 AIO

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4090

RAM DDR5: 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5,200MHz & 32GB Kingston Fury Beast @ 5,200MHz

Scheda madre: MSI MPG Z690 Carbon Wifi

SSD: Samsung 980 Pro SSD @ 1TB

Alimentatore: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W)

Case: Praxis Wetbench



AMD

Dissipatore CPU: Cougar Poseidon GT 360 AIO Cooler

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4090

RAM DDR5: 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5,200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo @ 5,200MHz

Scheda madre: ASRock X670E Taichi

SSD: Samsung 980 Pro SSD @ 1TB

Alimentatore: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W) Case: Praxis Wetbench

Sfortunatamente, il discorso non vale per Ryzen 7 7800X3D, che ha solo otto core per l'accesso alla V-Cache. Questo si traduce in una frequenza di base di 4,20GHz, rispetto ai 4,5GHz del 7950X3D e del 7700X, e in una frequenza di boost di soli 5,0GHz, rispetto ai 5,7GHz e 5,4GHz del 7950X3D e del 7700X. Parliamo di un valore decisamente inferiore anche rispetto a quello di Intel Core i7-13700K, che raggiunge i 5,40GHz partendo da una frequenza di base di 3,40GHz.

Vorrei poter dire che non si nota la differenza, ma non è così, anche se le prestazioni di gioco extra compensano ampiamente le velocità di clock più basse.

Per quanto riguarda lconsumi, ufficialmente la 7800X3D ha un TDP di 120W, ma nei miei test non si è nemmeno avvicinato a questo valore, spesso utilizzando un terzo in meno della potenza nominale. Con i prossimi aggiornamenti dei driver mi aspetto un maggiore utilizzo del potenziale energetico disponibile anche se, onestamente, non ne ha bisogno. Il chip offre prestazioni fenomenali a fronte di consumi significativamente inferiori rispetto ai chip della concorrenza, quindi perché AMD dovrebbe rinunciare a tanta efficienza?

Ryzen 7 7800X3D può essere overcloccato in misura limitata con il software Ryzen Master di AMD, ma niente di più. Cercare di overcloccare manualmente il chip impostando una tensione o una frequenza target è un ottimo modo per friggerlo e, visto quanto costa, sconsigliamo vivamente di farlo.

Chipset e funzioni: 4 / 5

AMD Ryzen 7 7800X3D: Prestazioni

Prestazioni gaming eccellenti

Efficienza energetica elevata

Non rende al di fuori dell'ambito gaming

Sconsigliato per chi gioca a impostazioni Ultra

Ci sono pochi chip in grado di eguagliare le prestazioni di gioco dell'AMD Ryzen 7 7800X3D, anche se non si può dire lo stesso in termini di prestazioni generali.

Swipe to scroll horizontally Benchmark sintetici: 7800X3D vs 5800X3D Header Cell - Column 0 7800X3D 5800X3D Difference Geekbench Single 1,888 1,596 18.27% Geekbench Multi 13,052 10,103 29.19% CineBench R23 Single 1,700 1,409 20.68% CineBench R23 Multi 17,877 14,601 22.44% 3DMark Timespy CPU 12,648 11,206 12.87% PCMark 10 9,184 8,210 11.86%

Rispetto al Ryzen 7 5800X3D, il Ryzen 7 7800X3D offre prestazioni single core e multi core sostanzialmente migliori sia in single core che in multi core, dove guadagna rispettivamente il 12% e il 29% nei benchmark sintetici.

Swipe to scroll horizontally Benchmark sintetici: 7800X3D vs 13700K Header Cell - Column 0 7800X3D 13700K Difference Geekbench Single 1,888 2,028 -6.94% Geekbench Multi 13,052 19,405 -32.74% CineBench R23 Single 1,700 2,067 -17.74% CineBench R23 Multi 17,877 30,547 -41.48% 3DMark Timespy CPU 12,648 17,823 -29.03% PCMark 10 9,184 9,864 -6.89%

Rispetto alla concorrenza il Ryzen 7 7800X3D rimane decisamente indietro, a volte anche di molto. Se paragonato al Core i7-13700K di Intel, risulta molto più lento anche se, a onor del vero, il rivale Intel è avvantaggiato da un numero maggiore di core nei test benchmark di riferimento. Tuttavia, se volete spendere meno e non vi interessano solo le prestazioni di gioco, Intel Core i7-13700K è la scelta migliore per un uso generico.

