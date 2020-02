AMD Ryzen 4000, quando esce, prezzo, specifiche, portatili, notizie

AMD Ryzen 4000 sta per arrivare, in un momento in cui il Team Red si trova sulla vetta del mercato mondiale. Secondo diversi analisti, i suoi processori sono più popolari che mai e ne sta vendendo ben il 40% in più rispetto alla sua acerrimo rivale Intel.

Ma non sembra che AMD abbia intenzione di rallentare. Abbiamo già dato una sbirciatina ai processori AMD Ryzen 4000 per laptop al CES 2020 , con AMD che promette prestazioni enormemente migliorate su tutta la linea, e potremmo finalmente vedere i processori AMD capitanare la categoria per la prima volta da anni.

Il “Team Red” non ha intenzione di investire tutte le sue risorse soltanto sui notebook , abbiamo sentito molte voci su processori Ryzen 4000 dotati di AMD Zen 3 per pc desktop. Questi si baseranno su un processo produttivo a 7nm + e potrebbero incrementare la velocità di clock abbastanza da preoccupare Intel, specialmente se rimane bloccata 14nm sui pc desktop.

È sicuramente un momento importante per AMD, e siamo già pieni di informazioni e pettegolezzi sulla prossima generazione di Ryzen. Abbiamo raccolto tutte le briciole che l’azienda si è lasciata alle spalle, e le abbiamo messe in questo articolo in modo da poter stare al passo con Ryzen 4000. Manterremo questa pagina aggiornata con tutte le ultime notizie e informazioni, quindi tornate spesso a controllare se ci sono novità!

AMD Ryzen 4000, i punti essenziali

Che cos’è? La prossima gamma di processori AMD per laptop e desktop

La prossima gamma di processori AMD per laptop e desktop Quando esce? I computer portatili saranno presto disponibili, i pc desktop saranno annunciati successivamente

I computer portatili saranno presto disponibili, i pc desktop saranno annunciati successivamente Quanto costeranno? I prezzi non sono ancora stati annunciati

(Image credit: AMD)

AMD Ryzen 4000 quando esce

Non sappiamo quando AMD lancerà sul mercato la sua nuova generazione di processori Ryzen per pc desktop. Al momento scommetteremmo su una prima presentazione al Computex 2020, con un annuncio più dettagliato all' E3 2020 . Questo è esattamente l'approccio che AMD ha adottato con i suoi processori Ryzen di terza generazione, nel 2019, ma c'è una differenza cruciale.

Al CES 2019, AMD ha annunciato Zen 2, la microarchitettura che sarebbe stata alla base dei Ryzen di terza generazione, Threadripper Terza Generazione e Epyc Seconda generazione. Ci aspettavamo che la squadra rossa avrebbe posto le basi per l’annuncio di Zen 3 dandoci qualche indizio al CES 2020 , ma non è andata così.

Potremmo vedere i processori desktop AMD Ryzen 4000 fare la loro comparsa al Computex 2020 ed E3 2020, ma è possibile anche che arrivino in un secondo momento. Tutto ciò che sappiamo è che Lisa Su ha affermato che AMD Ryzen 4000 per desktop arriverà nel 2020 . Ma non sappiamo precisamente quando.

Quanto meno al CES 2020 il CEO di AMD Lisa Su ci ha svelato l’esistenza certa dei processori AMD Ryzen 4000 per laptop.

Sappiamo che i processori AMD Ryzen 4000 per laptop usciranno in un futuro molto vicino e saranno potenzialmente molto interessanti. Non abbiamo ancora una data di uscita ben precisa, il che è normale per le CPU mobile,. Dovremmo iniziare a vedere laptop con processori AMD Ryzen 4000 entro la fine del primo trimestre di questo 2020, su ultraportatili e portatili da gaming .

(Image credit: Shutterstock)

AMD Ryzen 4000 prezzo

Per quanto riguarda i prezzi dei processori per notebook, non saranno rilevanti per la maggior parte dei consumatori, poiché i produttori di laptop assorbiranno i costi proponendo un pacchetto unico. Probabilmente, però, vedremo un aumento dei prezzi rispetto ai laptop AMD di ultima generazione, a causa del fatto che i processori AMD saranno diretti concorrenti di laptop di punta come il prossimo Lenovo Yoga Slim 7.

Probabilmente vedremo laptop con Ryzen 3 a partire da circa 600 dollari, 550 euro o giù di lì, mentre i portatili con Ryzen 7 4800H o 4800U saranno top di gamma da 1000 euro in su. .

AMD Ryzen di terza generazione costa di più rispetto a Ryzen 2000, in gran parte a causa dell'introduzione dei processori Ryzen 9 con un massimo di 16 core. Tuttavia, il Ryzen 7 3700X è uscito al prezzo di 329 dollari (300 euro), lo stesso del precedente Ryzen 7 2700X .

