Una poco nota azienda cinese, Emdoor Digital Technology, ha presentato un prototipo di laptop business dal design decisamente fuori dagli schemi, vincendo l’iF Design Award 2025.

Il modello, chiamato xCaim, colpisce subito per la tastiera edge-to-edge, che elimina l’area di appoggio per i polsi. Al posto del classico touchpad, troviamo una superficie completamente interattiva proprio dove solitamente poggiano le mani, dotata di pulsanti tattili.

Il portatile integrerà un SSD Samsung V-NAND 980, disponibile in tagli da 250GB a 1TB, caratteristica che lo rende potenzialmente adatto anche ad attività come la programmazione.

Una rivisitazione audace del design dei laptop

Come il recente Honor MagicBook Art 14 (2024), anche il prototipo xCaim introduce una webcam modulare pensata per l’ambito business, agganciabile magneticamente sopra lo schermo. Una volta rimossa, può funzionare come secondo display, mostrando notifiche o scorciatoie, e integra sensori ambientali in tempo reale.

Il laptop presenta un’estetica pulita e contemporanea, con una combinazione cromatica bianca e nera e cornici sottili. Il design della cerniera è classico, mentre la tastiera chiclet rinuncia ai tasti funzione fisici in favore di un’area touch dedicata.

Subito sotto la tastiera è presente un piccolo display orizzontale che mostra informazioni come lo stato del sistema, dati di chiamata e percentuale della batteria. Il pannello inferiore è removibile e nasconde due ventole di raffreddamento.

Le porte sono ridotte al minimo: solo tre USB-C, due sul lato destro e una a sinistra.

Non ancora disponibile in commercio, il laptop xCaim rappresenta una possibile evoluzione nel design dei notebook professionali, con soluzioni che puntano su nuove forme d’interazione e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Il concept ha ottenuto l’iF Design Award 2025, uno dei riconoscimenti più importanti del settore, che quest’anno ha valutato quasi 11.000 candidature da 66 Paesi, selezionate da 131 giurati provenienti da 23 nazioni.

