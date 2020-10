I migliori portatili da gaming compatti: potenti, sottili e leggeri

Che ci crediate o no, nel 2020 il gaming non è necessariamente un'esclusiva dei portatili grandi e pesanti. Grazie ai recenti passi in avanti in ambito tecnologico, esistono numerosi modelli piccoli, leggeri e potenti che consentono di giocare al top nonostante le dimensioni contenute. Alcuni dei migliori portatili da gaming sul mercato sono talmente compatti da sembrare degli ultrabook.

Questo vuol dire che non è più necessario scegliere tra portabilità e prestazioni, anche grazie a tecnologie come Nvidia Max-Q. I migliori portatili da gaming sottili e compatti hanno degli hardware abbastanza potenti da reggere qualsiasi gioco per PC, anche i più recenti. Certo, tanta tecnologia in un design curato ha un costo. Di norma questi modelli hanno prezzi superiori rispetto ai classici portatili da gaming, ma si tratta di un'ovvia conseguenza visti i componenti che equipaggiano nonostante le dimensioni contenute.

Abbiamo messo insieme una lista dei migliori modelli che rispondono alle suddette caratteristiche per aiutarvi a scegliere quello che fa per voi. Grazie al nostro strumento di comparazione dei prezzi siamo in grado di farvi risparmiare qualcosa anche sui portatili più recenti.

I migliori portatili da gaming compatti del Black Friday

Come lo scorso anno, molti dei migliori portatili da gaming compatti del 2020 potranno contare sui maxi sconti del Black Friday . Se siete intenzionati a investire in un nuovo portatile da gaming, questo potrebbe essere il momento migliore per farlo.

Che si tratti di un regalo per voi stessi o per un vostro familiare, attendere gli sconti è sempre la scelta giusta. Fortunatamente, il Black Friday è alle porte e non dovrete attendere ancora molto per sfruttare le promozioni e portarvi a casa prodotti di qualità a prezzi scontati.

1. Asus ROG Zephyrus G14 Il migliore portatile da gaming compatto CPU: AMD Ryzen 7 4800HS / 9 4900HS | Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: Fino a 32GB | Schermo: 14 pollici Non-glare Full HD (1920 x 1080) pannello IPS, 120Hz o 14 pollici Non-glare WQHD (2560 x 1440) pannello IPS, 60Hz | Archiviazione: 512GB / 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 | Dimensioni: 32.4 x 22.2 x 1.79cm; L x S x A | Peso: 1.7kg Check Amazon Autonomia elevata Prestazioni ottime Leggero e sottile Manca la webcam Ventole rumorose

Asus ROG Zephyrus G14 non avrà una webcam o delle porte Thunderbolt 3, ma è decisamente vicino alla perfezione, tanto che ha ottenuto 5 stelle nel nostro sistema di valutazione. Questo portatile è una bestia quando si parla di gaming e vanta delle prestazioni incredibili grazie ai nuovi processori AMD Ryzen 4000 affiancati a una GPU Nvidia RTX 2060. Come se non bastasse la batteria è portentosa (strano per un portatile da gaming cosi potente) e consente tranquillamente di arrivare a sera senza doverlo attaccare alla presa. Il display da 120Hz è velocissimo e il design ultra sottile fa il suo effetto. A nostro avviso G14 è il miglior portatile da gaming sottile e leggero del 2020. Nonostante costi una bella cifra, date le specifiche Asus potrebbe chiedere persino di più.

2. MSI GS65 Stealth Sottile, bellissimo, potente. CPU: Intel Core i7 | Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16GB | Schermo: 15.6 pollici FHD (1,920 x 1,080) anti-glare, wide-view 144Hz | Archiviazione: 512GB M.2 SSD | Dimensioni: 358.1 x 17.8 x 248.9mm | Peso: 1.9kg 2.480,02 € Vedi Da Amazon Design fantastico Prestazioni ottime Scalda molto

Con uno spessore inferiore ai due centimetri e un processore Intel Coffee Lake, MSI GS65 Stealth non è solo uno dei migliori portatili da gaming compatti, ma è uno dei migliori da gaming in assoluto. Grazie al processore Intel Core i7-8750H affiancato da una scheda video Nvidia GeForce GTX 1070, GS65 Stealth ha abbastanza potenza da riuscire a riprodurre qualsiasi gioco, anche i più recenti e graficamente impegnativi, il tutto mantenendo una linea elegante e compatta.

3. Razer Blade Stealth Leggerissimo e potente CPU: Intel Core i7-1065G7 | Scheda video: Intel Iris Plus (integrata) | RAM: 16GB LPDDR4 (3733MHz) | Schermo: 13,3" 1080p IPS | Archiviazione: SSD 256GB NVMe | Dimensioni: 305 x 210 x 15 mm | Peso: 1.35kg Check Amazon Display molto luminoso Esteticamente appagante Autonomia limitata Manca il 4K

L'ultimo Razer Blade Stealth è un portatile da gaming estremamente compatto e vanta un hardware di tutto rispetto. Questo modello è la dimostrazione pratica dei traguardi raggiunti dalla tecnologia nel settore dei portatili gaming. La versione 2019 è equipaggiata con un ottimo hardware e vanta uno schermo full HD grande e luminoso che fa da ciliegina sulla torta a un design complessivamente molto bello. Per la prima volta disponibile anche in bianco.

4. Razer Blade 15 (2020) Giocare e lavorare con stile CPU: Intel Core i7 | Scheda video: Fino a NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | RAM: 16GB DDR4 | Schermo: 144Hz FHD Opaco o OLED 4K 300Hz/ FHD Opaco o OLED 4K Touch | Archiviazione: Fino a 1TB PCIe 2.188,98 € Vedi Da Amazon Potente Dotato di molte porte Ottimi speaker Costa molto Autonomia scarsa

Certo, il prezzo di questo Razer Blade 15" è elevato, ma al contempo lo sono le sue prestazioni. Non è facile trovare un portatile che possa eguagliare la potenza di Razer Blade 15. Grazie a una scheda video Nvidia RTX 2080 Super questo modello si presta molto bene anche in caso lavoriate con la grafica o siate dei videomaker. In effetti Blade 15" ha un aspetto molto professionale, e grazie al suo design compatto ed elegante non sfigura nemmeno sulla scrivania di un ufficio o in uno studio. Se potete permettervi di sborsare la cifra richiesta e ci tenete all'estetica, oltre che alla potenza, questo è il portatile da gaming compatto che fa al caso vostro.

5. Gigabyte Aero 15 Prestazioni e compattezza CPU: Intel Core i7 8750H | Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5) | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 15.6 pollici FHD (1,920 x 1,080) LCD anti-glare | Archiviazione: 512GB SSD | Dimensioni: 35.6 x 25 x 1.8 cm | Peso: 2kg 1.765 € Vedi Da Amazon Cornici schermo sottilissime Sottile e leggero Webcam posizionata male

Gigabyte Aero 15 è la dimostrazione che non serve optare per un portatile grande e grosso per giocare. Il processore Intel Core i7 e la scheda video Nvidia GeForce GTX 1060 offrono ottime prestazioni di gioco in un portatile che a prima vista sembra un Ultrabook. Grazie all'ottima CPU Intel 6-core, Gigabyte Aero 15 si presta alla grande per gli utilizzi più svariati pur mantenendo un inconfondibile natura gaming.