Recensione AMD Radeon RX 7900 XTX

Non ottimale per lavori creativi

AMD torna protagonista nel mercato delle schede video con la nuova Radeon RX 7900 XTX che, per quanto riguarda il gaming, si rivela essere più adatta di Nvidia RTX 4080. Nonostante il ray tracing e le prestazioni in ambito creativo non tengano il passo con RTX 4080, RX 7900 XTX offre prestazioni fenomenali ad un prezzo adeguato.

AMD Radeon RX 7900 XTX: recensione breve

Oggi le schede grafiche AMD sono tra le migliori a disposizione, ma per anni sono state relegate al ruolo di alternativa meno costosa per chiunque non potesse permettersi una scheda video Nvidia . Ora, con la nuova Radeon RX 7900 XTX, l’azienda sembra aver ribaltato la situazione, forte anche del passo falso fatto con RTX 4080 .

La tecnologia RDNA 3 è un enorme passo avanti rispetto al passato e, con l’aggiunta del FSR 2.0, non sarà difficile giocare in 4K con ray tracing a fps alti. La VRAM e il DisplayPort 2.1 consentono anche il gaming a 8K, dimostrando come AMD sia pronta alla diffusione di monitor con tale risoluzione.

Attualmente, grazie al suo prezzo competitivo e alle sue prestazioni, AMD Radeon RX 7900 XTX è la migliore scheda grafica per i videogiocatori.

AMD Radeon RX 7900 XTX: prezzo e disponibilità

Quanto costa? Circa 1.300€

Circa 1.300€ Da quando è disponibile? 13 dicembre 2022

13 dicembre 2022 Dove posso acquistarla? Rivenditori online

AMD Radeon RX 7900 XTX è disponibile nella forma di modelli prodotti da terze parti, come Sapphire e Speedster. Il prezzo oscilla tra i 1.250 e i 1.350 euro circa.

Il modello offerto da Speedster può essere facilmente reperito su Amazon (Si apre in una nuova scheda).

Convenienza: 4 / 5

AMD Radeon RX 7900 XTX: specifiche

Prima GPU con design chiplet

Ray Accelerator sensibilmente migliorati

VRAM da 24GB e DisplayPort 2.1 per il gaming a 8K

Specifiche AMD Radeon RX 7900 XTX GPU: Navi 31

Processori Stream: 6,144

AI Accelerator: 192

Ray Accelerator: 96

Consumi: 355W

Frequenza clock base: 1,900MHz

Frequenza clock boost: 2,500MHz

VRAM: 24GB GDDR6

Bandwith: 960GB/s

Bus: PCIe 4.0 x16

Porte: 1 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 2.1, 1 x USB Type-C

Connettori: 2 x 8-pin

AMD Radeon RX 7900 XTX è dotata di GPU Navi 31 da 5nm, ma ciò che cambia è il design. I chiplet sono componenti più piccoli e più concentrati, che formano un’architettura composta da molti circuiti che comunicano tra loro a velocità elevate. Inoltre, la memoria cache sfrutta processori a 6nm, meno costosi di quelli a 5nm.

Allo stesso modo, la VRAM è una GDDR6, a differenza della GDDR6X di RTX 4090 e 4080 che, grazie alla velocità dei connettori e a circa 22MB di memoria in più rispetto a RTX 4080, riesce ad avere una banda superiore.

I Ray Accelerator di seconda generazione migliorano sensibilmente il ray tracing, le cui prestazioni sono superiori a quelle di RTX 3090 , seppur non paragonabili alla nuova top di gamma Nvidia.

Infine, la tecnologia FSR 2.0 assicura ottime prestazioni per il gaming a 4K con ray tracing, seppur non pari al DLSS 3 di Nvidia, mentre i core gestiti dall’intelligenza artificiale, paragonabili ai Tensor Core, hanno bisogno di ulteriori miglioramenti.

Specifiche: 4,5 / 5

AMD Radeon RX 7900 XTX: Design

Più piccola di RTX 4080

Utilizza 2 connettori da 8 pin

USB-C

AMD non ha trascurato il design e RX 7900 XTX è più piccola della controparte Nvidia RTX 4080. I suoi 287 millimetri di lunghezza e 51 millimetri di spessore la rendono più adatta al classico case di un PC gaming .

L’estetica è più accattivante rispetto a Radeon RX 6900 XT e presenta una solida struttura in metallo che contiene la GPU, accompagnata da tre ventole. L'illuminazione posizionata intorno alla ventola centrale non è fastidiosa e i due connettori a 8 pin, dati il consumo di 360W quando sotto sforzo, alimentano la scheda senza rischiare di incorrere nello stesso problema riscontrato da Nvidia con il connettore a 16 pin .

La soluzione, come mostra un confronto con RTX 4080, è ottimale: la scheda Nvidia utilizza tre connettori a 8 pin per un totale di 320W di potenza, 40 in meno di RX 7900 XTX.

