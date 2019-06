AMD annuncia Ryzen 9 3950X, CPU mostruosa con 16 core e 32 thread

Durante l' E3 2019 , AMD ha annunciato il Ryzen 9 3950X, un processore con 16 core, 32 thread rivolto al grande pubblico. Questo lo rende il chip con il numero di core più alto fino ad ora rivolto a un pubblico non professionista.

Questo mostruoso processore, non solo ha 16 core, ma ha anche 72MB di cache L3, un boost clock di 4,7 GHz e fa tutto questo mantenendo un TDP di soli 105 watt.

Questo sarà uno dei componenti PC più potenti dell'anno

Ti consigliamo di accoppiare questa CPU con una delle migliori schede grafiche

Il Ryzen 9 3950X è la star di AMD Zen 2

Anche se non conosceremo le sue prestazioni reali fino a quando non avremo a disposizione un modello per farne una recensione, la scheda tecnica riporta dei parametri altissimi. AMD ha inoltre fatto delle dichiarazioni scottanti come "record mondiale del punteggio Cinebench", ma aspettiamo di vederlo con i nostri occhi.

Non dimenticatevi che, mentre il resto della gamma Ryzen di 3a generazione arriverà sugli scaffali il 7 luglio , AMD Ryzen 9 3950X arriverà nei negozi a settembre 2019 e costerà 749 dollari. Si tratta di un prezzo abbastanza alto per un componente rivolto al grande pubblico, ma con i suoi 16 core si tratta di qualcosa di unico.

Questo prezzo potrebbe spaventare la maggior parte dei consumatori, ma sarà un'ottimo prodotto per tutti i creator e i professionisti che cercano un'alternativa economica a un chip HEDT come l' AMD Ryzen Threadripper 2950X .

