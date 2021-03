Come creare un sito web: i migliori creatori di siti del 2021

Come creare un sito web? Una domanda non troppo scontata, soprattutto di questi tempi.

Indipendentemente dalle loro dimensioni, tutte le aziende necessitano di almeno un sito web per presentare i propri prodotti e servizi o per comunicare con il pubblico. Per la creazione dei siti, spesso le aziende si affidano a creatori di siti web, noti anche come website builder . Consentono di realizzare pagine più o meno complesse o, addirittura, negozi online professionali, senza richiedere alcuna esperienza in ambito di programmazione o web design.

Tuttavia, non esistono due aziende con le stesse identiche esigenze in termini di siti web, pertanto questi servizi non sono sempre ideali per tutte le situazioni. Ad esempio, alcuni sono più adatti a musicisti , fotografi o creativi interessati a realizzare un portfolio .

Per le piccole imprese, il primo fattore da considerare sarà quasi sicuramente il budget. Per fortuna, esistono varie piattaforme per creare siti web gratuite , ma di qualità, che consentono alle PMI di realizzare siti web completamente funzionali e con tutte le caratteristiche di cui hanno bisogno.

Ecco la nostra rassegna dei migliori creatori di siti web per le aziende di piccole dimensioni:

(Image credit: Wix)

Wix è una delle piattaforme per creare siti web più completi che abbiamo trovato. Considerata la vastissima gamma di funzionalità offerte, non deve stupire il fatto che Wix rappresenti la piattaforma di riferimento per oltre 150 milioni di utenti registrati.

La versione gratuita offre un servizio di base, con larghezza di banda e spazio di archiviazione (500 MB) limitati. Tuttavia, aderendo a uno dei piani a pagamento disponibili, come il pacchetto Business Basic per gli e-commerce a 17 dollari statunitensi al mese (abbonamento annuale), vengono offerti uno spazio di archiviazione di 20 GB e larghezza di banda illimitati, un dominio gratuito per un anno, dei voucher per Google Ads e molto altro. Inoltre, è prevista la formula soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni dalla sottoscrizione.

L’editor per siti web di Wix ha una semplicissima interfaccia drag-and-drop e offre centinaia di opzioni di design personalizzabili e molto accattivanti. Inoltre, offre funzionalità come un editor di immagini, animazioni, sfondi video e app proprietarie e di terzi.

Inoltre, le aziende possono sfruttare i vantaggi offerti da ulteriori strumenti come Wix Turbo, Wix Bookings, Wix Restaurants e Wix Hotels, per la gestione di aspetti come la prenotazione dei tavoli e/o delle camere per ristoranti e alberghi o altre funzionalità avanzate per chi offre servizi di e-commerce.

(Image credit: Weebly)

Weebly è un altro interessante creatore di siti web. Uno dei suoi punti di forza è la vasta gamma di opzioni offerte, fra cui un livello gratuito che prevede l’inserimento di inserzioni pubblicitarie a marchio Weebly, nonché un insieme variegato di piani a pagamento pensati per diversi tipi di budget e aziende.

Il piano gratuito ha un limite di 500 MB di spazio di archiviazione, tuttavia i pacchetti a pagamento, che partono da 12 dollari al mese con il piano Pro (pagamento annuale), eliminano tali restrizioni.

Il piano Pro offre anche l’accesso a un dominio gratuito, 100 dollari in crediti di Google Ads, strumenti per la SEO, statistiche avanzate per il sito, assistenza clienti telefonica e il supporto di negozi online con un massimo di 25 articoli. Se ciò non bastasse, è disponibile un pacchetto più performante, ovvero il piano Business che, per 25 dollari al mese, offre articoli illimitati e funzionalità di livello superiore, come i codici sconto, le recensioni per i prodotti, uno strumento per il calcolo delle spese di spedizione e altro ancora.

