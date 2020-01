I migliori dissipatori per il tuo PC

Cosa c'è di più bello che essere cool? Mantenere freddi i componenti del vostro PC. Battute a parte, prima di ordinare i migliori processori per il vostro PC, dovete acquistare un unità di raffreddamento per la CPU, poiché vi servirà per costruire un buon PC da gioco.

Dopotutto, mantenere la CPU a bassa temperatura aumenterà le prestazioni del vostro sistema, per non parlare della longevità dello stesso.

I dissipatori che troverete nella nostra guida variano per dimensione, rumorosità e prezzo; trovare il dispositivo di raffreddamento perfetto per la vostra build dipende dalle vostre componenti, dal vostro budget e dalle vostre esigenze di overclocking.

Fortunatamente, qualora dobbiate risparmiare potrete comunque scegliere un prodotto dalle buone prestazioni, poiché il prezzo di molti dispositivi di raffreddamento ad aria non è particolarmente alto.

Se non badate a spese, invece, potrete concedervi un lussuoso dissipatore a liquido di fascia alta, portando il “gelo” nella vostra build.

Vi aiuteremo a trovare il dissipatore perfetto per le vostre esigenze con questa pratica guida; abbiamo raccolto alcuni dei migliori dissipatori per CPU sul mercato, utilizzando la nostra esperienza sui componenti per PC.

E poiché abbiamo testato noi stessi questi dissipatori , possiamo assicurarvi che sono tutti buoni acquisti. Inoltre, con il nostro strumento di confronto dei prezzi, effettuerete un buon affare ogni volta.

1. Noctua NH-D15

Il miglior dissipatore per CPU

Tipo: Dissipatore ad aria | Compatibilità: Intel LGA 775 - LGA 2066; AMD AM2 - AM3 +, FM1 - FM2 + | Velocità di rotazione: Fino a 1500 RPM | Rumorosità: 19.20dbA - 24.60dbA | Dimensioni (L x P x A): 160 x 150 x 135 mm | Peso: 1,32 kg

Rumorosità

Garanzia di sei anni

Dimensioni

Il Noctua NH-D15 è uno dei migliori dissipatori ad aria del 2020 semplicemente perché raffredda tanto quanto, se non meglio, di alcuni dissipatori a liquido, costando molto meno. Forse non conoscerete il nome Noctua, poiché è una piccola realtà in questo settore, ma la loro attività ruota esclusivamente attorno alla progettazione di dispositivi di raffreddamento, e conoscono il loro mestiere. Oltre a offrire fantastiche prestazioni di raffreddamento, l'NH-D15 è anche silenzioso.

2. Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition

È migliorato

Tipo: Dissipatore ad aria | Compatibilità: Intel LGA 1150 - LGA 2066; AMD AM2 - AM4, FM1 - FM2 + | Velocità di rotazione: 650 - 2.000 RPM | Rumorosità: 8-30 dBA | Dimensioni (L x P x A): 120 x 79,6 x 158,8 mm | Peso: 700g

Prestazioni

Facile installazione

Rumorosità

Illuminazione RGB

Il dispositivo di raffreddamento RGB Hyper 212 di Cooler Master è tornato e sfoggia un'elegante finitura in alluminio spazzolato, di colore nero; la cover superiore in alluminio e le alette nere nickelate completano il design.

È anche uno dei migliori dispositivi di raffreddamento sul mercato con il suo array di alette impilate, che garantisce una bassa resistenza al flusso d'aria, quattro heatpipe che vantano la tecnologia Direct Contact per dissipare meglio il calore e un'ampia gamma di velocità per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento e il rumore prodotto.

3. Noctua NH-L9

Il miglior dissipatore per rumorosità

Tipo: Dissipatore ad aria | Compatibilità: Intel LGA 1156/1155/1151; AMD AM2 / AM2 + / AM3 / FM1 / FM2 | Velocità di rotazione: Fino a 2500 RPM | Rumorosità: 14,8 dB - 23,6 dB | Dimensioni (L x P x A): 206 x 184 x 37 mm | Peso: 0,47 kg

Dimensioni compatte

Garanzia di 6 anni

Ventole da 92 mm

Noctua è un produttore austriaco che fa una cosa e una sola cosa: creare i migliori dissipatori ad aria per CPU. Ciò significa che anche se il Noctua NH-L9 è minuscolo, può comunque offrire un ottimo raffreddamento.

Questo prodotto è indicato sia per chi ha un case ITX o microATX sia per chi ha case di grandi dimensioni ma non è interessato a dissipatori a liquido.

