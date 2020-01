AMD Ryzen 4000, le CPU laptop potrebbero essere veloci quasi quanto quelle desktop

Non è passato molto tempo da quando AMD ha presentato i suoi processori Ryzen 4000 per laptop al CES 2020 , e mentre il Team Red ha fatto enormi promesse sulle prestazioni di quest’ultimi, stiamo iniziando a vedere alcuni leak che mettono davvero in prospettiva le cose.

Il famoso leaker TUM_APISAK ha fatto trapelare alcuni punteggi di 3DMark Physics su Twitter e alla luce di questi si può affermare che i chip mobile AMD Ryzen 4000 saranno veloci quasi quanto i migliori processori per PC desktop.

Physics ScoreR7 3700X - 177XXR5 3600 - 146XXR7 4800H - 149XX-153XXR7 4800U - 119XX3Dmark 11January 15, 2020

In genere, 3DMark è un programma destinato a testare la grafica e le prestazioni dei gioco ma ciascuno dei test preimpostati (come Sky Diver, Fire Strike, Time Spy ecc.) possiede un “physics test” che mette alla prova la CPU. Il resto dei risultati delle prove compiute con 3DMark è relativamente importante quando si tratta di misurare la potenza di elaborazione di un processore.

Ecco perché il fatto che Ryzen 7 4800H si discosti di appena il 14% dalle prestazioni della gamma desktop Ryzen 7 3700X è un dato sicuramente da tenere in considerazione. Ciò che in realtà è più impressionante del chip, è che il suo consumo è di 45 W, così vicino al 3700X da 65 W con le medesime prestazioni del Ryzen 7 4800U. Quel chip, progettato per i laptop più sottili e leggeri, è solo il 33% più lento rispetto al 3700X, e attualmente con una potenza del 77% inferiore rispetto alle CPU desktop.

Eppure, è importante notare che questi sono solo punteggi di riferimento da prendere con le pinze. Tuttavia, AMD ha affermato che Ryzen 7 4800H è più veloce dell’ Intel Core i7-9700K , e anche se questi rumor sono solo indicativi, potrebbe effettivamente essere vero. Fortunatamente, poiché questi processori entreranno nei laptop nei prossimi due mesi, non dovremo aspettare molto per vedere se queste affermazioni rispecchieranno la realtà.