Infine, è gradita anche l’introduzione di una porta USB-C che non lascerà a bocca asciutta tutti quei videogiocatori che possiedono un monitor USB .

Design: 5 / 5

AMD Radeon RX 7900 XTX: prestazioni

Ray Tracing migliorato significativamente

Eccellenti prestazioni per il gaming

Meno adatta di Nvidia ai lavori creativi

Specifiche del sistema utilizzato per il test Di seguito, il PC utilizzato per testare AMD Radeon RX 7900 XTX: CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D

Raffreddamento: Corsair iCue H150i Elite Capellix 360mm AIO

RAM: 64GB Corsair Dominator LED DDR4-3200

Scheda madre: Gigabyte Aorus Master X570 (BIOS F36c)

SSD: Samsung 980 Pro 1TB NVMe M.2 SSD

Alimentatore: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Il prezzo perde di significato se le prestazioni non sono all’altezza dei tempi e AMD non delude sotto questo punto di vista.

Il test 3DMark mostra come il ray tracing di RX 7900 XTX non sia ancora al livello fornito da Nvidia, pur superando di gran lunga RTX 3090. Tuttavia, la situazione cambia quando si guardano i risultati nei compiti di rasterizzazione (conversione dell’immagine), dove la nuova scheda AMD ha un punteggio del 5% superiore a RTX 4080 anche a 4K.

Come detto in precedenza, nei compiti creativi il divario è ancora ampio. I test effettuati con Blender, software ottimizzato per i CUDA core Nvidia, rivelano che RX 7900 XTX è ancora lontana dalla meta e, se siete dei professionisti che lavorano con modelli 3D o simili, la scelta migliore per voi resta RTX 4090.

Per quanto riguarda il gaming, i punteggi restano sulla stessa linea del test 3DMark. RX 7900 XTX ha un frame rate inferiore del 14,3% rispetto a RTX 4080 quando si attiva il ray tracing mentre, con ray tracing disattivati, la scheda AMD supera quella Nvidia del 2,7%.

Il motivo è legato alla tecnologia FSR 2.0 che, pur non essendo alla pari del DLSS 3, riesce comunque a tenere i 50-60 fps su Cyberpunk 2077 a 4K con impostazioni grafiche al massimo. Ne consegue che il DLSS da solo non sia un motivo sufficientemente valido per rinunciare a RX 7900 XTX in favore di RTX 4080, soprattutto considerato che la maggior parte dei giochi non ne supporta l'utilizzo.

La tecnologia FSR 2.0 offre due modalità, qualità e prestazioni. Quest'ultima può portare un gioco come Hitman 3 a 4K, con impostazioni grafiche al massimo, a girare a circa 80 fps.

In conclusione, tolti i risultati ottenuti su Blender, RX 7900 XTX è un prodotto più conveniente di RTX 4080 sotto ogni punto di vista e la differenza non si nota quasi su altre applicazioni come Adobe Premiere.

Prestazioni: 5 / 5

AMD Radeon RX 7900 XTX: ne vale la pena?

Acquistatela se…

Cercate una scheda video premium ad un buon prezzo Le prestazioni per il gaming sono eccezionali e non dovrete pagare il costo aggiuntivo per una scheda adatta anche ai lavori creativi.

Giocate in 4K AMD Radeon RX 7900 XTX gestisce il gaming a 4K in maniera ottimale, grazie al nuovo hardware e alla tecnologia FSR 2.0.

Volete giocare in 8K RX 7900 XTX è già pronta per il gaming a 8K.

Non acquistatela se…

Modellate in 3D Se, per ragioni lavorative o personali, modellate in 3D e usate Blender dovete evitare assolutamente RX 7900 XTX.

Cercate il maggior numero di fps possibili Il numero di fps garantito dal DLSS 3 di Nvidia è ancora il più alto.

Volete risparmiare Sebbene il prezzo di RX 7900 XTX sia perfettamente misurato sull’offerta, la nuova generazione è appena arrivata e potrebbero comparire presto altre schede più economiche.

AMD Radeon RX 7900 XTX: voti

Swipe to scroll horizontally Convenienza Costo adeguato per una scheda grafica premium che è, per il momento, senza rivali nella sua fascia di prezzo. 4 / 5 Specifiche Ray Accelerator di seconda generazione, VRAM da 24GB e DisplayPort 2.1 rendono RX 7900 XTX una delle migliori schede video per il gaming. 4,5 / 5 Design Le dimensioni si adattano bene a qualsiasi case e non c’è il rischio di fondere il connettore a 16 pin. 5 / 5 Prestazioni Superiore a RTX 4080 per quanto riguarda il gaming. 5 / 5 Risultato Pur non essendo la miglior scheda video in termini assoluti, AMD Radeon RX 7900 XTX offre tutto ciò che i videogiocatori chiedono e lo fa a livello premium, senza costringere l’acquirente a spendere per specifiche destinate a restare nell’ombra a meno che non si utilizzino programmi specifici. 4,63 / 5

Recensita a Dicembre 2022