Dopo il successo ottenuto con processori come Ryzen 9 3900X e 3950X , ci aspettiamo che AMD utilizzi le stesse politiche di vendita anche per la gamma Ryzen 4000. Abbiamo inserito qui sotto i prezzi dei processori AMD Ryzen 3000. Pensiamo che i prezzi dovrebbero all’incirca oscillare sulle stesse cifre anche per la nuova generazione:

AMD Ryzen 9 3950X: 680 euro

AMD Ryzen 9 3900X: 450 euro

AMD Ryzen 7 3800X: 360 euro

AMD Ryzen 7 3700X: 300 euro

AMD Ryzen 5 3600X: 230 euro

AMD Ryzen 5 3600: 90 euro

AMD Ryzen 5 3400G: 135 euro

AMD Ryzen 3 3300G: 90 euro

(Image credit: AMD)

AMD Ryzen 4000 specifiche

Al momento sappiamo qualcosa sugli AMD Ryzen 4000 per notebook, ed è da qui che partiremo. Questi saranno i primi processori mobile a 7 nm, e con ciò arrivano enormi vantaggi su molti fronti.

I notebook ultraportatili, che in precedenza erano limitati a configurazioni quattro core/8 thread, adesso potranno avere configurazioni da octa core a 16 thread! Questo è un enorme miglioramento e, anche se le velocità di clock sono limitate a 4,2 GHz (potrebbero essere un po 'più alte con configurazioni da 25 W) gli utenti dovrebbero vedere enormi miglioramenti nella produttività.

La cosa strana è che solo uno SKU su due è dotato di hyperthreading. Ad esempio, AMD Ryzen 7 4700U ha 8 core e 8 thread, mentre il 4800U ha 8 core e 16 thread. Entrambi i chip H-Series annunciati hanno tuttavia hyper-threading, insieme a velocità di clock di base più elevate.

Una delle caratteristiche principali della serie AMD Ryzen 4000 per notebook saranno proprio le alte prestazioni della grafica integrata. Attualmente non abbiamo ancora avuto il piacere di fare qualche test, ma AMD promette un incremento fino al 28% rispetto a Intel Ice Lake per quanto riguarda le prestazioni grafiche. Queste CPU non saranno presenti nei notebook da gaming, ma se vorrete fare una partita veloce a Overwatch durante la pausa pranzo, noterete la differenza.

Ci siamo portati avanti e abbiamo elencato le principali specifiche di ciascuno dei processori per notebook.

AMD Ryzen 7 4800U: 8 core, 16 threads | 1.8GHz base, 4.2GHz boost | 12MB cache

AMD Ryzen 7 4700U: 8 core, 8 threads | 2.0GHz base, 4.1GHz boost | 12MB cache

AMD Ryzen 5 4600U: 6 core, 12 threads | 2.1GHz base, 4.0GHz boost | 11MB cache

AMD Ryzen 5 4500U: 6 core, 6 threads | 2.3GHz base, 4.0GHz boost | 11MB cache

AMD Ryzen 3 4300U: 4 core, 4 threads | 2.7GHz base, 3.7GHz boost | 6MB cache

AMD Ryzen 7 4800H: 8 core, 16 threads | 2.9GHz base, 4.2GHz boost | 12MB cache

AMD Ryzen 5 4600H: 6 core, 12 threads | 3.0GHz base, 4.0GHz boost | 11MB cache

Purtroppo sappiamo molto meno sui processori desktop. Oltre a sapere che le vendite verranno aperte al pubblico nel 2020, Zen 3 è in gran parte avvolto nel mistero. Si baserà su un perfezionamento del processo 7nm di Zen 2, ma cercare di dare qualsiasi altra informazione più specifica è impossibile. Girano solo voci.

Si dice che si baserà sulla nuova tecnologia 7nm EUV (extreme ultraviolet) di TSMC , simile a quella che si dice utilizzi Nvidia Ampere. Se fosse vero, i processori potrebbero essere molto più efficienti dal punto di vista dell’utilizzo energetico, il che potrebbe implicare un considerevole aumento della velocità di clock, ed ecco che potrebbe nascere una nuova e seria minaccia per le CPU Intel nel gaming.

Un'altra delle tante voci di corridoio che potrebbero far sudare freddo ad Intel è che, con Ryzen 4000, AMD potrebbe introdurre un hyperthreading più potente, quindi ogni core fisico potrebbe avere quattro thread di elaborazione simultanei , a differenza dei due disponibili oggi. Questa è una di quelle voci che va sicuramente presa con le pinze, ma se fosse vero potrebbe ulteriormente ampliare il divario che si sta creando tra AMD e Intel nell’ambito di lavori multi-thread.

È improbabile che vedremo un enorme aumento del numero di core con questa generazione, come abbiamo potuto vedere l'anno scorso. Invece, AMD probabilmente utilizzerà il processo EUV per aumentare le prestazioni riducendo il consumo di energia. Ciò significa che se si dispone già di un chip Ryzen 3000 non ci saranno molte ragioni per passare alla nuova generazione.

Tuttavia, non sapremo come realmente saranno i processori AMD Ryzen di quarta generazione fino a quando l’azienda non li annuncerà. Aggiorneremo questo articolo non appena avremo novità sulle prossime CPU per pc desktop di AMD e sperando di potervi anche scrivere su eventuali test dei nuovi notebook.