Proprio come Wix, Weebly offre una piattaforma di editing di tipo drag-and-drop, incredibilmente facile da usare anche per chi non ha alcuna dimestichezza con strumenti di questo tipo. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo, la mancanza di alcune opzioni per la personalizzazione e l’assenza di un pulsante “Annulla/Undo” generale per tornare indietro in caso di errori (un po’ come il fido Ctrl+Z, presente nella maggior parte dei programmi che prevedono interazione da parte di un operatore umano) sono due piccoli nei che inficiano leggermente la valutazione generale del servizio. Detto ciò, il servizio offre anche tantissimi modelli dal design professionale fra cui scegliere, adatti a diversi tipi di aziende, nonché l’accesso a immagini gratuite da usare per il sito.

(Image credit: BigCommerce)

BigCommerce offre tutti gli strumenti e le funzionalità che servono per creare, mantenere e far crescere i siti web di e-commerce. L’editor grafico è limitato a soli sette modelli gratuiti, ma è possibile acquistarne degli altri tramite l’apposito store per circa 145 dollari statunitensi.

BigCommerce non è definibile esattamente un servizio economico, con tariffe che partono da 29,95 dollari al mese, tuttavia la profondità e la qualità della piattaforma giustificano il costo.

Il pacchetto Standard include centinaia di funzionalità integrate, fra cui uno store online personalizzabile in base al marchio, SSL dedicato, coupon, sconti, buoni regalo, recensioni dei prodotti, integrazioni social/marketplace, POS, un blog l’app mobile BigCommerce, assistenza diretta 24/7 e molto altro.

Se non avete la certezza che questa piattaforma faccia al caso vostro, potete sempre usufruire della prova gratuita di 15 giorni, insieme ad altri tre mesi gratuiti di BigCommerce al termine della prova, se decidete di effettuare l’abbonamento.

(Image credit: Squarespace)

Diversamente dalla concorrenza, Squarespace non offre un piano gratuito , ma la tariffa più economica, pari a 12 dollari statunitensi al mese, è più che generosa. Infatti, offre l’accesso a spazio di archiviazione e larghezza di banda senza limiti, un certificato SSL, funzionalità per la SEO, gallerie di immagini/video, ottimizzazione intelligente delle immagini, store web professionale, supporto CDN per l’aumento delle prestazioni, caratteri tipografici gratuiti, un dominio gratis per un anno e molto altro.

Tuttavia, il pacchetto non include lo store online. Se ve ne occorre uno, dovrete scegliere il piano Business a 18 dollari statunitensi al mese (fatturazione annuale) o uno dei piani di e-commerce a partire da 26 dollari al mese.

L’editor drag-and-drop è incredibilmente facile da usare e permette di personalizzare ogni elemento del sito web. Potrebbe sembrare un po’ elementare, ma sono presenti tantissimi modelli molto ben realizzati da personalizzare a piacimento.

Tutti gli utenti possono accedere alla prova gratuita di 14 giorni prima di decidere se effettuare o meno la sottoscrizione a uno dei piani disponibili.

(Image credit: HostGator)

HostGator, un famoso provider di servizi di web hosting, offre uno dei creatori di siti web più economici sul mercato, con piani accessibili per ogni tasca.

HostGator, un famoso provider di servizi di web hosting, offre uno dei creatori di siti web più economici sul mercato, con piani accessibili per ogni tasca.

Partendo da 3,84 dollari statunitensi al mese, se si sceglie il pacchetto biennale, HostGator fornisce larghezza di banda e spazio di archiviazione, nonché un numero di pagine senza limiti. Inoltre, è incluso un dominio gratuiti per un anno, hosting del sito web, un certificato SSL gratuito e 200 dollari in voucher pubblicitari. Se l’azienda richiede uno store, il piano più costoso (anche se più economico rispetto ad altri servizi) di 9,22 dollari al mese garantisce anche funzionalità e-commerce complete.

HostGator offre un sistema di editing intuitivo per i siti web tramite piattaforma drag-and-drop, consentendo di scegliere fra oltre 200 modelli ottimizzati per mobile, personalizzabili in base alle proprie esigenze e preferenze. Tutti gli utenti, inoltre, avranno accesso a dati statistici, ottimizzazione SEO e feed in tempo reale da Facebook, Instagram e Twitter.

Purtroppo, mancano alcune funzioni per i blog offerte da altri concorrenti, come la possibilità di programmare i post. Ciononostante, HostGator offre una soluzione efficiente e ricca di funzionalità per la creazione dei siti web.