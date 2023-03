Recensione AMD Ryzen 9 7950X3D

L'AMD Ryzen 9 7950X3D è tutto ciò che un videogiocatore avrebbe potuto sperare con Zen 4 e 3D V-Cache. Offre lo stesso miglioramento delle prestazioni che abbiamo visto con il Ryzen 7 5800X3D, ma con una migliore efficienza energetica e alcuni extra che rendono il prezzo più accettabile. Si tratta di un chip di fascia alta, quindi è costoso come il suo fratello non 3D, ma non ve ne pentirete.

AMD Ryzen 9 7950X3D: recensione breve

Introdotta per la prima volta all'inizio del 2022 con l'AMD Ryzen 7 5800X3D, la tecnologia V-Cache 3D di AMD ha dimostrato di essere un incredibile valore aggiunto per il Team Red, che rende i chip AMD molto competitivi anche nei confronti dei migliori processori Intel.

Anche con la variante senza 3D V-Cache del processore di punta di AMD, l'AMD Ryzen 9 7950X , avevamo un chip molto potente che era un degno rivale dell' Intel i9-13900K , ma le prestazioni di gioco extra che la 3D V-Cache porta in tavola sono una novità del tutto sorprendente, la vera arma non tanto segreta di AMD. È vero in generale, ma soprattutto se si gioca a titoli di esports a 1080p, dove la velocità del processore è molto più importante della scheda grafica migliore.

Ancora più sorprendente è stato il miglioramento delle prestazioni nelle applicazioni per creator, grazie 3D V-Cache nel 7950X3D. Ho dovuto ripetere il test delle prestazioni di codifica video del 7950X3D tre volte per confermare i miei risultati, perché erano troppo alti per essere credibili. Dopo la conferma, questo è il miglior processore per il lavoro di editing video che non si chiami Threadripper.

In poce parole, AMD tira fuori un coniglio dal cilindro con il 7950X3D e riesce a ottenere prestazioni significativamente migliori con un TDP inferiore rispetto al 7950X o al 13900K.

Tuttavia, il Ryzen 9 7950X3D è un costoso, con un prezzo di 815 EUR ( direttamente sullo shop AMD , dove il prezzo originale è 699 dollari). Si tratta dello stesso prezzo del Ryzen 9 7950X di base, lanciato nel settembre del 2022, quindi il lato positivo è che non si paga di più per le caratteristiche aggiuntive del 7950X3D. Come per il 7950X, però, dovrete comunque passare a una nuova scheda madre AM5 e a una RAM DDR5, se non l'avete già fatto, il che può rendere questo upgrade proibitivo, almeno per qualcuno.

Tuttavia, se si considera tutto nel complesso, questo è probabilmente il miglior processore disponibile al momento, soprattutto se siete giocatori di PC, e non vedo come Intel possa rivaleggiare con questa generazione: la V-Cache 3D è davvero ottima.

Prezzo e disponibilità

815 EURO

Stesso prezzo del Ryzen 9 7950X

Intel Core i9-13900K costa meno

L'aggiornamento ad AM5 potrebbe essere molto costoso

L'AMD Ryzen 9 7950X3D è disponibile a livello globale dal 28 febbraio 2023 e costerà 699 dollari negli Stati Uniti. In Italia, nel momento in cui scriviamo, AMD lo propone a €815, ma il prezzo tende a fluttuare leggermente.

Se si considera il costo dell'aggiornamento alla nuova piattaforma AM5, il Ryzen 9 7950X3D ha senso solo se si passa da un processore AMD Zen 3 o da un processore Intel di 11a generazione o precedente, in quanto è necessario acquistare una configurazione completamente nuova per avere un processore più recente di entrambi i marchi.

Il costo totale per passare a questo processore (o uno simile) e quindi molt molto alto.

Punteggio del prezzo: 3,5 / 5

Caratteristiche

La V-Cache 3D arriva su Zen 4

Migliore efficienza energetica

Per quanto riguarda il chip in sé, non ci sono molte differenze tra questo processore e il suo fratello non 3D in termini di architettura, quindi per i dettagli rimandiamo alla recensione dell'AMD Ryzen 9 7950X .

Per brevità, mi limiterò alle tre principali differenze tra i due chip. Per cominciare, c'è ovviamente la 3D V-Cache sul 7950X3D, che aggiunge un'ulteriore porzione di memoria cache su uno dei die di calcolo del chip, aggiungendo 64 MB di cache L3 ai già sostanziosi 80 MB del 7950X.

