Recensione Nvidia GeForce RTX 4090

La Nvidia GeForce RTX 4090 offre un incredibile salto prestazionale rispetto alla generazione passata e il prezzo, seppure molto alto, non aumenta altrettanto. È senz’altro la migliore scheda grafica per gli appassionati, se se la possono permettere

Nvidia GeForce RTX 4090: recensione di due minuti

Bene, la Nvidia GeForce RTX 4090 è finalmente arrivata e non c'è dubbio che mantiene molte delle alte promesse fatte da Nvidia prima del lancio, offrendo uno straordinario miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, che è più simile a una rivoluzione che a un progresso.

Detto questo, non vedrete mai il quadruplo delle prestazioni, e solo in alcuni casi si arriva al doppio, rispetto alla GeForce RTX 3090 , tanto meno alla Nvidia GeForce RTX 3090 Ti , ma si arriva comunque ad aumenti del 50%-70% , con eccezioni molto rare in cui la GPU è troppo avanti rispetto alla CPU.

Dal punto di vista dei creator, questa scheda è stata creata per il rendering, superando completamente la RTX 3090 nelle prestazioni di Blender Cycles, il che rende questa la migliore scheda grafica per i creativi sul mercato, senza dubbio.

Per quanto riguarda i giochi, questa è la prima scheda grafica a offrire prestazioni di gioco 4K ray-tracing completamente native a un framerate riproducibile senza la necessità di DLSS, a dimostrazione della maturità dei core di ray-tracing di terza generazione di Nvidia.

Ancora più incredibile, il nuovo DLSS 3 di Nvidia mostra ancora più velocità, offrendo framerate sostanzialmente più alti rispetto al già rivoluzionario DLSS 2.0. E anche se non abbiamo testato DLSS 3 così ampiamente come abbiamo fatto con l'hardware nativo della RTX 4090 (per ragioni che spiegheremo tra un po'), da quello che abbiamo visto, la nuova tecnologia di Nvidia è probabilmente un progresso ancora più importante di qualsiasi altra cosa che abbia a che fare con l'hardware.

Sul lato negativo, la scheda richiede ancora più potenza rispetto al suo predecessore e, se abbinata a qualcosa come l' Intel Core i9-12900K , siamo a quasi 700 W di potenza solo tra questi due componenti. Peggio ancora, questo assorbimento di energia aggiuntivo richiede una gestione dei cavi molto strategica, e per i costruttori di case il cable management rappresenta una sfida rinnovata, con questa scheda.

Anche il prezzo è aumentato rispetto al suo predecessore, anche se date le sue incredibili prestazioni e il prezzo del modello top precedente, la RTX 3090 Ti, la RTX 4090 offre un migliore rapporto prestazioni/prezzo rispetto a qualsiasi altra scheda sul mercato, a parte le Nvidia GeForce RTX 3080 e Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Quindi, anche se la Nvidia RTX 4090 è una scheda molto costosa, quello che si ottiene per il prezzo la rende una proposta molto interessante, per chi la la può permettere.

Alla fine, la Nvidia GeForce RTX 4090 è sicuramente una scheda grafica di fascia “enthusiast” in termini di prezzo e prestazioni, dal momento che il livello di potenza offerto qui è davvero eccessivo per la stragrande maggioranza delle persone che prenderanno in considerazione l'acquisto. Detto questo, per chi si riconosce nel termine “entusiasta”, per un creativo o un ricercatore che potrebbero davvero aver bisogno di così tanta potenza, questa è una scheda che vale la pena di comprare.

È più potente di quanto molti di noi abbiano mai pensato che potesse essere. Anche se l'imminente Nvidia GeForce RTX 4080 sarà probabilmente l'acquisto migliore per i giocatori - e anche per la maggior parte dei creativi - la RTX 4090 resterà comunque il campione da battere, perché ha tutto ciò che si potrebbe desiderare in una scheda grafica per appassionati.

Nvidia GeForce RTX 4090: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? €1.979 di listino

Quando uscirà? È disponibile dal 12 ottobre 2022

Dove è in vendita? Sito Nvidia, anche in Italia

La Nvidia GeForce RTX 4090 sarà in vendita in tutto il mondo il 12 ottobre 2022, con un prezzo consigliato di €1.979. È un po’ più cara della RTX 3090 al momento dell’uscita, ma è anche meno costosa della RTX 3090 Ti (€2.249), il cui prezzo tuttavia è in calo.

