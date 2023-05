Recensione Intel Core i7-13700K

Intel Core i7-13700K è un processore eccezionale che si rivela eccellente in tutti gli ambiti, dal gaming alla creazione di contenuti multimediali. Purtroppo, nonostante le prestazioni ottime e il prezzo interessante, la sua efficienza energetica è risibile e lo rende una scelta inadeguata per i PC di fascia bassa e per chi vuole limitare i consumi.

Intel Core i7-13700K: recensione in due minuti

Anche se l'Intel Core i9-13900K è la CPU più popolare della gamma Raptor Lake, il medio gamma Intel Core i7-13700K rappresenta un'alternativa validissima e, per certi versi, più conveniente rispetto al top di gamma.

Intel Core i7-13700K, come il resto della gamma Raptor Lake, offre un buon livello di versatilità per quanto riguarda la scelta degli altri componenti hardware. In particolare, la possibilità di scegliere tra RAM DDR4 e DDR5 rappresenta un enorme vantaggio rispetto ai rivali diretti Zen 4 di AMD, che costringono ad acquistare le memorie più costose e ad aggiornare la scheda madre.

Purtroppo, il Core i7-13700K è un processore estremamente energivoro, pur non raggiungendo i livelli di consumo energetico francamente scandalosi dell'i9-13900K.

Questo aspetto si riflette in modo diretto sulla gestione del calore come accadeva già con i processori Alder Lake nel 2021. Questi problemi permangono e, sebbene non siano gravi come nel caso delle CPU Alder Lake, costringono ad investire cifre importanti in case e sistemi di raffreddamento avanzati.

Il punto di forza di questa CPU sta nel prezzo. Intel Core I7-13700K si trova facilmente a cifre di poco superiori ai 400€ e, in questa fascia di prezzo, non ha rivali se si guarda alle prestazioni complessive.

Anche se AMD sta facendo passi da gigante con la sua tecnologia 3D V-Cache (per maggiori dettagli su questa innovazione, consultate la recensione di AMD Ryzen 9 7950X3D), Intel ha ottenuto risultati eccellenti con la sua versione dell'architettura big.LITTLE di Arm.

Lo dimostra il fatto che Intel Core i7-13700K è una CPU validissima in tutti gli ambiti, senza eccezioni. È il tipo di chip su cui si può costruire facilmente un sistema versatile e potente, in grado di fare tutto ragionevolmente bene. Se questo è il vostro obiettivo, Intel Core i7-13700K è il miglior processore che potete acquistare oggi.

Intel Core i7-13700K: Prezzo e disponibilità

Prezzo di listino Intel: 409€

Street price attuale: da 410€ a 440€

Costa più del Ryzen 7 7700X e meno del Ryzen 7 7800X3D

L'Intel Core i7-13700K è disponibile in Italia a un prezzo consigliato di 409€. Tuttavia lo street price supera si aggira sui 440€. Ciò lo rende circa il 29% più economico del Core i9-13900K, circa il 6,6% più economico del Ryzen 7 7800X3D di AMD e circa il 5% più costoso del Ryzen 7 7700X.

Il prezzo risulta anche più conveniente rispetto alla precedente generazione di i7-12700K che costava 460€.

Se non avete già effettuato l'aggiornamento ai chip Intel Alder Lake, il costo del processore va sommato al costo della scheda madre, poiché le CPU Raptor Lake sono compatibili con la piattaforma LGA 1700 introdotta con i chip Intel di 12a generazione. A questo si aggiunge la necessità di un buon dissipatore e di un alimentatore generoso.

I "vecchi" dissipatori dovrebbero essere facilmente adattabili al nuovo chip. Tuttavia, in passato si sono verificati alcuni problemi di compatibilità e un raffreddamento inadeguato potrebbe implicare delle strozzature, riducendo le prestazioni della CPU. Per questo consigliamo di verificare la compatibilità e l'efficienza del dissipatore prima di montarlo su una CPU Intel di 13a gen.

