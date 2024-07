I migliori laptop MSI da prendere al Prime Day

MSI Modern 14 C12M-073IT

MSI Modern 14 combina prestazioni sbalorditive con un design elegante e portatile, perfetto per il multitasking e l'intrattenimento. Equipaggiato con un processore Intel Core di 12a generazione e la grafica Intel Iris Xe, offre prestazioni elevate in un formato compatto. Il touchpad maggiorato, la scocca con apertura a 180° e la funzionalità Flip-n-Share migliorano il flusso di lavoro, mentre la corsa dei tasti ottimizzata di 1.5 mm e la tastiera retroilluminata di dimensioni standard garantiscono un'esperienza di digitazione ergonomica anche in ambienti bui.

Con un peso di soli 1.4 kg e uno chassis ultra sottile, il Modern 14 è progettato per una mobilità estrema senza compromettere lo stile. Il software MSI Center Pro ottimizza le risorse di sistema per diverse esigenze, mentre la durabilità di livello militare MIL-STD-810G assicura affidabilità e robustezza. Dotato di tutte le porte necessarie, tra cui USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI, permette di caricare e collegare dispositivi contemporaneamente. L'audio ad alta risoluzione, con supporto fino a 24 bit / 192 kHz, offre un'esperienza sonora immersiva sia in studio che dal vivo.