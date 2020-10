Le migliori schede grafiche Nvidia del 2020

Le schede grafiche Nvidia sono attualmente il meglio che si possa desiderare in quanto a prestazioni. Le schede Nvidia Geforce si trovano da tempo in cima all'olimpo del gaming, confermandosi tra le migliori GPU disponibili sul mercato, nonostante la serie AMD Navi abbia recentemente riacceso la competizione. Le GPU di fascia alta proposte da Nvidia, come la RTX 2080 Ti, al momento riescono a garantire delle performance grafiche che risultano impareggiate da qualsiasi altra scheda grafica.

Sebbene i prezzi delle GPU AMD possano risultare più accessibili, fortunatamente è possibile aggiudicarsi anche alcune delle migliori schede grafiche Nvidia a prezzi tutt'altro che proibitivi. La gamma dei prodotti Nvidia è infatti vastissima, con numerosi prodotti con i quali è possibile soddisfare ogni esigenza e budget.

La serie GeForce di Nvidia ha sicuramente il modello di GPU giusto per voi, sia che siate intenzionati ad assemblare un rig da gaming dalle prestazioni eccezionali o semplicemente alla ricerca dell'opzione migliore in base al vostro budget. Per facilitare la vostra ricerca, abbiamo redatto questa pratica guida alle migliori GPU Nvidia sul mercato.

Amazon Prime Day 2020 si sta avvicinando. Anche se con un po' di ritardo, il periodo dedicato alle grandi offerte di Amazon arriverà a breve. Vi terremo aggiornati su tutti gli sconti e le migliori offerte Amazon Prime Day.

Le migliori schede grafiche Nvidia a colpo d'occhio:

Nvidia GeForce RTX 2070 Super: la migliore scheda grafica

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti: la migliore scheda grafica 4K

Nvidia Geforce RTX 2060 Super: la migliore scheda grafica QHD

Nvidia GeForce GTX 1660 Super: la migliore scheda grafica per il Full HD

Nvidia Quadro RTX 6000: la migliore scheda grafica per i creatori di contenuti

Nvidia GeForce RTX 2080 Super: la migliore scheda grafica VR Nvidia

EVGA GeForce RTX 2060 XC Black Gaming: la migliore scheda grafica

Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G: la migliore scheda grafica per rapporto qualità-prezzo

Nvidia GeForce GTX 1060 6GB: la migliore scheda grafica per gli eSports

Gigabyte Aorus RTX 2080 TI Xtreme Waterforce 11GB: la migliore scheda grafica raffreddata a liquido

Nvidia GeForce RTX 2070 Super è impressionante, specialmente per giocare a 1440p. (Credito immagine: TechRadar) (Image credit: TechRadar)

Migliore scheda grafica Nvidia: Nvidia GeForce RTX 2070 Super Una RTX 2070 potenziata CUDA Cores: 2560 | Core clock: 1605 MHz | Memoria: 8GB GDDR6 | Memory clock: 1750 MHz | Alimentazione: 6 pin + 8 pin | Output: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL 499,99 € Vedi Da eBay Italy Founders Edition più economica della 2070 vanilla Più CUDA core Prezzo

La RTX 2070 Super potrebbe essere la miglior GPU Nvidia SUPER per rapporto qualità-prezzo. Questa scheda grafica è impressionante, specialmente se volete giocare a 1440p e sperimentare il Ray Tracing. Rispetto alla RTX 2070 vanta più CUDA Core e una memoria più veloce, oltre ad un prezzo accessibile per chi vuole assemblare un nuovo PC da gaming senza andare in bancarotta.

Leggi la recensione completa di RTX 2070 SUPER

Non c'è nient'altro che possa competere con un RTX 2080 Ti in termini di prestazioni. (Image credit: TechRadar)

La migliore scheda grafica Nvidia per giocare in 4K: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Un mostro di potenza CUDA Cores: 4352 | Core clock: 1350 MHz (fino a 1635 MHz) | Memoria: 11GB GDDR6 | Memory clock: 1750 MHz | Alimentazione: 6 pin + 8 pin | Output: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 1.199 € Vedi Da ePrice Prestazioni impareggiabili L'esperienza di ray-tracing premium Prezzo

Non c'è dubbio, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti costa troppo, alcuni PC gaming costano meno di questa scheda video. Detto questo, è la GPU consumer più potente sul mercato. Se desiderate giocare con un frame rate elevato in 4K o sfruttre al massimo la tecnologia ray tracing, RTX 2080 Ti è l’unica vera opzione sul mercato ad oggi, ammesso che possiate permettervela, ovviamente.