La 4090 è chiaramente una scheda costosa, ma è intesa più come una scheda grafica per un professionista creativo che per il consumatore medio, e occupa l'area grigia prosumer, tra il miglior PC gaming da gioco e una workstation Pixar.

Ovviamente, le versioni di terze parti della RTX 4090 costeranno ancora di più ed è probabile che la domanda di questa scheda aumenti un po' il prezzo al lancio, ma con il crollo della criptobolla, non ci aspettiamo di vedere la stessa dinamica dei prezzi vista con la generazione passata.

Infine, una cosa da notare è che, sebbene si tratti di una scheda grafica costosa, le sue prestazioni sono così superiori a quelle di schede di prezzo simile, che offre un rapporto qualità-prezzo molto migliore rispetto a qualsiasi altra scheda disponibile, ed è molto più avanti dei suoi immediati predecessori in questo senso. Onestamente, questo tipo di rapporto qualità-prezzo era limitato alle migliori schede grafiche economiche, quindi questa è stata sicuramente una delle più grandi sorprese emerse dai nostri test.

Valore: 4 / 5

Nvidia GeForce RTX 4090: caratteristiche e GPU

GPU a 4 nm racchiude quasi tre volte i transistor

Aumento sostanziale dei Tensor Core

Core RT di terza generazione

Specifiche essenziali Nvidia GeForce RTX 4090 GPU: AD102

CUDA core: 16,384

Tensor core: 512

Ray tracing core: 128

Potenza (TGP): 450W

Frequenza base: 2,235 MHz

Frequenza Boost : 2,520 MHz

VRAM: 24GB GDDR6X

Bandwith: 1,018 GB/s

Interfaccia : PCIe 4.0 x16

Uscite: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Connettore: 1 x 16-pin

La Nvidia GeForce RTX 4090 presenta alcuni importanti miglioramenti generazionali sul fronte hardware, grazie alla nuova architettura Nvidia Lovelace. Per uno, la GPU AD102 utilizza il nodo 4nm di TSMC piuttosto che il nodo Samsung 8nm utilizzato dalle schede Nvidia Ampere GeForce.

La dimensione del die è di 608 mm², quindi un po' più piccola del die da 628 mm² della GPU GA102 della RTX 3090 e, grazie al nodo TSMC, Nvidia è stata in grado di stipare 76,3 miliardi di transistor sul die AD102, un aumento del 169% dei transistor contare oltre i 28,3 miliardi di GA102.

Anche le velocità di clock hanno visto un salto sostanziale, con il clock di base della RTX 4090 impostato a 2.235 MHz, rispetto ai 1.395 MHz della RTX 3090. Il suo boost clock, invece, passa a 2.520 MHz da 1.695 MHz.

Anche il suo clock di memoria è leggermente più veloce, a 1.325 MHz, rispetto a 1.219 MHz, offrendo alla RTX 4090 una velocità di memoria effettiva più rapida di 21,2 Gbps rispetto ai 19,5 Gbps della RTX 3090. Ciò consente alla RTX 4090 di ottenere di più dalla stessa VRAM GDDR6X da 24 GB della RTX 3090.

Per quanto riguarda il numero di core, la RTX 4090 include il 56% in più di multiprocessori di streaming rispetto alla RTX 3090, da 128 a 82, il che si traduce in quasi 6.000 core CUDA Core in più rispetto alla RTX 3090 (da 16.384 a 10.496). Ciò significa anche che la RTX 4090 include 46 core di ray tracing aggiuntivi e altri 184 core Tensor e core di nuova generazione, quindi è una scheda migliore nel ray tracing e nei calcoli vettoriali.

Questo è immediatamente evidente quando si alza al massimo il ray-tracing su giochi come Cyberpunk 2077, e specialmente quando si esegue DLSS 3, che passa al rendering full frame piuttosto che al rendering dei singoli pixel, eseguito dalle precedenti iterazioni di DLSS.

