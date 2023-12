GTA 6, niente versione PC: sarà disponibile solo su Xbox Series X/S e PS5

L'entusiasmo per il trailer di GTA 6 ha raggiunto livelli altissimi e sta letteralmente impazzando in rete. Anche se inizialmente Rockstar aveva deciso di pubblicarlo nella giornata di oggi, 5 dicembre, è stata costretta a farlo uscire con qualche ora di anticipo a causa dell'ennesima fuga di notizie.

Sebbene il trailer sia sicuramente bello (potete vederlo qui sotto), ci sono anche alcuni aspetti deludenti di cui parleremo in seguito.

Come si sospettava da precedenti fughe di notizie, GTA 6 sarà ambientato a Vice City (la versione videoludica di Miami) e avrà due protagonisti, uno dei quali sarà il primo personaggio femminile giocabile in una storia di GTA.

La città sembra ben realizzata e le animazioni dei personaggi sembrano molto migliorate rispetto a GTA V (che a onor di cronaca è uscito 10 anni fa). Tuttavia, la nostra eccitazione iniziale durante la visione del trailer si è trasformata in orrore, e ora vi spieghiamo perchè.

Ditemi che è solo un brutto sogno...

Prima di tutto la data di uscita. Sapevamo che avremmo dovuto attendere ancora un po' per GTA VI, ma leggere "in arrivo nel 2025" è stato un vero colpo al cuore.

Sono secoli di distanza per chi come il sottoscritto attende l'uscita del nuovo GTA da anni (o secoli, non ricordo più ormai). Chi come me sperava in un'uscita l'anno prossimo sarà quindi piuttosto deluso. Inoltre, la data è piuttosto vaga - potremmo uscire all'inizio o alla fine del 2025, il che potrebbe significare che siamo ancora a due anni di distanza dal gioco. Ah, tutto questo supponendo che Rockstar non posticipi il lancio come è successo in passato con altri titoli.

La cosa peggiore, però, è che in un comunicato stampa diffuso insieme al trailer, Rockstar ha confermato che GTA 6 verrà lanciato su PlayStation 5 e Xbox Series X (e Series S)... ma non su PC.

(Image credit: Friends Stock / Shutterstock)

Questa notizia ha confermato i miei peggiori timori. Sia GTA V che Red Dead Redemption 2, i giochi più recenti di Rockstar, sono arrivati su PC dopo notevoli ritardi, e sembra che sarà così anche stavolta.

Ciò significa che i PC gamer potrebbero dover aspettare fino al 2026 (o anche oltre) per giocare. Un vero colpo al cuore per i fan della serie fin dal primo GTA top-down 2D, lanciato per primo su PC.

Molti giocatori che prendono i gaming seriamente utilizzano il PC come piattaforma principale per avere il massimo delle prestazioni grafiche e dubitiamo che decidano di comprare una PS5 solo per giocare a GTA VI.

La situazione attuale è desolante. Non sappiamo se GTA VI uscirà su PC e anche se dovesse farlo, a oggi, non abbiamo alcuna indicazione su una possibile data di uscita. Del resto, realisticamente, se dovesse uscire su console nel 2025 è fuori discussione che possa arrivare su PC prima del 2026.