I migliori giochi gratuiti da scaricare per PC

3. Planetside 2

Due anni prima che venisse pubblicato Destiny, c'era Planetside 2 . Si tratta di un epico scontro in prima persona, così incredibile che faticherete a credere che sia completamente gratuito. In game è presente un negozio nel quale verranno utilizzati soldi veri, ma potrete comunque prendere parte alle battaglie con l'equipaggiamento di default ed essere d'aiuto.

Non c'è nulla come prendere parte a un assalto a una base nemica e uscirne vincitori, o vivere in un mondo nel quale un convoglio nemico potrebbe apparire all'orizzonte in qualsiasi momento. Se avevate bisogno di prove sul fatto che "gratuito" non sia sinonimo di noioso, Planetside 2 ve le fornirà.

Image Credit: Grinding Gear Games

4. Path of Exile

Path of Exile è un dungeon crawler gratuito nello stile di Diablo III, ma è leggermente diverso rispetto alla maggior parte dei giochi free to play. In questo gioco, infatti, non si tratta solo di far fuori i vostri avversari più e più volte fino a farli urlare su skype per la frustrazione.

È leggermente più lento rispetto al tipico fragfest multiplayer, ma se gli darete un po' di tempo potreste diventare degli appassionati; si tratta veramente del miglior gioco gratuito per chi ha amato la serie Diablo. Il gameplay offre una profondità nascosta che potrete scoprire solamente dopo averci giocato per ore, oltre a uno skill tree sconfinato da esplorare. Non ci sono problemi che rovinano il gioco come quella la fallimentare asta per soldi reali tolta in fretta e furia da Diablo 3 prima che rovinasse l’intero gioco.

Anche l'equipaggiamento base può essere utile, dato che è sempre possibile potenziare perfino l'arma più semplice grazie alla magia. Se vi siete stancati di uccidere gli stessi mostri su Diablo III, correte a provarlo.