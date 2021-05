Le migliori ventole per PC del 2021

Le migliori ventole per PC possono aiutarvi a mantenere in forma il vostro computer, scopriamo insieme come.

L’estate è alle porte e così le alte temperature. Non è necessariamente un male, ma potrebbe influire sulla salute del vostro PC. Se avete installato il software di monitoraggio della vostra scheda madre oppure quello della scheda video, vi sarete già fatti un’idea approssimativa sulle temperature interne al vostro case e se vi sono sembrate eccessive, allora è il caso che corriate ai ripari installando delle ventole aggiuntive o sostituendo le vecchie ventole con altre più recenti.

Non appena accendete il PC i componenti al suo interno iniziano a funzionare grazie al passaggio di corrente elettrica, che per effetto Joule farà inevitabilmente lievitare la temperatura interna del case.

Scambiando calore con l’ambiente esterno tramite fori e ventole, si raggiunge il punto di stabilità termica, che rimane più o meno costante durante la sessione d’uso. Ma cosa succede se lanciamo un gioco in 3D, un rendering video o qualsiasi altro tipo di elaborazione che coinvolga CPU, GPU, o entrambe, allo stesso tempo? L'aria all'interno del case diventerà più calda.

I processori sono di gran lunga i componenti che sviluppano più calore all’interno del case e si possono scaldare molto quando vengono sottoposti a carichi di lavoro elevati. Tramite appositi sistemi di raffreddamento, composti da dissipatori e ventole, scambiano calore con l’aria contenuta all’interno del case.

Più l’aria nel case tende a scaldarsi, meno il sistema di raffreddamento risulterà efficace, pertanto è necessario espellerla con altra aria a temperatura ambiente, che solitamente viene risucchiata dalle ventole disposte nella parte frontale del case.

Per evitare danni a CPU e GPU, i produttori hanno implementato al loro interno sensori che aiutano a tenere sotto controllo la loro temperatura, diminuendo automaticamente la potenza nel caso in cui tendano ad avvicinarsi alla soglia di surriscaldamento, situata solitamente tra 95 e 100°C.

Questa protezione garantisce che i processori non possano subire danni da sovratemperatura, ma ciò non toglie che CPU e GPU soggette a un calore molto elevato per tutta la durata della propria vita operativa, siano soggette a un maggior numero di guasti rispetto ai componenti che lavorano a temperature più modeste.

Ecco perché oltre a un efficace dissipatore per CPU e a un buon case per PC, è necessario installare all’interno del computer alcune delle migliori ventole per PC disponibili sul mercato. Raffreddare l’aria interna al case permetterà di far lavorare meglio il vostro sistema e garantire una maggiore longevità a tutti i suoi componenti elettronici. Anche schede video, SSD e alimentatori beneficiano di temperature più basse, pertanto installare delle ventole di qualità farà in modo di allungare loro la vita.

Queste considerazioni sono valide in particolar modo se il vostro PC è molto potente o è stato sottoposto a overclock. Se utilizzate componenti di fascia bassa e poco energivori, vi basteranno probabilmente solo un paio di ventole per mantenere basse le temperature interne del case, al contrario se il vostro sistema monta processori e schede video di fascia alta, sarà meglio ottimizzare il raffreddamento in maniera mirata.

Ma non è tutto, potrebbe essere vantaggioso sostituire le vecchie ventole per rendere il PC più silenzioso o aggiungerne altre per avere un maggior numero di LED e migliorarne l’estetica, facendolo diventare un fantastico PC gaming.

Le migliori ventole per PC

Le migliori ventole per PC del 2021

1. Arctic F14 Silent 140 mm Specifiche Cuscinetto: fluido dinamico Numero di giri: 800 Colore: nero/bianco LED: no pin: 3 LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Le F14 Silent di Arctic sono ventole abbastanza economiche ma di ottima qualità e ciò fa di loro le nostre preferite. Si tratta di ventole tradizionali, ben collaudate che non presentano LED luminosi. Ciò contribuisce a mantenere basso il loro prezzo, nonostante ciò la qualità di plastiche e componenti rimane elevata. La versione bianca crea un bell’effetto se si usano lampade interne, in particolare quelle ultraviolette.

2. NZXT AER RGB 2 140 mm Specifiche Cuscinetto: fluido dinamico Numero di giri: ND Colore: nero RGB LED: aRGB pin: connettore proprietario NZXT LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Queste ventole RGB possono essere pilotate tramite un controller HUE 2 proprietario NZXT che accetta fino a 5 ventole o 6 accessori HUE 2 per canale. Alcuni case offrono già un controller di questo tipo integrato, in caso contrario è necessario acquistarlo separatamente.

