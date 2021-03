Il mondo è sempre più digitale e i servizi di web hosting raggiungono nuove vette

I prossimi anni potrebbero essere fra i migliori per il settore del web hosting, dato che sempre più aziende decidono di convertirsi completamente al digitale, per adattarsi al mondo post-pandemia.

Secondo ResearchAndMarkets.com, il mercato dei servizi di web hosting potrebbe raggiungere i 204,6 miliardi di dollari entro il 2024. Sebbene gli Stati Uniti occupino il primo posto, l'area dell'Asia-Pacifico (APAC) è percepita come il mercato dalla crescita maggiore, con un tasso di crescita annuo cumulato (CAGR) del 17,3% previsto nei prossimi anni.

L'infrastruttura Internet in fase di sviluppo, la rapida digitalizzazione del settore imprenditoriale, nonché l'aumento del reddito disponibili sono alcuni dei fattori principali che determinano tale crescita, sempre secondo la stessa fonte. Inoltre, è stato sottolineato che l'espansione sostenuta dell'e-commerce in APAC e l'aumento del numero di provider di servizi cloud nel mercato stanno stimolando ulteriormente quest'area.

ResearchAndMarkets.com non è l'unica società di ricerca che prevede una crescita continua del settore del web hosting in APAC. Secondo Fortune Business Insights, possiamo aspettarci un CAGR del 15,1% nel periodo che va dal 2018 al 2026, anno entro cui il mercato dovrebbe raggiungere i 183,18 miliardi di dollari.

Sviluppo di relazioni con i clienti

Per ResearchAndMarkets.com, lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni con i clienti è un "prerequisito cruciale" per sopravvivere nell'ambiente odierno e, considerato che il COVID-19 non accenna a scomparire, i siti web sono visti come il "medium fondamentale" per il raggiungimento di tale scopo. Aiuta a creare e sviluppare le relazioni sia in ambito B2B che B2C, secondo l'azienda.

A parte la gestione delle relazioni con i clienti, esistono molti altri vantaggi connessi all'uso di un servizio di web hosting professionale, come una riduzione dei costi legati alle licenze dei software per la creazione di siti web, accesso semplificato alle soluzioni di backup, strumenti antivirus e filtri antispam.

Utilizzando servizi di web hosting professionali, non occorre più gestire l'infrastruttura di backend ed è possibile progettare i siti web in modo più flessibile. Lo spazio di storage è altamente scalabile, mentre i modelli basati su cloud offrono anche notevoli vantaggi in termini di larghezza di banda dinamica.