Caratteristiche e GPU: 5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4090: design

Sì, quel connettore a 16 pin è una seccatura

Un po' più spessa, ma un po' più corta della RTX 3090

La Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition assomiglia molto al suo predecessore, anche se ci sono alcune differenze sottili e non così sottili. Prima di tutto, questa è sicuramente una scheda più pesante, quindi non sorprende se dobbiamo iniziare ad aggiungere staffe di supporto alle nostre build per PC. Potrebbe essere stato opzionale nell'ultima generazione, ma è assolutamente una necessità con la Nvidia RTX 4090.

La Founders Edition non ne include una, ma le schede di terze parti probabilmente le includeranno e i produttori stanno già iniziando a venderle separatamente, quindi consigliamo vivamente di prenderne una.

Altrimenti, le dimensioni della RTX 4090 non sono molto diverse dalla RTX 3090. È un po' più spessa della RTX 3090, ma è anche un po' più corta, quindi se il case può contenere un RTX 3090 FE molto probabilmente lo farà montare un RTX 4090 FE.

Le ventole su entrambi i lati della scheda aiutano a far passare l'aria attraverso il dissipatore di calore per raffreddare la GPU e funzionano abbastanza bene, considerando la potenza aggiuntiva che viene assorbita dalla GPU.

Parlando di alimentazione, la RTX 4090 ci presenta un nuovo connettore a 16 pin che richiede quattro connettori a 8 pin collegati a un adattatore per alimentare la scheda. Considerando il TDP di 450 W della scheda, questo non dovrebbe sorprendere, ma in realtà provare a lavorare con questo tipo di adattatore nel proprio case può rivelarsi un incubo. Consigliamo vivamente di esaminare i nuovi alimentatori in arrivo sul mercato, tra quelli che supportano questo nuovo connettore senza dover ricorrere a un adattatore. Se si sta già spendendo così tanto per la scheda, tanto vale fare passo completo e facilitarsi la vita, soprattutto per quanto riguarda il cable management.

Design: 4 / 5

Nvidia GeForce RTX 4090: prestazioni

Finalmente si può giocare in 4K con ray-tracing attivo, nativamente

I creativi adoreranno questa scheda

Quindi eccoci qui, la sezione che davvero pesa, in questa recensione. In vista dell'annuncio della Nvidia GeForce RTX 4090, abbiamo sentito voci di incrementi delle prestazioni 2x, e quelle voci non erano troppo lontane o erano effettivamente nel segno, a seconda del carico di lavoro in questione.

Con i benchmark sintetici, la Nvidia RTX 4090 ha prodotto risultati sorprendenti rispetto al modello precedente, specialmente su benchmark avanzati come 3DMark Port Royal e Time Spy Extreme, occasionalmente raddoppiando i punteggi della RTX 3090, e superando la RTX 3090 Ti praticamente su tutta la linea.

Questa tendenza continua con i benchmark creativi che pesano sulla GPU, con le prestazioni in Blender particolarmente degne di nota, per via di punteggi più che doppi rispetto alla RTX 3090 Ti (in due test su tre); supera qualsiasi altra scheda grafica 4K concorrente nel rendering Cycles.

Su Premiere Pro, la RTX 4090 ottiene punteggi notevolmente superiori rispetto alla RTX 3090 Ti, ma la differenza non è così evidente poiché PugetBench per Premiere Pro misura le prestazioni dell'intero sistema anziché isolare semplicemente la GPU, e il carico di Adobe Photoshop ha una forte componente di rasterizzazione, qualcosa in cui AMD ha un vantaggio nelle ultime due generazioni, cosa che vediamo abbastanza chiaramente nei nostri test.

Alcuni dei più grandi salti prestazionali, ovviamente, si vedono nei giochi. La maggior parte dei test mostra framerate migliorati dal 90% al 100% circa con la RTX 4090 rispetto alla RTX 3090, e prestazioni migliori dal 55% al ​​75% circa rispetto a Nvidia RTX 3090 Ti.

