AMD Ryzen 5000: le CPU Zen 3 sono due volte più veloci rispetto ai primi Ryzen

I nuovi processori Ryzen 5000 di AMD basati sull'architettura Zen 3 offrono circa il doppio delle prestazioni rispetto alla prima generazione di CPU Ryzen con architettura Zen.

I dati emergono dai test comparativi effettuati dal sito tedesco Golem.de, che ha mostrato come i processori Ryzen 5000 siano in grado di raggiungere velocità fino all' 80% superiori rispetto ai primi chip con architettura Zen.

Va sottolineato che la serie Ryzen 1000 è uscita a marzo 2017 e da allora, in meno di quattro anni, AMD ha sfornato quattro generazioni di processori desktop che hanno fatto registrare un enorme passo in avanti in termini di prestazioni, tanto che Wccftech parla del salto generazionale più grande degli ultimi 10 anni.

L'innovazione tecnica portata da AMD con i suoi Ryzen è incredibile, e si è riflessa in una dominazione totale del mercato delle CPU desktop ai danni di Intel.

Le CPU Ryzen hanno rappresentato un punto di svolta decisivo per AMD, con un aumento di istruzioni IPC del 52% rispetto ai precedenti processori Excavator. L'architettura Zen+ ha portato un ulteriore aumento del 3%, mentre Zen 2 ha inciso maggiormente, con guadagni prestazionali fino al 13%. Infine, la recente architettura Zen 3 ha consentito a AMD di aumentare di un ulteriore 19% le prestazioni dei suoi portentosi processori desktop.

Prestazioni gaming impareggiabili

Dopo aver comparato Ryzen 7 1800X e il nuovo Ryzen 7 5800X in ambito gaming (entrambi processori con 8 core). Golem.de ha indicato una differenza di velocità pari all' 80% su titoli come GTA 5 e Total War: Troy. Nell'ambito app invece, Ryzen 7 5800X è risultato il 72% più veloce rispetto a Ryzen 7 1800X.

A sorprendere è anche il TDP, che nonostante i passi avanti in termini di prestazioni, è rimasto molto simile tra le diverse generazioni di CPU Ryzen. Basti pensare che Ryzen 7 1800X ha un consumo di 95W mentre Ryzen 7 5800X ha un TDP di 105W.

Siamo davvero entusiasti dei risultati ottenuti da AMD con Ryzen 7 5800X , come potete leggere nella nostra recensione dove, oltre ad ottenere il punteggio massimo, il processore AMD si è guadagnato il titolo di "migliore CPU della sua categoria".

Va inoltre ricordato che Ryzen 7 5800X, oltre a essere una CPU ideale per il gaming, rappresenta un sostanziale salto in avanti in termini di prestazioni single-core rispetto ai suoi predecessori.