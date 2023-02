Recensione Nvidia GeForce RTX 4070 Ti

12GB VRAM non è abbastanza per il gaming 8K

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti assomiglia tantissimo alla Nvidia RTX 4080 da 12 GB tanto discussa e mai arrivata sul mercato. Il suo prezzo la pone come la più economica scheda grafica next-gen disponibile (in rapporto al segmento), e la presenza del DLSS3 si fa sentire parecchio in gioco. Non è perfetta e forse non avrà la longevità che ci si aspetterebbe visto il prezzo richiesto, ma se stavate aspettando di passare a una GPU Nvidia di ultima gen e cercate prestazioni alte nell'immediato senza spendere un capitale, questa è la GPU perfetta.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: recensione breve

La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti è arrivata sul mercato per ristabilire il predominio su una AMD rediviva nel campo delle GPU, e questa è esattamente la scheda grafica giusta per compiere questa missione.

La RTX 4070 Ti non è la migliore scheda grafica che Nvidia abbia mai prodotto, e il suo lancio è stato in qualche modo oscurato dai grandi passi falsi che Nvidia ha fatto da quando Jensen Huang ha annunciato Nvidia Lovelace a settembre .



La RTX 4070 Ti è identica nella sostanza alla RTX 4080 12GB "mai lanciata" che era stata inizialmente annunciata provocando confusione in molti, e non sorprende che non ci sia una Founders Edition per questa scheda, dal momento che non si può semplicemente sostituire un 7 a un 8 nella RTX 4080.

Inoltre, la RTX 4080 è troppo costosa e, per evitare la cannibalizzazione, forse sarebbe stato meglio lanciare la RTX 4070 Ti con l’avvento della nuova generazione di GPU. È senza dubbio la migliore scheda grafica Nvidia che si possa acquistare in questo momento (in base al rapporto prezzo-prestazioni) di questa nuova generazione di GPU e rappresenta un importante passo avanti per i giochi più acclamati e mainstream su PC. Non è priva di difetti, ma nel complesso è la GPU Nvidia che consigliamo di acquistare, a meno che non si abbia un patrimonio da spendere in GPU.

Con un prezzo di listino consigliato di €919 in Italia, è più conveniente della GPU AMD RDNA 3 più economica, ovvero la AMD Radeon RX 7900 XT , e costa circa la metà della Nvidia GeForce RTX 4090 sebbene entrambe le schede superino la RTX 4070 Ti in termini di prestazioni grezze, la RTX 4070 Ti offre una serie di vantaggi che la rendono degna di essere presa in considerazione a prescindere dai suoi limiti.

Certo, costa comunque un occhio della testa, ma del resto con i tempi che corrono se si vuole una GPU di fascia alta le cifre sono queste.

La Nvidia RTX 4070 Ti non vince a mani basse nella fascia low-premium, ma è un prodotto di fondamentale importanza per l’azienda, nato per competere in una fascia in cui AMD aveva fatto benissimo con la AMD Radeon RX 7900 XTX .

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: prezzo e disponibilità

RTX 4070 Ti è attualmente la meno potente dell’offerta di GPU Nvidia di nuova generazione

Alcuni modelli custom di produttori terzi possono essere comprati anche al prezzo di listino

Buona disponibilità

La Nvidia RTX 4070 Ti, già ampiamente disponibile in Italia, ha il prezzo suggerito più basso tra tutte le schede next-gen arrivate sul mercato negli ultimi mesi. Nonostante si tratti comunque di una cifra esorbitante, è bello vedere che Nvidia sta facendo uno sforzo per limare i prezzi delle sue GPU.

Con un prezzo consigliato di €919, Nvidia RTX 4070 Ti costa circa 50 euro meno rispetto alla RX 7900 XT. Si trovano diversi modelli di terze parti a un prezzo simile a quello consigliato da Nvidia, ma non esiste una versione Founders Edition.

La precedente Nvidia GeForce RTX 3070 Ti aveva un prezzo di lancio di 649€. Questo rende la RTX 4070 Ti più costosa di quasi 250 euro rispetto alla scheda che tecnicamente sta sostituendo.

I prezzi di alcune varianti di terze parti sono come di consueto maggiori, soprattutto le versioni OC che offrono un overclock già applicato e stabile e sistemi di dissipazione speciale e/o con design premium o raffreddamento a liquido.

Tuttavia, non si può ignorare il fatto che questa è la scheda next-gen più economica che avremo per un po' di tempo (prima dell’arrivo della RTX 4070 liscia e della 4060 di cui circolano già dei rumor), quindi la RTX 4070 Ti ha diverse frecce nella sua faretra, almeno nel momento in cui scriviamo questa recensione.