Leggi la recensione completa di Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Nvidia Geforce RTX 2060 Super è ciò che la maggior parte dei giocatori sta cercando. (Image credit: TechRadar)

Migliore scheda grafica Nvidia per giocare in QHD: Nvidia Geforce RTX 2060 Super La migliore scheda grafica per l’utente medio CUDA Cores: 2176 | Core clock: 1470 MHz (fino a 1650 MHz) | Memoria: 8GB GDDR6 | Memory clock: 1750 MHz | Alimentazione: 8 pin | Output: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL 388,38 € Vedi Da Amazon Buone prestazioni a 1440p Prezzo Non può eseguire videogame in 4K

La Nvidia GeForce RTX 2060 Super è un'ottima scheda per il giocatore medio, pur soffrendo la mancanza del 4K. Detto questo, le sue prestazioni sono simili a quelle della RTX 2070, ma costa molto meno. Nel complesso, merita sicuramente un posto nella nostra lista delle migliori schede grafiche Nvidia.

Leggi la recensione completa di Nvidia Geforce RTX 2060 Super

Nvidia GeForce GTX 1660 Super è la migliore scheda grafica Nvidia per chi ha un budget limitato. (Image credit: Future)

La migliore scheda grafica Nvidia Full HD: Nvidia GeForce GTX 1660 Super 1080p e frame rate elevati CUDA Cores: 1408 | Core clock: 1530 MHz (fino a 1785 MHz) | Memoria: 6GB GDDR6 | Memory clock: 1750 MHz | Alimentazione: 8 pin | Output: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI 215,39 € Vedi Da Amazon Prezzo Eccellenti prestazioni Manca il ray tracing

Le schede grafiche premium del portfolio Nvidia sono le più chiacchierate, merito del ray tracing e del Deep Learning Super Sampling (DLSS). Ma, se non potete permettervi GPU simili, la GTX 1660 Super potrebbe davvero sorprendervi. Questa piccola GPU esegue qualsiasi gioco a 1080p e, grazie al prezzo contenuto, è perfetta per chiunque desideri discrete prestazioni senza spendere una fortuna.

Leggi la recensione completa su GTX 1660 SUPER

Nvidia Quadro RTX 6000 monta 24 GB di memoria GDDR6 ed offre prestazioni monstre (Image credit: Nvidia)

La migliore scheda grafica Nvidia per i content creator: Nvidia Quadro RTX 6000 La creatività ha un costo CUDA Cores: | Core clock: 1440 MHz (fino a 1770 MHz) | Memoria: 24GB GDDR6 | Memory clock: N/D | Alimentazione: 8 pin + 6 pin | Output: 4 x DisplayPort 1.4, 1 x Virtual Link VRAM Scaling multi-GPU Molto costosa

Se dovete gestire carichi di lavoro come la progettazione 3D o l'editing video, avrete bisogno di molta VRAM. In questi casi, vale la pena puntare su una scheda grafica che dispone di una grande quantità di memoria per conservare le informazioni, invece che doverle costantemente caricare dall'HDD/SSD. Quadro RTX 6000 di Nvidia è una soluzione alquanto costosa, ma dispone di 24 GB di memoria GDDR6 e offre incredibili prestazioni, oltre a consentire di combinare più schede in SLI per incrementare ulteriormente le prestazioni.

Nvidia Quadro RTX 6000 - 4200€ Quadro RTX 6000 di Nvidia è una soluzione alquanto costosa, ma dispone di 24 GB di memoria GDDR6 e offre incredibili prestazioni, necessarie per gestire carichi di lavoro come la progettazione 3D o l'editing video.

Vedi offerta

Nvidia GeForce RTX 2080 Super offre prestazioni VR fluide e di qualità. (Image credit: Future)

Migliore scheda grafica VR Nvidia: Nvidia GeForce RTX 2080 Super Per giocare i titoli VR ad un frame rate adeguato CUDA Cores: 3072 | Core clock: 1650 MHz (fino a 1815 MHz) | Memoria: 8GB GDDR6 | Memory clock: 1937MHz | Alimentazione: 6 pin + 8 pin | Output: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-DL 699,91 € Vedi Da SferaUfficio Ottime prestazioni di gioco 1440p e 4K Prezzo inferiore alla RTX 2080 Il software FrameView è utile Prezzo salato Guadagno prestazionale minimo rispetto a RTX 2080

Se siete fan dei giochi VR, Nvidia GeForce RTX 2080 Super potrebbe fare al caso vostro. Quest'ultima aggiunta alla gamma RTX SUPER è pronta per la realtà virtuale ed offre prestazioni fluide e solide. Al di fuori della realtà virtuale, gestisce tutti i giochi per PC a 1440p senza problemi, ed è vicina alle prestazioni della RTX 2080 Ti in 4K. Come se non bastasse, costa meno della RTX 2080, ponendosi come valida alternativa tra le GPU NVidia di fascia alta.