La configurazione aerodinamica della ventola permette di mantenere il rumore sotto la soglia dell’udibile. È possibile gestire i prodotti LED NZXT tramite il software CAM, fornito dall’azienda.

3. Corsair LL140 RGB 140 mm Specifiche Cuscinetto: fluido dinamico Numero di giri: 600-1300 Colore: bianco/nero LED: aRGB pin: connettore aRGB a 4 pin + fan PWM altro: compatibile con Corsair iCUE LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Le ventole Corsair LL140 RGB prevedono 16 LED suddivisi in gruppi da 12 e 4 su due anelli. Richiedono un controller Lighting Node e permettono diverse configurazioni tramite il software Corsair iCUE. Sfruttando un sistema di controllo PWM è possibile regolare la velocità in maniera fine per ottenere un rapporto raffreddamento/rumore molto favorevole. Alla velocità massima sono più rumorose di altre ventole, ma ciò non è un problema in quanto i controlli permettono di silenziarle a piacimento. Sono relativamente costose, ma sono alcune tra le migliori ventole per PC che potete installare all’interno del vostro case.

4. DeepCool CF140 (kit di 2) 140 mm Specifiche Cuscinetto: fluido dinamico Numero di giri: 1200 Colore: bianco/nero LED: aRGB pin: connettore aRGB + 4 pin PWM LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Il kit di ventole ARGB di DeepCool contiene 2 ventole CF140 ed è piuttosto conveniente poiché comprende anche il controller. Grazie a esso è possibile comandare queste e altre ventole dello stesso tipo, per raffreddare il case ottimamente e dargli un look spettacolare. In dotazione, oltre al controller ci sono tutti i cavi necessari alla loro installazione. È possibile controllare le ventole dalle schede madri dotate di 3 pin ARGB a 5V. Le prestazioni sono in linea con quelle dei prodotti concorrenti, anche se la plastica trasparente con cui sono realizzate le pale non ci ha convinti come quella di altri prodotti.

5. Eluteng 140 mm con alimentatore 140 mm Specifiche Cuscinetto: a sfere Numero di giri: 1200-2000 Colore: nero LED: no pin: trasformatore 12V altro: alimentatore esterno 12V 1A LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Questa non è esattamente la classica ventola a 12 V da installare in un PC, ma una versione esterna che può essere usata per raffreddare console, portatili e altri dispositivi che richiedono un flusso d’aria extra per contenere la propria temperatura. La ventola presenta un controllo a 3 velocità per regolare il flusso d’aria a piacimento.

Si tratta di una ventola piuttosto potente, perciò è abbastanza rumorosa a un alto numero di giri. Ad ogni modo con l’impostazione più bassa presenta rumore e prestazioni paragonabili a quelli di modelli simili. Il prezzo è leggermente elevato, ma sono presenti alcuni accessori extra come una griglia di protezione e diversi adattatori per prese internazionali.

6. Topiky DC 12V 140 mm Specifiche Cuscinetto: a olio Numero di giri: 2300 Colore: nero e rosso LED: no pin: molex 2 pin LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Questa ventola da 14 cm è di tipo tradizionale e non offre LED o regolazioni di alcun tipo. Se avete speso molto in un case nuovo probabilmente cercherete qualcosa di meglio, ma se state assemblando un PC economico, questo è uno dei modelli da 14 cm meno costosi del momento e farà il suo lavoro nonostante la mancanza di effetti speciali.

7. Corsair ML120 Pro 120 mm Specifiche Cuscinetto: a levitazione magnetica Numero di giri: 2000 Colore: nero LED: no pin: 3 e 4 pin LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Questa ventola di Corsair è piuttosto costosa poiché utilizza dei cuscinetti a levitazione magnetica brevettati (il sistema è il MagLev della Sunon) per offrire il massimo di confort e prestazioni. Nella versione PRO offre anche cuscinetti in silicone intercambiabili, ma se volete risparmiare qualcosa potete scegliere anche la meno costosa versione standard.

Il rapporto potenza rumore è molto buono e consigliamo questa ventola a chi sta assemblando una workstation e non necessita di LED colorati, ma vuole un prodotto robusto, duraturo e affidabile. In ogni caso, Corsair ne produce anche una versione LED adatta ai gamer.