Punteggio prezzo: 4 / 5

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti : caratteristiche e chipset

RT core di terza generazione

DLSS 3

TDP inferiore

La RTX 4070 Ti è basata sulla nuova architettura GPU Lovelace , che ha un processo produttivo realizzato da TSMC significativamente miniaturizzato rispetto all’architettura last-gen Nvidia Ampere . Con i 4 nm, rispetto al processo a 8 nm di Ampere di Samsung, questa generazione offre velocità di clock significativamente più elevate e una maggiore efficienza energetica. La RTX 4070 Ti ha poco più del doppio dei transistor rispetto alla RTX 3070 Ti, ma li racchiude in un die della GPU grande circa il 75% del silicio della RTX 3070 Ti, come si può notare dal TDP leggermente inferiore della RTX 4070 Ti (285W contro 290W della RTX 3070 Ti).

La RTX 4070 Ti che abbiamo recensito, la Asus Tuf GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12GB, presenta anche un boost clock più elevato (ma non molto di più rispetto alle specifiche di riferimento di Nvidia), ma sia i clock di riferimento che quelli effettivi della nostra scheda Asus sono più veloci di quasi 1.000 MHz rispetto a quelli della RTX 3070 Ti, quindi questa scheda è davvero veloce.

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review unit specs Specifiche Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (Base) Asus Tuf RTX 4070 Ti OC Prezzo €919 €947 GPU AD104 AD104 TGP 285W 285W CUDA Core 7.680 7.680 RT Core 60 60 Tensor Core 240 240 Base Clock 2.310MHz 2.310MHz Boost Clock 2.610MHz 2.730MHz VRAM 12GB GDDR6X 12GB GDDR6X Clock memoria 1,313MHz 1.313MHz Ampiezza bus 192-bit 192-bit Banda di Memoria 504.2 GB/s 504.2 GB/s

Come già detto, si tratta essenzialmente della RTX 4080 12GB mai lanciata , e quindi ha le stesse specifiche trapelate in riferimento a quest’ultima, ovvero 7.680 CUDA core, 60 core ray tracing e 240 Tensor core per eseguire tutti quei complicati calcoli di AI learning necessari per alimentare il nuovo DLSS 3..

Per quanto riguarda la memoria, sono presenti 12 GB di VRAM GDDR6X, gli stessi della presunta RTX 4080 12GB, così come il clock della memoria (1.313 MHz) e il bus di memoria a 192 bit (per una larghezza di banda totale della memoria di 504,2 GB/s). Se temete che 12 GB siano un pochi per una scheda grafica 4K, con questa scheda non dovrete preoccuparvi. È più che sufficiente per alimentare uno schermo 4K ad alto refresh, cosa che la RTX 3070 Ti poteva fare solo con le impostazioni più restrittive.

La memoria, tuttavia, è troppo poca per alimentare contenuti 8K a velocità elevate e, anche se si riuscisse a ottenere più di 60 fps a 8K in qualsiasi gioco, la RTX 4070 Ti è bloccata a 60Hz per i video 8K per via dell’assenza di un'uscita DisplayPort 2.1, quindi non sarà mai in grado di giocare a una velocità superiore a 60 fps a 8K.

La RX 7900 XT, invece, ha sia la memoria che la capacità di inviare output a 8K 165 Hz.



I giochi in 8K non sono ancora arrivati, a parte un paio di titoli come Spider-man: Miles Morales, ma con i display 8K a frequenza di aggiornamento più elevata che arriveranno sul mercato nel prossimo anno o due, la RTX 4070 Ti si prospetta sicuramente meno longeva di quanto ci si aspetterebbe da una scheda così costosa.

Caratteristiche e chipset: 4 / 5

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: design

Niente Founders Edition

Design che varia da produttore a produttore, ma nessun modello è piccolo

USB Type-C

La Nvidia RTX 4070 Ti che abbiamo recensito è in realtà una scheda di terze parti (Tuf Gaming), poiché non esiste una Nvidia RTX 4070 Ti Founders Edition, ma ci sono sicuramente alcune caratteristiche ricorrenti tra i diversi modelli di RTX 4070 Ti. In particolare, si tratta di una scheda molto grande, indipendentemente dal produttore.

