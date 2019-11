I migliori case per PC del 2019

Se avete intenzione di assemblare il miglior PC che vi potete permettere per il vostro budget, sarete tentati di cercare i componenti migliori: CPU , SSD, RAM, alimentatore e se volete usarlo per i videogames, la migliore scheda grafica . Tuttavia, sarà necessario cercare anche un case per PC, che possa contenere i componenti appena acquistati, in modo che rimangano sempre ben ventilati. E possibilmente, visto che un case può durare degli anni, desiderate che mostri un po’ di stile, così non vi annoierà quando lo vedrete sopra (o sotto) la vostra scrivania giorno dopo giorno.

Un case per PC potrebbe non sembrare così importante come lo può essere un processore veloce o un hard disk capiente. Ma, poiché il calore è il nemico mortale di tutti i componenti elettronici, avere un case per PC affidabile in grado di gestire correttamente i flussi d’aria è davvero importante per la durata del vostro sistema.

Inoltre, il case determina la quantità di spazio disponibile: internamente per l’assemblaggio dei componenti ed esternamente in termini di occupazione del volume vicino alla vostra scrivania. Lo spazio interno infatti, potrebbe limitare lo spazio per future espansioni, oppure se usate una configurazione semplice, con la maggior parte dell’hardware integrato nella scheda madre, vorrete risparmiare spazio vicino al monitor, scegliendo un case più snello e magari più elegante.

Tuttavia, mentre nell’ambito dei processori e delle schede madri ci sono pochi brand a spartirsi il mercato, il mondo dei case PC è vasto e popolato da decine di players che almeno una volta l’anno introducono nuovi e migliorati prodotti sulla piazza, rendendo la scelta davvero complicata per chi non ha mai dovuto affrontare il problema della scelta di un case. Vi accorgerete che ci sono molte opzioni convenienti, ma può essere difficile riuscire a trovare il modello che fa al caso vostro. Ecco perché abbiamo raccolto in questa lista una selezione dei migliori case per PC sul mercato in questo momento. Quindi, se non avete ancora idea di cosa scegliere, scorrete la lista fino in fondo per un’ottima selezione di modelli dei migliori case per PC.

Image Credit: Corsair

Corsair Obsidian 1000D

Il miglior case PC full tower

Formato: Full tower | Dimensioni: 69,3 x 30,7 x 69,7 cm (P x L x A;) | Compatibilità Mobo: Mini-ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX (12” x 11”) | Supporto PSU: montaggio inferiore | I / O: : USB 3.1 Gen 2 Tipo-C x 2, USB 3.0 x 4, pulsanti di controllo della velocità della ventola e RGB, ingresso / uscita audio

Case per due sistemi

Tanto spazio per il raffreddamento

Costoso

Se hai intenzione di farlo, fallo grande - se il Corsair Obsidian 1000D avesse uno slogan, sarebbe quello. Si presenta con 18 enormi supporti per ventole e offre abbastanza spazio per poter installare quattro radiatori da 480 mm; questo enorme case per PC manterrà il vostro sistema perfettamente raffreddato, non importa quanto sia estremo.

Inoltre, Corsair Obsidian 1000D è un case per due sistemi. Esattamente. Lo potete usare per costruire due computer separati. Ad esempio, un PC da gioco ed uno per effettuare streaming, nello stesso chassis. Le dimensioni sono da peso massimo, così come le possibilità.

Image Credit: Fractal Design

Fractal Design Meshify-C

Il miglior case PC mid-tower

Formato: Mid-tower | Dimensioni: 39,5 x 21,2 x 44 cm (A x L x P) | Supporto PSU: ATX | I / O: : 2 x USB 3.0, 1 x ingresso / uscita audio HD, pulsante di accensione, pulsante di ripristino | Include: 2 x Dynamic X2 GP-12

Design moderno

Prezzo ragionevole

Il cavo USB 3.0 anteriore è troppo corto

Filtro antipolvere per PSU difficile da rimuovere

È estremamente raro vedere un case per PC che assomigli vagamente al Fractal Design Meshify-C. Dato che la parte anteriore del case è interamente realizzata con un insieme di materiali divisi in una serie di forme poligonali, Meshify-C ha uno stile unico, senza andare a compromettere la funzionalità. Con due ventole preinstallate, il raffreddamento risulta essere efficace, anche se Meshify-C soffre di qualche difetto di carattere veniale.