Prezzo: 4 / 5

Intel Core i7-13700K: Chipset e funzioni

Swipe to scroll horizontally Intel Core i7-13700K specifiche Header Cell - Column 0 Intel Core i7-13700K AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7700X Core prestazioni (P-Core) 8 8 8 Core efficienza (E-Core) 8 0 0 Thread 24 16 16 Frequenza base (GHz) 3.40 4.20 5.40 Frequenza boost (GHz) 5.40 5.00 5.40 Cache L3 (MB) 54 104 40 TDP (W) 125 120 105

Overcloccabile

Supporta memorie DDR4 e DDR5

Intel Core i7-13700K rappresenta il secondo grande tentativo di Intel di realizzare un chip big.LITTLE più performante e, per ottenere questo risultato, sono stati apportati alcuni miglioramenti importanti all'architettura.

Sistemi utilizzati per i test Build Intel



Dissipatore CPU: Cougar Poseidon GT 360 AIO

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4090

RAM DDR5: 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5,200MHz & 32GB Kingston Fury Beast @ 5,200MHz

Scheda madre: MSI MPG Z690 Carbon Wifi

SSD: Samsung 980 Pro SSD @ 1TB

Alimentatore: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W)

Case: Praxis Wetbench



Build AMD



Dissipatore CPU: Cougar Poseidon GT 360 AIO Cooler

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4090

RAM DDR5: 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5,200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo @ 5,200MHz

Scheda madre: ASRock X670E Taichi

SSD: Samsung 980 Pro SSD @ 1TB

Alimentatore: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W) Case: Praxis Wetbench

I processori Raptor Lake vengono prodotti con il nodo "Intel 7", nome utilizzato dell'azienda per il processo Enhanced SuperFin a 10 nm che, secondo Intel, è equivalente a un chip a 7 nm fabbricato da TSMC. Visti i punteggi ottenuti dai processori Intel 7 rispetto, ad esempio, ai chip TSMC a 7 nm della serie AMD Zen 4, le affermazioni di Intel risultano veritiere.

Per essere chiari, pur essendo prodotto a 10 nm, Intel Core i7-13700K è sicuramente più veloce di alcuni chip a 7 nm.

Ha anche un TDP "base" ingannevolmente basso pari a soli 125 W, wattaggio che vedrete raramente sotto carico. Può raggiungere un massimo di 253 W in modalità Turbo e raggiunge questo valore nella gran parte dei casi d'uso più comuni per chi punta a questo tipo di chip, come gaming e rendering 3D.

Come le altre CPU della gamma Raptor Lake, Inel Core i7-13700K supporta la RAM DDR5 (fino a 128 GB) e ha una larghezza di banda massima di 89,6 GB/s. Può anche supportare RAM DDR4 per chi non è ancora passato alle memorie DDR5.

La cache L2 principale è da 24 MB ma è affiancata da un'ulteriore "smart cache" da 30 MB che porta il totale a 54 MB. Si tratta di un valore inferiore di 50 MB rispetto a quello offerto dal Ryzen 7 7800X3D, quindi i carichi di lavoro ad alta intensità di cache, come i giochi in 1080p, avranno prestazioni inferiori con l'i7-13700K rispetto al Ryzen 7 7800X3D.

L'i7-13700K è inoltre dotato di grafica Intel UHD integrata e dispone del supporto per DirectX12. Sebbene sia in grado di spingere fino a 8K@60Hz, non aspettatevi che la grafica integrata vi permetta di giocare a titoli AAA recenti. Non è assolutamente un'APU completa in grado di alimentare da sola un PC da gaming.

Per finire, Intel Core i7-13700K è completamente overcloccabile, cosa che non si può fare con i concorrenti Ryzen 7 7800X3D e Ryzen 9 7950X3D di AMD (anche se è possibile un overclock limitato attraverso le preimpostazioni sui chip AMD Ryzen 7000-series 3D V-Cache).

Chipset e funzioni: 4 / 5

Intel Core i7-13700K: Prestazioni

Ottime prestazioni in tutti gli ambiti

Eccelle nella produttività e nel lavoro creativo

Buono anche per il gaming

Le prestazioni del Core i7-13700K sono tra i suoi punti di forza, anche se questo chip non eccelle in nessun ambito. Ciò che rende l'i7-13700K così interessante è che fa tutto abbastanza bene da non trovare nulla di cui lamentarsi, soprattutto se non viene confrontato con una dozzina di chip come abbiamo fatto noi il mese scorso.

Qui sotto trovate i punteggi benchmark di Core i7-13700K affiancati ai valori ottenuti dai chip concorrenti AMD.

