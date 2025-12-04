L’AI ora crea il tuo sito WordPress. Con Register.it inizi gratis

Register.it mette a disposizione una soluzione di Hosting ottimizzata specificamente per WordPress, il CMS più diffuso al mondo. Questa offerta combina un’infrastruttura veloce, sicura e performante con un elemento distintivo e innovativo: il plugin esclusivo AI Site Assistant incluso senza costi aggiuntivi.

L’obiettivo principale è rendere la creazione e la gestione di un sito WordPress semplice e accessibile a chiunque, anche a chi non ha competenze tecniche approfondite in programmazione o design.

Cos’è AI Site Assistant?

AI Site Assistant è un plugin esclusivo di Register.it per WordPress che sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare ogni fase della creazione e gestione di un sito web. Grazie a questo strumento, è possibile avere un sito pronto in pochi minuti:

Flusso guidato intuitivo: basta fornire informazioni essenziali come la categoria del sito (blog, portfolio, ecc.) e l’obiettivo del progetto (es. vendita di prodotti).

Struttura automatica del sito: l’AI suggerisce e configura la struttura del sito basandosi sui dati forniti, riducendo le decisioni da prendere e velocizzando la creazione. È possibile realizzare rapidamente anche landing page o siti monopagina.

E-commerce integrato: per chi vuole vendere online, AI Site Assistant prepara automaticamente il sito per WooCommerce, aggiungendo menu di navigazione, blocchi per i prodotti e esempi di articoli già pronti.

Installazione automatica dei plugin: il plugin seleziona e installa automaticamente quelli più adatti al tipo di sito, semplificando ulteriormente la fase iniziale.

Personalizzazione e gestione semplificata

L’AI non si limita alla configurazione iniziale: continua a supportare la gestione quotidiana del sito, offrendo automazione e personalizzazione avanzata. AI Site Assistant propone layout e template grafici in base all’obiettivo del progetto, seleziona immagini coerenti con il titolo e la descrizione e permette modifiche rapide a layout, testi, colori e font tramite l’editor basato su AI.

Basta cliccare sull’elemento da modificare e fornire istruzioni semplici come “cambia lo sfondo in bianco” o “aggiungi bordi arrotondati”: l’intelligenza artificiale applicherà le modifiche con precisione.

Per chi cerca ulteriori opzioni, è disponibile una libreria con oltre 1000 template e sezioni predefinite. Inoltre, la funzione AI Draft consente di generare testi direttamente nell’editor di WordPress: basta fornire una breve descrizione e l’AI crea contenuti su misura in circa 60 secondi, garantendo testi coerenti, privi di errori e pronti per il web.

L’AI aiuta anche con la SEO, suggerendo testi ottimizzati basati su parole chiave popolari, e offre uno strumento integrato per creare immagini personalizzate con AI direttamente su WordPress. Il plugin si aggiorna costantemente per seguire le evoluzioni del mercato digitale.

Hosting per WordPress o Hosting per WordPress gestito?

Tutti i piani Hosting per WordPress di Register.it includono AI Site Assistant, ma ci sono due tipologie principali di offerta:

Hosting per WordPress: un piano performante e ottimizzato con tutte le funzionalità essenziali (dischi SSD, SSL, backup automatici e WordPress preinstallato). In questo caso, l’utente gestisce autonomamente aggiornamenti e manutenzione.

Hosting per WordPress gestito: una soluzione “chiavi in mano” in cui Register si occupa di tutto il lato tecnico. Gli aggiornamenti di WordPress, plugin e temi vengono gestiti dagli esperti e testati per evitare problemi. Il servizio include protezione da attacchi, monitoraggio delle performance, ambiente di staging per test sicuri e supporto specializzato. L’utente può così concentrarsi interamente sulla creazione di contenuti con AI Site Assistant.

Prova gratuita per 30 giorni

Sfrutta la potenza di WordPress con la semplicità dell’intelligenza artificiale: prova gratis per 30 giorni uno dei piani Hosting per WordPress di Register.it.. Attiva la prova gratuita e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze: Puoi anche scegliere l’Hosting per WordPress gestito, che include aggiornamenti automatici di WordPress, PHP, plugin e temi, monitoraggio delle risorse, backup e restore con un clic e ambiente di test separato

Chi è Register.it?

Register.it è una società italiana operante nel settore dei servizi web, nota storicamente per essere stata il primo ente accreditato presso il NIC per la registrazione dei domini .it. Attualmente parte del gruppo europeo team.blue, l'azienda fornisce infrastrutture digitali che spaziano dalla gestione dei nomi a dominio e soluzioni di hosting fino ai servizi di digital trust, come la PEC, lo SPID e la fatturazione elettronica, rivolgendosi sia a un'utenza business che privata.