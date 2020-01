Processori per PC, le migliori offerte di gennaio 2020

Oggi abbiamo deciso di dare un'occhiata su internet alle migliori offerte di processori, poiché anche i migliori PC valgono poco senza i migliori processori. La CPU è fondamentale nell'esecuzione di software professionali o anche solo per il gaming. Detto questo, abbiamo selezionato alcune delle migliori promozioni di questo mese.

Queste offerte includeranno di tutto, dai più recenti e potenti processori AMD Ryzen di terza generazione agli ultimi Coffee Lake Refresh. Abbiamo qui persino incluso un chip Ryzen Threadripper. Non sappiamo quanto dureranno queste offerte, per cui affrettatevi.

La miglior CPU di fascia alta

AMD Ryzen Threadripper 1950X

Una potente CPU consumer

Core: 16 | Thread: 32 | Base clock: 3.4 GHz | Boost clock: 4.0 GHz | L3 cache: 32MB | TDP: 180W

Eccellente per il multitasking

Facile da installare

Potenza impressionante

La gamma Ryzen Threadripper di AMD è stata accolta con grande plauso dalla critica. Ryzen Threadripper 1950X è una CPU di fascia alta con 16 core e 32 thread. Oltre a offrire un enorme surplus di prestazioni rispetto a ciò di cui la maggior parte degli utenti necessita, vanta anche il supporto quad-channel per i banchi RAM, otto slot DIMM e 64 corsie PCIe. Questo processore è ottimo per i giochi, ma persino migliore per le workstation, insomma è una potente CPU che vi accompagnerà per molti anni.

La miglior CPU di fascia media

(Image credit: AMD)

AMD Ryzen 5 2600X

Prestazioni di gioco e prezzo eccellenti

Core: 6 | Thread: 12 | Base clock: 3.60 GHz | Boost clock: 4.0 GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Prestazioni multi-core

Impressionante potenza di elaborazione

AMD Ryzen 5 2600X è un processore con una frequenza di base di 3,6 GHz e una in turbo boost di 4,2 GHz, include sei core e 12 thread; costa meno del Core i5-9400F da 2,9 GHz di Intel. Meglio ancora, Ryzen 5 2600X può essere facilmente overcloccato tramite il software AMD Ryzen Master Utility, anche i meno esperti possono spremere questa CPU. Sotto azoto liquido, R5 2600X ha raggiunto una frequenza di ben 5,9 GHz, detto questo 4,3 GHz all-core è un risultato più ragionevole per l'utente medio.

La miglior CPU con GPU integrata

AMD Ryzen 3 3200G

Una piccola CPU dotata di iGPU

Core: 4 | Thread: 4 | Base clock: 3.60 GHz | Boost clock: 4 GHz | L3 cache: 4MB | TDP: 65 W

GPU integrata

Prezzo

No multithreading

Ammettiamolo, non tutti usano il PC per complesse operazioni di rendering o per giocare a 240 Hz. C’è anche chi cerca una CPU economica per operazioni basilari come navigare su internet o piccoli compiti d’ufficio.

A tutti questi consumatori consigliamo AMD Ryzen 3 3200G, una CPU da circa 100 euro con una GPU integrata; quest’ultima vi risparmierà dall’acquisto di una GPU esterna e, come se non bastasse, vi permetterà di eseguire i videogame più leggeri. Questo prodotto va a scontrarsi con il Core i3 9100 che però costa circa 80 euro in più.

La miglior CPU gaming

(Image credit: PC Gamer) (Image credit: AMD)

AMD Ryzen R5 3600

Prestazioni gaming da top di gamma

Core: 6 | Thread: 12 | Base clock: 3.60 GHz | Boost clock: 4,2 GHz | L3 cache: 32 MB | TDP: 65 W

Prestazioni gaming

Prezzo

Chiunque sia alla ricerca di un processore efficiente e con un prezzo competitivo troverà nel R5 3600 il prodotto ideale. Sebbene sia una CPU di fascia media le sue prestazioni di gioco sono poco distanti da quelle più blasonate come il Core i9 9900KS o il Ryzen R7 3700X .

Non solo, costa molto meno dei suddetti modelli. La frequenza in turbo boost raggiunge solo i 4,2 GHz, ma potete sempre optare per un po’ di overclock tramite il software AMD Ryzen Master Utility; tuttavia scoprirete di non averne bisogno. R5 3600 è privo di iGPU ma chi intende acquistare o assemblare un PC gaming di certo punterà ad una delle migliori schede grafiche.

Leggi la recensione completa di AMD Ryzen 5 3600

La miglior CPU entry-level

(Image credit: AMD)

AMD Athlon 200 GE

La CPU più economica sul mercato

Core: 2 | Thread: 4 | Base clock: 3.20 GHz | Boost clock: N/A | L3 cache: 4 MB | TDP: 35 W

Prezzo

iGPU

Concludiamo quest’articolo con la CPU più economica che il mercato abbia da offrire, l’AMD Athlon GE 200. Come R3 3200G questo processore è progettato solo per attività leggere, al limite potrebbe eseguire qualche app mobile.

Il prezzo è davvero contenuto, durante la stesura di questo pezzo oscilla sui 50/60 euro, e semplicemente per questa cifra non troverete nulla di meglio. Come se non bastasse, ha anche una iGPU che vi sottrarrà dall’acquisto di una GPU discreta. Insomma, chi vuol risparmiare è ben servito.