Swipe to scroll horizontally Synthetic benchmarks: 13700K vs 7700X Header Cell - Column 0 13700K 7700X Performance Difference Geekbench Single 2028 2013 0.76% Geekbench Multi 19405 13528 43.45% CineBench R23 Single 2067 1832 12.85% CineBench R23 Multi 30547 19776 54.47% 3DMark Timespy CPU 17823 13192 35.11% PCMark 10 9864 9593 2.82% V-Ray 5 CPU 19461 14938 30.28%

Nei benchmark generici, Intel Core i7-13700K supera costantemente l'AMD Ryzen 7 7700X, con prestazioni multicore migliori del 55% in CinebenchR23 e del 43,5% in Geekbench 5. Inoltre, l'i7-13700K ha ottenuto prestazioni migliori del 35,11% in 3DMark Timespy e del 30,28% in V-Ray 5.

Il chip AMD si avvicina al Core i7-13700K nelle prestazioni single core di Geekbench, dove è a pari merito con il chip Intel, mentre i punteggi single-core di CinebenchR23 mostrano il 13700K in netto vantaggio.

Swipe to scroll horizontally Benchmark sintetici: 13700K vs 7800X3D Header Cell - Column 0 13700K 7800X3D Difference Geekbench Single 2028 1,888 7.41% Geekbench Multi 19405 13,052 48.67% CineBench R23 Single 2067 1,700 21.59% CineBench R23 Multi 30547 17,877 70.87% 3DMark Timespy CPU 17823 12,648 40.92% PCMark 10 9864 9,184 7.40% V-Ray 5 CPU 19461 14938 36.84%

Allo stesso modo il Core i7-13700K ha ottenuto ottimi risultati nei test sintetici rispetto al Ryzen 7 7800X3D, facendo registrare un +71% nel test multi-core di CinebenchR23 e un +49% nel nel test Geekbench 5. Come per il 7700X i valori sono molto più vicini in single-core, dove l'i7-13700K supera del 7,5% il rivale AMD nel teest Geekbench 5, mentre lo stacca di netto (circa 22%) nel test single core CinebenchR23.

Swipe to scroll horizontally Benchmark creativi: 13700K vs 7700X Header Cell - Column 0 13700K 7700X Performance Difference Blender Monster 185 132 40.15% Blender Junkshop 112 87 28.74% Blender Classroom 81 68 19.12% PugetBench for Adobe Photoshop 1446 1370 5.54% PugetBench for Adobe Premiere 1307 1130 15.66% HandBrake 1.6 (FPS) 103 82 25.61%

Swipe to scroll horizontally Benchmark creativi: 13700K vs 7800X3D Header Cell - Column 0 13700K 7800X3D Performance Difference Blender Monster 185 133 39.09% Blender Junkshop 112 81 38.27% Blender Classroom 81 65 24.61% PugetBench for Adobe Photoshop 1446 1317 9.79% PugetBench for Adobe Premiere 1307 1058 23.53% HandBrake 1.6 (FPS) 103 79 30.37%

Analizzando i risultati dei test dedicati ai flussi di lavoro creativi, il Core i7-13700K supera in modo sostanziale entrambi i Ryzen 7 di fascia media. Non c'è molta differenza tra i due chip Ryzen 7 in termini di prestazioni creative e, che si tratti di rendering su Blender, di Adobe Photoshop e Premiere o di codifica video, l'i7-13700K supera mediamente del 13-18% entrambe le CPU AMD concorrenti.

Swipe to scroll horizontally Benchmark gaming: 13700K vs 7700X Header Cell - Column 0 13700K 7700X Performance Difference Returnal (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 106 81 30.86% Returnal (FPS medi, 1080p, dettagli bassi) 195 158 23.10% Total War: Warhammer III Battle (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 527 443 19.04% Total War: Warhammer III Battle (FPS medi, 1080p, dettagli bassi) 605 532 13.72% F1 2022 (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 329 375 -12.27% F1 2022 (FPS medi, 1080p, dettagli bassi) 454 423 7.41% Tiny Tina's Wonderland (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 333 242 37.60% Tiny Tina's Wonderland (FPS medi, 1080p,dettagli bassi) 408 390 4.62%

Per quanto riguarda il gaming, il Core i7-13700K si è imposto in quasi tutti i titoli testati rispetto al Ryzen 7 7700X. L'unico gioco in cui è rimasto indietro è F1 2022, ma solo se si guardano gli fps minimi, con il 13700K che ha toccato i 329 fps rispetto ai 375 fps del 7700X (-12%). Il 13700K si è comunque distinto con una media di 454 fps, rispetto ai 423 fps del 7700X, ovvero circa il 7,5%.