Leggi la recensione completa: Nvidia GeForce RTX 2080 Super

EVGA ha un modello a buon prezzo nella EVGA GeForce RTX 2060 XC Black Gaming. (Image credit: EVGA)

Migliore scheda grafica Nvidia con fattore di forma ridotto: EVGA GeForce RTX 2060 XC Black Gaming Piccola ma potente CUDA Cores: 1920 | Core clock: 1365 MHz (fino a 1680 MHz) | Memoria: 6GB GDDR6 | Memory clock: 1750 MHz | Alimentazione: 8 pin | Output: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D 900,03 € Vedi Da Amazon Piccola ma potente Rapporto qualità-prezzo Radiatore più spesso Meno uscite

Se interessati ad una piccola build, come un case Micro ATX, dovreste dare un'occhiata alla EVGA RTX 2060 XC Black Gaming. Il radiatore è più spesso rispetto a quello delle tipiche soluzioni a doppia ventola, ma aiuta a dissipare meglio il calore; questa GPU è dotata di una sola ventola e la sua lunghezza ridotta è ideale per i case più piccoli.

Gigabyte vende la GeForce GTX 1660 OC 6G ad un prezzo interessante, garantendo inoltre un tocco di overclocking. (Image credit: TechRadar)

La migliore scheda grafica Turing di Nvidia per prezzo: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G È davvero conveniente CUDA Cores: 1408 | Core clock: 1530 MHz (fino a 1830 MHz) | Memoria: 6GB GDDR6 | Memory clock: 2001 MHz | Alimentazione: 8 pin | Output: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 284,28 € Vedi Da Amazon La scheda Turing più economica Eccellenti prestazioni economiche Memoria GDDR5

Le schede grafiche di fascia alta sono le più ambite, ma tendono ad avere un rapporto qualità-prezzo peggiore rispetto alle schede di fascia medio-bassa. AMD si impegna ad offrire prodotti con un ottimo valore su tutti i segmenti, mentre Nvidia lo fa meglio nella fascia medio-bassa. Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G vanta un ottimo prezzo e discrete prestazioni, permettendo di godervi un solido gameplay a 1080p o addirittura a 1440p. Soprattutto, non è necessario stipulare un mutuo per permettersi questa scheda.

Leggi la recensione completa Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Nvidia GeForce GTX 1060 ha una potenza sufficiente per eseguire giochi in 1080p (anche con impostazioni elevate) garantendo immagini fluide. (Image credit: TechRadar)

Migliore scheda grafica Nvidia per eSports: Nvidia GeForce GTX 1060 da 6 GB Una GPU budget per giocare a 1080p CUDA Cores: 1280 | Core clock: 1506 MHz (fino a 1709 MHz) | Memoria: 6GB GDDR6 | Memory clock: 2002 MHz | Alimentazione: 6 pin | Output: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, DL-DVI 229,96 € Vedi Da SferaUfficio Potenziale sia in 1080p che in 1440p Sconti disponibili Prestazioni

Pascal era un'architettura di successo nel 2016, ma oggi è tempo di Turing e il domani sarà nelle mani di Ampere. Detto questo, gli amanti degli eSports troveranno in questa GPU un'ottima soluzione per giocare sopra i 120Hz. Fino a quando si tratta di eSport, la GTX 1060 ha abbastanza potenza per eseguire titoli a 1080p anche con impostazioni “Alte”, mantenendo comunque un frame rate adeguato. Inoltre, i prezzi delle vecchie GTX 1060 sono in caduta libera e potreste trovare offerte imperdibili, portandovi a casa una GPU valida senza spendere troppo..

Leggi la recensione completa Nvidia GeForce GTX 1060

Gigabyte Aorus RTX 2080 TI Xtreme Waterforce 11GB vanta un potente dissipatore a liquido. (Image credit: Gigabyte)

Migliore scheda grafica Nvidia raffreddata a liquido: Gigabyte Aorus RTX 2080 TI Xtreme Waterforce 11GB Prestazioni superlative CUDA Cores: 4352 | Core clock: 1350 MHz (fino a 1770 MHz) | Memoria: 11GB GDDR6 | Memory clock: 1767 MHz | Alimentazione: 8 pin + 8 pin | Output: 3 x DisplayPort 1.4, 3 x HDMI 2.0b, 1 x USB-C Check Amazon Overclock pesante Soluzione di raffreddamento ad acqua all-in-one Dimensioni Prezzo monstre

Se volete massimizzare le prestazioni della vostra scheda grafica, dovete optare per il raffreddamento a liquido, e Aorus RTX 2080 TI Xtreme Waterforce 11GB di Gigabyte è pronta ad offrivelo. Il potente dissipatore della scheda ha permesso a Gigabyte di overclockare la frequenza della GPU di circa 225 MHz rispetto alla Founders Edition. E, per finire, c'è un piccolo tocco di illuminazione RGB sulle ventole del radiatore e sulla piastra posteriore in metallo della scheda.