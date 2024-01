Recensione Oclean X Pro Digital

L'Oclean X Pro Digital è una soluzione all'avanguardia per l'igiene orale, con il suo motore Maglev potente, feedback in tempo reale attraverso un'app intuitiva, e una batteria duratura. L'esperienza utente, arricchita dal touchscreen e dall'applicazione, offre un monitoraggio dettagliato della routine di spazzolamento. Tuttavia, il prezzo elevato e l'interfaccia complessa potrebbero risultare limitanti per alcuni utenti

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

L’Oclean X Pro Digital offre una combinazione di tecnologia avanzata e design innovativo. Questo spazzolino elettrico sonico è progettato per garantire una pulizia profonda ed efficace, fornendo al contempo un'esperienza personalizzata e interattiva.

Il cuore di questo spazzolino è il motore Maglev 2.0, una tecnologia brevettata che genera fino a 84.000 movimenti al minuto. Questo rende la pulizia più efficace, rimuovendo la placca e i batteri con una precisione senza precedenti. La levitazione magnetica minimizza la perdita di energia, garantendo al contempo una grande stabilità.

Il piccolo touchscreen, molto leggibile, fornisce un feedback in tempo reale sulla tua routine di spazzolamento. Tramite l’applicazione per smartphone monitora 8 aree della bocca, evidenzia le zone trascurate in rosso e assegna un punteggio di spazzolatura da 0 a 100. Questo sistema gamificato aiuta a sviluppare e mantenere buone abitudini di igiene orale. Inoltre tramite l'app Oclean. Puoi impostare avvisi per spazzolature supplementari, garantendo una pulizia completa al 100%.

La batteria dura fino a 30 giorni con una sola ricarica, e si può passare da 0 a 100% in tre ore. Quindi, volendo, non è nemmeno necessario tenere la base di ricarica sul ripiano del bagno, se non volete. La base stessa ha un adesivo per bloccarla in posizione su un piano orizzontale, ma ha una porta micro USB per la ricarica. Una scelta scomoda e anacronistica, vista la diffusione ormai universale di USB-C.

Nella scatola ci sono due testine, e potrete trovarne di ricambio facilmente su Amazon. La scatola da due testine costa più di 15 euro (€7,5 per ogni testina), quindi si può affermare che sono molto costose. In confronto le testine Oral-B costano meno della metà, e questo aspetto potrebbe essere un problema a lungo termine.

Una nota negativa può essere il prezzo: Oclean X Pro Digital costa 112 euro su Amazon. Un prezzo che è in parte giustificato dalla custodia da viaggio con batteria, ma questo accessorio ha un’utilità relativa visto che l’autonomia dello spazzolino è già molto grande, senz’altro sufficiente per un viaggio di lavoro o una breve vacanza.

(Image credit: Valerio Porcu)

Esperienza d’uso

Innanzitutto, lo schermo intelligente si è rivelato un elemento prezioso nella routine di spazzolatura. La possibilità di monitorare in tempo reale i dati di spazzolatura e ricevere feedback immediato sulla tecnica sono aspetti che possono davvero aiutare a seguire una corretta igiene orale. Prodotti come questo sono raccomandabili per tutti, ma soprattutto per persone che per natura faticano un po’ a fare le cose per bene.

Il motore maglev, operante a una frequenza di 84.000 movimenti al minuto, si è dimostrato eccellente per pulire ogni punto della bocca in modo approfondito. Le tre modalità di spazzolatura (Daily Clean, Sensitive e Massage) si sono adattate perfettamente alle mie esigenze dentali, offrendo una versatilità apprezzabile.

L’applicazione non è delle migliori che abbiamo mai visto, e Oclean sicuramente potrebbe fare qualcosa per renderla un po’ più ergonomica e più comoda.

(Image credit: Valerio Porcu)

Ne vale la pena?

Se lo considerate come un’alternativa all’Oral-B IO, allora il prezzo di questo OClean è più o meno allineato con i vecchi modelli Braun, mentre quelli più recenti costano molto di più. Tuttavia forse ha più senso mettere questo spazzolino accanto ai più semplici (ma ottimi) Oral-B Pro, e in questo caso il prezzo appare nettamente più alto.

Il confronto è particolarmente difficile perché questo Oclean è un po’ più di un Oral-B Pro e un po’ meno di un IO. Andando a posizionarsi più o meno a metà tra i due, ha senso che anche il prezzo sia intermedio. Tentare di semplificare questa scelta non è del tutto semplice.

Se vi interessa uno spazzolino elettrico con applicazione smart, questo sicuramente ha un ottimo prezzo. Se vi interessa un valido spazzolino elettrico e considerate l’applicazione un extra di cui si può fare a meno, allora questo Oclean X Pro Digital potrebbe essere troppo caro.

Image 1 of 9 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

Ragioni per Comprare

Prestazioni: per chi cerca un'igiene orale di livello superiore con funzionalità smart.

Personalizzazione: ideale per coloro che desiderano un'esperienza di spazzolatura su misura.

Feedback Istantaneo: Utile per coloro che apprezzano il monitoraggio dettagliato delle loro abitudini di igiene orale.

3 Ragioni per NON Comprare

Caro per chi cerca un modello basilare: ci sono spazzolini elettrici meno costosi e altrettanto validi

Testine di ricambio costose: le testine di ricambio sono molto care rispetto alla media di mercato

Concorrenti illustri: a seconda delle esigenze, Oclean potrebbe sembrare meno interessante rispetto a marchi affermati