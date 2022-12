Recensione AMD Radeon RX 7900 XT

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

AMD Radeon RX 7900 XT: recensione veloce

Cominciamo con l’affermazione più importante: questa GPU non ha davvero ragione di esistere. Se vi va, nelle prossime righe trovate anche un po’ di argomenti per farvi capire perché diciamo questo.

Questo significa che è una brutta GPU? Assolutamente no. La AMD Radeon RX 7900 XT è una scheda grafica molto solida, che offre prestazioni di gioco sorprendenti a un prezzo molto competitivo. In linea di massima, raggiunge tutte le stesse note alte (e ha tutti gli stessi difetti) dell'eccellente ammiraglia RX 7900 XTX - ma è proprio questo il problema.

Lasciamo rapidamente AMD per dare un'occhiata alle nuove GPU di Nvidia. La RTX 4090 è incredibilmente costosa, ma offre una potenza mostruosa per quel prezzo; al contrario, la RTX 4080 costa meno, ma è anche significativamente meno potente.

Alla luce di ciò, la differenza di prezzo tra le due nuove schede Radeon, pari a soli 100 dollari, risulta strana. Come si vedrà più avanti, la differenza di prestazioni è in gran parte in linea con il divario di prezzo, con la scheda XTX, più potente e più costosa, che si dimostra leggermente più conveniente nel complesso. Se avete i soldi da spendere per una GPU da 1059 euro, potete realisticamente permettervi una GPU da 1169 euro, no? Perché non aspettare un po' di più per racimolare quel centinaio di euro in più e acquistare il prodotto superiore?

Qui sta il problema: AMD ha scalzato Nvidia per quanto riguarda il rapporto prezzo-prestazioni delle sue nuove schede, ma il Team Red sta ricadendo nelle sue vecchie abitudini e sta ripetendo gli errori della generazione RX 6000, sovraffollando le fasce di prezzo delle sue GPU.

La generazione precedente aveva un problema di "troppi cuochi", in cui un gran numero di varianti a prezzo ridotto (come i modelli non-XT e xx50) creava confusione nei consumatori. Temiamo di assistere all'inizio di una situazione simile.

Ciononostante, non possiamo certo criticare la Radeon RX 7900 XT in sé; la scheda si comporta in modo ammirevole per il suo prezzo di 1059 euro, con enormi miglioramenti rispetto alla RDNA 2 per quanto riguarda il ray tracing e le prestazioni FSR. Se siete alla ricerca di una delle migliori schede grafiche per il gioco su un monitor 4K, questa è la scelta giusta e ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

La maggior parte delle critiche che possiamo muovere alla RX 7900 XT sono in linea con i problemi che abbiamo riscontrato con la versione XTX della GPU: è in ritardo rispetto a Nvidia nei carichi di lavoro creativi e consuma molta energia durante l'uso generale (anche se non è nulla in confronto alla potente RTX 4090 a pieno carico) e, sebbene le prestazioni ray-tracing siano migliorate in modo significativo, non sono ancora al livello di Nvidia.

Ciononostante, questa GPU e la sua sorella maggiore dimostrano entrambe l'enorme potenziale della nuova architettura RDNA 3 di AMD e non vediamo l'ora di vedere cosa farà AMD in futuro. Se avete bisogno di una nuova scheda grafica per il vostro PC da gioco e non siete riusciti ad acquistarne una, a causa del bagarinaggio o dei bot di cripto-mining che si accaparrano le GPU, allora la Radeon RX 7900 XT merita sicuramente un'occhiata.

AMD Radeon RX 7900 XT: prezzo e disponibilità

Quanto costa? da 1059 euro in su

da 1059 euro in su Quando è uscita? 13 dicembre 2022

13 dicembre 2022 Dove si può acquistare? Disponibilità limitata per ora

Il prezzo di lancio della AMD Radeon RX 790 XT è di 1059 euro, circa cento euro in meno rispetto rispetto all'ammiraglia RX 7900 XTX.

Attenzione però: quello citato è il prezzo del modello reference di AMD, che è introvabile. In commercio ci sono le varianti custom, dei vari produttori, che costano di più.

La disponibilità comunque è molto limitata, almeno per ora (dicembre 2022).

Se non altro, pare che AMD voglia competere anche con un prezzo più aggressivo, rispetto a Nvidia.