Nvidia RTX 4070 Ti è grande tanto quanto la sorella maggiore RTX 4080 ed è altrettanto difficile da inserire nei case mid-tower, tranne che in quelli più grandi. Si tratta di una scheda a tre slot, quindi se installata su una normale scheda madre ATX lascerà poco spazio per l'inserimento di qualsiasi altra scheda

C'è poi la questione del connettore a 16 pin. Dati i minori requisiti di potenza della RTX 4070 Ti, la scheda richiede solo tre connettori a 8 pin da collegare all'adattatore in dotazione (rispetto ai quattro a 8 pin della RTX 4090), ma l'adattatore sarà comunque scomodo da gestire, quindi a meno che non abbiate una nuova PSU ATX 3.0 dotata di un cavo con connettore a 16 pin, sarà difficile assemblare un case ordinato.

In termini di uscite video, non c'è DisplayPort 2.1, ma nemmeno un'uscita USB Type-C, cosa che avrebbe molto senso su questa scheda dato che ha prestazioni molto elevate per i carichi di lavoro creativo.

Dato che i monitor USB-C sono molto popolari tra i creatori di contenuti, chi compra questa GPU dovrà usare necessariamente un adattatore, cosa che potrebbe dar fastidio.

La scheda Asus che abbiamo ricevuto per il test include anche una staffa di supporto. Questa scheda pesa un bel po', quindi le forze di torsione sono considerevoli (ma anche con qualsiasi altra RTX 4070 Ti) nel medio-lungo termine, motivo per cui consigliamo di attrezzarvi per contenere il peso della scheda.

Infine, per quanto riguarda il design della Tuf Gaming di Asus, il rivestimento metallico aperto espone maggiormente il dissipatore di calore, mentre le tre ventole manterranno un ampio flusso d’aria per raffreddarlo. Il rivestimento simile a una gabbia ha un aspetto gradevole e, se vi piace, c'è anche un po' di RGB lungo la parte superiore della scheda.

Design : 3,5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: Prestazioni

Gaming 4K su una GPU pensata per il 1440p U

Scheda grafica "economica" per i creatori di contenuti

Ray tracing sostenibile a 4K, specialmente con DLSS attivo

Per quanto riguarda le prestazioni della RTX 4070 Ti, il punto è sempre lo stesso da due generazioni a questa parte: la RTX 4070 Ti è migliore nella maggior parte dei carichi di lavoro creativi e nel ray tracing rispetto alle rivali AMD, che però sono in vantaggio nella rasterizzazione, soprattutto nei giochi. Detto questo, vale la pena notare che la RX 7900 XT non è così lontana dalla RTX 4070 Ti nel ray tracing come lo sarebbe stata una generazione fa.

Il vantaggio di Nvidia nelle prestazioni di ray-tracing è visibile nei nostri test 3DMark Speedway e Port Royal, entrambi benchmark che fanno uso di ray-tracing. La RTX 4070 Ti si aggiudica una vittoria piuttosto stretta, superando la RX 7900 XT di qualche centinaio di punti in ciascuno dei test.

Tuttavia, una volta passati a Timespy e Firestrike, entrambi a 1440p e 4K, il vantaggio della rasterizzazione di AMD è davvero superiore a quello della RTX 4070 Ti di Nvidia, con la RX 7900 XT che a volte supera la RTX 4070 Ti di qualche migliaio di punti.

Ma la RX 7900 XT è notevolmente in difficoltà nei test creativi, in particolare nei nostri test di Blender Benchmark. Certo, non si tratta di una lotta ad armi pari, poiché Blender Cycles è altamente ottimizzato per il set di istruzioni CUDA. Persino la RTX 3070 Ti di ultima generazione batte la RX 7900 XT di AMD in Blender Benchmark, e la RTX 4070 Ti supera nettamente la rivale.

Questo si estende anche ad Adobe Premiere, dove la RTX 4070 Ti supera la RX 7900 XT di circa il 17,5%. Se c'è una consolazione per la RX 7900 XT, è che supera la RTX 4070 Ti in Photoshop, che è per definizione l’esempio di carico di lavoro di rasterizzazione. Tuttavia, la RTX 4070 Ti perde solo dell'1,5% (circa).



L'aspetto più importante di questi risultati di benchmark creativi è che la RTX 4070 Ti è molto capace nei lavori creativi normalmente riservati a schede grafiche due volte più costose, quindi è presa di mira da tutti i creativi in cerca di una GPU più "economica" per la loro workstation.

Per quanto riguarda le prestazioni nei giochi, vediamo ancora una volta la RTX 4070 Ti battere la RX 7900 XT quando si tratta di ray tracing, mentre spesso scivola al secondo posto quando il ray tracing non è centrale. In definitiva, però, la differenza non è troppo significativa per preferire l'una all'altra solo su questa base.