Swipe to scroll horizontally Benchmark sintetici: 7800X3D vs 7700X Header Cell - Column 0 7800X3D 7700X Difference Geekbench Single 1,888 2,013 -6.23% Geekbench Multi 13,052 13,528 -3.52% CineBench R23 Single 1,700 1,832 -7.17% CineBench R23 Multi 17,877 19,776 -9.60% 3DMark Timespy CPU 12,648 13,192 -4.12% PCMark 10 9,184 9,593 -4.27

AMD Ryzen 7 7800X3D non se la cava male se paragonato a un'altra CPU di fascia media della casa, ovvero Ryzen 7 7700X, ma resta comunque più lento del 4%-10% su tutta la linea. Considerando che il 7800X3D è più costoso, se siete alla ricerca di un chip per la produttività, il 7700X è un'opzione decisamente migliore.

Swipe to scroll horizontally Benchmark creativi: 7800X3D vs 5800X3D 7800X3D 5800X3D Performance Difference VRAY 5 CPU 14,222 11,231 26.63% Blender Monster 133 104 27.45% Blender Junkshop 81 65 24.62% Blender Classroom 65 49 32.65% PugetBench per Adobe Photoshop 1,317 1,048 25.67% PugetBench per Adobe Premiere 1,058 936 13.03% HandBrake 1.6 (FPS) 79 60 30.69% HandBrake 1.6 (Tempo) 3:43 4:51 -23.48%

Per quanto riguarda le applicazioni per il lavoro creativo il Ryzen 7 7800X3D è migliorato molto rispetto al suo predecessore, con guadagni compresi tra il 13% e il 32% sui carichi di lavoro più impegnativi come il rendering 3D o la codifica video.

Swipe to scroll horizontally Benchmark creativi: 7800X3D vs 13700K Header Cell - Column 0 7800X3D 13700K Performance Difference VRAY 5 CPU 14222 19461 -26.92 Blender Monster 133 185 -28.24 Blender Junkshop 81 112 -27.46 Blender Classroom 65 81 -19.42 PugetBench por Adobe Photoshop 1317 1446 -8.92 PugetBench por Adobe Premiere 1058 1307 -19.05 HandBrake 1.6 (FPS) 79 103 -23.16 HandBrake 1.6 (Tempo, Seconds) 3:43 2:51 30.14

Se paragonato al rivale di fascia media Intel Core i7-13700K, Ryzen 7 7800X3D non dimostra all'altezza nei benchmark creativi, con prestazioni che vanno dal 9% a quasi il 30% in meno rispetto al processore della concorrenza. Del resto c'era da aspettarselo visto che la CPU Intel ha più core e velocità di clock più elevate.

Swipe to scroll horizontally Benchmark creativi: 7800X3D vs 7700X Header Cell - Column 0 7800X3D 7700X Performance Difference VRAY 5 CPU 14222 14938 -4.80 Blender Monster 133 132 0.76 Blender Junkshop 81 87 -6.90 Blender Classroom 65 68 -4.41 PugetBench per Adobe Photoshop 1317 1370 -3.87 PugetBench per Adobe Premiere 1058 1130 -6.37 HandBrake 1.6 (FPS) 79 82 -3.66 HandBrake 1.6 (Time, Seconds) 3:43 3:35 3.80

Non c'è da sorprendersi che il 7700X sia più veloce del 7800X3D anche in quest'ambito, con un vantaggio medio compreso tra il 3%-6% rispetto alla sua controparte dotata di 3D V-Cache.

A questo punto potrebbe sembrare che l'AMD Ryzen 7 7800X3D sia alle corde rispetto ai suoi rivali di ultima generazione, ma le prestazioni di gioco sono il suo punto forte e il vero motivo per cui viene considerato un processore gaming top.

