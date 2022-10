Nvidia RTX 4080 12GB: forse era meglio chiamarla RTX 4070

Come previsto prima dell’annuncio ufficiale, la nuova scheda video Nvidia RTX 4080 sarà disponibile in due versioni, rispettivamente da 12 e 16GB. Recentemente Team Green ha pubblicato un set di benchmark che paragona i due modelli di RTX 4080, mostrandone prestazioni e risultati.

La notizia è stata pubblicato su Overclock3D e i benchmark su cui sono stati testati i modelli RTX 4080 da 16GB e RTX 4080 da 12GB riguardano tre videogiochi: A Plague Tale Requiem; F1 22 e Microsoft Flight Simulator, titoli che supportano la tecnologia DLSS 3.

I risultati mostrano una prestazione, da parte di RTX 4080 16GB, superiore a RTX 4080 12 GB rispettivamente del 21%, 27% e 21% nei giochi sopra menzionati con una media del 23%. Il test è stato condotto con risoluzione 4K senza ray tracing, su un PC dotato di processore Intel Core i9 di 12esima generazione.

Nei benchmark sono state coinvolte anche le schede grafiche della generazione precedente, RTX 3080 e RTX 3070, e la prima ha mostrato una prestazione superiore del 29%, 30% e 15%.

La strategia di Nvidia

(Image credit: Nvidia)

L’inclusione dei due modelli della serie 3000 offre un’occasione per paragonare le differenze intragenerazionali. RTX 4080 16GB ha una media del 23% superiore a RTX 4080 12GB, mentre RTX 3080 supera, in media, RTX 3070 del 25%. La differenza, dunque, pone il modello da 12GB sul piano di quella che sarebbe potuta essere un’eventuale RTX 4070. Inoltre, la serie 3000 si presenta come una scelta ancora appetibile, nonostante appartenga alla passata generazione.

Le prestazioni inferiori di RTX 4080 12GB sono da attribuirsi al processore grafico, differente rispetto alla versione da 16GB, e che rimarca il distacco tra i corrispettivi modelli della serie 3000. Proprio quest’ultima considerazione, condivisa da molti online, avvalora la tesi secondo la quale RTX 4080 12GB sarebbe la sostituta di RTX 4070.

Nvidia non sembra intenzionata a gettare la spugna per quanto riguarda le vendite della precedente generazione e, paragonando le prestazioni di RTX 4080 12GB con quelle di RTX 3090 Ti, ci si accorge che senza il boost fornito dal DLSS 3 la nuova scheda grafica non riesce a superare il modello più efficiente della serie 3000.

Il prezzo confermato della Founders Edition di RTX 4080 16GB è di 1.469 euro mentre, la sorella da 12GB, verrà a costare 1.099 euro. Un confronto con i prezzi di RTX 3090 Ti, che oscillano tra i 1.150 e i 1.350 euro, mostra come Nvidia intenda ancora spingere su questo modello posizionandolo a metà tra le nuove RTX 4080.