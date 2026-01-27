Internxt Drive: il cloud sicuro che ora conviene ancora di più

Per chi cerca un’alternativa ai grandi nomi del cloud come Google Drive, OneDrive o iCloud, Internxt Drive sta emergendo come soluzione completa, sicura e rispettosa della privacy. Ma oggi c’è un motivo in più per considerarla: uno sconto fino all’87% su tutti i piani , sia a vita che annuali.

Perché scegliere Internxt?

Internxt non è solo un cloud sicuro, è un servizio che mette davvero la privacy al centro. Tutti i file sono criptati direttamente sul dispositivo dell’utente (modello zero-knowledge) e le chiavi restano solo nelle sue mani. Nemmeno Internxt può leggere i tuoi dati. A questo si aggiungono funzioni come crittografia post-quantum, open source verificabile e audit di sicurezza indipendente.

In altre parole, stai scegliendo un cloud completamente privato e sicuro, senza rinunciare a strumenti moderni di collaborazione e gestione file.

L’offerta che non puoi ignorare

Quello che rende Internxt Drive ancora più interessante è l’offerta economica attuale: fino all’87% di sconto sui piani a vita e sui piani annuali . Che tu voglia poco spazio o un cloud praticamente illimitato, c’è un piano adatto alle tue esigenze, con costi straordinariamente ridotti.

I piani disponibili:

Essential: perfetto per chi ha bisogno di un po’ di spazio in cloud senza compromessi sulla privacy. Ideale per documenti, foto e piccoli archivi.

perfetto per chi ha bisogno di un po’ di spazio in cloud senza compromessi sulla privacy. Ideale per documenti, foto e piccoli archivi. Premium: più spazio, più funzionalità. Include strumenti avanzati per la collaborazione, come la funzione Invita, condividi e collabora, oltre a supporto CLI e WebDav per una gestione più tecnica dei file.

più spazio, più funzionalità. Include strumenti avanzati per la collaborazione, come la funzione Invita, condividi e collabora, oltre a supporto CLI e WebDav per una gestione più tecnica dei file. Ultimate: il massimo della suite Internxt. Oltre allo spazio più ampio, offre tutte le funzionalità Premium, più strumenti aggiuntivi per utenti business o power user, garantendo controllo totale sui dati e sulla condivisione.

Ricorda: lo sconto dell’87% vale su tutti i piani, sia a vita che annuali, rendendo l’opzione a vita molto conveniente rispetto agli abbonamenti ricorrenti dei grandi player del cloud.

Non è solo questione di spazio: funzioni per chi vuole di più

A differenza di molti servizi cloud tradizionali, i piani più avanzati di Internxt non si limitano ad offrire più spazio. Con Premium e Ultimate ottieni strumenti che semplificano collaborazione, gestione e sicurezza:

Invita, condividi e collabora : lavora con colleghi, amici o clienti senza sacrificare la privacy.

: lavora con colleghi, amici o clienti senza sacrificare la privacy. Supporto CLI e WebDav : perfetto per chi gestisce grandi volumi di dati o integra il cloud in workflow professionali.

: perfetto per chi gestisce grandi volumi di dati o integra il cloud in workflow professionali. Versioning dei file e pulizia : mantieni sempre sotto controllo tutte le versioni dei documenti e ottimizza lo spazio.

: mantieni sempre sotto controllo tutte le versioni dei documenti e ottimizza lo spazio. Supporto NAS e integrazione con Rclone: flessibilità totale per ogni tipo di utente.

In sintesi, più alto è il piano, più strumenti e funzioni hai a disposizione per sfruttare al massimo il cloud senza mai compromettere la sicurezza.

Quanto puoi risparmiare?

Grazie allo sconto momentaneo dell’87% , i costi dei piani sono drasticamente ridotti, rendendo Internxt Drive non solo la scelta più sicura, ma anche la più conveniente sul mercato.

Piano Essential: minimo investimento, massima privacy.

Piano Premium: funzionalità avanzate e spazio extra a un prezzo imbattibile.

Piano Ultimate: la soluzione completa per chi vuole il massimo in sicurezza, spazio e strumenti collaborativi.

Se confronti con Google Drive, OneDrive o iCloud, Internxt offre non solo privacy totale, ma anche un risparmio concreto che difficilmente troverai altrove.

Privacy, sicurezza e convenienza in un unico pacchetto

Come avrai capito, Internxt non si limita a offrire un cloud privato, ma una suite completa per la privacy digitale, con VPN inclusa, Internxt Meet per videochiamate sicure, strumenti di collaborazione e gestione avanzata dei file.

Con la crittografia zero-knowledge, l’approccio open source, la resistenza post-quantum e ora l’87% di sconto, sono rari i momenti buoni come questo per passare a Internxt Drive.

Che tu scelga Essential, Premium o Ultimate, il risultato è lo stesso: file sicuri, privacy totale e un risparmio senza precedenti. Non lasciare che la comodità comprometta i tuoi dati. Con Internxt, sicurezza e convenienza viaggiano insieme.