Considerando che la RX 7900 XT ha un prezzo inferiore rispetto alla RTX 4080, Nvidia ne esce sconfitta per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Ma è un confronto più che altro sulla carta, visto che poi i prezzi reali sono decisamente simili, tra i due prodotti.

Come vedrete nei risultati dei nostri benchmark più avanti in questa recensione, la RX 7900 XT si è comportata in media solo il 15% peggio della 4080.

Purtroppo non aggiungeremo nessuna di queste schede alla nostra classifica delle migliori schede grafiche economiche, anche se speriamo vivamente che sia AMD che Nvidia ci offrano delle GPU economiche in un futuro non troppo lontano. 1059 euro sono comunque una cifra elevata da spendere per un singolo componente del PC, e lasciano questa GPU fuori dalla portata di molti giocatori.

Valore: 4 / 5

AMD Radeon RX 7900 XT: chip e caratteristiche

Nuovo design dei chip preso dalle CPU Ryzen

Miglioramenti generazionali per il ray tracing e la tecnologia di upscaling

20 GB di VRAM e DisplayPort 2.1 migliorano l'output 4K e 8K

Caratteristiche principali di AMD Radeon RX 7900 XT GPU: Navi 31

Stream Processors: 5,376

Acceleratori AI: 168

Ray Accelerators: 84

Potenza assorbita (TGP): 315W

Frequenza base: 1.900 MHz

Frequenza boost: 2.400 MHz

VRAM: 20GB GDDR6

Banda: 800GB/s

Interfaccia bus: PCIe 4.0 x16

Uscite: 1 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 2.1, 1 x USB Tipo-C

Connettore di alimentazione: 2 x 8 pin

La AMD Radeon RX 7900 XT utilizza una versione ridotta della stessa GPU Navi 31 presente nella scheda di punta XTX e questo cambiamento si riflette nel prezzo, quindi il massimo dei voti per AMD.

L'aspetto più interessante è il nuovo design utilizzato per il die della GPU RDNA 3 - o più precisamente, dies, al plurale, poiché impiega più die con interconnessioni ultraveloci. Il nodo principale da 5 nm di TSMC è collegato a ulteriori die da 6 nm per la memoria cache, una scelta progettuale che presumibilmente ha permesso ad AMD di mantenere bassi i costi di produzione, dato che i vecchi nodi da 6 nm sono più economici da produrre.

Questa architettura a chiplet è stata vista originariamente nei processori Ryzen ed EPYC di AMD, e si è dimostrata di grande successo in quell'ambito. Non è difficile capire perché il Team Red abbia scelto di adottare la stessa tecnologia anche per il design delle sue GPU.

Nella stessa ottica, entrambe le schede XT e XTX utilizzano la più economica memoria GDDR6 anziché la VRAM GDDR6X presente nelle nuove GPU RTX di Nvidia. I chiplet di memoria, oltre alla memoria cache aggiuntiva, consentono ad AMD di superare Nvidia e di ottenere una maggiore larghezza di banda della memoria a un prezzo inferiore, un altro chiaro vantaggio.

In totale, ci sono 20 GB di VRAM GDDR6 da utilizzare, 4 GB in meno rispetto al modello XTX ma comunque sufficienti per qualsiasi cosa si voglia fare con questa scheda. In combinazione con la nuova uscita video DisplayPort 2.1, 4K e 8K sono fattibili (anche se non potrete giocare agli ultimi giochi tripla A a 8K).

Sfortunatamente, AMD è ancora indietro rispetto a Nvidia in altre aree, anche se in questo caso sono stati fatti alcuni seri miglioramenti generazionali. I Ray Accelerator di seconda generazione presenti nella RX 7900 XT sono un grande passo avanti rispetto al tentativo di AMD di prima generazione, ma non sono in grado di competere con le capacità di ray-tracing delle schede RTX 4000 (anche se vale la pena notare che battono i core di ray-tracing di seconda generazione di Nvidia, come quelli presenti nella RTX 3090).

Abbiamo anche nuovi core "AI Accelerator", che sono approssimativamente paragonabili ai Tensor Cores di Nvidia in quanto gestiscono compiti legati all'AI come il deep learning. Nvidia è attualmente alla quarta generazione di Tensor Cores, quindi AMD ha sicuramente un po' di strada da recuperare per quanto riguarda le capacità AI delle sue GPU.