Image Credit: Nanoxia

Nanoxia Deep Silence 4

Il miglior case per PC Micro ATX

Formato: fattore di forma ridotto | Dimensioni: 38 x 20 x 48 cm (A x L x P) | Supporto PSU: ATX | I / O: : 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, ingresso / uscita audio HD, pulsante di accensione, pulsante di ripristino, controllo ventola a due canali | Include: 2 ventole da 120 mm, 2 gabbie HDD modulari per un massimo di cinque dischi rigidi

Basso rumore

Controlli ventola a doppia zona

Pochi extra inclusi

Come suggerisce il nome, Nanoxia Deep Silence 4 ha il solo scopo di essere silenzioso come un mouse. Questo case è di formato Micro ATX, ben bilanciato e dal prezzo contenuto, senza sacrificare spazio per le espansioni. Esatto, è possibile adattare anche le schede grafiche più grandi e potenti al suo interno. Si fa davvero notare per la sua silenziosità, mai sopra i 30 decibel. A patto di non installare qualche scheda video rumorosa, si intende!

Image Credit: NZXT

NZXT H200i

The best Mini-ITX case

Formato: Fattore di forma ridotto | Dimensioni: 21 x 34,9 x 37,2 cm (L x A x P) | Compatibilità Mobo: Mini-ITX | Supporto PSU: ATX | I / O: : 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x audio / microfono, 3 x canali di ventilazione con max 10 W per canale di uscita, 1 porta LED RGB supportata fino a 4 strisce HUE + LED o 5 ventole Aer RGB | Include: 1 ventola superiore Aer F120, 1 ventola posteriore Aer F120

Dispositivo integrato smart per il controllo dei LED RGB

Riduzione adattiva del rumore

Leggermente costoso

Ogni giorno il formato mini-ITX diventa più popolare e probabilmente soppianterà il formato Micro ATX. E ha senso: Micro ATX dà poco vantaggio in termini di spazio, rispetto a Full-ATX, se si vuole miniaturizzare; mini-ITX è l’ideale, soprattutto vista la possibilità di realizzare un potente PC completo nello spazio di una minuscola scheda madre.

La nuova linea di case della serie H di NZXT riesce a integrare molte delle stesse caratteristiche dei suoi equivalenti Micro ATX e mid-tower, con una fantastica illuminazione smart RGB, ed un sensore di rumore adattivo che va a migliorare il controller ventole Grid+ V3.

Image Credit: Phanteks

Phanteks Evolv Shift X

Il miglior case per ambienti domestici

Formato: Fattore di forma ridotto | Dimensioni: 17 x 65 x 27,4 mm (L x A x P) | Compatibilità Mobo: Mini-ITX | Supporto PSU: : SFX, SFX-L, ATX (160mm max) | I / O: : 2 x USB 3.0, pulsante di accensione, pulsante RGB | Include: 2 ventole da 140 mm, 1 coperchio dell'alimentatore, 1 staffa della pompa, 2 staffe SSD, 1 cavo riser PCIe x16, 1 cavo prolunga CPU a 8 pin

Ampio spazio per componenti di grandi dimensioni

Estetica originale

Massiccio per il formato Mini-ITX

Quando guardate Phanteks Evolv Shift X per la prima volta, vi sembrerà più una soundbar che un case per PC, ma è un case che realmente è capace di mimetizzarsi in qualunque luogo vogliate piazzarlo: che sia un salotto, un ufficio o il proprio studio. È flessibile al punto da sembrare naturale posizionato sotto una TV come su una scrivania, accanto ad un monitor da gioco . La sua compatibilità si limita alle schede madre Mini-ITX, ma Phanteks Evolv Shift X offre molto spazio per componenti ed eventuali circuiti di raffreddamento a liquido. Inoltre se vi dovesse sembrare un po' grande per le vostre esigenze, è anche disponibile il più piccolo Phanteks Evolv Shift per un’integrazione nel vostro ambiente, ancora più semplice.

Image Credit: Fractal Design

Fractal Design Define R5

Il miglior case silenzioso per PC

Formato: Mid-tower | Dimensioni: 23,2 x 45,1 x 52,1 cm (L x A x P;) | Supporto PSU: : ATX | I / O: : 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, ingresso / uscita audio, pulsante di accensione con LED, LED di attività HDD, pulsante di ripristino | Include: 2 ventole Dynamic Fractal Design GP14 140mm, cinturini in velcro

Design intuitivo (e accattivante)

Prezzo abbordabile

Non completamente tool-less

Fractal Design stupisce ancora con Define R5, un altro case mid-tower con un'estetica meravigliosa. Il frontale illuminato a LED in metallo e blu di questo case è semplice, ma elegante, ed è fornito di pannelli antirumore all'interno. Nonostante i pannelli ModuVent rimovibili ed i vassoi per unità non accessibili senza attrezzi, rimane incredibilmente facile installare un sistema all'interno di Fractal Design Define R5. E per finire, non è molto costoso, come invece ci si aspetterebbe da un case PC con un nome così importante.