8. Cooler Master MasterFan MF120 HALO 120 mm Specifiche Cuscinetto: ND Numero di giri: 1800 Colore: nero/bianco LED: aRGB pin: 3 aRGB + 4 PIN PWM LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Le ventole aRGB Masterfan HALO di Cooler Master usano ben 24 led disposti su due anelli, uno mobile e uno rotante, per creare straordinari effetti speciali. Sono compatibili con qualsiasi controller ARGB e il loro prezzo non è alto in funzione delle loro prestazioni, per cui ci sentiamo di consigliarle a chiunque voglia realizzare un PC esteticamente d'impatto, ma senza spendere un capitale. Cooler Master produce anche altre versioni davvero interessanti per tutte le necessità, come la sfacciatissima Prismatic, i kit 3 in 1 che includono un controller per ventole, e la versione della HALO da 140 mm, ai quali si aggiungono anche le ventole per radiatori da 24 e 36 cm della serie SF.

9. Noctua NF-P12 redux 120 mm Specifiche Cuscinetto: ND Numero di giri: 1700 Colore: grigio LED: no pin: 4 pin LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Oltre ai noti e fantastici dissipatori ad aria, Noctua offre anche alcune delle migliori ventole per PC sul mercato. Le ventole di Noctua si riconoscono immediatamente poiché si differenziano esteticamente dai modelli della concorrenza tramite colori come beige, marrone e grigio. La Noctua NF-P12 redux è un modello estremamente affidabile e ha vinto molti premi a livello internazionale per qualità e prestazioni. In aggiunta, l’edizione redux offre inclusa nel prezzo una serie estesa di accessori per il montaggio.

10. upHere LED 4 o 3 pin (kit di 3) Specifiche Cuscinetto: idraulico Numero di giri: 600-1800 Colore: nero LED: blu, rosso, arcobaleno, spento pin: 4 o 3 pin LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Questo kit di 3 ventole RGB ha un prezzo veramente eccezionale. Le ventole sono molto silenziose e permettono di dare un tocco di classe al proprio computer. Sono disponibili in diversi colori e possono venire collegate direttamente alla scheda madre tramite connettori a 4 o 3 pin. Sono ideali per essere installate su PC meno recenti per aggiornare il loro sistema di raffreddamento e l’illuminazione. Inoltre le upHere comprendono tutto il necessario per l’installazione, incluse doppie griglie e viti. Le ventole sono dotate di cuscinetti morbidi che attutiscono le vibrazioni che si possono generare a contatto con il case.

11. Arctic BioniX P120 A-RGB da 120 mm Specifiche Cuscinetto: fluido dinamico Numero di giri: 400-2300 Colore: nero LED: ARGB pin: 3 pin ARGB in entrata e uscita LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Vedi su Amazon

Arctic è famosa per le ventole tradizionali di colore bianco, ma nel tempo ha allargato la propria gamma producendo alcune delle migliori ventole per PC ARGB sul mercato. In particolare le Arctic BioniX sono ottime ventole con un buon rapporto prezzo prestazioni. Le ventole BioniX A-RGB hanno 12 led sul contorno, pilotabili singolarmente, e possono essere gestite dal software di qualsiasi scheda madre dotata di apposito connettore ARGB. Possono venire collegate a cascata (fino a un massimo di 5) tramite il connettore sulla scheda madre, o ad un controller fornito da Arctic, acquistabile separatamente.

Ventole PC: come ridurre il rumore?

Come si può notare nel diagramma qui sotto, l’aria fresca entra dalla parte frontale e inferiore del case, per uscire dai lati posteriore e superiore. Tuttavia, ogni case ha una sua conformazione specifica, e in certi casi alcune ventole potrebbero ottenere un rendimento migliore soffiando all’interno piuttosto che all’esterno del case, come ad esempio quella posteriore situata all’altezza della CPU. Provando ad invertirne il senso, potreste notare la temperatura del processore sotto carico abbassarsi o alzarsi di alcuni gradi.

Una verifica semestrale sullo stato di salute delle ventole e una eventuale pulizia, sono operazioni auspicabili. In particolar modo per configurazioni performanti, che potrebbero risentire maggiormente di eventuali sovratemperature.

Se le ventole del vostro case sono diventate rumorose, potete provare a smontarle, soffiarle con una bomboletta d’aria o un compressore, pulendole successivamente con un panno umido e del cotton fioc per rimuovere eventuale polvere residua dalle alette in maniera delicata, e infine lubrificare la zona del motore con del grasso spray . Questa operazione potrebbe far diminuire la rumorosità, tuttavia nel caso non funzionasse, la ventola sarà da sostituire.