La cache è semplicemente una forma diretta di memoria di lavoro che il processore tiene a portata di mano per le istruzioni e i dati che sta utilizzando in quel preciso momento. Maggiore è la quantità di cache di un processore, minore è il numero di “viaggi” da e verso la RAM per ottenere dati o istruzioni, il che migliora notevolmente le prestazioni per molte attività comuni. In generale, più cache è meglio, e il 7950X3D ha più cache di qualsiasi altro processore consumer oggi disponibile.

L'altra differenza in termini di dies è che non tutti i core hanno accesso a questa V-Cache aggiuntiva. I 16 core sono divisi tra due die: un die a otto core con accesso alla V-Cache 3D a una frequenza di clock inferiore e un altro die a otto core senza la cache aggiuntiva ma con una velocità di clock completamente attiva.

I driver di AMD rilevano automaticamente se un programma o un gioco beneficia di una frequenza di clock più elevata o dell'accesso a una maggiore quantità di cache, e assegnano il processo ai core più adatti al compito. In pratica, il sistema funziona molto bene senza che l’utente si renda conto di nulla - a parte il dover installare driver aggiornati dopo aver installato la nuova CPU. Ma forse c’è ancora qualcosa da ottimizzare qua e là, soprattutto quando si tratta di test di benchmark, come vedremo più avanti.

Infine, l'ultima differenza che vale la pena menzionare è il TDP inferiore rispetto al 7950X, anche se di pochissimo (da 120W a 125W). Ciò è dovuto principalmente alla frequenza più bassa dei core 3D V-Cache (oltre ad altre ottimizzazioni), il che significa che il 7950X3D può utilizzare meno energia in generale per ottenere le stesse o migliori prestazioni. Quindi aumenta il parametro “prestazioni per watt”, che è indica l’efficienza energetica.

Punteggio caratteristiche: 5 / 5

Prestazioni

Prestazioni di gioco ai vertici della categoria

Prestazioni per Watt eccezionali

Per quanto riguarda le prestazioni reali del 7950X3D, regge il confronto con gli altri due chip di punta in test come PCMark 10, oppure distrugge i rivali grazie alla cache notevolmente più grande, nei giochi o nella video.

Per quanto riguarda i benchmark sintetici, la differenza tra il 7950X3D e il 7950X è minima. Entrambi i chip sono fenomenali in termini di multitasking e, sebbene il 7950X ottenga punteggi single core sempre migliori rispetto al 7950X3D, quest'ultimo si comporta meglio con le prestazioni multi core rispetto alla sua controparte non-3D V-Cache.

Swipe to scroll horizontally Punteggi sintetici delle prestazioni: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Difference Geekbench Single 1,993 2,241 -11.08% Geekbench Multi 23,098 22,096 4.53% CineBench R23 Single 1,882 1,960 -3.96% CineBench R23 Multi 37,549 36,297 3.45% 3DMark Timespy CPU 14,699 14,584 0.79% PCMark 10 9,936 10,139 -2.01% PassMark 63,547 64,391 -1.31%

Swipe to scroll horizontally Punteggi sintetici delle prestazioni: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Difference Geekbench Single 1,993 2,169 -8.11% Geekbench Multi 23,098 23,648 -2.33% CineBench R23 Single 1,882 2,252 -16.43% CineBench R23 Multi 37,549 40,432 -7.13% 3DMark Timespy CPU 14,699 20,744 -29.14% PCMark 10 9,936 10,157 -2.18% PassMark 63,547 52,923 20.08%

Per quanto riguarda l'Intel Core i9-13900K, anch'esso supera il 7950X3D in termini di prestazioni single core, con il 7950X3D che in media è più lento del 12% rispetto al 13900K. La differenza tra i due si riduce nelle prestazioni multicore, con il 7950X3D più lento del 5% in media.

È un po' un buco nell'acqua nei test di prestazioni più "generali" come PCMark 10, mentre il test Time Spy CPU di 3DMark e i test CPU di PassMark hanno punteggi piuttosto divergenti, quindi è più probabile che si tratti di valori anomali.

Se si considerano solo questi numeri, si potrebbe pensare che il 7950X3D sia un flop, ma il quadro cambia quando si passa dai test sintetici alle prestazioni creative e di gioco.