Tutti i giochi hanno bisogno di prestazioni di rasterizzazione, mentre solo pochi titoli implementano il ray tracing, quindi i core di ray tracing di terza generazione della RTX 4070 Ti sono davvero importanti solo quando si tratta di esperienze di ray tracing di alto livello come Cyberpunk 2077 o Hitman 3, e anche in questo caso, è ancora al punto in cui è necessario fare affidamento su DLSS 3 per un buon frame rate.

Va anche detto che, tecnicamente, la RTX 4070 Ti è una GPU concepita per giocare in 1440p . Non è previsto che le prestazioni siano così buone in 4K, come dimostra il risultato piuttosto misero della RTX 3070 Ti in una serie di benchmark di giochi a 4K. Ad esempio, la RTX 3070 Ti è riuscita a malapena a superare il benchmark Dubai di Hitman 3 in 4K senza ray-tracing e si è completamente piantata quando abbiamo attivato il ray-tracing.

Il fatto che la RTX 4070 Ti sia competitiva a 4K è un grande plusvalore per questa GPU, soprattutto se si considera che la RX 7900 XT ha un vantaggio hardware molto più consistente a 4K, grazie al 66% in più di VRAM e al 58,66% in più di larghezza di banda della memoria per spingere le texture a 4K.

AMD potrebbe avere un vantaggio nei nostri test gaming, ma il numero grezzo non racconta l’intera storia. Nei nostri test di benchmark, non usiamo DLSS o FSR per migliorare i frame rate in modo algoritmico, poiché gli aggiornamenti possono compromettere o interrompere la loro funzionalità, e questo accade troppo spesso perché i numeri raccolti utilizzando l'upscaling siano davvero validi anche dopo un solo aggiornamento. Per questo motivo, è più importante ottenere un dato di base che non possa cambiare molto nel tempo quando si confronta l'hardware, e il rendering hardware non assistito che avviene nello slot PCIe può cambiare raramente, se non mai.

Detto questo, oggi nessuno gioca senza una qualche forma di upscaling. Anche se avete una GTX 1060, potete sempre usare l'FSR e senza dubbio lo farete. Con la RTX 4070 Ti, il DLSS 2.0 è già fenomenale, ma il DLSS 3 con la generazione di fotogrammi prende i guadagni di prestazioni del DLSS 2.0 e li raddoppia. In pratica, con DLSS 3 otterrete quasi sempre più fps nel gioco rispetto alla RX 7900 XT con FSR 2.2, quindi anche se la RX 7900 XT è appena in vantaggio sulle prestazioni di gioco, la vostra esperienza effettiva di gioco con la RTX 4070 Ti probabilmente non rifletterà affatto questo dato.

Alla fine, la RTX 4070 Ti si posiziona molto vicino alla RX 7900 XT in termini di prestazioni complessive, soprattutto grazie alle ottime prestazioni assolute della RX 7900 XT nei benchmark sintetici. Normalizzando tutto questo dal punto di vista matematico, però, la RTX 4070 Ti sarà la scelta migliore anche senza DLSS 3 . Se si aggiunge questo a tutto il resto, la RTX 4070 Ti si aggiudica la vittoria in termini di prestazioni sia rispetto al suo predecessore che al suo diretto rivale di AMD.

Punteggio prestazioni: 4,5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: vale quel che costa?

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Attributi Note Punteggio Prezzo Come scheda grafica next-gen più economica sul mercato, la RTX 4070 Ti offre un buon valore per la maggior parte dei giocatori alla ricerca di una scheda 4K di qualità superiore. 4 / 5 Caratteristiche e chipset Tra i core RT di terza generazione e il DLSS 3, l'hardware e il software di supporto di Nvidia sono decisamente maturati in questa generazione. 4 / 5 Design Non esiste una scheda Founders Edition, quindi i design variano a seconda della scheda di terze parti acquistata. 3,5 / 5 Prestazioni Ottime prestazioni di gioco in 4K e prestazioni creative di tutto rispetto, anche se ancora leggermente inferiori alla RX 7900 XT in media. 4,5 / 5

Acquistatela se...

Volete la scheda next-gen più economica disponibile

La RTX 4070 Ti è la GPU next-gen più economica attualmente sul mercato.