Infine, anche se la tecnologia di upscaling FidelityFX Super Resolution (FSR) ha fatto dei bei passi avanti, e oggi permette di giocare in 4K con ray-tracing su GPU AMD, il nuovo DLSS 3 di Nvidia la eclissa completamente grazie alla generazione di fotogrammi completi (invece della generazione di pixel utilizzata da DLSS 2 e dall'attuale FSR 2.0). Sappiamo però che anche l'FSR 3.0, attualmente in fase di sviluppo, sarà caratterizzato dalla generazione di fotogrammi e l'FSR 2.0 potrà essere utilizzato in una gamma molto più ampia di giochi.

Caratteristiche e chipset: 4 / 5

AMD Radeon RX 7900 XT: design

(Image credit: Future)

Utilizza due connettori a 8 pin anziché una singola porta a 16 pin

Relativamente compatto per una GPU di fascia alta

Tre diversi tipi di uscita video

Fortunatamente, AMD non ha seguito l'esempio di Nvidia e non ha reso le sue nuove GPU stupidamente grandi. La Radeon RX 7900 XT è molto più piccola della concorrente RTX 4080, con una lunghezza di 287 mm e un design convenzionale a due slot.

È una scheda che dovrebbe adattarsi comodamente alla maggior parte dei case per PC standard di tipo ATX e si spera che i modelli di terze parti di altri produttori si attengano a queste dimensioni. Le sue dimensioni sono paragonabili a quelle di una qualsiasi scheda RTX 3000 di Nvidia, il che rappresenta una boccata d'aria fresca rispetto alla comicamente enorme RTX 4090.

Si tratta inoltre di una GPU dall'aspetto generalmente gradevole, con un design di riferimento semplice e molto più bello rispetto ai precedenti design di AMD, che ci sono sembrati un po' troppo squadrati e antiquati.

Al di là dell'estetica, la RX 7900 XT è dotata di una robusta soluzione di raffreddamento, che comprende tre ventole e un solido rivestimento metallico che copre il dissipatore. C'è una piccola quantità di illuminazione, ma si tratta di un design piuttosto riservato, che ci piace. All'estremità della scheda c'è spazio per fissare una staffa di supporto per la GPU.

Una differenza fondamentale tra questa scheda e le nuove GPU di Nvidia è il connettore di alimentazione posto sulla parte superiore. A differenza del connettore a 16 pin visto sulla RTX 4090 - che è diventato una sorta di "problema scottante" per Nvidia - AMD ha optato per una semplice coppia di connettori PCIe a 8 pin, senza bisogno di alcun tipo di adattatore se si utilizza un normale PSU.

Poiché la RX 7900 XT assorbe poco più di 300 W di potenza a pieno carico, il connettore a 2 x 8 pin dovrebbe essere più che sufficiente. È interessante notare che la RTX 4080 può utilizzare un totale di tre connettori a 8 pin (che si inseriscono tramite un adattatore nel singolo connettore a 16 pin della scheda) per ottenere quasi la stessa quantità di energia, il che dimostra che Nvidia non aveva davvero bisogno di utilizzare quei connettori a 16 pin.

Oltre ai connettori di alimentazione, le altre porte offerte sono una buona selezione. Abbiamo due delle già citate porte DisplayPort 2.1, un'uscita HDMI standard e una porta USB-C per l'uscita video. Quest'ultima è l'inclusione più interessante, in quanto permette di supportare una più ampia varietà di monitor, compresi tutti i migliori monitor USB-C .

Design: 5 / 5

AMD Radeon RX 7900 XT: prestazioni

Prestazioni di gioco generalmente eccellenti

Ray tracing migliorato rispetto alla generazione precedente

Le prestazioni di Blender abbassano la media

Specifiche del sistema di test Questo è il sistema che abbiamo utilizzato per testare la AMD Radeon RX 7900 XT: CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D

Dissipatore CPU: Corsair iCue H150i Elite Capellix 360mm AIO

RAM: 64 GB Corsair Dominator LED DDR4-3200

Scheda madre: Gigabyte Aorus Master X570 (BIOS F36c)

SSD: SSD Samsung 980 Pro 1TB NVMe M.2

Alimentazione: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Ammettiamolo: possiamo parlare tutto il giorno delle caratteristiche e del design fisico della scheda, ma niente di tutto ciò avrà importanza se le prestazioni non saranno all'altezza. Fortunatamente, la Radeon RX 7900 XT si comporta bene nella maggior parte delle aree, con qualche piccola mancanza qua e là.