Il Ryzen 9 7950X3D è praticamente all'altezza del 7950X nei test di Blender, Adobe Photoshop e Adobe Premiere, anche se è un po' in ritardo in VRay 5 (se non di molto). Il punto in cui brilla davvero è con HandBrake 1.6. Questo è uno dei test creativi che utilizziamo per misurare le prestazioni reali su un carico di lavoro creativo, in particolare quello che dipende fortemente dalla CPU.

Swipe to scroll horizontally Punteggi delle prestazioni Creative: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Performance Difference Blender Monster 283 279 1.44% Blender Junkshop 176 171 3.14% Blender Classroom 138 135 2.45% PugetBench for Adobe Photoshop 1411 1352 4.36% PugetBench for Adobe Premiere 1362 1389 -1.94% HandBrake 1.6 (FPS) 124 91 36.76% HandBrake 1.6 (Time, Seconds) 143 194 -26.40% VRay 5 CPU 27,723 29,693 -6.63%

Swipe to scroll horizontally Punteggi delle prestazioni Creative: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Difference Blender Monster 283 290 -2.41% Blender Junkshop 176 166 6.02% Blender Classroom 138 135 2.22% PugetBench for Adobe Photoshop 1411 1528 -7.66% PugetBench for Adobe Premiere 1362 1483 -8.16% HandBrake 1.6 (FPS) 124 92 34.78% HandBrake 1.6 (Time, Seconds) 142 192 -25.32% VRay 5 CPU 27,723 26,693 3.85%%

In questo caso, il 7950X3D codifica un file video sorgente 4K in 1080p@30 a 124 fotogrammi al secondo, che è la velocità più alta che abbia mai visto raggiungere da un chip che non fosse AMD Threadripper. È quasi il 35% più veloce dell'Intel Core i9-13900K, ampiamente considerato il miglior processore consumer per i creativi, e il 36% più veloce del Ryzen 9 7950X. Quest'ultimo confronto è il più affascinante, poiché mostra chiaramente quanto la memoria cache in più possa influire sulle prestazioni.

Questa differenza è ancora più evidente quando si parla di prestazioni di gioco. Rispetto al 7950X, il 7950X3D si comporta come se fosse una o due generazioni avanti rispetto alla sua controparte con V-Cache non 3D, con prestazioni di gioco migliori del 20-25% circa a 1080p. Allo stesso modo, quando si tratta dell'Intel Core i9-13900K, il 7950X3D è mediamente più veloce del 16-19%, ma alcuni giochi offrono prestazioni anche superiori; in quelle poche occasioni in cui il 7950X3D perde rispetto al 13900K, lo fa per un distacco minimo.

Swipe to scroll horizontally Punteggi delle prestazioni di gioco: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Performance Difference Returnal (Min FPS) 127 103 23.62% Returnal (Avg FPS) 274 238 14.99% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS) 464 410 13.17% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS) 555 496 11.79% F1 2022 (Min FPS) 427 338 26.33% F1 2022 (Avg FPS) 560 464 20.69% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS) 440 325 35.23% Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS) 523 393 33.34%

Swipe to scroll horizontally Punteggi delle prestazioni di gioco: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Performance Difference Returnal (Min FPS) 127 85 50.69% Returnal (Avg FPS) 274 169 61.93% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS) 464 532 -12.78% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS) 555 611 -9.25% F1 2022 (Min FPS) 427 340 25.59% F1 2022 (Avg FPS) 560 448 25.00% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS) 440 443 -0.79% Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS) 523 525 -0.31%

Ovviamente, la CPU è solo uno dei componenti dell'equazione delle prestazioni di gioco del PC, e questi risultati dei test si basano su giochi eseguiti con la qualità grafica più bassa a 1080p e con una scheda grafica estremamente potente (una RTX 4090 ) per ridurre qualsiasi collo di bottiglia in termini di fps che si verificherà con la GPU.

Aumentando la qualità grafica alle impostazioni massime e la risoluzione a 4K, nemmeno la RTX 4090 non sarà in grado di tenere il passo con nessuno di questi processori, e il vantaggio della V-Cache 3D si riduce notevolmente; alla fine ci si ritroverà bloccati dalla GPU indipendentemente dalla CPU utilizzata.

È quindi importante capire che il processore non è l'unico elemento che conta per le prestazioni di gioco e che per molti giocatori potrebbe anche non essere il più importante. Ma è comunque presente e il suo impatto può essere sostanziale. Soprattutto i giocatori di esports apprezzeranno il 7950X3D, in quanto questo chip offre le migliori prestazioni nelle condizioni più comuni nei titoli di esports competitivi.