Volete il miglior rapporto qualità/prezzo

La RTX 4070 Ti offre le migliori prestazioni in rapporto al prezzo di tutte le più recenti schede grafiche di Nvidia e AMD, per rappresenta un miglior investimento

Volete funzioni di nuova generazione come DLSS 3

L'hardware di Nvidia è spesso all'avanguardia nel settore, ma elementi come DLSS 3 e Nvidia Reflex sono la marcia in più del produttore..

Non acquistatela se...

Puntate al gaming 8K

Con soli 12 GB di VRAM e senza DisplayPort 2.1, i giochi in 8K con i moderni titoli AAA sulla RTX 4070 Ti saranno una bella sfida.

Avete un budget molto limitato

Sebbene la RTX 4070 Ti sia la scheda grafica più economica sul mercato in questo momento, non lo sarà ancora per molto, dato che nei prossimi mesi arriveranno schede più convenienti sia da Nvidia che da AMD.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: alternative

Se la nostra recensione della Nvidia GeForce RTX 4070 Ti vi ha fatto considerare altre opzioni, ecco altre due schede grafiche da prendere in considerazione...

(Si apre in una nuova scheda) AMD Radeon RX 7900 XT Anche se la GPU di fascia superiore è più ambita, non sottovalutate la vista la RX 7900 XT. È una delle migliori schede grafiche mai prodotte da AMD e costa solo un po' di più della RTX 4070 Ti, e potrebbe anche essere facile trovarla online a un prezzo inferiore a quello proposto da AMD per il modello reference. Recensione: AMD Radeon RX 7900 XT (Si apre in una nuova scheda)



(Si apre in una nuova scheda) Nvidia GeForce RTX 4080 La RTX 4080 è una scheda grafica molto costosa che la porràfuori dalla portata di molti acquirenti, ma se state già pensando di spendere quasi un migliaio di dollari per una nuova scheda grafica RTX 4070 Ti, ha senso vedere se vale la pena cercare una scheda RTX 4080 più in alto. Otterrete prestazioni molto migliori per una differenza di appena un centinaio di dollari, visto il prezzo di alcune schede RTX 4070 Ti online. Receensione: GeForce RTX 4080 (Si apre in una nuova scheda)

Come abbiamo testato la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti

Abbiamo trascorso circa 30 ore con la RTX 4070 Ti in totale.

Oltre al benchmarking generale, abbiamo utilizzato una GPU che impieghiamo quotidianamente per il gaming e la creazione di contenuti.

Oltre ai benchmark standard, abbiamo testato diversi giochi registrando il frame-rate nelle sessioni gaming del mondo reale.

Il nostro metodo di test prevede che tutte le misurazioni siano eseguite sulla stessa configurazione del banco di prova per isolare le prestazioni della GPU, eliminando al massimo i colli di bottiglia degli altri elementi del computer, in primis la CPU. Poi adoperiamo strumenti di benchmarking sintetici come 3DMark e benchmark in-game nei giochi per PC più recenti, come Cyberpunk 2077 e F1 2022. I test vengono eseguiti con le impostazioni massime possibili, senza tecnologie di upscaling, e alla risoluzione con cui è più probabile che un lettore utilizzi una determinata scheda. Nel caso della RTX 4070 Ti, questo significa niente di meno che 2.560 x 1440p, con 3.840 x 2.160p quando possibile.

Installiamo sempre i driver più recenti e ci assicuriamo di ripetere i test su qualsiasi scheda grafica concorrente che abbiamo già recensito e testato, come la RTX 4080 e la RX 7900 XT. Tutti questi punteggi vengono registrati e confrontati con il predecessore della scheda, con il suo rivale più diretto e con la scheda direttamente sopra e sotto di essa nello stack di prodotti, se tali schede sono disponibili. Poi facciamo la media di questi punteggi per ottenere un punteggio complessivo finale e lo dividiamo per l'MSRP della scheda per vedere quante prestazioni si ottengono con ogni dollaro euro spesi, per scoprire il valore effettivo che la scheda porta in tavola.

Infine, utilizziamo la nuova GPU sul computer personale per diversi giorni, giocando, utilizzando applicazioni come Adobe Photoshop o Adobe Illustrator e osservando eventuali anomalie, crash, glitch o disturbi visivi che possono verificarsi durante l'utilizzo della scheda. Avendo trattato e testato molte schede grafiche nel corso degli anni, sappiamo cosa fare e come deve funzionare una scheda grafica, e siamo in grado di identificare facilmente quando le prestazioni non sono all'altezza delle aspettative e quando invece le superano.

Come testiamo i prodotti tecnologici

Recensita a: febbraio 2023