Ventole PC: misure e dimensioni

Nel corso degli anni, la dimensione standard delle ventole per PC è aumentata da 80 mm a 92 mm, passando per 120 mm e 140 mm. Alcuni case particolari, come il vecchio CM Storm, ma anche più recenti come iTek QBO 8 EVO o CM MasterCase H100 , montano ventole da 200 mm ma sono mosche bianche, in quanto la maggior parte dei case moderni offre spazi per l’installazione di ventole da 140 mm e 120 mm.

Ventole di dimensioni più grandi hanno generalmente velocità di rotazione inferiore e quindi tendono a essere più silenziose (e pertanto preferibili). Di contro, le ventole da 140 mm sono più costose e richiedono di investire un budget più elevato.

Ventole PC: tipologie e connettori

Con connettore tradizionale

2 pin: ventole che operano a tensione costante, sfruttano tipicamente i 12 V della scheda madre, ma possono anche essere collegate a un connettore di tipo molex. In tal caso è possibile alimentarle anche a 5 V o 7 V per ridurre il numero di giri. Ormai sono quasi in disuso all’interno dei PC poiché non forniscono alcun feedback riguardo la loro velocità.

3 pin: ventole DC simili a quelle a 2 pin, con l’aggiunta di un terzo pin che restituisce alla scheda madre un segnale riguardante la velocità di rotazione. Possono essere controllate tramite la regolazione della tensione, ma è necessario che la scheda madre supporti questa funzionalità. Vanno collegate direttamente alla scheda madre o a controller di vecchia generazione.

4 pin: ventole PWM, simili a quelle a 3 pin ma con un polo extra che ne permette un controllo molto fine. Lavorano con una tensione costante a 12 V e forniscono il feedback della velocità di rotazione. Vengono controllate tramite impulsi elettrici in ampiezza, e per questa ragione prendono loro nome “pulse width modulation”. Sono le ventole più usate per raffreddare i dissipatori delle CPU.

Con connettori RGB/ARGB

Molte delle schede madri in commercio negli ultimi anni offrono un connettore aggiuntivo di tipo RGB (4 pin, +12V, G, R, B) oppure ARGB (3 pin: +5V, D e ground), talvolta è anche possibili trovarli entrambi sulla medesima motherboard, ma ciò dipende da produttore e fascia di prezzo.

A questi connettori possono essere collegati dei piccoli controller, grandi appena pochi centimetri e spesso dotati di telecomando per il controllo diretto. Tramite il software fornito dal produttore della scheda madre è possibile pilotare le ventole LED RGB (red green blue) o LED ARGB (addressable red green blue). Ogni produttore possiede un sistema di controllo LED, come MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion o ASUS Aura Sync, ma non tutti sono pienamente compatibili tra loro ed è necessario verificare la compatibilità di componenti di marchi diversi prima dell’acquisto.

I case per PC di ultima generazione spesso includono un controller, ma è anche possibile acquistarli separatamente. Al controller possono essere collegate diverse ventole, fino a 10 nei modelli più capaci, ma anche barre led rigide o flessibili, anch’esse pilotabili al pari delle ventole. Nei controller si possono trovare sensori audio (microfoni) o di temperatura, per fornire ulteriori funzioni, ad esempio far accendere i LED che al battito del beat. Infine, non tutti i controller permettono di essere pilotati via software, in tal caso è sempre disponibile un telecomando per la gestione esterna.

Riguardo le differenze tra RGB e ARGB, la prima tipologia lavora a 12 V ed è meno flessibile in termini di configurazione, mentre la seconda permette il controllo assoluto sulla configurazione dei LED, in quanto ogni singolo componente può essere configurato indipendentemente dagli altri e può essere usato per realizzare effetti visivi ancora più accattivanti. In entrambi i casi è presente un connettore PWM da collegare alla scheda madre per gestire alimentazione e rotazione delle ventole.

Il questo caso è sempre possibile regolare la velocità in maniera fine per ottenere il miglior rapporto raffreddamento/rumore. Grazie ai software inclusi nelle schede madri i LED delle ventole possono essere usati per realizzare effetti di luce, come pulsazioni, intermittenze e molti altri.

In redazione siamo riusciti a realizzare un PC da gioco con le ventole che cambiano colore da verde a rosso, passando per il giallo, a seconda della temperatura della CPU. Un effetto speciale davvero piacevole e utile per il monitoraggio delle temperature durante le attività di gioco. Ovviamente i LED possono anche venire dimmerati o spenti, a seconda della situazione d’uso.