Image Credit: Cooler Master

Cooler Master H500P Mesh

Il case con la migliore ventilazione

Formato: Full-tower | Dimensioni: 54,4 x 24,2 x 54,2 cm (A x L x P) | Compatibilità Mobo: Mini-ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX (12” x 10,7”) | Supporto PSU: : montaggio inferiore, ATX PS2 | I / O: : USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, ingresso e uscita audio (supporta audio HD) | Include: 2x ventola RGB da 200 x 25 mm, 1x ventola da 140 x 25 mm

Grande flusso d'aria

Splendida illuminazione RGB

Non grande come altri full tower

Cooler Master è noto per i sistemi di raffreddamento - ed il modello H500P Mesh è la prova di come questo sia vero. Questo bellissimo case RGB ha molto spazio per il flusso d'aria e può ospitare anche radiatori fino a 360 mm nella parte superiore e anteriore, per quando deciderete di voler installare un sistema di raffreddamento a liquido. Con l'illuminazione RGB incorporata ed il pannello laterale in vetro temperato, c’è tutto il potenziale necessario per realizzare un ottimo PC, anche sul piano estetico.

Image Credit: Corsair

Corsair Carbide Series SPEC-04

Il miglior case economico per PC

Formato: Mid-tower | Dimensioni: 49,2 x 20,1 x 43,3 (A x L x P) | Supporto PSU: : ATX | I / O: : 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 porta per cuffie, 1 porta per microfono, pulsante di accensione, pulsante di ripristino | Include: 1 ventola frontale a LED da 120 mm

Prezzo interessante

Molto bello

Solo una ventola inclusa

Se state cercando di risparmiare, pur volendo scegliere uno dei migliori case per realizzare una nuova installazione per PC, non serve guardare oltre il Carbide SPEC-04 tempered glass. Non solo ha molto spazio per poter ottimizzare il flusso d’aria, ma offre anche molto spazio per le future espansioni e permette di installare schede video di qualsiasi lunghezza, cosa non scontata, visto il prezzo economico.

E a installazione terminata, il pannello laterale in vetro temperato vi permetterà di tenere in bella vista, i componenti del vostro PC.

Image Credit: Antec

Antec Cube

Il miglior case cubo per PC

Formato: Fattore di forma ridotto | Dimensioni: 36,5 x 25 x 46 mm (A x L x P); | Supporto PSU: : ATX | I / O: : 2 x USB 3.0, pulsante I / O, ingresso / uscita audio | Include: 1 supporto per ventola posteriore da 120 mm

Ampio spazio per l'alimentazione e il raffreddamento

Regolatore della ventola integrato

Molto costoso

Prestazioni meno che soddisfacenti

Antec Cube è senza dubbio il migliore case per PC per i fan di Razer. Sebbene Razer non abbia ancora realizzato un proprio PC desktop, è possibile creare un PC da gioco Mini-ITX, fingendo che sia un prodotto Razer. Infatti Antec ha stretto una partnership con Razer per portare il suo caratteristico logo verde (e relativa fluorescenza) su un piccolo chassis formato cubo. Nonostante offra una quantità notevole di spazio per future espansioni, Antec Cube è anche abbastanza compatto da poter essere trasportato ad un LAN party.

Image Credit: Phantex

Phanteks Evolv X

Il miglior case per PC a doppio sistema

Formato: Mid-tower | Dimensioni: 24 x 52 x 51 mm (L x A x P; | Supporto PSU: E-ATX | I / O: : 1 x Thunderbolt 3, 1 x Mic, 1 x Cuffie, 1 x pulsante di reset, pulsante modalità RGB, pulsante colore RGB | Include: 3 ventole Premium da 140 mm

Attraente

Abbondanza di spazio

Costoso

Chi dice che le build a doppio sistema debbano trovarsi in un'enorme case full tower? Phanteks Evolv X permette di costruire un doppio sistema in un modesto mid-tower. Anche con una seconda scheda madre Mini-ITX installata, rimane molto spazio per le schede madri E-ATX, relativo alimentatore ed un sistema di raffreddamento completo. È costoso per un case middle-tower, ma offre numerose funzionalità per il prezzo. Se desiderate fare due PC desktop in un solo case e non volete acquistarne uno ingombrante, questo è davvero il modello che fa al caso vostro.