L'aspetto più notevole del 7950X3D è che, sebbene gli ultimi processori Intel siano eccezionali, le loro prestazioni sono molto più legate alla maggiore energia, e quindi maggior consumo, piuttosto che con una sorta di magia tecnologica dietro le quinte.

Swipe to scroll horizontally Assorbimento e temperature: 7950X3D vs 7950X Header Cell - Column 0 7950X3D 7950X Performance Difference Min Power Draw (W) 26.561 16.521 60.77% Max Power Draw (W) 136.414 211.483 -35.50% Min Temperature (°C) 36.9 38.0 -2.89% Max Temperature (°C) 89.1 93.6 -4.81%

Swipe to scroll horizontally Assorbimento e temperature: 7950X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 13900K Performance Difference Min Power Draw (W) 26.561 2.882 821.62% Max Power Draw (W) 136.414 332.001 -58.91% Min Temperature (°C) 36.9 32.0 15.31% Max Temperature (°C) 89.1 93.0 -4.19%

In termini di consumo energetico, il minimo che ho registrato per il 13900K è un misero 2,882 W, e potrebbe rimanere intorno a questo valore per ore se non si utilizza il computer grazie al suo design big.LITTLE ad alta efficienza energetica. Nel frattempo, il 7950X3D continua a consumare poco più di otto volte la potenza di base. A processori “fermi”, quindi, Intel consuma di men.

D'altra parte, quando è in esecuzione un gioco come Total War: Warhammer III, l'efficienza energetica del 13900K va a farsi benedire e il processore inizia a consumare più di 330W. Questo permette al 13900K di guadagnare fino a 68 fps in più rispetto al 7950X3D (o 532 fps minimi per il 13900K contro i 464 fps minimi del 7950X3D), ma ha letteralmente bisogno di quasi 2,5 volte più energia per ottenere questo risultato.

E questo per quanto riguarda le migliori prestazioni di gioco ottenute dal 13900K rispetto al 7950X3D tra i giochi che abbiamo testato. In un gioco come Returnal, che è un sofisticato bullet-hell rouge-like con molta fisica dei proiettili che deve essere calcolata a ogni fotogramma, il 7950X3D può superare la 13900K di ben il 61% e farlo con una potenza sostanzialmente inferiore.

Quando si cerca di arrivare a una valutazione complessiva delle prestazioni relative di questi chip, è meglio guardare ai guadagni di prestazioni misurabili tra i chip nei diversi test. In questo modo si ottiene una media molto più sensata rispetto alla media dei punteggi assoluti, dove un solo test della CPU con un risultato molto elevato può influenzare negativamente la media finale.

Swipe to scroll horizontally Prestazioni medie: 7950X3D vs 7950X Category 7950X3D 7950X Average of Performance Differences Synthetic Tests 21,815 22,636 -1.37% Creative Tests 4,460 4,685 5.80% Minimum Gaming FPS 364 294 24.59% Average Gaming FPS 478 398 20.20% Overall Performance Gain 9.55% (All tests)

Swipe to scroll horizontally Prestazioni medie: 7950X vs 13900K Category 7950X3D 13900K Average of Performance Differences Synthetic Tests 21,815 21,761 -6.46% Creative Tests 5,182 5,049 4.09% Minimum Gaming FPS 364 350 15.68% Average Gaming FPS 478 438 19.35% Overall Performance Gain 5.61% (All tests)

Secondo questa misura, il Ryzen 9 7950X3D supera il 7950X di circa il 10% e il 13900K di circa il 6% se si fa la media di tutte le differenze tra i tre chip, in tutti i test. Anche in questo caso, però, le prestazioni nettamente migliori del 7950X3D possono essere in qualche modo oscurate, poiché Intel beneficia di punteggi più elevati nei benchmark sintetici, che non si traducono in modo chiaro in prestazioni reali, dove il 7950X3D è semplicemente il processore migliore in assoluto.

Inoltre, non è possibile ignorare le prestazioni per watt ottenute con il Ryzen 9 7950X3D, che sono almeno il doppio di quelle ottenute con l'Intel Core i9-13900K e circa il 55% in più rispetto al 7950X.