4. Corsair H100i Pro

Il miglior dissipatore a liquido per CPU

Tipo: Dissipatore a liquido | Compatibilità: Intel 2011-2066; AMD AM2 - AM4 | Velocità di rotazione: Fino a 2.400 | Rumorosità: 44dBA | Dimensioni (L x P x A): 315 x 143 x 29 mm | Peso: 1,98 kg

Prestazioni eccellenti

Ventole

Rumorosità

Corsair è un marchio rinomato per la produzione di ottimi dispositivi di raffreddamento a liquido e l'H100i Pro ne è un chiaro esempio. Non solo per l'illuminazione RGB, ma anche per prestazioni di raffreddamento impressionanti, grazie alle ventole uniche e potenti di Corsair, che potrete controllare tramite il software iCue. Tutto questo per un prodotto all’avanguardia e completamente personalizzabile.

5. Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage

Fresco e ipnotico

Tipo: Raffreddamento a liquido | Compatibilità: Intel LGA 775 - LGA 2066; AMD AM2 - AM4, FM1 - FM2 + | Velocità di rotazione: fino a 2000 ± 10% RPM | Rumorosità: 27dbA | Dimensioni (L x P x A): 277 x 120 x 27 mm | Peso: 1.237g

Supporto per CPU AMD Threadripper

Illuminazione RGB

Prezzo

Con il Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage nel vostro PC, potrete giocare per ore senza preoccuparvi del surriscaldamento. Finirete con l’ammirare questo prodotto, se avete case con pannelli in vetro, dato che questo dispositivo ha un bel design. Grazie alla pompa trasparente potrete vedere la ventola girare mentre è “immersa” in diverse luci RGB.

Per quanto riguarda le prestazioni, merita sicuramente un posto nella nostra lista, con una struttura in fibra di vetro PPS + resistente ai liquidi e alle alte temperature, alla guarnizione O-Ring in gomma EPDM che aiuta ad eliminare le perdite di liquido e al radiatore a bassa resistenza che aumenta portata, efficienza di scambio termico e prestazioni di raffreddamento.

6. NZXT Kraken X72

Il miglior dispositivo di raffreddamento a liquido per CPU ad alte prestazioni

Tipo: Dissipatore a liquido | Compatibilità: Intel 1151-2066; AMD TR4, AM2 - AM4, FM1-FM2 + | Velocità di rotazione: Fino a 2.800 | Rumorosità: 21-36dBA | Dimensioni (L x P x A): 294 x 120 x 27 mm | Peso: 1,28 kg

Prestazioni

Design

Prezzo

Se usate una CPU di fascia alta e volete spingerla al limite con l’overclocking, avrete bisogno di uno dei migliori dispositivi di raffreddamento, come il NZXT Kraken X72. Non solo ha un gigantesco radiatore, ma l’elevata velocità delle ventole assicura prestazioni di raffreddamento sempre al top. Ovviamente presenta LED RGB programmabili uniti ad un design sobrio ed elegante. NZXT Kraken X72 è coperto da una garanzia di 6 anni.

7. Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB

Il miglior dissipatore a liquido compatto

Tipo: Dissipatore a liquido | Compatibilità: Intel LGA 775 - LGA 2066; AMD AM2 - AM4, FM1 - FM2 + | Velocità di rotazione: Fino a 2000 RPM | Rumorosità: 6dbA - 30dbA | Dimensioni (L x P x A): 157 x 119.6 x 27 mm

Qualità costruttiva

Illuminazione RGB

Prezzo

Non esiste un singolo componente che non possa essere “migliorato” tramite luci RGB e Cooler Master ne è ben consapevole come dimostra con MasterLIquid ML 120R RGB.

Questa soluzione di raffreddamento a liquido all-in-one non è solo bella: è dotata di una pompa inossidabile e di un radiatore efficiente. Ciò significa che non solo durerà più a lungo, ma manterrà la vostra CPU più fresca, motivo per cui l’abbiamo inserita nostra lista.

8. Arctic Liquid Freezer 120

Il miglior dissipatore a liquido per dimensioni

Tipo: Dissipatore a liquido | Compatibilità: Intel LGA 115x; AMD FM2 - FM2 + | Velocità di rotazione: Fino a 1.800 RPM | Rumorosità: 36dBA - 42dBA | Dimensioni (L x P x A): 167 x 57 x 84 mm | Peso: 0,91 kg

Manutenzione

Dimensioni

Rumorosità

Anche se potete permettervi un dissipatore a liquido, non è detto che nel case ci sia lo spazio necessario. È qui che entra in gioco Corsair Hydro H5 SF. Anche nei case più piccoli, potrete utilizzare questo dispositivo di raffreddamento per mantenere la CPU fredda, persino con overclock bestiali. Inoltre, poiché si tratta di un circuito chiuso, non dovrete nemmeno preoccuparvi della manutenzione. Installatelo e lasciate che faccia il suo dovere: non rimarrete delusi.