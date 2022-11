RTX 4090, il cavo fonde anche su una Founders

La Nvidia RTX 4090 Founders Edition è l'ultimo modello della serie Lovelace a cadere vittima del problema dell'adattatore fuso, quantomeno secondo una segnalazione avvenuta su Reddit.

In precedenza, il problema sembrava connesso solo alle schede grafiche RTX 4090 di terze parti, ovvero quelle prodotte dai partner di Nvidia. Fino a ora, infatti, non erano stati documentati problemi con le Founders Edition, ovvero le schede prodotte direttamente dall'azienda.

Finora, appunto, se la segnalazione su Reddit (Si apre in una nuova scheda) individuata da Tom’s Hardware (Si apre in una nuova scheda) è vera. Il proprietario della RTX 4090 ha usato la scheda all'interno di un case senza pannello laterale, per fare più aria. Inoltre, ha verificato che il collegamento tramite alimentatore e GPU fosse corretto, e che non ci fosse pressione sull'adattatore.

Proprio l'eccessiva tensione sull'adattatore (inteso a livello fisico, non elettrico) è ritenuta una delle possibili case della fusione del cavo delle RTX 4090, ma in questo caso l'origine deve essere cercata altrove.

L'utente di Reddit ha osservato: "Ho giocato perlopiù a Warzone nei 7 giorni successivi, con sessioni di 2-3 ore alla volta. Il 29 ottobre 2022, lo schermo è diventato nero dopo circa un'ora di gioco. Ho provato a riavviare più volte il PC, ma senza risultati. Ho controllato la GPU e l'adattatore ed è stato allora che ho visto il danno".

"Ho contattato immediatamente Nvidia e ho inviato la scheda e l'adattatore all'azienda. Entro 3 giorni, ho ricevuto una 4090 sostitutiva. Non utilizzerò la nuova scheda finché Nvidia non rilascerà una dichiarazione ufficiale relativamente al problema".

Analisi: siamo a quota 26

Siamo ancora in attesa delle dichiarazione e dei risultati delle indagini che Nvidia starebbe svolgendo. Nel frattempo, resta preoccupante constatare che una delle schede proprietarie di Nvidia sembri essere colpita da questa controversia, sebbene sembrasse immune al problema.

In totale, sono state documentate 26 segnalazione su Reddit di cavi fusi sulla RTX 4090, un numero che inizia a diventare significativo. Sarebbe proprio ora che Nvidia si focalizzasse al 100% sulla situazione e risolvesse il problema una volta per tutte.

L'utente di cui abbiamo parlato, ha collegato dei cavi di alimentazione PCIe di tipo 3 x 8 pin, anziché i soliti 4. La scelta è stata fatta per motivi di cautela: sebbene la potenza erogata sia sufficiente per alimentare la scheda, l'assorbimento viene mantenuto a un massimo più basso (450 W) rispetto ai quattro cavi. Sfortunatamente, questo accorgimento non è servito a prevenire la fusione del cavo. Vale la pena sottolineare che altri utenti hanno subito lo stesso destino con configurazioni da 3 x 8 pin.