Semplicemente, AMD fa molto di più con molta meno energia rispetto ai processori di punta della concorrenza, e non è necessario accettare prestazioni inferiori come compromesso. Il più delle volte, in pratica, si ottiene un processore sostanzialmente più veloce, soprattutto per il gioco, il che rende molto difficile negare all'AMD Ryzen 9 7950X3D il suo valore.

È semplicemente la migliore CPU da gioco in termini di prestazioni che si possa acquistare sul mercato consumer e questo non cambierà probabilmente per il resto di questa generazione di processori, almeno.

Prestazioni: 5 / 5

AMD Ryzen 9 7950X3D, conviene comprarlo?

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 9 7950X3D Criterio Valutazione Voto Prezzo Nessun aumento di prezzo rispetto alla 7950X, ma ancora un upgrade potenzialmente inaccessibile 3.5 / 5 Caratteristiche 3D V-Cache e TDP ridotto ne fanno un chip da non sottovalutare 5 / 5 Prestazioni Questo processore offre le migliori prestazioni della categoria, che probabilmente non verranno mai superate in questa generazione. 5 / 5

Acquistatelo se...

Volete la migliore CPU consumer in circolazione Realisticamente, gli unici processori in grado di superare il 7950X3D nell'uso reale sono i chip per workstation di livello industriale, che costano diverse volte di più.

Siete giocatori di esports Anche se tutti i giocatori di PC trarranno qualche beneficio da questo chip, indipendentemente dalla loro configurazione, i giocatori di esports che si attengono a impostazioni basse e a una risoluzione di 1080p vedranno un sostanziale aumento degli FPS grazie a questo chip.

Volete dilettarvi nella creazione di contenuti creativi La maggior parte dei professionisti creativi opterà per un “vero” chip workstation come gli AMD Threadripper, ma coloro che non hanno un budget così alto, o che desiderano semplicemente eseguire lavori di modellazione 3D o di editing video per divertimento (o per guadagnare qualche soldo in più), potranno utilizzare al meglio questo chip.

Non compratelo se...

Avete un budget limitato Questo è il processore consumer più costoso di AMD ed è destinato agli appassionati di videogiochi e di creatività, quindi gli acquirenti più attenti al budget dovrebbero prendere in considerazione il Ryzen 7800X3D, quando sarà lanciato ad aprile 2023.

Siete utenti più occasionali e generici Questo chip non solo è costoso, ma ha anche molte caratteristiche specifiche per le quali si paga molto. Se avete bisogno di un nuovo processore per un PC da ufficio o di famiglia, questo chip è assolutamente eccessivo e sprecherete i vostri soldi per funzioni che non userete mai o di cui non avrete bisogno.

Volete overcloccare seriamente la vostra CPU A differenza del Ryzen 7 5800X3D della scorsa generazione, il 7950X3D consente un overclock ristretto e controllato tramite l'utility Ryzen Master di AMD, ma si tratta di preset piuttosto che di impostare tensioni specifiche, cosa che non potrete fare con questo chip.

Concorrenza e alternative

Swipe to scroll horizontally Le specifiche di AMD Ryzen 9 7950X3D rispetto ai suoi concorrenti Header Cell - Column 0 AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X Intel Core i9-13900K Prezzo €815 €701 €1.000 Core Prestazioni 16 16 8 Cores efficienza 0 0 16 Thread 32 32 32 Frequenza base (GHz) 4.50 4.50 3.00 Frequenza Boost (GHz) 5.70 5.70 5.80 Cache (MB) 144 80 68 TDP (W) 120 175 125 Socket AM5 AM5 LGA 1700

Se la recensione di AMD Ryzen 9 7950X3D non vi ha convinto, ecco altre due processori da prendere in considerazione...

(Si apre in una nuova scheda) Intel Core i9-13900K Attualmente il miglior processore dell'arsenale Intel, l'i9-13900K non scherza. In termini di prestazioni grezze, se la cava con i migliori processori AMD e lo fa a un prezzo di vendita inferiore. Leggi la recensione completa di Intel Core i9-13900K (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) AMD Ryzen 9 7950X Prima dell'AMD Ryzen 9 7950X3D, questo era il processore di punta del Team Red ed è facilmente uno dei più potenti mai prodotti da AMD. Potrebbe mancare di 3D V-Cache, ma con l'arrivo sul mercato del 7950X3D, questo chip sta scendendo di prezzo, il che lo rende un prodotto ogni giorno più interessante. Leggi la recensione completa di AMD Ryzen 9 7950X (Si apre in una nuova scheda)

Come ho testato l'AMD Ryzen 9 7950X3D

Ho trascorso quasi due settimane a testare l'AMD Ryzen 9 7950X3D

Ho eseguito benchmark comparativi tra questo chip e i processori di punta della concorrenza.

