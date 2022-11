Recensione Nvidia GeForce RTX 4080

Ottime prestazioni per lavori creativi

Ottime prestazioni per il gaming a 4K

Nvidia GeForce RTX 4080 è un’ottima scheda video che offre prestazioni eccellenti, tuttavia è penalizzata dal prezzo. La cifra impostata da Nvidia per la Founders Edition è di €1.479, il doppio rispetto alla 3080 al lancio e quasi 300 euro in più di RTX 3080 Ti.

Nvidia GeForce RTX 4080: recensione breve

Nvidia GeForce RTX 4080 è un’ottima scheda grafica e, probabilmente, una delle migliori schede video disponibili al momento. Tuttavia, il prezzo di listino risulta troppo elevato rispetto al lancio della generazione precedente, facendo perdere a RTX 4080 molto del suo fascino.

Le prestazioni per il gaming sono eccezionali: RTX 4080 regge bene i 4K e può avvantaggiarsi del DLSS 3. Allo stesso modo, la scheda è adatta ai programmi utilizzati dai creativi per modellare, montare video e molto altro. Purtroppo, il divario di prezzo con RTX 3080 al lancio la proietta verso una fascia più alta e, a questo punto, è il caso di valutare se si può risparmiare per qualche mese e aggiudicarsi il top di gamma.

Il modello di RTX 4080 che abbiamo a disposizione è quello da 16 GB e, ora che possiamo valutarne il costo, riteniamo che sarebbe stato meglio avere tra le mani la versione da 12 GB a meno di 1.000 euro e riconvertire il modello da 16 GB in un’eventuale RTX 4080 Ti da far uscire in futuro.

Nvidia GeForce RTX 4080: prezzo e disponibilità

Quanto costa? €1.479

€1.479 Dove posso reperirla? Disponibile presso i rivenditori online

Ci sono diversi modelli di terze parti disponibili in diversi rivenditori online con prezzi superiori alla Founders Edition. Attualmente, il costo di RTX 4080 oscilla intorno ai 1.750 euro con alcune varianti che raggiungo i 1.900 euro.

Nvidia GeForce RTX 4090 può essere reperita con cifre che si aggirano intorno a una media di 2.100 euro. Se cercate le prestazioni vi conviene rivolgervi alla scheda top di gamma Nvidia mentre, se cercate la convenienza senza dover sacrificare eccessivamente le specifiche, vi conviene attendere l’uscita delle nuove schede AMD per un confronto completo.

Convenienza: 1,5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4080: hardware e funzionalità

Possiede il 68% dei core CUDA di RTX 4090

DLSS 3

La VRAM da 16 GB non è adatta al gaming 8K

Specifiche Nvidia GeForce RTX 4080 GPU: AD103

CUDA core: 9,728

Tensor core: 304

Ray tracing core: 76

Potenza (TGP): 320W

Frequenza clock base: 2,210MHz

Frequenza clock boost: 2,510MHz

VRAM: 16GB GDDR6X

Bandwith: 717 GB/s

Bus: PCIe 4.0 x16

Porte: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Connettore: 1 x 16-pin

Per quanto riguarda le componenti interne, il discorso è semplice: prendete RTX 4090 e dimezzatela, più o meno. RTX 4080 ha lo stesso processore 4 nm, gli stessi core dedicati al Ray Tracing e gli stessi tensor core. Inoltre, offre il DLSS 3 che migliora di molto l’esperienza di gioco rispetto al precedente DLSS 2.0.

Tuttavia, il divario di prezzo pone le prestazioni di RTX 4080 in una posizione scomoda. Il gaming a 8K è da escludere, ma il DLSS 3 se la cava egregiamente offrendo fps alti anche in 4K come abbiamo avuto modo di verificare con F1 2022.

Purtroppo, non molti giochi supportano questa funzione aggiungendo così un ulteriore motivo a valutare bene se sia il caso di acquistare RTX 4080.

Hardware e funzionalità: 3,5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4080: design

Il connettore a 16 pin potrebbe fondere

Stessa lunghezza di RTX 4090, ma più leggera e sottile

Estetica simile a RTX 3080

Le notizie recenti hanno portato all’attenzione del pubblico il principale problema riscontrato con RTX 4090: i suoi connettori a 16 pin, gli stessi di cui è dotata RTX 4080, possono fondersi.

