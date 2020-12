I migliori monitor usb-c del 2020

These are the best USB-C monitors 2020 has on offer.

I content creator non sono gli unici a poter beneficiare di un monitor USB-C; la suddetta interfaccia è ora usata su quasi tutti i dispositivi in commercio (smartphone, tablet, notebook). I produttori cercano di ridurre quanto più possibile lo spessore dei dispositivi e ciò comporta l’adozione delle porte USB-C, poiché consentono di trasferire dati, flussi video ed energia; in tal senso, prodotti come il MacBook Pro o il Dell XPS 13 ne sono un chiaro esempio. Lo standard USB-C sta pian piano diventando universale e i produttori di monitor si sono adeguati.

I migliori monitor USB-C possono dunque essere collegati anche agli Ultrabook e offrono al contempo immagini straordinarie; tra i modelli proposti, troverete anche soluzioni in grado di supportare il formato video HDR e dotati di un hub USB completo per tutte le vostre periferiche.

Abbiamo stilato una guida ai migliori monitor USB-C per aiutarvi a trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze, indipendentemente dal computer con cui lavorate.

1. BenQ EW3270U Un ottimo monitor 4K USB-C: 1x | Dimensioni display: 31.5 pollici | Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Rapporto d'aspetto: 16:9 | Numero porte HDMI: 2 | Numero ingressi DisplayPort: 1x - v1.4 399 € Vedi Da Amazon Opzioni di luce blu Ampia varietà di porte Altoparlanti poco brillanti Strano posizionamento del jack per le cuffie

BenQ EW3270U è un'ottima scelta sia per un MacBook Pro che per un notebook Windows; monta un display 4K con supporto al formato video High Dynamic Range, alla tecnologia AMD FreeSync e Opt-Clarity, che lo rendono perfetto per lo streaming di film, spettacoli e il gaming. A ciò, si aggiungono le funzionalità Flicker-Free, Low Blue Light e Brightness Intelligence Plus, che contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi.

2. LG UltraFine 24MD4KL-B Ottimo rapporto qualità-prezzo USB-C: 3 porte | Dimensioni display: 24 pollici | Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Rapporto d'aspetto: 16:9 | Numero porte HDMI: No | Numero ingressi DisplayPort: No Check Amazon Eccellente precisione cromatica Luminoso e vivido USB-C e Thunderbolt 3 Prezzo Cornici spesse

LG UltraFine 24MD4KL-B è un monitor USB-C dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetto per chi non dispone di un budget rilevante. L'alta risoluzione e la precisione colore di questo display 4K sono eccellenti, mentre la dotazione di porte USB-C e Thunderbolt 3 sono utili per i possessori di portatili Apple. Per un utente medio, è un prodotto costoso, ma per un creatore di contenuti ha un prezzo interessante. Certo, occorre accettare qualche compromesso (un pannello da 24 pollici e delle cornici spesse), ma se avete poco spazio a disposizione, è il prodotto ideale.

3. BenQ SW321C PhotoVue Il miglior monitor 4K per i fotografi Dimensioni display: 32 pollici | Rapporto d'aspetto: 16:9 | Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Luminosità: 250 cd/m2 | Tempo di risposta: 5ms | Angolo di visione: 178/178 | Contrasto: 1,000:1 | Spazio colore: 99% AdobeRGB, 95% P3, 100% sRGB | Peso: 25.6 kg Prime 1.802,21 € Vedi Da Amazon Luminosità e profondità del colore Porte USB-C Tabella colore a 16 bit L’hub principale è difficile da raggiungere "Paper Color Sync" deve essere perfezionato

I monitor professionali costano parecchio, ma non sono più inaccessibili, per lo meno BenQ SW321C PhotoVue non lo è. Questo monitor è dotato di un pannello 4K da 32 pollici ed è in grado di coprire lo spazio colore Adobe RGB del 99% e quello DCI-P3 del 95%. Se vi occupate della produzione in ambito cinematografico o fotografico, è esattamente il monitor di cui avete bisogno. Il dispositivo offre una miriade di porte USB 3.1, DisplayPort, HDMI, lettore di schede SD e USB-C. Questo è uno dei migliori monitor USB-C per il fotoritocco sul mercato ed è in vendita a un prezzo molto invitante.

4. Monitor curvo Dell UltraSharp U3818DW Un ampio monitor USB-C per la produttività e il gaming USB-C: Sì | Dimensioni display: 38 pollici | Risoluzione: 3840 x 1600 pixel | Rapporto d'aspetto: 21:9 | Numero porte HDMI: 2 | Numero ingressi DisplayPort: 1 Prime 1.153,28 € Vedi Da Amazon Ampia gamma di colori Montaggio VESA No FreeSync Il rapporto di contrasto è scarso

Dell U3818DW vanta un fantastico pannello curvo InfinityEdge da 38 pollici, che consente di lavorare con più finestre contemporaneamente; è perfetto per la progettazione grafica o altri campi creativi. Purtroppo, il contrasto non è un granché, ma è un monitor che si presta anche per il gaming.

