Intel: le nuove CPU desktop potrebbero non arrivare prima del 2026 con Nova Lake

Intel ha confermato i suoi piani per le future CPU, delineando la roadmap prevista tra il 2025 e il 2026, ma lasciando ancora alcuni dubbi su dettagli specifici. La conferma principale riguarda il lancio di Panther Lake nella seconda metà del 2025 e di Nova Lake nel 2026. Tuttavia, non è chiaro se Intel rilascerà una nuova generazione di CPU per desktop più avanti nel 2025, mantenendo la sua tradizionale cadenza annuale.

Durante una recente conferenza stampa, Michelle Johnston Holthaus, co-CEO ad interim di Intel, ha sottolineato che il 2026 sarà particolarmente significativo, con Panther Lake che raggiungerà volumi elevati e l'introduzione di Nova Lake. Secondo Holthaus, queste nuove generazioni di processori offriranno prestazioni elevate su tutta la gamma di PC, migliorando la competitività di Intel e rafforzando la sua proposta di valore per partner e clienti.

La roadmap di Intel per i prossimi due anni sembra ormai delineata: Panther Lake arriverà nel 2025, seguito da Nova Lake nel 2026. La questione più interessante, però, riguarda il tipo di processori che vedremo realmente in commercio. Le indiscrezioni suggeriscono che Panther Lake potrebbe essere esclusivamente destinato ai computer portatili, senza una versione per desktop. Questo sembra plausibile, dato che finora non sono trapelate informazioni su CPU Panther Lake per PC fissi, mentre i rumor su Nova Lake per desktop sono già emersi.

Le dichiarazioni del co-CEO Michelle Johnston Holthaus non forniscono una conferma chiara. L’affermazione secondo cui "entrambi forniranno prestazioni elevate in tutto lo stack di PC" potrebbe essere interpretata in due modi: o Panther Lake e Nova Lake copriranno insieme il settore mobile e desktop, oppure entrambi avranno varianti per entrambe le piattaforme. Tuttavia, la formulazione sembra volutamente ambigua, il che lascia spazio a diverse ipotesi.

Se Panther Lake dovesse essere esclusivamente mobile, Intel potrebbe rilasciare un Arrow Lake Refresh su desktop nel 2025, seguendo la strategia già vista con Raptor Lake. Tuttavia, alcuni rumor passati indicavano che l’azienda non avrebbe intenzione di ripetere questo approccio con Arrow Lake. In questo scenario, il prossimo vero salto per i PC desktop potrebbe non arrivare prima del 2026 con il debutto di Nova Lake.