In termini di rapporto qualità-prezzo, è eccellente. Le prestazioni generali di gioco a 4K sono buone - tutti i risultati dei nostri test di gioco riportati di seguito sono risultati grezzi che non utilizzano AMD FSR 2.0 per aumentare il framerate, quindi tenetene conto - e molti benchmark sintetici hanno dato ottimi risultati.

Non sorprende che i test sintetici, come la suite di benchmark 3DMark, abbiano mostrato prestazioni leggermente inferiori alla RX 7900 XTX e alla RTX 4080, con l'eccezione dei test ray-traced come Port Royal, dove le schede AMD sono state ampiamente superate da Nvidia.

In molti test, la RTX 4080 si colloca tra le due nuove GPU Radeon. Facendo la media di tutti i nostri test sintetici, la RX 7900 XT è risultata circa il 10% più lenta della RTX 4080, un risultato davvero impressionante se si considera la differenza di prezzo del 25%.

La principale debolezza delle nuove GPU RDNA 3 di AMD è indiscutibilmente la performance creativa. In particolare, i punteggi di Blender sono stati di gran lunga inferiori a quelli di Nvidia, ma è bene ricordare che Blender è notoriamente meglio ottimizzato per l'esecuzione sui core CUDA di Nvidia. In media, la RX 7900 XT ha fornito meno della metà delle prestazioni della RTX 4080 nei benchmark creativi; tuttavia, rimuovendo Blender dalla media si arriva a una differenza solo del 10%.

A quanto pare AMD spera di migliorare le prestazioni di Blender attraverso l'uso di un linguaggio di programmazione open-source riscritto che sfrutti meglio l'hardware esistente, modifiche che dovrebbero arrivare in Blender 3.50 e successivi.

Fino a quando non arriveranno questi aggiornamenti, però, chi ha intenzione di usare Blender (soprattutto i creativi professionisti) dovrà affidarsi a Nvidia. Vale la pena notare che la RTX 4090 è ancora la migliore scelta possibile per questo tipo di carichi di lavoro; se avete bisogno di una GPU potente per lavorare in Blender, non accontentatevi della 4080.

AMD ha dichiarato di voler essere la "scelta dei giocatori" per quanto riguarda l'hardware, quindi analizziamo le prestazioni di gioco offerte.

In linea di massima, i risultati dei test sintetici sono in linea con i benchmark di gioco del mondo reale. La RX 7900 XT fatica con i carichi ray-traced, ma riesce a battere la RTX 4080 in F1 2022 e quasi ad eguagliarla in Hitman 3.

Considerando un aggregato completo di prestazioni di gioco, il framerate medio in tutti i nostri test di gioco è stato di 76 fps, rispetto agli 88 fps della RX 7900 XTX e agli 87 fps della RTX 4080.

Si tratta di un risultato valido rispetto alla scheda concorrente di Nvidia, ma non è molto positivo rispetto alla XTX: costa il 10% in meno rispetto alla scheda Radeon di punta, ma le prestazioni di gioco sono peggiori del 13,6%. Dal momento che AMD sta cercando di mettere il gioco al centro dell'attenzione, è un peccato vedere il modello XT rimanere indietro; è difficile raccomandare questa GPU quando la XTX offre semplicemente prestazioni di gioco migliori a parità di prezzo.

A differenza dell'XTX, non è altrettanto efficace quando si tratta di giochi in 4K Ultra. È in grado di raggiungere i 60 fps nella maggior parte dei giochi senza attivare il ray tracing, ma non è così confortevole nei suoi livelli di prestazioni come l'XTX. Tuttavia, se si è disposti a ridurre leggermente le impostazioni, è possibile raggiungere framerate elevati.

