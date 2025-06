Intel Nova Lake punta tutto su GPU ibride: addio alle schede video economiche?

Intel e AMD continuano a darsi battaglia nel mercato CPU, ma con Nova Lake, Intel potrebbe lanciare una sfida davvero insolita. Secondo quanto riportato da Wccftech, i futuri processori desktop Nova Lake S integreranno una architettura iGPU ibrida, combinando Xe3 per la grafica e Xe4 per gestione display e media, come rivelato dal leaker @jaykihn0 su X.

L’obiettivo sarebbe massimizzare le prestazioni grafiche sfruttando le potenzialità di Xe3, mentre Xe4 verrebbe impiegato per ottimizzare i consumi energetici. Un approccio interessante, che potrebbe portare Intel a competere più direttamente con soluzioni come Ryzen AI Max+ 395, la CPU AMD in grado di offrire ottime performance in 1080p e 1440p su titoli pesanti come Cyberpunk 2077 (che è arrivato anche su Switch 2).

Se la voce venisse confermata, Intel si starebbe muovendo in modo deciso verso una potenza grafica integrata sempre più convincente, anche considerando il possibile arrivo della nuova Arc B770 da 16 GB. Con Nova Lake S per desktop e Panther Lake per mobile, entrambe dotate di iGPU avanzate, sorge spontanea una domanda: stiamo assistendo all’inizio della fine per le GPU dedicate?

Analisi: forse siamo davvero vicini alla fine delle GPU economiche

(Image credit: Intel)

Ma è il caso di frenare un attimo. Nessun SoC o iGPU potrà competere davvero con GPU top di gamma come RTX 4090 o la futura RTX 5080, almeno non nel breve termine. Tuttavia, alcune APU AMD tra le più potenti hanno già superato GPU come RTX 4060 e persino RTX 4070 in specifici scenari di gioco. Quindi, sono proprio le GPU discrete entry-level a essere maggiormente a rischio.

L’unico vero scudo che ancora le protegge è il prezzo contenuto, ma l’idea di un PC compatto, senza GPU dedicata, potrebbe diventare sempre più allettante per i videogiocatori meno esigenti. Va anche detto che le APU Strix Halo, pensate inizialmente per il mobile, stanno ora sbarcando anche su desktop, soprattutto nei mini-PC.

E considerando che molte GPU economiche – come la RTX 5060 da soli 8GB, già criticata nelle recensioni – non offrono performance convincenti, se le APU desktop e i nuovi SoC continueranno a colmare (o superare) quel divario, non sarebbe sorprendente vedere scomparire progressivamente una fetta importante delle GPU discrete di fascia bassa.