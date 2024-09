QNAP potenzia le reti aziendali, in arrivo il nuovo Switch 100GbE

QNAP Systems ha lanciato il nuovo switch 100GbE QSW-M7308R-4X, che integra l'ultima versione del sistema di gestione QSS Pro con funzionalità L3 Lite. Pensato per le aziende che richiedono reti ad alta velocità e affidabilità, lo switch garantisce una gestione efficiente delle infrastrutture di rete medio-grandi, ottimizzando il budget e accelerando applicazioni ad alta larghezza di banda come il video streaming 4K/8K, l'intelligenza artificiale (AI) e le soluzioni AV-over-IP.

Con 12 porte ad alta densità, di cui 4 porte 100GbE QSFP28 e 8 porte 25GbE SFP28 (retrocompatibili con 10GbE e 1Gb), il QSW-M7308R-4X permette alle aziende di espandere facilmente la rete, mantenendo la continuità del servizio grazie alla ridondanza MC-LAG. Questo sistema consente di aggregare i collegamenti tra più switch, prevenendo interruzioni e migliorando la tolleranza ai guasti.

Secondo Jerry Deng, Product Manager di QNAP, “Lo switch QSW-M7308R-4X L3 Lite offre una flessibilità senza precedenti nella gestione delle reti aziendali, garantendo allo stesso tempo una scalabilità a lungo termine per soddisfare le future esigenze tecnologiche, riducendo così i costi operativi.”

La piattaforma QSS Pro implementata nello switch consente una gestione più granulare della rete, supportando IPv4, IPv6, routing statico, server DHCP e funzioni VLAN avanzate. Queste caratteristiche sono fondamentali per l'implementazione di reti segmentate sicure e affidabili. Il supporto per IGMP Snooping e la gestione SNMP aiutano a ridurre la congestione di rete, ottimizzando il traffico multicast, particolarmente utile in ambienti AV-over-IP.

Grazie alle sue capacità di commutazione fino a 1200 Gbps e alle caratteristiche di ridondanza e sicurezza, il QSW-M7308R-4X rappresenta una soluzione ideale per le aziende che cercano di modernizzare la propria infrastruttura di rete mantenendo sotto controllo i costi e garantendo alte prestazioni e affidabilità.

Caratteristiche tecniche principali

4 porte 100GbE QSFP28 e 8 porte 25GbE SFP28

Capacità di commutazione fino a 1200 Gbps

Supporto per MC-LAG, IGMP Snooping e SNMP

Compatibile con ambienti AV-over-IP

Gestione avanzata L3 Lite con QSS Pro

Il QSW-M7308R-4X è la risposta perfetta per le aziende che necessitano di una rete veloce, sicura e scalabile, pronta a supportare le tecnologie del futuro come i Big Data e l'intelligenza artificiale.