Ho giocato molto con questo chip

Il test di un processore è probabilmente uno dei processi più impegnativi, perché ci sono così tante cose da misurare e quantificare.

Grazie alla mia vasta formazione informatica, ho un'idea molto chiara di ciò che accade all'interno di un processore e di come dovrebbe rispondere e funzionare, nonché degli strumenti più adatti a misurare questo tipo di metriche, dato che è ciò che faccio da quasi un decennio in una forma o nell'altra.

Uso i seguenti test per misurare aspetti specifici delle prestazioni di un processore, come descritto.

I benchmark sintetici single e multi-core verificano le prestazioni di specifici set di istruzioni e operazioni del processore, come i calcoli in virgola mobile, utilizzando strumenti di benchmark come GeekBench, Cinebench e PassMark. .

single e multi-core verificano le prestazioni di specifici set di istruzioni e operazioni del processore, come i calcoli in virgola mobile, utilizzando strumenti di benchmark come GeekBench, Cinebench e PassMark. . Le prestazioni creative misurano il rendimento del processore in diversi carichi di lavoro creativi popolari come Handbrake, Blender e Adobe Photoshop. Ove possibile, ho disabilitato esplicitamente le operazioni accelerate dalla GPU o ho testato il rendering utilizzando la CPU da sola.

misurano il rendimento del processore in diversi carichi di lavoro creativi popolari come Handbrake, Blender e Adobe Photoshop. Ove possibile, ho disabilitato esplicitamente le operazioni accelerate dalla GPU o ho testato il rendering utilizzando la CPU da sola. Le prestazioni di gioco misurano la capacità del processore di calcolare le operazioni di gioco, come la fisica, eseguendo strumenti di benchmark integrati in diversi giochi come Returnal, Total War: Warhammer III e F1 2022. In tutti i casi, eseguo i benchmark con le impostazioni grafiche più basse disponibili a 1080p e utilizzando la scheda grafica più potente che ho a disposizione (in questo caso, una Nvidia RTX 4090) e con 32 GB di RAM DDR5 per isolare le operazioni effettive della CPU che sto testando senza dovermi preoccupare di interferenze dovute a una gestione eccessiva della memoria o della grafica.

misurano la capacità del processore di calcolare le operazioni di gioco, come la fisica, eseguendo strumenti di benchmark integrati in diversi giochi come Returnal, Total War: Warhammer III e F1 2022. In tutti i casi, eseguo i benchmark con le impostazioni grafiche più basse disponibili a 1080p e utilizzando la scheda grafica più potente che ho a disposizione (in questo caso, una Nvidia RTX 4090) e con 32 GB di RAM DDR5 per isolare le operazioni effettive della CPU che sto testando senza dovermi preoccupare di interferenze dovute a una gestione eccessiva della memoria o della grafica. Strumenti di stress test come Cinebench R23 spingono il processore ai suoi limiti ingegneristici in termini di consumo energetico e temperatura di esercizio, e li uso per assicurarmi che ogni chip sia spinto al 100% di utilizzo della CPU sotto carico per determinare la quantità minima e massima di energia utilizzata dal processore (misurata in watt) e la temperatura minima e massima registrata (misurata in gradi Celsius).

Tutti questi test sono condotti utilizzando lo stesso banco di prova hardware con gli stessi componenti per quanto possibile, compresi gli stessi moduli RAM, la stessa scheda grafica, lo stesso dissipatore della CPU e la stessa unità SSD M.2, per garantire che i risultati dei test riflettano le differenze nell'architettura e nelle prestazioni di un processore, piuttosto che riflettere un collo di bottiglia in una scheda grafica o in un'unità SSD diversa, rendendo i punteggi dei diversi processori comparabili.

Infine, mi assicuro che per ogni processore siano rifatti i test sui processori concorrenti che ho già testato e recensito, e utilizzo gli ultimi aggiornamenti del BIOS della scheda madre, di Windows e dei driver disponibili. In questo modo mi assicuro che non siano state apportate ottimizzazioni, correzioni o patch di sicurezza che potrebbero modificare in modo significativo i risultati di un determinato test e utilizzo sempre i risultati più aggiornati quando faccio i confronti.