In generale, il 13700K batte di netto il rivale Ryzen 7700X.

Swipe to scroll horizontally Benchmark gaming: 13700K vs 7800X3D Header Cell - Column 0 13700K 7800X3D Performance Difference Returnal (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 106 111 -4.07% Returnal (FPS medi, 1080p, dettagli bassi) 195 224 -13.17% Total War: Warhammer III Battle (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 527 464 13.77% Total War: Warhammer III Battle (FPS medi, 1080p, dettagli bassi) 605 552 9.70% F1 2022 (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 329 434 -24.19% F1 2022 (FPS medi, 1080p, dettagli bassi) 454 550 -17.39% Tiny Tina's Wonderland (FPS minimi, 1080p, dettagli bassi) 333 416 -19.86% Tiny Tina's Wonderland (FPS medi, 1080p, dettagli bassi) 408 494 -17.33%

Le cose cambiano se paragoniamo la CPU Intel al rivale diretto Ryzen 7 7800X3D. La CPU AMD di fascia media dedicata al gaming riesce a fare meglio del Core i7-13700K nella gran parte dei casi. Solo nei test di benchmark di Total War: Warhammer III l'i7-13700K ha fatto meglio del rivale AMD.

Il 13700K raggiunge un minimo di 527 fps e una media di 605 fps rispetto ai 464 fps minimi e ai 552 fps medi del Ryzen 7 7800X3D, per un frame rate minimo e medio superiore rispettivamente del 13,77% e del 9,7%.

L'i7-13700K rimane indietro in tuti gli altri test toccando picchi pari a -25%. Nel complesso, l'i7-13700K è 9% più lento del Ryzen 7 7800X3D sia nel test degli fps minimi che in quello degli fps medi nei giochi utilizzati per i test.

Swipe to scroll horizontally Media prestazioni Header Cell - Column 0 13700K 7700X 7800X3D Prestazioni sintetiche 14456 10696 10082 Prestazioni creative 539 478 456 Gaming (Valore minimo) 324 285 356 Gaming (Merdia) 415 376 455 Punteggio complessivo 5114 2996 2854

Nel complesso, Intel Core i7-13700K è il migliore della sua categoria, soprattutto per chi ha bisogno di una CPU molto versatile. Anche se non ha la potenza estrema del Core i9-13900K, è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti che hanno bisogno di un certo livello di prestazioni, anche in ambito professionale. Sebbene il Ryzen 7 7800X3D lo superi per prestazioni di gioco, una differenza di nove punti percentuali non può influire più di tanto, soprattutto se si guarda al divario negli altri test. Il punteggio complessivo la dice lunga sulla qualità di questa CPU.

Swipe to scroll horizontally Potenza e temperatura minime e massime registrate Header Cell - Column 0 13700K 7700X 7800X3D Consumo energetico minimo (W) 8.227 17.341 16.783 Consumo energetico massimo(W) 282.028 143.910 75.652 Temperatura minima(°C) 30.0 32.1 32.3 Temperatura massima(°C) 94.0 91.0 79.9

Purtroppo, come detto nella parte introduttiva, Intel core i7-13700K ha consumo energetico molto elevato. Pur non toccando valori assurdi come i 332 W del Core i9-13900K, durante i test abbiamo raggiunto un picco di 282,028 W.

Il lato positivo è che il consumo minimo di energia è di soli 8,227 W, rispetto ai 17,341 W del 7700X e ai 16,783 W del 7800X3D, quindiconsumerà molta meno energia quando è al minimo rispetto Ryzen di AMD. Tuttavia, se si guarda ad un uso prolungato, il 7700X raggiunge un massimo di 143,910 W, mentre il 7800X3D è decisamente meno esigente con un consumo massimo di 75,652 W.