Swipe to scroll horizontally Benchmark di gioco: 7800X3D vs 7950X3D Header Cell - Column 0 7800X3D 7950X3D Performance Difference Returnal (Min FPS, 1080p, lowest) 111 127 -13.22% Returnal (Avg FPS, 1080p, lowest) 224 274 -18.15% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS, 1080p, lowest) 464 464 -0.11% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS, 1080p, lowest) 552 555 -0.54% F1 2022 (Min FPS, 1080p, lowest) 434 427 1.64% F1 2022 (Avg FPS, 1080p, lowest) 550 560 -1.79% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 1080p, lowest) 416 440 -5.46% Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS, 1080p, lowest) 494 523 -5.71% Counterstrike: Global Offensive (Avg, 1080p, lowest) 864 888 -2.70%

Ryzen 7 7800X3D è molto vicino al fratello maggiore 7950X3D in termini di prestazioni di gioco in Full HD. Con Returnal in 1080p e impostazioni più basse, il 7800X3D è solo il 18,15% più lento del 7950X3D. Se invece si considerano le prestazioni di gioco su Counterstrike: Global Offensive la differenza si attesta sul 2,7% con le impostazioni più basse in 1080p. Nel caso di CS:GO, si tratta di un modo molto comune di giocare per massimizzare il frame rate, che in entrambi i casi raggiunge quasi 900 fps.

Swipe to scroll horizontally Benchmark di gioco: 7800X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7800X3D 13900K Performance Difference Returnal (Min FPS, 1080p, lowest) 111 129 -14.34% Returnal (Avg FPS, 1080p, lowest) 224 256 -12.50% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS, 1080p, lowest) 464 521 -11.04% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS, 1080p, lowest) 552 594 -7.15% F1 2022 (Min FPS, 1080p, lowest) 434 348 24.71% F1 2022 (Avg FPS, 1080p, lowest) 550 464 18.53% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 1080p, lowest) 416 249 67.18% Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS, 1080p, lowest) 494 417 18.35% Counterstrike: Global Offensive (Avg, 1080p, lowest) 864 583 48.29%

Il Ryzen 7 7800X3D riesce a ottenere 281fps in più rispetto al Core i9-13900K su CS:GO in 1080p con impostazioni basse.

Il chip AMD rimane indietro rispetto al 13900K su Returnal, dove ha registrato una media di circa il 12,5% di fps in meno, pur ottenendo un punteggio impressionante di 224 fps. Anche su Total War: Warhammer III il 13900K va un po' meglio con 594fps rispetto ai 552fps del rivale AMD.

Complessivamente, il Ryzen 7 7800X3D ha ottenuto una media di 537 fps rispetto ai 463 fps medi dell'i9-13900K, ovvero circa il 16% in più di fps complessivi. Non male, soprattutto se si considera che il Ryzen 7 7800X3D ha una media minima di circa 356 fps, 44 in più rispetto ai 312 fps minimi dell'i9-13900K (circa il 14% in più in termini di prestazioni di gioco costanti).

Swipe to scroll horizontally Benchmark di gioco: 7950X3D vs 7800X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 7800X3D 13900K Returnal (Min FPS, 2160p, Highest) 65 60 62 Returnal (Avg FPS, 2160p, Highest) 116 93 94 Total War: Warhammer III Battle (Min FPS, 2160p, highest) 79 78 78 Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS, 2160p, highest) 103 103 103 F1 2022 (Min FPS, 2160p, highest) 89 84 88 F1 2022 (Avg FPS, 2160p, highest) 123 99 100 Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 2160p, highest) 73 103 105 Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS, 2160p, highest) 164 132 133 Counterstrike: Global Offensive (Avg, 2160p, highest) 487 489 493

Se si parla di risoluzione 4K e impostazioni alte, il 7950X3D porta a casa un paio di vittorie risicate sul rivale Intel, mentre il 7800X3D viaggia alla pari con l'i9-13900K in 4K con impostazioni ultra.

Swipe to scroll horizontally Potenza e temperatura: minime e massime registrate Header Cell - Column 0 7950X3D 7800X3D 5800X3D Consumo minimo (W) 26.561 16.783 0.300 Consumo massimo (W) 136.414 75.652 117.199 Temperatura mimima (°C) 36.900 32.3 47.1 Temperatura massima (°C) 89.100 79.9 90.8

Swipe to scroll horizontally Potenza e temperatura: minime e massime registrate Header Cell - Column 0 7700X 13900K 13700K Consumo minimo (W) 17.341 2.882 8.227 Consumo massimo (W) 143.910 332.001 282.028 Temperatura minima (°C) 32.1 32.000 30.000 Temperatura massima (°C) 91.0 93.000 94.000

L'aspetto più sorprendente delle prestazioni di gioco del Ryzen 7 7800X3D, onestamente, è la sua efficienza. Durante i test il chip non è mai andato oltre gli 80 W di potenza e, a queste temperature, non è nemmeno necessario investire cifre assurde per un dissipatore.