Vale la pena di ribadire che questo test è stato effettuato senza FSR 2.0 attivato. Come si può notare dai nostri punteggi, la RX 7900 XT non ha ottenuto buoni risultati in Cyberpunk 2077, ma l'attivazione dell'FSR 2.0 ha dato un enorme impulso, sia con che senza ray tracing attivato. Si tratta di una differenza enorme, che quasi raddoppia il framerate reale nei giochi di supporto.

Non sarà efficace come DLSS 3 sulle nuove GPU Nvidia, ma è davvero impressionante quando si usa il preset "Quality". Quando arriverà FSR 3.0, potremmo assistere a un cambiamento ancora maggiore.

Questi giochi hanno un aspetto fantastico; con l'FSR 2.0 attivato, è possibile ottenere prestazioni fluide come la seta in 4K. Nel frattempo, chiunque giochi a 1440p o 1080p otterrà framerate ridicoli; non acquistate questa GPU se avete intenzione di giocare solo a Valorant e Overwatch, a meno che non abbiate una sorta di feticismo per i framerate a tre cifre. Inoltre, considerate la frequenza di aggiornamento del vostro schermo se intendete acquistare questa scheda; se avete un monitor a 1440p con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, la sfrutterete al massimo, quindi potreste voler aggiornare anche il vostro display.

Vale anche la pena notare che, sebbene le prestazioni del ray-tracing siano di gran lunga inferiori a quelle delle schede Nvidia, non molti giochi sono effettivamente dotati di ray-tracing. Si tratta ancora di una caratteristica di nicchia che alla stragrande maggioranza dei giocatori non interessa. Inoltre, DLSS 3 non è supportato da molti giochi in questa fase, quindi il vantaggio di Nvidia, in termini pratici, non è poi così grande.

Per quanto riguarda le prestazioni termiche e l'efficienza energetica, le nuove schede Radeon perdono nettamente rispetto a Nvidia. Mentre la RX 7900 XT ha un assorbimento di potenza e un'emissione di calore molto simili a carico massimo rispetto alla RTX 4080, i valori minimi registrati sono stati enormemente superiori a quelli della scheda concorrente di Nvidia. Ciò significa che, sebbene il TDP della GPU AMD sia effettivamente inferiore a quello della 4080, in media consumerà più elettricità.

Tuttavia, se si considerano le prestazioni medie finali, la RX 7900 XT è buona, se non incredibile, rispetto alle altre schede next-gen attualmente sul mercato. Se avete un budget intorno ai 1.000 - 1.200 euro, è un'ottima scelta come GPU. Se invece potete permettervi di spendere un po' di più, pensiamo ancora che la XTX sia la migliore scheda grafica AMD.

Prestazioni: 4 / 5

AMD Radeon RX 7900 XT, ne vale la pena?

Comprate la AMD Radeon RX 7900 XT se...

… non potete spendere più di così

Non pensiamo che molte persone con budget simili non possano spendere cento euro in più, ma questa è comunque la migliore prestazione di gioco che si possa ottenere a questo prezzo. Nvidia ha del lavoro da fare.

… volete framerate elevati a 1440p e 4K La RX 7900 XT offre incredibili prestazioni di gioco a 1440p, anche se la tecnologia ray-tracing di AMD non è ancora a punto. È inoltre in grado di gestire comodamente il 4K senza ray tracing nella maggior parte dei giochi.

… volete una GPU solo per i giochi Se cercate esclusivamente una scheda grafica per i giochi, questa è un'ottima scelta. RDNA 3 non è all'altezza dei carichi di lavoro creativi, ma offre un rapporto qualità-prezzo nettamente migliore rispetto a Nvidia quando si tratta di giochi.

Non acquistate la AMD Radeon RX 7900 XT se...

… utilizzate Blender Se siete professionisti o hobbisti che utilizzano Blender o software creativi simili, le nuove schede RTX di Nvidia sono semplicemente migliori.

… avete bisogno della massima potenza Le nuove GPU di AMD sono davvero fantastiche e offrono un prezzo che, si spera, farà vacillare Nvidia. Tuttavia, non sono le schede grafiche più potenti in circolazione. Se avete bisogno di più potenza, scegliete la RTX 4090.

… avete un budget limitato Considerando il recente calo di prezzo della RX 6950 XT, chiunque voglia accaparrarsi una potente scheda grafica AMD senza spendere così tanto dovrebbe rivolgere la propria attenzione altrove.

AMD Radeon RX 7900 XT: pagella