Ciò esclude d fatto l'i7-13700K dalla possibilità di essere utilizzato come processore per un sistema a basso profilo e a basso consumo, a meno che non lo si sottoalimenti per farlo rientrare nella potenza nominale di un alimentatore più piccolo. In questo modo, però, si andrebbe a castrare inutilmente il chip compromettendone le prestazioni. A questo punto conviene nettamente optare per un Ryzen 7 7800X3D.

Prestazioni: 4.5 / 5

Dovreste acquistare Intel Core i7-13700K?

Swipe to scroll horizontally Intel Core i7-13700K Attributi Note Punteggio Convenienza Considerato il livello di prestazioni offerto a questo prezzo, si tratta di uno dei migliori processori per rapporto qualità prezzo. 4 / 5 Chipset e caratteristiche L'architettura big.LITTLE di seconda generazione si rivela eccellente e la possibilità di utilizzare RAM DDR4 è molto conveniente. 4 / 5 Prestazioni Le prestazioni sono ottime in tutti gli ambiti, purtroppo a costo di un consumo energetico elevato. 4.5 / 5 Punteggio complesivo Row 3 - Cell 1 4.167 / 5

Compratelo se...

Volete un'ottima CPU tuttofare senza spendere un capitale

Questo chip offre un rapporto prezzo/prestazioni incredibile rispetto ai concorrenti.

Volete utilizzare la vostra RAM DDR4

A differenza di processori Zen 4 di AMD, i chip Intel Raptor Lake consentono di utilizzare la vecchia RAM DDR4, contribuendo così a ridurre i costi di aggiornamento.

Lasciate spesso il PC al minimo

Anche se è meglio spegnere il computer quando non lo si usa, se siete soliti lasciarlo sempre acceso questa CPU ha dei consumi ridottissimi in idle

Non compratelo se...

Volete il miglior processore gaming di fascia media

Se vi interessa principalmente il gaming potete optare per il Ryzen 7 7800X3D spendendo circa la stessa cifra.

Non avete un dissipatore potente

Viste le temperature raggiunte dai chip Raptor Lake avrete bisogno di un dissipatore di buon livello. Se non ne possedete già uno e non volete investire altri soldi sulla CPU guardate altrove.

Siete attenti ai consumi

Se disponete di un alimentatore di piccole dimensioni o non volete far schizzare i consumi alle stelle dovreste optare per CPU meno energivore.

Considerate anche

Swipe to scroll horizontally Intel Core i7-13700K: confronto con la concorrenza Header Cell - Column 0 Intel Core i7-13700K AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7700X Prezzo Circa 420€ Circa 450€ Circa 350€ Core prestazioni 8 8 8 Core efficienza 8 0 0 Thread 24 16 16 Frequenza base (GHz) 3.40 4.20 4.50 Frequenza boost (GHz) 5.40 5.00 5.40 Cache (MB) 54 104 40 TDP (W) 125 120 105 Motherboard Socket LGA 1700 AM5 AM5

Se cercate alternative vi proponiamo:

(Si apre in una nuova scheda) AMD Ryzen 7 7800X3D

L'AMD Ryzen 7 7800X3D non regge il passo dell'i7-13700K in tutti gli ambiti, ma se cerca un processore per una build gaming non troverete di meglio a questo prezzo.

(Si apre in una nuova scheda) AMD Ryzen 7 7700X

Sebbene non abbia le stesse prestazioni del 7800X3D, Ryzen 7 7700X è comunque un processore con velocità di clock elevate e costa meno, motivo per cui rappresenta un'ottima alternativa se volete rimanere fedeli a AMD. Recensione: AMD Ryzen 7 7700X (Si apre in una nuova scheda)

Come abbiamo testato Intel Core i7-13700K

Abbiamo testato Intel Core i7-13700K per due settimane.

Abbiamo eseguito benchmark comparativi con le CPU concorrenti

Abbiamo usato la CPU per giocare a titoli AAA recenti

Per il test abbiamo trascorso circa due settimane con il Core i7-13700K, utilizzandolo anche per lavorare.

Oltre alle attività lavorative generali e ai giochi, abbiamo testato processore per la creazione di contenuti con software quali Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Blender.

Abbiamo poi eseguito una suite completa di test benchmark per testare le prestazioni della CPU negli ambiti di uso comune.

Recensito a Aprile 2023