5. BenQ DesignVue PD3220U Un monitor 4K compatibile con Mac USB-C: Sì, 2x | Dimensioni display: 31.5 pollici | Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Rapporto d'aspetto: 16:9 | Numero porte HDMI: 2x, v2.0 | Numero ingressi DisplayPort: 1x, v1.4 Low Stock 959,98 € Vedi Da Monclick Design Ottimo pannello IPS Precisione colore non al top Prezzo

DesignVue PD3220U è uno dei migliori monitor USB-C del 2020: sebbene la precisione del colore non sia impeccabile, il dispositivo vanta un ottimo pannello 4K IPS (delimitato da cornici sottili), il supporto al formato video HDR10 e la connettività Thunderbolt 3. Le porte USB-C consentono di caricare il portatile e collegare più display. Il dispositivo supporta diverse modalità: Darkroom, CAD/CAM, Animation, ecc; peccato per il prezzo.

6. MSI Prestige PS341WU Che monitor... USB-C: Sì | Dimensioni display: 34 pollici | Risoluzione: 5120 x 2160 pixel | Rapporto d'aspetto: 21:9 | Numero porte HDMI: 2x, v2.0 | Numero ingressi DisplayPort: 1x, v1.4 999 € Vedi Da Mediaworld IT Risoluzione 5K (5120 x 2160 pixel) Superbo pannello Nano IPS Numerose funzionalità Qualità costruttiva Prestazioni HDR

Se cercate un monitor superiore ai classici modelli 4K, MSI Prestige PS341WU è il prodotto che fa per voi. Questo monitor monta un pannello IPS da 34 pollici, vanta una risoluzione nativa di 5120 x 2160 pixel e un rapporto di aspetto di 21:9, che semplificheranno il vostro lavoro. Non è economico, ma supporta numerose funzionalità, è in grado di coprire il 98% dello spazio colore DCI-P3, è certificato HDR600 ed è dotato di numerose porte; altra nota positiva è l’affascinante colorazione bianca.

7. HP Z38c Un monitor ideale per lavorare USB-C: Sì | Dimensioni display: 38 pollici | Risoluzione: 3840 x 1600 pixel | Rapporto d'aspetto: 21:9 | Numero porte HDMI: 1x, v2.0 | Numero ingressi DisplayPort: 1x, v1.2 Prime 1.460,04 € Vedi Da Amazon Ampio pannello per la produttività Qualità costruttiva Densità pixel Nessun supporto HDR

Nonostante il mancato supporto del formato video HDR, una frequenza di aggiornamento di soli 60 Hz e una densità pixel piuttosto bassa, HP Z38c è comunque un modello da tenere a mente. È un monitor progettato per la produttività: il design curvo aiuta a immergersi nel lavoro e i 38 pollici faranno felici gli utenti che necessitano di molto spazio su schermo. La qualità costruttiva è ottima e il supporto può essere regolato in ogni direzione.

8. Acer Predator CG7 Uno schermo epico USB-C: Sì, 3x | Dimensioni display: 43 pollici | Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Rapporto d'aspetto: 16:9 | Numero porte HDMI: 3 | Numero ingressi DisplayPort: 2 Prime 1.421,98 € Vedi Da Amazon Reattivo Supporto G-Sync Risoluzione 4K Prezzo Manca di alcune caratteristiche List

Se cercate un monitor con un display da 43 pollici, l’avete trovato: Acer Predator CG7 è enorme e potrebbe tornar comodo a designer e/o editor di foto/video. Il display non solo è ampio, ma copre anche il 90% dello spazio colore DCI-P3 ed è certificato HDR1000; inoltre, supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia Nvidia G-Sync. Il monitor è dotato di numerose porte: 3 HDMI 2.0 e 2 DispalyPort 1.4.

9. MSI Optix MAG272CQR Un ottimo tuttofare USB-C: Sì | Dimensioni display: 27 pollici | Risoluzione: 2560 x 1440 pixel | Rapporto d'aspetto: 16:9 | Numero porte HDMI: 2 | Numero ingressi DisplayPort: 1 419,01 € Vedi Da eWeki IT Numerose funzionalità Colori e contrasto incisivi Refresh rate di 165 Hz e adaptive sync Risposta irregolare dal pannello VA Non è un vero display HDR

I monitor da gioco non devono necessariamente essere costosi per essere buoni: MSI Optix MAG272CQR, ad esempio, costa circa 400 euro, ma vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 1 ms, il supporto alla tecnologia AMD FreeSync e un design curvo; è un monitor ideale per i giocatori con un budget limitato. Certo, ci sono dei compromessi da accettare: il display è un pannello VA con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel. Nel complesso, è un ottimo (e veloce) tuttofare, utile sia per il gaming che la produttività di base.

10. Monitor IPS UHD 4K BenQ PD2720U da 27 pollici Un monitor piccolo, ma efficiente USB-C: Si | Dimensioni display: 27 pollici | Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Rapporto d'aspetto: 16:9 | Numero porte HDMI: 2 | Numero ingressi DisplayPort: 1 Low Stock 959,98 € Vedi Da Monclick Due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4 Profondità colore Altoparlanti deboli

BenQ PD2720U non è il monitor USB-C più economico sul mercato, ma è dotato di un pannello 4K, copre il 96% dello spazio colore DCI-P3 e il 99% di quello AdobeRGB ed è dotato di due porte HDMI 2.0. Inoltre, supporta il formato video HDR10, numerose modalità di lavoro (CAD/CAM, Animation e Darkroom) e nella confezione è incluso l’Hotkey Puck G, un “telecomando” che consente di velocizzare le operazioni.