È probabile che questi numeri aumentino ulteriormente se si tiene conto di DLSS 3. DLSS 3 non è ancora disponibile in nessun gioco, ma siamo stati in grado di testare DLSS 3 su un paio di giochi con build speciali che saranno disponibili poco dopo il rilascio della RTX 4090. Alcuni di questi giochi avevano benchmark in-game che abbiamo potuto utilizzare per testare il prestazioni di DLSS 3, utilizzando lo strumento FrameView di Nvidia; i risultati hanno mostrato prestazioni da due a tre volte migliori su alcuni giochi rispetto a quelle ottenute utilizzando le build attuali su Steam con DLSS 2.0.

Dato che stavamo utilizzando build speciali e strumenti forniti da Nvidia, non possiamo considerare questi risultati rappresentativi, non fino a quando non potremo eseguire test indipendenti. Il miglioramento, da DLSS 2.0 a DLSS 3.0, tuttavia sembra evidente.

Resta da vedere se le prestazioni da due a tre volte migliori resisteranno dopo il rilascio ufficiale, ma per quanto DLSS 2.0 abbia rivoluzionato le prestazioni dei migliori giochi per PC , DLSS 3 sembra essere altrettanto rivoluzionario, una volta che gli sviluppatori cominceranno a sfruttarlo a dovere. Inutile dire che AMD deve intensificare i suoi sforzi con l’upscaling, se spera mai di competere sulla scena 4K di fascia alta.

Ora, la vera domanda è: la maggior parte dei giocatori avrà mai bisogno di qualcosa che si avvicini a questo tipo di prestazioni? Bisogna tenere presente il concetto di rendimenti decrescenti: alcuni potrebbero scoprire che il ray tracing 4K nativo è pulito, ma un po' ridondante poiché il DLSS può offrire all'incirca la stessa esperienza con un RTX 3090 o anche un RTX 3080 Ti, ma questo è un giudizio che i singoli consumatori dovranno esprimere.

Prestazioni: 5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4090 tabella dei punteggi

Valore Sebbene incredibilmente costosa, i guadagni in termini di prestazioni rendono questa scheda grafica di lusso un vero affare rispetto alle schede che sta sostituendo 4 / 5 Caratteristiche e GPU L'architettura Lovelace di nuova generazione introduce una versione completamente matura di core tensor e ray-tracing nella GPU AD102. Anche le velocità di clock più elevate non fanno certo male. 5 / 5 Design La scheda Founders Edition non è molto più grande della RTX 3090, ma è più pesante, quindi probabilmente servirà una staffa di supporto GPU. Inoltre, il connettore a 16 pin metterà alla prova le tue capacità di gestione dei cavi come mai prima d'ora. 4 / 5 Prestazioni Vediamo il doppio delle prestazioni della RTX 3090 e prestazioni fino al 75% migliori rispetto alla RTX 3090 Ti, e questo non tiene nemmeno conto di ciò che DLSS 3 porterà in tavola. 5 / 5 Totale Senza dubbio, la Nvidia GeForce RTX 4090 è la migliore scheda grafica sul mercato ed è difficile immaginare un prodotto che la possa battere, in tempi brevi. Doppia le prestazioni della RTX 3090, e lo fa per un prezzo consigliato superiore ma nemmeno tanto. È sicuramente per gli appassionati, ma ne vale indiscutibilmente la pena. 4.5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4090, vale la pena di comprarla?

Acquista Nvidia GeForce RTX 4090 se...

Vuoi la migliore scheda grafica sul mercato Non c'è davvero concorrenza. Questo è il meglio che c'è, chiaro e semplice.

Se vuoi giochi nativi 4K ray-tracing DLSS e altre tecnologie di upscaling sono fantastici, ma se vuoi giochi nativi 4K ray-tracing, questa è letteralmente l'unica scheda in grado di farlo in modo coerente.

Sei un professionista della grafica 3D Se lavori con i principali strumenti di rendering 3D come Maya, Blender e simili, questa scheda grafica accelererà notevolmente i tuoi flussi di lavoro.

Non acquistare la Nvidia GeForce RTX 4090 se...

Vuoi giocare bene, senza strafare A meno che tu non stia cercando di giocare all'avanguardia delle prestazioni grafiche, probabilmente non hai bisogno di questa scheda.

Hai un budget limitato Questa è una scheda grafica premium da qualsiasi punto di vista. Costa un sacco di soldi, e forse non siete disposti a spenderli

