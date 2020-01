AMD Ryzen Threadripper, in arrivo una CPU da 48 core

Secondo alcune indiscrezioni circolate di recente, AMD sta preparando un processore da 48 core per la sua gamma di CPU Ryzen Threadripper di terza generazione .

La CPU da 48 core / 96 thread è stata menzionata in un post pubblicato su un sito tecnologico cinese (come riportato da Tech Powerup ); il processore in questione sarebbe presente nel programma CPU-Z versione 1.91 (CPU-Z è un'app usata per la verifica e il monitoraggio delle prestazioni che descrive in dettaglio quale hardware è in esecuzione sul PC).

Supponendo che esista davvero, un chip da 48 core si collocherebbe tra Ryzen Threadripper 3990X da 64 (che dovrebbe arrivare nella prima parte del 2020) e il 3970X (32 core / 64 thread) già disponibile.

CPU HEDT

Parrebbe sensato offrire agli acquirenti un'altra opzione di fascia alta tra questi due processori, che sarebbe logicamente il 3980X (sebbene non esista un Threadripper 2980X ).

Detto questo, non riteniamo la fonte citata particolarmente attendibile (quindi prendete queste informazioni con cautela); d’altro canto, una fonte degna di fiducia , aveva riportato informazioni sull'esistenza di un chip da 48 core. Tale informatore aveva fatto centro su Threadripper 3990X, rivelandone anche il corretto TDP di 280W, uno dei pochi dettagli sulle specifiche del nuovo top di gamma rivelati da AMD.

Nel complesso, possiamo proporvi solo delle ipotesi su questa CPU da 48 core e, in tale ottica, riteniamo che il nuovo 3990X sarà incredibilmente costoso, quindi potrebbe avere senso per AMD introdurre una via di mezzo tra il top di gamma e Threadripper 3970X.