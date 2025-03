Il miglior hosting WordPress? Ecco perché sempre più aziende scelgono Kinsta

Chiunque gestisca un sito web sa che velocità, sicurezza e assistenza sono elementi fondamentali per il successo online. Un hosting inaffidabile, con tempi di caricamento elevati o scarsa protezione, può compromettere il traffico e la reputazione del sito. Molti provider promettono prestazioni eccellenti, ma solo pochi riescono davvero a garantire stabilità e affidabilità.

Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno scelto Kinsta per l'hosting gestito di WordPress. Fondata nel 2013, Kinsta si è distinta come una delle piattaforme più avanzate e performanti sul mercato, garantendo tempi di caricamento ultra-rapidi, sicurezza di livello enterprise e un'assistenza clienti senza pari.

Perché Kinsta fa la differenza?

- Prestazioni superiori e velocità incredibile

Grazie ai server più performanti di Google Cloud, tra cui le macchine C3D e C2 VMs (disponibili però solo nei data center che supportano queste configurazioni), Kinsta offre hosting WordPress con tempi di risposta tra i migliori del settore. Con 37 data center distribuiti a livello globale e una CDN potenziata con oltre 260 punti di presenza, garantisce caricamenti rapidi ovunque nel mondo. Test indipendenti dimostrano che i siti ospitati su Kinsta registrano punteggi eccellenti su Google PageSpeed e Core Web Vitals.

- Sicurezza ai massimi livelli

Le minacce informatiche sono sempre più avanzate, ma Kinsta protegge i suoi clienti con misure di sicurezza proattive, conformi agli standard più elevati (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2, CSA STAR, GDPR e CCPA). Il monitoraggio costante e le protezioni integrate riducono il rischio di attacchi e garantiscono la massima tranquillità.

- Gestione intuitiva con MyKinsta

Una delle caratteristiche più apprezzate di Kinsta è la dashboard MyKinsta, progettata per rendere la gestione dei siti WordPress semplice ed efficace. Grazie a un'interfaccia chiara e strumenti avanzati come staging, backup automatici, monitoraggio delle prestazioni PHP e gestione DNS, anche gli utenti meno esperti possono amministrare il proprio sito con facilità.

- Assistenza clienti senza eguali

Uno dei punti di forza di Kinsta è il supporto clienti 24/7, gestito esclusivamente da esperti di WordPress. A differenza di molti provider che si affidano a chatbot o assistenza a livelli, Kinsta offre un tempo di risposta inferiore a un minuto, con risposte rapide e precise. Nel 2024, il 97,6% delle conversazioni con il supporto ha ricevuto una valutazione positiva da parte dei clienti. Il supporto è disponibile anche in italiano, e per i clienti italiani è presente un data center a Milano. Inoltre, sia il sito web che tutti i servizi sono completamente localizzati in italiano, per un’esperienza d’uso ancora più semplice e accessibile.

- Un valore aggiunto senza pari

Kinsta include nel prezzo del servizio numerosi strumenti che altri provider offrono come extra a pagamento. Ogni piano comprende:

- CDN gratuita (fino a 250 GB di traffico incluso).

- Migrazioni gratuite illimitate.

- Backup automatici giornalieri con 14 giorni di ritenzione.

- Edge Caching e ottimizzazione delle immagini per migliorare la velocità del sito.

Kinsta al servizio delle aziende

Sempre più aziende scelgono Kinsta per la sua capacità di offrire prestazioni elevate e un'infrastruttura scalabile. Dalla gestione di siti e-commerce con migliaia di prodotti alla creazione di piattaforme editoriali con centinaia di migliaia di visitatori, Kinsta si è dimostrato il partner ideale per le realtà che vogliono crescere senza limiti tecnici.

Grazie alle recensioni inviate da oltre 930 clienti di Kinsta, G2 ha assegnato a Kinsta il primo posto nella categoria Hosting WordPress e l’ottavo posto in assoluto tra tutti i provider di web hosting ai G2 Software Awards 2025. La classifica si basa su 2,8 milioni di recensioni verificate che coprono oltre 180.000 prodotti e servizi, un'ulteriore conferma della qualità dell'hosting offerto da Kinsta.

Approfitta di un mese gratuito di hosting gestito

Provare Kinsta è più semplice che mai. Con i nuovi piani Single 35k e WP 2, puoi ottenere un mese di hosting gratuito senza alcun costo iniziale. Inoltre, il team di Kinsta si occuperà della migrazione del sito in modo rapido e gratuito, evitando qualsiasi interruzione del servizio.

Piani disponibili:

- Single 35k: 1 installazione di WordPress, 35.000 visite/mese, 10 GB di spazio - $35/mese

- WP 2: 2 installazioni di WordPress, 70.000 visite/mese, 20 GB di spazio - $70/mese

Entrambi i piani includono CDN gratuita, backup automatici e migrazioni illimitate.

Scegliere un hosting performante fa la differenza per il successo online. Kinsta offre prestazioni, sicurezza e assistenza di alto livello, rendendolo il partner ideale per aziende di ogni dimensione. Approfitta dell’offerta e scopri di più su kinsta.com.