Nvidia sta attualmente analizzando i vari report e proseguendo nelle sue indagini. Mentre l’azienda cerca di risolvere la spinosa questione, si avvicina il lancio della nuova AMD RX 7900 XTX che avrà connettori a 8 pin per un totale di 335 W. I watt necessari ad alimentare la futura scheda AMD sono superiori ai 320 richiesti da RTX 4080.

RTX 4080 non necessitava dei connettori e 16 pin ma, ora che il modello è disponibile, non resta che sperare che Nvidia risolva al più presto la situazione. Tuttavia, occorre precisare che durante i nostri test nulla è andato storto e il problema non si è ancora verificato con RTX 4080, pur essendo probabile.

Design: 3,5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4080: prestazioni

Ottime prestazioni per il gaming e il lavoro

Consumi ottimizzati

Nonostante gli evidenti difetti, le prestazioni di RTX 4080 sono fuori discussione. La scheda se la cava egregiamente in tutti i campi: benchmark, lavori creativi e gaming.

Il confronto con il top di gamma della generazione precedente, RTX 3090 Ti , vede RTX 4080 vincitrice assoluta.

Nei benchmark creativi RTX 4080 si è dimostrata la miglior scheda video a disposizione per chiunque non potesse permettersi una RTX 4090 e, nonostante il divario nei risultati, la 4080 si è dimostrata ottima per il rendering 3D.

Il rapporto resta invariato anche nel campo gaming, con RTX 4090 che surclassa facilmente RTX 4080. Come detto in precedenza, il prezzo penalizza di molto la nuova scheda e, se non è un problema aspettare ancora un po’ e aggiudicarsi la top di gamma, consigliamo di andare direttamente sulla 4090.

Prestazioni: 4,5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4080: ne vale la pena?

Compratela se…

Non potete permettervi la RTX 4090

RTX 4080 è conveniente solo se la 4090 non rientra nel vostro budget.

Volete una scheda video con consumi contenuti

Anche quando spinta al massimo, RTX 4080 necessita di meno di 320W.

Non compratela se…

Potete risparmiare

Se non avete esigenza di comprare subito una nuova scheda video e potete risparmiare per RTX 4090, è meglio acquistare la top di gamma.

Volete giocare a 8K

La VRAM da 16 GB di RTX 4080 non consente il gaming a 8K.

Alternative

(Si apre in una nuova scheda) Nvidia GeForce RTX 4090

Di poco più costosa di RTX 4080, questa è la scheda video da comprare se non richiede sacrifici eccessivi in termini di risparmio. Ecco la recensione completa di Nvidia GeForce RTX 4090 (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Nvidia GeForce RTX 3080

RTX 3080 offre uno dei migliori rapporti qualità/prezzo tra le schede video attualmente in commercio. Ecco la recensione completa di GeForce RTX 3080 (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) AMD Radeon RX 6950 XT

Le schede video AMD sono adatte a tutti quelli che cercassero un prodotto specifico per il gaming, senza pagare costi aggiuntivi per un hardware con cui si possa anche lavorare. Al momento, RX 6950 XT è una delle migliori in circolazione. Ecco la recensione completa di AMD Radeon RX 6950 XT (Si apre in una nuova scheda)

Nvidia GeForce RTX 4080: tabella punteggi

Swipe to scroll horizontally Convenienza RTX 4080 sarebbe un prodotto conveniente se il divario di prezzo con RTX 4090 fosse più ampio. 1,5 / 5 Hardware e funzionalità RTX 4080 ha il 68% dell’hardware di RTX 4090, ma include il DLSS 3. 3,5 / 5 Design L’estetica di RTX 4080 non è da meno rispetto alle altre schede Nvidia. Tuttavia, il connettore a 16 pin potrebbe dare problemi e la scheda non necessitava di tale cavo. 3,5 / 5 Prestazioni RTX 4080 è seconda solo a RTX 4090, almeno finché non verrà resa disponibile la nuova AMD RX 7900 XTX. 4,5 / 5 Risultato RTX 4080 è un’ottima scheda video, ma vale l’acquisto solo se non ci si può permettere una RTX 4090. 3,25 / 5

Recensita a novembre 2022