Potete modificare il profilo delle prestazioni (in una certa misura) nell'utility Ryzen Master se volete ottenere qualche prestazione extra al di fuori del gioco, ma per valutare l'efficacia di questa operazione sarebbe necessario svolgere una suite completa di test. Personalmente, ritengo che spingerlo troppo non sia una scelta sensata vista la convenienza estrema in termini di consumi che caratterizza questa CPU e la rende unica.

Se volete il massimo in termini di potenza grezza e prestazioni allora scegliete il Ryzen 9 7950X3D o il Core i9-13900K. Se siete alla ricerca di un processore da gaming a basso consumo che riesca a garantire il massimo delle prestazioni in 1080p, AMD Ryzen 7 7800X3D è quello che state cercando.

Prestazioni: 4.5 / 5

Dovreste comprare AMD Ryzen 7 7800X3D?

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 9 7950X3D Attributes Notes Rating Convenienza Il più economico tra i nuovi chip AMD con 3D V-Cache, ma comunque costoso. 4 / 5 Chipset & funzioni La V-Cache 3D è ottima, ma solo se giocate 4 / 5 Prestazioni Un ottimo chip gaming di fascia media che non eccelle in ambito creativo 4.5 / 5 Totale Row 3 - Cell 1 4.167 / 5

Compratelo se...

Volete un ottimo processore per giocare in 1080p o 1440p I maggiori vantaggi della memoria 3D V-Cache si ottengono nella fascia bassa dello spettro grafico, quindi se volete configurare un PC per giocare al top in Full HD questo è il processore giusto per voi.

Siete attenti ai consumi

Questo chip utilizza una quantità di energia sostanzialmente inferiore rispetto ai concorrenti a parità di prestazioni, il che è rappresenta un notevole vantaggio anche in termini di temperature.

Non volete spendere una fortuna per giocare

Anche se questa CPU non si può definire economica, costa comunque molto meno di molte CPU di fascia alta con prestazioni di gioco simili o inferiori.

Non compratelo se...

Giocate a impostazioni ultra in 4K

I vantaggi della 3D V-Cache diminuiscono rapidamente se si aumentano le impostazioni grafiche e la risoluzione.

Avete un budget limitato

Certo, non costa come un Ryzen 9, ma comunque si aggira intorno ai 500€, cifra tutt'altro che economica.

Considerate anche

Se AMD Ryzen 7 7800X3D non vi convince a pieno vi proponiamo delle alternative interessanti:

Intel Core i9-13700K

Attualmente il secondo miglior processore dell'arsenale Intel, l'i9-13700K è una CPU ottima sia nel gaming che in qualsiasi altro carico di lavoro importante, oltre a costare meno del Ryzen 7 7800X3D.

AMD Ryzen 7 7700X

Pur non avendo le prestazioni di gioco del 7800X3D, il Ryzen 7 7700X è più complessivamente più potente grazie a velocità di clock più elevate. È anche molto più economico, quindi offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Come ho testato AMD Ryzen 7 7800X3D

Ho trascorso quasi due settimane a testare l'AMD Ryzen 9 7800X3D

Ho eseguito dei benchmark per compararlo con i processori della concorrenza

Ho giocato a lungo a diversi titoli

Per testare il Ryzen 7 7800X3D, l'ho sottoposto a un'ampia suite di benchmark eseguendo vari test sintetici e carichi di lavoro reali insieme ad altri processori concorrenti per ottenere punteggi comparabili. Mi sono assicurato di utilizzare lo stesso hardware ogni volta per garantire un confronto veritiero.

Oltre ai test sintetici, ho utilizzato questo processore per giocare e misurandone le prestazioni nel mondo reale.

Infine, ho preso tutti i dati raccolti e ho confrontato i punteggi medi di ogni processore testato in modo da fornire ai lettori un quadro chiaro delle prestazioni e dei consumi.

First reviewed April 2023